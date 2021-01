Arrancan, hoy, las pre-campañas para presidencias municipales y Diputaciones locales en Sonora

DESPUÉS DE LA PANDEMIA, de la violencia, de los ejecutados, de los feminicidios, de la inseguridad de las personas en sus casas, de las violaciones, de las enfermedades para cuyo tratamiento faltan los medicamentos por un Gobierno indolente, ignorante y sobrecargado de egoísmo; después de todo esto, caro lector, la gente de este país se entretiene haciendo diagnósticos—y pronósticos también, que para eso los mexicanos se pintan solos—sobre los probables candidatos a las 15 gubernaturas que estarán en disputa este año, a las 300 candidaturas a diputados federales, a las 200 plurinominales, a los ayuntamientos y diputaciones locales que también estarán en las boletas, y que en Sonora tiene características especiales porque el “amarrado” del partido oficial del Gobierno Federal, ALFONSO DURAZO MONTAÑO, será el enemigo a vencer.

¿Se repetirá el fenómeno de 2018?

Si me dejara llevar por las opiniones que he escuchado de diferentes actores políticos, diría que sí.

Pero la conclusión no es tan simple.

En Sonora, a pesar de que la “marca” sigue influyendo enormemente por más desconocido y pésimo que sea un aspirante a candidato de Morena, las encuestas internas siguen mostrando un indiscutible posicionamiento electoral.

Esto no tiene vuelta de hoja.

Pero, como digo, en Sonora no será tan fácil. Aquí las circunstancias tienen un perfil diferente; en Sonora la clase media y alta no están con Morena e incluso, en la clase media baja el anti-populismo de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, avanzó a pasos agigantados. Claro que hay quienes avizoran un posible “ramalazo” del populismo que nadie esperaría. Como sea, se oyen rumores. Decía, pues, que opinar sobre política es uno de los principales pasatiempos de los mexicanos en lo general y de los sonorenses en lo particular. Por eso surgieron las alianzas entre los partidos de oposición. Y por eso hay candidaturas independientes. Y por eso se eleva la candidatura—o precandidatura—de RICARDO BOURS CASTELO,-a cuyo asombroso peregrinaje por el norte del país, me voy a referir más adelante,-y se hace más viable la participación de ABEL MURRIETA GUTIÉRREZ, como candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de Cajeme.

Como verá usted, una cosa mueve a la otra.

Igual que ocurría en los tiempos del PRI del carro completo, ocurre hoy con Morena. En su seno, se pelean como en una cena de negros por las candidaturas. No hay rubor. El cinismo se muestra sin que importe la crítica de la opinión pública.

JAVIER LAMARQUE CANO quiso brincarse las trancas y buscar, ante todo, la candidatura a la alcaldía de Cajeme. Pero en Morena se pusieron las pilas y metieron orden en este renglón: el que quiera reelegirse deberá mostrar que tiene entusiasmo por la reelección y darle prioridad a este propósito.

Y a Javier, de pronto, le afloró el “entusiasmo” por la legislación. De hecho, ya le cobró cariño a la Ciudad de México tras de haber vivido en la capital prácticamente 20 años. De este modo, se infiere que para Cajeme Morena ya no tendrá qué preocuparse por el caso Lamarque. Ahora tendrá qué dilucidar otro asunto: convencer a SERGIO PABLO MARISCAL, que por el bien de su partido y la imagen de la Cuarta Transformación, no busque la reelección.

Pero me dicen que el alcalde ya condicionó: o él o MARGARITA VÉLEZ, su esposa. ¡Ave María, qué mal me siento!, cual diría Jarrín.

Entonces, pues, descartado Lamarque, quedarían RAÚL “EL POLLO” CASTELO, ANDRÉS SALAS SÁNCHEZ y veremos si el PT se anima a lanzar al ruedo a ORLANDO “EL SIRI” SALIDO.

¿Y por la alianza PRI, PAN y PRD en Cajeme? Aquí ya lo dije: solamente hay dos opciones por parte de la alianza opositora: ANABEL ACOSTA ISLAS Y LUIS ARMANDO ALCALÁ.

El punto es que Cajeme y Navojoa serán para las mujeres aliancistas.

