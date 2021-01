¿Otra vez del Séptimo Piso?... Va Baranzini al IV por MC

En la elección del 2108 el que fuera - me consta-, dirigente del PRI Gilberto Gutiérrez, fue desplazado del Séptimo Piso de Edificio del Vado del Río, le quitaron todo; procesos de selección, estrategia, recursos, todo, para manejarlo todo hay un grupito de asesores encabezados por Lam y Cía, que cobraron cantidades millonarias a la campaña de Meade, 80 millones más IVA, más la factura de la de senadores y otras, negocio redondo… ¡Y perdieron todo! Bueno, pues la película se está repitiendo otra vez ante el malestar de algunos priístas, incluidos del círculo rojo, que ven nuevamente que de ese piso y por personajes que hace meses se les ve en elevadores y en recepción de las oficinas del empresario y sus gurús. En mi pasada colaboración y en anteriores hice ver que la salida de María Dolores del Río de MC, no se gestó en semanas, fue de meses y fueron continuas sus visitas por ahí, y ya ven lo que pasó tanto en la votación para juicio político para los alcaldes Sergio Pablo Mariscal y Rosario Quintero, a pesar de la documentación bien fundamentada, la todavía presidenta de la Comisión Anticorrupción en el Congreso junto con los diputados del PRI Nitzia Gradias y Jorge Villaescusa, votaron en ¡contra! Después se vino lo del Presupuesto a pesar de que la baja de recursos federalizados afectaba a Sonora y el arrastre de lápiz para acomodar la cobija de Raúl Navarro y Daniel Galindo, Morena empecinados en que no, pero una nueva visita de Dolores del Río, ya como una de las coordinadoras de Durazo y del diputado Luis Mario Rivera, hoy aliados de Morena, se planchó el asunto y el presupuesto pasó sin ya mayor aspavientos. ¿Qué está haciendo Dolores recurrentemente en el Séptimo Piso del Vado del Río? ¿De qué se trata esto? ¿Qué están cocinando? ¿Está enterado Ernesto Gándara? ¿Está enterada la alcaldesa, Célida López? Hace unas semanas el secretario de Gobierno Miguel Pompa, señaló, estamos listos y “pintados” de guerra para lo que se viene, para los que crean está entregada la plaza. ¿Está enterado de estas reuniones?, pero sobre todo, la primera priísta la gobernadora Claudia Pavlovich, que en alguna ocasión me dijo, -coincidí con ella- “si algo voy a cuidar es mi séptimo año”, cosas de la vida y del destino, en un séptimo piso la óptica y visión es otra. Así que militantes del PRI no se hagan bolas, ni se enreden, sobre todo de los 5 principales municipios que definirán la elección, las fórmulas serán “palomeadas” en el Séptimo Piso del Vado del Río, incluso Ernesto Munro será un “florero”. ¿Van a estar dispuestos en la Plaza Zaragoza a aceptar esto? ¿Cuál va hacer la actitud que saldrá de ahí?, lo veremos, no creo se queden de brazos cruzados. Nomás para que se den otra idea como vienen las cosas, la alcaldía de Hermosillo, supuestamente va mi buen Antonio Astiazarán, pero la orden o presión del Séptimo Piso, es que demuestre o suba en números que es el indicado, si no, irá Ernesto ‘Pato’ de Lucas. Entonces viene a mi mente, al margen del buen perfil de Toño, no lo cuestiono eso, sino que él mismo ha dicho “no podemos hacer las cosas diferentes, si seguimos haciendo lo mismo”. ¿Y esto qué es?, el ‘Pato’, bueno también, lo ha demostrado en su trayectoria, el punto, el fondo es como es posible que después de 25, 30 años, en el Séptimo Piso del Vado del Río se decida el futuro político y económico del Estado. ¿Hasta cuándo dirán priístas ya basta? Me resisto a creer que Ernesto Gándara, permita esto en Palacio de Gobierno y en el mismo CDE que encabeza el mismo Ernesto de Lucas. ¡Ah! También ahí en el Vado del Río, se “cocinó” lo de Carlos ‘Bebo’ Zataráin, ahí nomás para que estén enterados en Guaymas y para que sepan aquí en Cajeme, los militantes, la sociedad y los indecisos, como se las gastará el Prian; el operador será Rogelio Díaz Brown, ahí para que vaya tomando nota el dirigente Carlos ‘Kala’ Castro, por aquello de que lo quiera tomar como “florero” y a ver si se deja y los panistas.

