Cajeme, entre balas, muertes e indolencia de autoridades

Qué cierre de trienio, de sexenio para Cajeme, sumido entre el traquido de metralla, pistolas, muerte y la indolencia de las autoridades que han dejado a la población entre el miedo, zozobra e incertidumbre, donde no queda más que acostumbrarse, aunado a que entramos ya en un proceso electoral y transición de Gobierno. Hasta el día de ayer 65 muertes en el mes, más de 100 ataques perpetrados por el crimen organizado en la lucha de los grupos que se quieren apoderar de la plaza, más lo que se acumule este domingo, para tener el peor cierre de mes para un municipio en Sonora, que pone a Cajeme, entre los más peligrosos para vivir y generar inversión. Y mientras sucede esto en este municipio, su alcalde Sergio Pablo Mariscal, más preocupado por el proceso electoral, de apoyar al candidato Alfonso Durazo, uno de los corresponsables de lo que pasa y su estrategia fallida de militarizar mandos locales, un total fracaso la llegada del capitán Tarango. Las Mesas de la Paz, ha quedado demostrado su inutilidad, ya no convoquen a otras, no tiene caso, solo espero que hagan presencia en Cajeme, el secretario de Seguridad David Anaya y la fiscal Claudia Indira Contreras, que se queden unos días y se dejen venir con más elementos de la PESP y AMIC para apoyar e intentar hacer algo, alguna estrategia para controlar esto, no se pude seguir así, no lo merecen los cajemenses. De hecho productores, ante los intentos de privación de libertad y que resurjan los secuestros que lastimaron y enlutecieron a familias en el pasado, pondrán una propuesta a la gobernadora Claudia Pavlovich, al secretario de Gobierno Miguel Pompa y al titular de Seguridad David Anaya, apoyo y facilidades para trámites ante Sedena para portación de armas, a ese grado han llegado las cosas. Y pues inevitable no darle un sesgo político a este tema de la inseguridad, vienen las elecciones que estará en manos de los ciudadanos votar por un cambio o seguir igual o peor con la transformación de cuarta que se vive en el municipio. Ahí están ya a la vista los perfiles; Abel Murrieta, exprocurador en dos administraciones con toda la experiencia que requiere en materia de Seguridad; el empresario y regidor Rodrigo Bours, quien irá por vía independiente, Anabel Acosta, que todo parece indicar será la candidata del Prian, del quien sea el candidato(a) de Morena será más de lo mismo, y ya ni hablar del candidato del PT Orlando Salido. ¿Quién? Los cajemenses tomarán la decisión el domingo 6 de junio, una elección atípica por cierto, a ver cómo anda el semáforo de la pandemia, para que salga la gente a votar. Cajeme, se merece un entorno mejor del que está viviendo y a nivel estatal, como lo dice uno de los precandidatos, Ricardo Bours, “hay que recuperar Sonora” él mismo en su gira de precampaña vivió y fue testigo de hechos que dan muestra de la situación en Caborca, Agua Prieta y otros municipios, fue una de ver “halcones” y retenes por todos lados. Sin lugar a dudas, dado de que es una asignatura pendiente el tema de Seguridad, ya se verá el planteamiento que haga en la campaña el propio Ricardo, y el candidato de la Alianza Ernesto Gándara, ¿Alfonso Durazo? Su paso por la Secretaría de Seguridad Nacional y resultados que hablen de lo que nos espera si llega.