Anabel para la alcaldía de Cajeme y ANA LUISA VALDÉS, si bien empuja y empuja en los altos círculos sonorenses el cetemista JORGE MÁRQUEZ CÁZARES.

Tengo, para mí, que podría haber una curul federal, tanto para Alcalá como para Márquez.

Bueno, digo yo.

En Guaymas todo parece estar definido. Por la alianza PRI, PAN y PRD, irá para la municipal el empresario ROGELIO SÁNCHEZ DE LA VEGA, mientras que al PRD, dentro de la alianza, le dieron el Distrito IV Federal. Adió, ¿pues que no es el mismo territorio donde perdió el solaztequino JESÚS SALDAÑA en el 2018?

Personalmente, yo desearía que las circunstancias hubiesen cambiado en relación con 2018. Sin embargo, me dicen que los números son implacables.

Quién sabe.

Ver y constatar esta absurda situación, me lleva a entender mejor el populismo. Es un modelo—“régimen”, dice el presidente— donde un gobernante no se hace popular por su eficiencia, congruencia y honestidad cuando hace promesas e informa a la opinión pública, sino porque regala el erario a los más vulnerables del país, sin importar que la república se hunda en una crisis sin salida. He leído la historia. Y hay ejemplos que muerden. Argentina, con Perón, por ejemplo, cuyo símbolo de lo que puede ser el populismo llevado a su extrema manifestación lo conocimos con EVITA PERÓN como ícono del caos y lo absurdo de un Gobierno.

Otro ejemplo, terrible el que ya padecimos los mexicanos con LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ. (Por cierto, me congratulo que, por fin, una cadena nacional como lo es Grupo Fórmula, haya divulgado las analogías históricas del populismo: Echeverría en 1970—1976, AMLO 2018-2020 y lo que falte). Ningún otro canal abordó este comparativo. Lo hizo HUMBERTO PADGET, en el programa de CIRO GÓMEZ LEYVA, tal cual se había expuesto en estos Rumbos, días, semanas antes.

Esta es la “marca” contra la que deberán luchar los partidos de oposición PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, y a ver que pasa con el Panal y otro partido cuyo nombre se me escapa pero que a nivel nacional perdieron su registro.

En suma: de Norte a Sur, o mejor, de Hermosillo a Navojoa: a partir de hoy se inician las pre-campañas para las municipales y diputaciones locales. En Hermosillo, por la alianza del “Borrego” ERNESTO GÁNDARA CAMOU, se mencionan a NORBERTO BARRAZA, exdirector de Servicios Públicos con CÉLIDA LÓPEZ; ANTONIO ASTIAZARÁN GUTIÉRREZ Y ERNESTO DE LUCAS HOPKINS.

Guaymas, por la alianza borreguista, ROGELIO SÁNCHEZ y ENRIQUE CLAUSEN. Por Morena, me cuentan que SARA VALLE está puestísima para la reelección, como lo está en Cajeme Mariscal y su compañera de vida, doña Margarita. Todavía no da color el PT en si el “Siri” Salido irá por la alcaldía apoyado en el PT. Y va RODRIGO BOURS CASTELO como independiente, en su plataforma de 37 mil votos del 2018.

Y en Navojoa, como ya dije, Ana Luisa y Jorge Márquez para la municipal pero la cuestión de género sería para una de las mujeres del PRI, en este caso, Ana Luisa no iría sola, pues está también YALIA SALIDO que se ha mantenido activa en el servicio público estatal.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

DÉJEME DECIRLO: COMENTAR UNA gira política como la de RICARDO BOURS, puede no ser debidamente comprendida cuando se limita a los más simple y no a la atmósfera que rodea a un político en un peregrinaje como el que ha realizado el político cajemense por todo el Norte y Noroeste de Sonora…

En todas partes está la belleza de la naturaleza. Lo mismo en las costas del Golfo que en los valles del Sur del Estado; en los pueblos del Río Sonora y sierra alta y en el desierto y semidesierto del Noroeste sonorense…

La lista es enorme, indica los pueblos que Ricardo y su equipo han recorrido en estos meses de pandemia. Y luego, la bandera icónica de Movimiento Ciudadano ondeando al vaivén que le imprime el candidato de MC a la gubernatura…

Los detalles, mañana, señor mío…

Mañana…

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com