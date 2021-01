Tiempos traen tiempos, antes era el PRI, ahora es Morena la que debe contener a los desesperados militantes

DE ENTRADA, DÉJEME DECIRLE QUE me interesa compartir con mis dos que tres lectores, el mensaje que me fue enviado por un asiduo lector de estos Rumbos, y cuya identidad me reservo a petición expresa del remitente.

A saber: “Estimado señor Rivas, con el debido respeto le escribo estas cuantas líneas solo para exponerle que leyendo su columna de hoy —ayer—, usted menciona la posibilidad de que el actual alcalde de Cajeme, Sergio Pablo Mariscal, pudiera reelegirse en la alcaldía. Esto me llenó de temor porque tres años más con este señor en la alcaldía, los cajemenses no lo soportaríamos. Yo nunca le había mandado mensajes de esta clase, ahora le pido que ni de broma o de suposición, vuelva usted a mencionar la posibilidad de que Mariscal Alvarado pudiera mantenerse en el cargo de alcalde por otros tres años. Toco madera. Atentamente, con todo respeto, su lector más constante y fiel”.

Mi amable lector, pone su nombre y apellidos al calce. Yo me los guardo.

Pues sí: tiene razón en sentirse aterrorizado con la sola idea de que Sergio Pablo se reelija. Yo también lo estoy. Y lo están miles y miles de cajemenses.

¿Por qué?

Porque nada que venga de Morena es imposible. La marca presidencial pesa mucho. Con todo y sus mentiras, con todos y sus tremendos errores, con todo y sus inocultables abusos, AMLO sigue manteniendo una clara ventaja en las encuestas sobre el resto de los partidos y de los suspirantes de la oposición.

Esta es una realidad que todos tenemos que aceptar porque de alguna manera todos somos culpables.

Un amigo mío, me comentaba que, en su opinión, los partidos en México se convirtieron en antropófagos pues unos con otros se comieron y cuando no hubo a quien hincarle el diente, se comieron a sí mismos.

Es la antropofagia política.

Hoy lo estamos viendo en las luchas encarnizadas internas de Morena, que trae los genes del PRI. Este, por su parte, disminuido a su mínima expresión, ha dejado la arrogancia a un lado y evita la antropofagia que le caracterizó en sus tiempos de máximo poder. Humilde, el priísmo se apoya en la alianza con eternos enemigos, el PAN y el PRD.

De hecho, la estrategia no es una invención de ellos. Es antiquísima. Tiene más de cinco mil años. Está en el arte de la guerra: “Si no puede vencer al enemigo, únete a él”. O bien: “la unión hace la fuerza”.

¿Qué le puedo contestar a mi lector epistolar?

¿Tal vez que como ciudadano tiene en sus manos la solución solo con no votar por los candidatos de Morena?

Pues sí, se lo puedo decir. Pero lo más probable es que mi “fiel lector” sea un fanático de López Obrador.

Mire usted: cuando en 2019 me enteré por primera vez que el alcalde de Cajeme se había pronunciado por la reelección, creí que se trataba de una vacilada.

Ni siquiera tomé en cuenta la desmesura de este hombre.

Pero en el 2020, fueron más frecuentes las declaraciones de Mariscal en ese partido.

Algunos colegas me han dicho que el munícipe se va con la cuerda que le lanzan algunos cercanos a él. Incluso, personajes que no pertenecen a Morena.

Cae en el ensueño con la sola idea de que esto pudiera hacerse realidad.

¿Por qué los cajemenses, los navojoenses, los guaymenses y en general todos los habitantes agraviados con sus gobernantes, no recurren a las herramientas que les otorga la democracia, el voto?

Allí está la solución.

Pero en México esto no parece que sea viable. Los pobres-pobres son más que los clasemedieros y que la clase alta, que por cierto no se distinguen por ser muy cumplidos con el cívico deber de acudir a votar.

Las cosas como son: los apoyos en efectivo, muchas veces sin comprobantes, tienen algo qué ver con la desmemoria de esos ciudadanos de “abajo” que mes tras mes o cada dos meses, reciben en propia mano, un bonchito de billetes por cuyo uso no tienen qué rendirle cuentas a nadie.

¡La pura vida!