DRRY Y EL AGUA

Ante un nuevo fallo que salió a favor de la Etnia Yaqui en relación al Acueducto Independencia y su operación ilegal, el pasado viernes en reunión de consejo presidida por Miguel Anzaldo, fijaron nuevamente postura de respeto al Estado de Derecho, con un mensaje directo para los 3 precandidatos; Ricardo Bours, Ernesto Gándara y Alfonso Durazo. De hecho ya recibieron a Durazo, le fue mal porque cometió el error de llegar con el impresentable diputado Javier Lamarque, uno de sus operadores, quien intentó imponer una iniciativa de impuesto al agua, lo que generó malestar de productores locales y a nivel nacional. Llegará el momento que se presenten Ricardo y Ernesto, ante productores y será interesante la respuesta que den sobre este tema, una demanda y lucha que lleva muchos años y es obvio que no van a ceder, máxime ante el panorama de sequía que se viene para todo el sector, incluido la ganadería. Ahorita, ante la falta de lluvias, hay un déficit de 900 millones en relación al año pasado, está asegurada el agua para este ciclo, pero si no hay lluvias para este verano, el área de siembra bajaría un 40% para el siguiente ciclo, nomás arrastren en lápiz, tomando como base 200 mil hectáreas… 80 mil menos y el impacto en la economía de Cajeme. En serio, que difícil este tema, si no hay lluvias, la naturaleza no da, se entiende la posición de productores defender el agua para siembra y consumo, la sustentabilidad de un valle y por otro lado, una obra hidráulica ilegal, pero que ahí está y saca agua para trasvasarla a Hermosillo, con un costo alto que Aguah, batalla cada mes para pagarle a la CEA. La postura del DRRY clara, que cada quien salga adelante con sus afluentes, la capital tiene pozos, de hecho están abriendo más, la Presa ALR y la Presa Molinito. También quedó clara la postura sobre el Ramal Norte o Acuaférico, un rotundo No, porque implicaría una mayor extracción al Novillo, así las cosas y no habrá marcha atrás. En fin, hemos entrado a un proceso electoral, productores y Tribu Yaqui, harán valer su ficha y vaya que vale, esos votos cuentan y de qué manera, veremos quién de los 3 candidatos capta la mayoría de ellos y pone un pie en Palacio de Gobierno.

DESALADORA

Y siguiendo con tema del agua, el vocal de la CEA, el cajemense Sergio Ávila, informó que va en un 80% la Desaladora del Cochórit, que dará un flujo de 200 litros por segundo para abastecer a Empalme y Guaymas, que esta fuente si es inagotable. El único detalle es que toda vez que entre en operación, habrá que ver que tanto desperdicio hay, por lo obsoleta de las líneas de conducción, que en la capital al arranque del Acueducto andaba en ¡40%! Increíble y se entiende el malestar de productores del Yaqui. Lo otro serán las tarifas que por motivos políticos no se han ajustado hace años en Guaymas, Empalme, de hecho hay colonias donde ni pagan, y menos con los alcaldes de la 4T, toda vez que entre en operación, los siguientes alcaldes las tiene que subir. ¿Por qué? Por la presión a las finanzas de la CEA para el nuevo Gobierno, costará millones de pesos de luz el bombeo, ahí para que vayan tomando nota los candidatos a la gubernatura, hay ajustes o traspasan a los dos municipios la operación de la Desaladora. Lo del plan de un Módulo para llevar agua a Hermosillo, olvídense, es inviable financieramente hablando para Aguah comprar esa agua, sería más cara que la del Novillo, nomás para dar cuenta del problema. Y pensar que el entonces gobernador Armando López Nogales, tenía el proyecto de una Desaladora para Hermosillo, pero el alcalde de la capital Pancho Búrquez se negó, eran las épocas de un PAN fuerte, no quiso imponer su voluntad López Nogales, lo que sí hizo Guillermo Padrés, entonces él desapareció la Coapaes y le entregó la administración al municipio. El hubiera no existe, pero si se hubiera construido esa Desaladora, ya estaría pagada y el suministro de agua para la capital resuelto y no la problemática división, lucha por el agua que hay entre dos regiones.

EGC CANDIDATO PAN

En un histórico e inédito aquí en Sonora, nunca creí verlo, Ernesto Gándara, candidato del PRI tomó protesta ayer como candidato del PAN a la gubernatura, bajo una alianza llamada Va Por México, cuyo objetivo es impedir que refrende Morena los triunfos del 2018 y rumbo que lleva el país. Una alianza que ha generado polémica, controversia, por los principios e identidades de cada partido político, sin lugar a dudas un gran reto para Ernesto, convencer a la población, sociedad, sectores y sobre todo indecisos que fue una decisión correcta. Por ejemplo, aquí en Cajeme ¿PRI y PAN dirán sí al Novillo? ¿El padresismo se sumará al ‘Borrego’? Y algo más importante, las fórmulas que lo acompañarán ¿le van a sumar o restar? Hasta ahorita solo ha salido un solo nombre de la alianza con la sociedad, el empresario de Guaymas, Rogelio Sánchez, quien irá por la alcaldía. Para las diputaciones federales ya están algunos nombres, el IV por posición al PRD, Jesús Saldaña, no es competitivo y ya perdió en el 2018, para V Kitty Gutiérrez Mazón, VI Omar Guillén, y VII Próspero Ibarra, el precitado Sánchez, para Guaymas. Anabel, cabeza de fórmula aquí en Cajeme. ¿Cómo la ven? ¿Fórmula competitiva? Lo veremos el 6 de junio.

