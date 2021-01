“A veces el viento huele a polvo viejo”, ¿a qué huele ahora?. Huele a odio, huele a traición y está aquí

DECÍA EL CENTAURO DEL NORTE, PANCHO VILLA, que “el viento huele a mojado; a veces a polvo viejo, pero hoy, huele a traición”.

Este dato lo consigna don REGINO HERNÁNDEZ LLERGO en su entrevista a Villa en su hacienda de Durango, en 1923. Poco después fue asesinado en una emboscada que le tendieron sus enemigos, en Parral, Chihuahua..

¿A qué huele ahora el viento?

Huele a muerte, sí, pero no de ahora sino de muchos años. Pero dejando de lado la mortandad por el crimen organizado y la pandemia, el viento tiene un olor adicional: huele a odio, huele a venganza. Huele a tiranía, a dictadura.

A todo eso huele.

Déjeme contarle: apenas se dio a conocer que DANIEL BARANZINI sería el candidato de Movimiento Ciudadano por el IV Distrito Federal, con cabecera en Guaymas, y un alud de críticas inundó las redes.

No faltó quién involucrara a la Unión Regional Ganadera y al propio HÉCTOR PLATT, su presidente.

Naturalmente, hubo columnas más objetivas, como la de ARTURO “El Chapo” CASTRO, cuyo texto me pareció muy equilibrado. ¿Por qué contra Baranzini?

Pues quién sabe.

A lo mejor si el 2020 fue el año de las tragedias, el 2021 será el año del odio.

Toquen madera.

Sinceramente, deseo que estos brotes bélicos políticos no sean más que eso, brotes.

Brotes que se desvanecen de un día para otro. Ojalá.

A veces pienso que los ataques en redes contra ALFONSO DURAZO él mismo se los buscó. Llegó con la espada desenvainada tirando mandarríazos para todas partes. Nadie le estaba objetando su candidatura. Pero él se puso el huarache antes de espinarse.

Se curó en salud.

Y luego, sus desafortunadas declaraciones sobre su desempeño al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Todos en este país sabían que el sonorense no pudo o no lo dejaron operar con autonomía al mando de una Guardia Nacional que de civil nunca tuvo nada.

Alfonso aguantó vara.

Era humillante—así opinaban los más reconocidos analistas políticos del país—para Durazo que mientras él tenía que lavarse la cara frente a la opinión pública declarando sobre lo que desconocía—como en el caso del “cualicanazo”—, los errores de la GN se le adjudicaban a él.

Por eso insistió en venirse a Sonora a buscar la gubernatura. Era—y es—su derecho, pero equivocó la estrategia: de entrada, tiró golpes para todos lados. Ofendió, amenazó y se comprometió a acabar con sus enemigos en el Estado.

Me queda claro que si Durazo hubiese leído El Arte de la Guerra, sabría que nunca se anuncia ante el enemigo por donde atacará. Enseñó sus cartas y puso sobre aviso a adversarios muy poderosos.

Usted dirá, caro lector, que más poderos que el Presidente de la República, no puede haber.

Y eso sería una gran verdad.

Pero las batallas en una campaña político-electoral, son otra cosa.

¿A qué huele ahora el viento?

A revanchismo. A rencor. Y a facturas por cobrar. A ajuste de cuentas.

Ojalá que este columnista se equivoque. Nada me daría más gusto.

Me cae.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡POR LAS TRIPAS DE SATANÁS! Lo que nos faltaba: AMLO retó en la mañanera del miércoles a CIRO GÓMEZ LEYVA y al historiador ENRIQUE KRAUZE, a debatir con HUGO LÓPEZ GATELL…

Y no fue solo este desafío insólito en un Presidente de la República: de López Gatell dijo que es el mejor funcionario del mundo, el más inteligente, el más trabajador, el más ejemplar…

No le importó humillar al Secretario de Salud JORGE ALCOCER exhibiéndolo como un parapeto inútil como titular de esa dependencia…

