El juego perverso del despiste previo a la designación de candidatos, está haciendo de las suyas

ESTE LUNES ANTERIOR RECIBÍ en mi WhatsApp, dos mensajes con motivo de El Día del Periodista. Uno era mi nieta SARAHÍ y otro de un viejo amigo que se acordó de la fecha. Nadie más.

Por supuesto, ni mi nieta ni mi amigo conocen el origen de esta conmemoración. De hecho, confieso que durante años yo tampoco supe cómo fue que alguien escogió esa fecha para la celebración.

Sobre todo porque el 4 de enero prácticamente nunca echó raíces en el gusto del gremio periodístico para ser “su día” y festejarlo a lo grande.

En realidad, yo me enteré de esta celebración cuando el inolvidable HÉCTOR ‘El Duende’ SÁNCHEZ HIDALGO, me invitó a una comida en un salón de eventos con motivo de “El Día del Periodista”.

--¿Y quién pone la comida, mi ‘Duende’?

--Alejandro Ruiz. Todos los años nos invita a comer una barbacoa en esta fecha. Tú ya tienes méritos como periodista para pertenecer al gremio.

Cuando asistí por primera vez, lo primero que me llamó la atención es que yo era el más joven del grupo. Allí estaba TACHO ARAGÓN GÁMEZ, a quien ya conocía pues colaboraba semanalmente con él en un pequeño periódico cuyo nombre era “Carta Abierta”. Mi columna se llamaba “La Semana”, precisamente.

Me sentía extraño pero no tanto que no pudiera adaptarme al estilo de mis veteranos colegas. Como digo, por mucho tiempo ignoré el origen de esta efeméride.

Hasta que un día decidí encontrarlo. No fue nada difícil. Se instituyó El Día del Periodista en honor de don MANUEL CABALLERO, considerado el primer reportero de México y el hombre que introdujo el sentido sensacionalista en el ejercicio del periodismo.

Don Manuel Caballero tenía 77 años cuando falleció el 4 de enero de 1926. Era de Tequila, Jalisco, y había nacido en 1849 y andando el tiempo destacaría como reportero, articulista, columnista, escritor, poeta, entre otras cosas.

Para los estándares de vida de la época, don Manuel Caballero vivió demasiado. Y fue un hombre culto, admirado al punto de designar el 4 de enero como Día del Periodista. Sin duda la celebración más auténtica, pues la que tradicionalmente se conmemora —o se conmemoraba— la del 7 de junio surgió a propuesta de un grupo de magnates del periodismo en México, encabezado por JOSÉ GARCÍA VALSECA, director y fundador de la Cadena que llevó su nombre por mucho tiempo, y cuyos periódicos, todos, se llaman “El Sol”, cuya catedral, hasta la fecha, sigue siendo El Sol de México.

Eran los tiempos en que el Gobierno anualmente les condonaba la deuda por adquisición de papel para periódico, que les hacían los presidentes en turno a los que se “portaban bien”.

“El Día de la Libertad de Expresión” del 7 de junio, fue propuesta por uno de los dueños de los diarios de la Ciudad de México, para llenar de halagos al presidente MIGUEL ALEMÁN VALDÉS.

Naturalmente, mientras el PRI se mantuvo inalterable en el poder presidencial. Gobernadores de los estados y alcaldes de municipios importantes, organizaban la celebración para los periodistas locales. Era habitual, además del desayuno, que en esas festividades se sortearan diversos objetos.

Afortunadamente, esta abyecta costumbre, va desapareciendo poco a poco.

Los periódicos de la capital del país, ya no tienen la influencia que tuvieron.

El Gobierno ya no tiene el monopolio del papel como lo llegó a tener cuando era el único que podía importarlo.

En fin, eran otros tiempos.

Por mi parte, aunque tarde, pero tuve la fortuna de conocer, a través de su biografía, a don MANUEL CABALLERO.