SARCASMO DE DURAZO

¿Quieren más pruebas de lo que plancha Durazo en el Séptimo Piso del Vado del Río? Fue la gira que tuvo por Nogales, en una entrevista en un medio (al modo, como las que tendrá) se refirió a funcionarios del Gobierno y al dirigente como una “fauna” y no tuvo el valor civil de decir por su nombre a la gobernadora Claudia Pavlovich, pero la cuestionó. Señaló que es el gobernante, la gobernadora, la que ve toma decisiones en Seguridad. ¿Y quién lo vino a decir? El responsable de miles de muertes, pésimas estrategias como el “culiacanazo”, y la imposición de mandos militares en municipios del sur de Sonora, otro total fracaso. Hizo mención, repito, que el ‘Pato’, ‘Potrillo’, ‘Borrego’, ‘Buitre’ son una fauna, obvio no hubo reacción o revire fuerte de ellos, más que el secretario de Gobierno, hizo alusión a una frase de Mark Twain y Robles Pompa, el ‘Buitre’ de gracias por tenerlo en su mente. Aquí el punto es la tranquilidad de Durazo, como se mueve, una logística que ni el presidente ni la gobernadora trae, que nos indica que algo hay, algo se está fraguando en el Vado del Río, en mi pueblo se dice traición, no sé cómo lo tome la clase política, por lo pronto priístas y miembros círculo rojo, molestos y con justa razón, con el inquilino del Séptimo Piso, y esa sí, verdadera “fauna” que lo acompaña y que quiere incidir en la elección, sus intereses, veremos qué pasa, quiero ver la reacción de Ernesto Gándara y de Palacio a esto, que no es grilla, es una realidad.

BARANZINI AL IV

Y mientras el Prian anda con sus actos de maquiavelismo, vaya tiro de precisión de MC y de su virtual candidato a la gubernatura, Ricardo Bours, al amarrar esta semana para la diputación del IV Federal, nada más y nada menos que a Daniel Baranzini, excandidato a dirigir la UGRS, ya saben que pasó ahí, no tiene caso hacer una relatoría de nuevo. El punto, lo interesante, primero es que es el distrito más grande desde Guaymas hasta el norte, más de 30 municipios, la mayoría ganaderos y que en la pasada elección, las asociaciones le dieron su voto, esto en términos prácticos significa e implica en gran medida beneficio para Ricardo, por aquello del voto en línea. El Prian por negociación con el PRD van con Jesús Saldaña, quien perdió el mismo puesto en el 2018 y ahora va contra un buen perfil ciudadano, bien visto por el sector agropecuario, miembro de una familia de productores pioneros en actividades agropecuarias como lo es la familia, Baranzini, vaya problemón que tiene Prian en ese distrito. Y si le sumamos el VI con Eduardo Flores, con todo el apoyo del sector privado y social del campo, al igual que Javier Ruiz Love, en el VII. ¿Qué hará el Prian? ¿Quiénes a contender contra ellos?, y el virtual candidato Ricardo Bours de Cajeme, su tierra, así que obligados a sacar buenas cartas. ¿Morena? Pues quiere repetir Lamarque, con eso les digo todo, se inscribieron otros 5, que obvio, no le entienden al agro ni a la economía, por lo pronto el IV, VI, VII pinta para MC, Morena solo una elección de estado y el evidente desvío de recursos que harán Sara Valle, Sergio Pablo Mariscal y Rosario Quintero… al tiempo.

SESIÓN DE CABILDO

Una maratónica sesión de Cabildo del Ayuntamiento de 5 horas como si en 9 meses habría mucha obra por hacer, vaya forma de hacer perder el tiempo a los regidores, ahí están los videos de cómo le “valía” al alcalde Sergio Pablo Mariscal, se levantaba a cada rato, me imagino para ir al baño o un sorbo a una “pachita” para sobrellevar las cosas. Lo mejor cuando un regidor le dijo que ya no lo volverían a ver el próximo diciembre, “quién sabe” le respondió, lo que valió revire y sorna del regidor, que lo invitó a que saliera a la calle para que sepa lo que la gente piensa de él, “yo si voy, no como tú que te la llevas en la oficina”, respondió, Mariscal, -es ciertoMariscal se la lleva en la calle… peero en restaurantes, sobre todo el de la Cananea y es el último en salir cuando va. En fin, que bueno que se intente reelegir Mariscal, Lamarque y que quieran imponer fórmulas locales, esto amplía la oportunidad para Rodrigo Bours, ya confirmado por vía independiente, y a Abel Murrieta por MC, ¿Prian? Pues al que manden del Séptimo Piso o del CDE, la plaza está perdida, sea mujer o varón, digo tienen que registrar a alguien, el detalle es quién o quiénes van a financiar una causa ya perdida.

CAPITÁN TARANGO

De lo rescatable de la presentación, ahora si oficial del capitán Tarango, es que ya volvieron a su tarea a la base 67 policías que cobraban, pero que andaban de “aviadores” o asignados a quien sabe quiénes… o andaban de parranda, que les duró meses por lo visto. También que se va encontrando o recuperando 6 patrullas, también quien sabe dónde andaban, o para el servicio de quien, todo esto sería buena una investigación, pero de entrada habla bien del capitán. También al parecer Tarango, señaló que quienes no pasen exámenes, se van, aquí coincido con él, y es algo que hemos comentado ya muchas veces, el 10% de la nómina de la Policía de Cajeme está en otra “nómina” y esa es la que debe limpiar el militar. El detalle es que desapareció el Fortaseg y el ‘Sonoguacho’ de Durazo, nunca mandó los recursos cuando fue secretario de Seguridad Nacional, para liquidar a elementos reprobados de Cajeme, Empalme, Guaymas, Hermosillo y ante la situación presupuestal del Gobierno del Estado y municipios para el 2021. ¿De dónde? Y hay elecciones. Por lo pronto, en las labores de inteligencia deberá ser cuidadoso el capitán Tarango, solo su círculo y quienes hayan pasado exámenes y les tenga confianza, al frente de operativos, hay mucho “dedo” dentro de la corporación que seguramente pasa info a los malosos, y pues esperar que estos 9 meses bajen las incidencias de crímenes dolosos, más de 1000 en la administración de Mariscal, también murió gente inocente.