La dignidad de don Jorge, se la pasó por el arco del triunfo pues lo que él quería era agotar sus archivos de alabanzas a favor del Sub-Secretario que recién estuvo vacacionando en Acapulco mientras la crisis sanitaria se agudizaba en la región del Valle de México…

De hecho, ayer, al ser cuestionado por un reportero, AMLO dijo que López Gatell había viajado a Argentina para observar el desarrollo de la vacuna Rusa…

Ni en los tiempos de LUIS ECHEERRÍA, el Poder Ejecutivo mostró tal capacidad para mentirle al pueblo…

Que ya es mucho decir…

POR CIERTO Y YA QUE ESTOY en el tema, en su “mañanera” de ayer ÁNGEL VERDUGO se ocupó del caso del Capitolio estadounidense y de la insurrección del Presidente DONALD TRUMP…

Este tema no puede desperdiciarse en unas cuantas líneas. Necesita espacio y esto podría ser mañana. Aquí ya lo he dicho en distintas oportunidades: el populismo no es exclusivo de los izquierdistas o socialistas: está hacia la izquierda pero también hacia la derecha…

Ejemplos, hay muchos: ahora mismo estamos observando el populismo de derecha del Primer Ministro de Inglaterra, y también vemos este fenómeno en Brasil y, aquí más cerca, en los Estados Unidos, con DONALD TRUMP…

Por la izquierda está NICOLAS MADURO en Venezuela y ahora ALBERTO FERNANDEZ en Argentina, el nuevo Gobierno de Bolivia y el de LÓPEZ OBRADOR…

El comparativo entre AMLO y TRUMP es fantástico…

De ahí que la sumisión de AMLO a las arrogancias de Trump, desconcertaron a muchos…

Ya veremos mañana, señor mío…

MIENTRAS TANTO, PARTICULARMENTE me parece una muy justa propuesta la que dio a conocer la Gobernadora CLAUDIA PAVLOVICH: designar el año 2021 como el de los trabajadores a mujeres y hombres, de la salud…

Tengo, para mí, que esta propuesta de Claudia ha sido muy bien recibida por la opinión pública y ojalá que esta decisión venga acompañada de una excelente organización…

Bien por la mandataria…

Y AQUÍ, LAS NOTICIAS tristes: en días pasados en Cajeme dejó de existir el señor PEPE VALENZUELA, ciudadano ampliamente estimado en la sociedad y a quién en alguna ocasión tuve oportunidad de estrecharle la mano…

Don Pepe falleció por el Covid-19, y esto mismo le ocurrió a MARTIN FLORES, Delegado en el ejido Cuauhtémoc (Campo 5), en el Valle del Yaqui, cuyo deceso, víctima de la pandemia, lamenta muchísimo quien fuera su amigo, RAÚL ACOSTA TAPIA…

Y otra mala noticia: murió ANTONIO SERNA, hombre bueno, nativo de Huatabampo pero avecindado desde muy joven en Cajeme, junto con su familia…

Con Toño sí logré construir una cálida amistad, especialmente en los noventas, cuando Toño representaba en Cajeme el proyecto político de su amigo y paisano BULMARO PACHECO MORENO…

Eran los tiempos previos al destape priista para la sucesión en Sonora que finalmente se decidió a favor de ARMANDO LÓPEZ NOGALES…

Toño Serna siempre se anunció como “bulmarista” de hueso colorado…

¡Que Dios bendiga a estos tres seres humanos de noble corazón!...

Y POR ÚLTIMO, PERMITAME CUMPLIR con la primera etapa de desahogos de los mensajes que en estos días de fin de año llegaron a mi refugio de trabajo; a saber: de SARA MARTINEZ DE TERESA, exdiputada local y hoy radica en Hermosillo; del Dr. LUIS MANUEL MEZA LOPEZ, un gran ser humano y enorme amigo; de ADELAIDO LOPEZ, de la región del mayo; de CHAYITO OROZ IBARRA, con tantos planes en ciernes de los que ya le contaré… De FAUSTINO FELIX CHAVEZ , quien ayer me sorprendió con una buena noticia…

Es todo.

Le abrazo.