Y a otra cosa.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡AH, QUÉ LAS HILACHAS! Ya empezó el jueguito de los buscapiés en nuestra política electoral que, hoy por hoy, pasa por la etapa de las indefiniciones. O sea, buscan presionar a través de noticias falsas para que las directivas de los partidos cambien la dirección de sus decisiones para las candidaturas…

Una cosa es cierta: vienen tiempos complicados en materia política, habrá sorpresas como la de CARLOS ZATARÁIN que hizo que en el PRI pero también en Morena, hubiera rabietas…

Acá, en Cajeme, dio de qué hablar en una entrevista en video el ‘SIRI’ SALIDO, cuando anunció que va por la municipal solamente —hasta ahora— por el PT… Esto es, sin Morena…

La verdad sea dicha, no sé si esta decisión de Orlando Salido tenga algo que ver con otro video en el que MARGARITA VÉLEZ DE MARISCAL, anuncia, triunfante, que va por Cajeme y va de adeveras…

Tengo, para mí, que lo que se está desparramando en redes sociales es parte de ese juego perverso de decir una cosa para que se pueda conseguir, otra…

O algo así…

Usted seguramente, señor mío, se habrá dado cuenta que este tipo de anuncios para despistar, solo se dan en los partidos de las izquierdas…

Esto se entiende a partir de que en Morena y también en el PT, no existe cultura política…

No hay, casi, políticos profesionales y esto, casi siempre, ha sido un desastre por el que los de abajo pagan los platos rotos…

¿RICARDO BOURS CASTELO?...

Su caso es digno de analizarse con objetividad y sin apasionamiento. Es el que ha hecho recorridos preliminares por el territorio sonorense siguiendo un plan matemáticamente calculado, de tal modo que pudiera emparejar la ventaja que le llevasen los partidos institucionales…

El político cajemense, carecía de una plataforma partidista; en esta tesitura, buscó en cada pueblo a los vecinos más representativos, sembró la semilla del interés en su proyecto, volvió a hacer el recorrido como precandidato y hoy es un aspirante respetado al que muchísima gente le concede importancia y capacidad para estar en la recta final competitivamente…

En Ricardo, hay una característica interesante: es respetuoso, educado, pero al mismo tiempo, como candidato de oposición, hasta ahora ha sido el aspirante más crítico y enterado de los problemas de Sonora…

¿Y en la Alianza PRI, PAN y PRD?... Todo bien ahí, aunque naturalmente habrá noticias en estos días por venir…

El ‘Borrego’ ERNESTO GÁNDARA ha tenido reuniones con diversos grupos de su partido y ha refrescado lazos con aquellos a los que había perdido de vista…

Ya le contaré…

De Huatabampo, una fuente habitualmente confiable, insiste en que los finalistas del grupo que se inscribió para la Presidencia Municipal y el Distrito Local 21, son unos cuantos. A saber: JUAN DE DIOS CASTRO, RAFAEL ‘El Payo’ ORDUÑO, ALBERTO VÁZQUEZ y EDGAR MEXÍA…

Ah, caray: mi fuente parece estar muy segura…

¿Por qué será?...

VOLVIENDO CON EL CASO de Cajeme y de Morena, amén del video de doña Margarita, en mi opinión, su lanzamiento a la arena electora puede ser asociada al hecho de que los aliancistas están dejando ver que su carta a Cajeme sería ANABEL ACOSTA ISLAS…

En este contexto, es válida la pregunta: ¿Doña Margarita vs Anabel Acosta?...

¿Mujer contra mujer?...

Una “pelea” del orgullo feminista?...

Interesante… Interesante…

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, el pasado 5 de enero se cumplieron 48 años de la trágica muerte de don TOMÁS OROZ GAYTÁN, quien en el momento de su deceso, era tesorero general del Gobierno de FAUSTINO FÉLIX SERNA…

Y mire usted lo que son las cosas, pero pocos saben que don Tomás y don CÉSAR GÁNDARA LABORÍN, padre del ‘Borrego’ Gándara (y quien me distinguió con su amistad), fueron amigos entrañables…

De hecho, eran compañeros de gabinete pues don César era secretario de Gobierno…

Hay un dato que a lo mejor ya fue publicado ayer: al día siguiente de su muerte, don Tomás se iba a reunir en Hermosillo con CARLOS ARMANDO BIÉBRICH TORRES, que llegaría a la capital para ser investido como candidato al Gobierno de Sonora…

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com