¿Y EL PAGO?

Supuestamente entre el 30 y 31 del año pasado, 2020, iban a caer en las cuentas de productores del Yaqui y Mayo, los adeudos de ingreso objetivo, apoyos de ciclos atrasados de maíz, trigo, suma que anda alrededor de los ¡mil! millones de pesos, esta fue una promesa del titular de Sader, Víctor Villalobos, en la última visita que hizo hace unas semanas. Bueno, pues chequé con el dirigente de Aoass, Álvaro Bours y algunos productores, hasta el jueves pasado no había caído nada en sus cuentas, esperemos que las transferencias aparezcan mañana lunes o en la semana, les iba a caer muy bien ante inicio de año, la sequía que se viene, nomás en el Mayo, ¡30 mil! Hectáreas menos se van a sembrar. ¿Qué si no llega el dinero? O solo un abono, pues ya sabrán, el 6 de junio miles de productores y respectivas familias, incluso del sector social van a pasar la factura en la mampara electoral. ¿Ustedes creen que van hacer cola para votar por Morena? ¡Por favor!

NAVOJOA

La Ley de Ingresos y Egresos de Navojoa bajo la administración de Rosario Quintero, al igual que la de Cajeme, un Organismo Operador de Agua en quiebra, sin un plan para mejorar sus finanzas, austeridad, transparencia… pero si para encajarle la uña y comprar propiedades en el Mayo y en la capital. Muy poca transparencia y cero información sobre la cuenta de servicios personales, pensiones, jubilaciones, por ahí andan volando 350 millones de pesos, la mitad del presupuesto y muy poca disponibilidad de la alcaldesa, Comisión de Hacienda para aclarar las cosas. Y pensar que se tuvo la oportunidad en el Juicio Político que se interpuso ante el Congreso para haber desaforado a Rosario Quintero y a Sergio Pablo Mariscal, pero la presidenta de la Comisión Anticorrupción, Dolores del Río, ya en tratos con Morena y el Séptimo Piso del Vado del Río y pactos para no perjudicar a Durazo, más los votos de Nitzia Gradías y Jorge Villaescusa del PRI, esto operado por Rogelio Díaz Brown, se fijan, “todos los caminos conducen a Roma”. Por cierto, este mes de enero, un juez revisará y dará resolución a amparo que interpuso el regidor Rafael Delgadillo, contra resolución que absolvió a Mariscal, que si ordena reponer, que exhibida a la Comisión de Gobernación que tendrá que citar de nuevo y a votar. Esta votación molestó mucho a la gobernadora Claudia Pavlovich, quien impulsó y creó la FAS en donde por cierto ya está operando otro cercano a Durazo, me refiero al ‘Memo’ Noriega, exdirigente de Sonora Ciudadana, quien cayó en las garras de la polaca, personaje cercano al fiscal Odracir Espinoza, que se va en septiembre de este año. Así que a tomar nota en la Plaza Zaragoza y la fiscal Claudia Indira Contreras, urge que la FAS solicite a jueces órdenes de aprehensión, esa fue la promesa e idea de la gobernadora Claudia Pavlovich, no cumplida por el fiscal, eso sí, mucho expediente y amparo, de ahí se agarra.

RBC, OTRA GIRA

Vaya gira la que iniciará en los próximos días el candidato virtual de MC, Ricardo Bours, en su precampaña, se va a un recorrido de más de 15 días donde visitará más de ¡40! municipios de la sierra, río, valles, con la idea de darle la vuelta a los 72 que comprenden Sonora… y va con todo. En la que realizó antes de Navidad, de una semana visitando militancia, la gente salía de sus casas o lugares que visitaba a echarle ánimos, incluso de otros partidos, no para el contador… y no parará. Y pues sigan los partidos con sus encuestas “cuchareadas” a la carta y poniendo a Ricardo con un dígito, no hay problema, le entiende, lo importante es la gente, la alianza de RBC es con ellos y necesidades de cada región y la verdadera encuesta es la del 6 de junio de este año. Me dice esta semana un personaje del PRI; “Arturo, se le van acomodar las calabazas a Ricardo, con todo y que tenemos un excelente candidato Ernesto Gándara”, me dejó reflexionando, pero en el Séptimo Piso del Vado del Río, lo ven diferente… ahí se la echan.