HERMOSILLO

La capital, la plaza más importante, la que genera más votos para un candidato a la gubernatura, ya tiene sus perfiles; Morena va por reelección con la alcaldesa Célida López, competitiva, creo ha hecho buen papel al igual que Santos González, de San Luis RC, son los que han dado la cara por este partido, los demás y con mayor razón los del sur un total fracaso. MC ya perfiló a un buen candidato, David Figueroa, exalcalde, exdiputado, excónsul, quien siempre dio resultados en los puestos que tuvo y coordinó los esfuerzos de Margarita Zavala en Sonora, para la creación de partido político México Libre, lo que impidió AMLO, pero queda como una asociación y seguidores para David, en esta etapa de imprimir una política “disruptiva” como él dice que le sume votos al precandidato Ricardo Bours. Ahora solo falta saber quién será el candidato del Prian a la capital, posición que le toca decidir al PAN y 38 consejeros de la permanente, quienes decidirán entre Antonio Astiazarán y Norberto Barraza, Toño, más cuajado políticamente hablando, exalcalde, exdiputado, excandidato al Senado con una buena plataforma, Energía Limpia. Barraza, un buen funcionario, de buena trayectoria, con una buena imagen de ser un tipo honesto, bajo perfil, quizás le falte más de político, pero enmarca bien como alguien de la sociedad. En fin, muy interesante la elección de la capital, a tercios creo, igual que la gubernatura y arrancaría con ventaja, alcaldesa, pero el desgaste de la marca, más el impacto en la capital de los precitados candidatos a la alcaldía, más el impacto de los candidatos a la gubernatura Ricardo Bours y Ernesto Gándara, quien fue alcalde de la capital, su tierra.

RBC

Semana de mucho trabajo interno de Ricardo Bours, precandidato de MC en la capital, afinando listas, amarres, fórmulas que lo acompañarán, es el que tiene más margen de maniobra por no tener alianza con otros partidos, compromisos, corporativismo, cuotas, como de seguro las habrá y lo estamos viendo en la Alianza Prian. Sostuvo un encuentro con ejecutivos de Constellation Brands, los resultados de su gira de precampaña surtieron efectos, ya hubo mesas de análisis, encuestas, que dan cuenta de su crecimiento y que da luz de que esta elección se cerrará y será de tercios, veremos el impacto cuando suelte más nombres y fórmulas locales que lo acompañarán en este proyecto. Por lo pronto ahí están varios nombres; Eduardo Flores, Daniel Baranzini y Javier Ruiz Love por diputaciones federales sur; Abel Murrieta, para la alcaldía de Cajeme, el ideal por MC máxime ante la situación que vive el municipio, Guaymas, la doctora Karla Córdova o Manuel Villegas, y en la capital David Figueroa. Por cierto, vaya reacciones en el Puerto ante la puesta de espectaculares, con fondo verde, con la frase “Ojiverde” quien no es más que otro que el exalcalde Otto Claussen, más que apuntado, la única forma de bajarse y lo dijo en entrevista de radio, es que vaya su hermano, el secretario de Salud Enrique Claussen, quien no ha tomado decisión... todavía, está con su encargo, su responsabilidad en esta época de pandemia. Así pues, la irrupción de los Claussen, cambia el escenario político en el Puerto, y quien reaccionó a esto en su cuenta de redes sociales, lo fue el diputado Rodolfo Lizárraga, lo ha puesto nervioso por lo que ha posteado.

¿PAGO? ¿ABONO?

Con respecto al pago del Estadio Yaquis al empresario Carlos Federico Valenzuela, fuente del Ayuntamiento me aclara que fue abono y se hizo un convenio que firmó por parte del Ayuntamiento, el secretario Saúl Benítez y el saldo está en Adefas. Pues entonces que aclare el funcionario, el recurso total y etiquetado bajo en las administraciones de Rogelio Díaz Brown, y terminó la obra en la de Faustino Félix. ¿Por qué hay adeudo? ¿Por qué convenio? ¿Por qué a Adefas? ¿Por qué saldo a la licuadora? A como está la situación financiera del Ayuntamiento, la baja de ingresos y participaciones, dudo que terminen de pagar.