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡OH, LA LÁ! El historiador y cronista DAVID MUNGUÍA VÉLEZ, tuvo la gentileza de hacerme llegar su libro “Momentos”, que es una hermosa recopilación de fotografías de Ciudad Obregón y sus alrededores, a base de imágenes que, a diferencia de otras obras del mismo género, el autor agrega a algunas gráficas su propia percepción del momento en que lo capturó la cámara…

Tengo, para mí, que David realizó la obra más moderna que se ha publicado en Cajeme: las fotos están procesadas cromáticamente de tal forma que una imagen de 1910 o 1930, que naturalmente fue tomada cuando no existía la fotografía a color, parece de nuestros días…

Es un trabajo magnífico, muy cuidado por el autor, muy bien investigado, y solo como ejemplo, permítame transcribir el texto agregado por David Munguía a la foto de la esquina de las calles No Reelección y Chihuahua, en 1930: “Día nublado en No-Reelección y Chihuahua en 1930. La mujer que va a cruzar la No Reelección vestida muy diferente a todos los demás de la escena, tal vez sea norteamericana. El censo de 1930 marcó casi 9 mil habitantes en la joven ciudad”. Percibo en el párrafo algo de melancolía en el cronista. Y no es para menos: en efecto, el cielo nublado, la gente va y viene. La tienda de chinos Pupau Hermanos, tiene un tejabán circundante, muy comunes en Obregón durante la primera mitad del Siglo XX…

Buen detalle del autor: la dama de abrigo largo, color blanco, de medias afelpadas para protegerse del clima, puede ser una mujer estadounidense de alguna de muchas familias extranjeras que vivían en Cajeme y que explotaban los recursos naturales de la región…

El contraste es evidente: la mayoría de los viandantes, no usan abrigos y algunos visten camisas de manga corta…

Hasta un caballo con su silla, se aprecia en el centro de la calle Chihuahua… Lo mejor que se ha publicado en este género…

¡Felicidades, David!...

MIENTRAS TANTO, AYER LE COMENTABA YO que había recorrido la publicación de una foto, por la premura de un texto con su respectiva imagen, que debía publicarse de inmediato…

Eso ya pasó y bien recuerdo lo que hace 22 años me dijo MIGUEL ÁNGEL MURILLO AISPURO, siendo secretario de Gobierno con ARMANDO LÓPEZ NOGALES: “La noticia más vieja es la que se publicó ayer”… Verdad de verdades…

La foto de hoy, fue tomada en una de las reuniones que se llevaron a cabo en Navojoa el lunes anterior. Estuvieron todos los liderazgos de los partidos más importantes: REMEDIOS PULIDO TORRES, del PRI; FRANCISCO LIMÓN del PAN; VÍCTOR FÉLIX, del PAN (presidente); la arquitecta YALIA SALIDO, una de las tres mujeres que aspiran a ser candidatas a la Presidencia Municipal. Las otras dos, como bien se sabe, son la precitada Reme Pulido y ANA LUISA VALDÉS AVILÉS…

Allí también estuvieron JAVIER BARRÓN, expriísta; BERENICE JIMÉNEZ, regidora panista; otro albiazul, PEPE CASTRO, así como el regidor MARTÍN RUY SÁNCHEZ, DAYANA SÁNCHEZ, secretaria general del PAN y el cetemista JORGE MÁRQUEZ CÁZARES…

Se están moviendo los aliancistas antimorena…

Y YA QUE ANDO POR ESOS rumbos del Mayo, déjeme contarle que desde el domingo se dio a conocer la lista de los morenistas que se inscribieron para buscar la candidatura de Morena a la Presidencia Municipal de Huatabampo…

Viene: de acuerdo con ADELAIDO LÓPEZ, el izquierdista más auténtico de la región del Mayo, JUAN DE DIOS CASTRO PACHECO (¿será pariente de mi colega Bulmaro?...

Digo, ¿no?), figura en primer lugar en la lista; sigue ALBERTO VÁZQUEZ VALENCIA, JESÚS EDGAR MEXÍA, JOSÉ TREJO CONTRERAS, RAFAEL ORDUÑO VÉLEZ (¿pariente del periodista del mismo nombre fundador del Diario de Nogales?); OLIVIA LÓPEZ GUTIÉ- RREZ, OMAR IVÁN ALVARADO LAGARDA, FRANCISCO MELÉNDEZ VALENZUELA, MANUEL DE JESÚS MENDÍVIL ROSAS, JORGE NARANJO BRAVO y RAMÓN ALCÁNTAR GIL…

Para la Diputación local del Distrito 21, se inscribieron ANTONIO ESTRELLA, PASCUAL CRUZ, EDUARDO SESEÑA (textual), FERNANDO AYALA y ALBERTO GÜEREÑA…

¡Como en los tiempos del antiguo PRI!...

¡Qué cosas tiene la vida, Mariana!...

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com