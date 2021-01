El “juego sucio” de Sergio Pablo Mariscal pavoneándose para quedar bien con Alfonso Durazo

SERGIO PABLO MARISCAL ALVARADO, alcalde de Cajeme, entró en una etapa evasiva en cuanto a su realidad como presidente municipal: no parece ver, no parece oír lo que sucede en su entorno.

Puede pasar —a pesar de que el desgarriate que está dejando su esposo a ella de algún modo le toca— que la primera dama haya decidido buscar la candidatura de Morena para suceder a su marido.

Es su derecho aunque no sea ético.

Pero que sea el alcalde quien sube a las redes sociales un audio con su foto en la que parece muy sonriente, mientras se escucha su voz pavoneándose de que ha hecho un buen trabajo en bien de Cajeme y promete seguir haciendo cosas por Cajeme para luego deslizar sutilmente la insinuación de que, llegado el momento y si las circunstancias lo permitieran, bueno, quien sería él para negarse.

Aquí me lo he preguntado en varias ocasiones: ¿Qué le pasa a este hombre que no parece enterarse de su propia realidad? ¿Acaso padece de autismo? En sus propias barbas le acaban de ejecutar a un individuo de 57 años cuando se encontraba a bordo de un camión de la ruta Cócorit-Obregón, en plena Plaza Álvaro Obregón.

¡Frente a Palacio Municipal!

¡Por vida de Dios! ¿Qué le pasa a Mariscal?

Usted seguramente está convencido que este alcalde no tiene remedio y que ante su indolencia, no hay razonamiento que valga. No entiende, no acata sugerencias, no aprende de las críticas constructivas.

Y el municipio se le cae a pedazos.

La violencia está ahogando a la sociedad.

Y luego, perversamente, les “cae” en su negocio a los exalcaldes CHUY FÉLIX HOLGUÍN y SÓSTENES VALENZUELA, quienes, con la amabilidad que les es característica lo reciben y se le atiende. ¿Cómo pagó esta amabilidad de Chuy y Sóstenes, el munícipe actual de Cajeme?

Por si no lo sabe, se lo digo:

Subió a las redes a través de su cuenta de Twitter, el siguiente mensaje: “Somos grandes amigos, aliados de trabajo y compañeros de ideales. Un gusto platicar con los exalcaldes Chuy Félix y Sóstenes Valenzuela, su experiencia nos es útil para hacer mejores cosas por Cajeme. Y en lo que sigue, ¡Adelante con Alfonso Durazo!, vamos juntos también. Nuestra sonrisa lo dice todo”.

Repito: perversamente usó a Chuy y a Sóstenes. Nadie se niega a tomarse una foto con quien está de visita en su lugar de trabajo o en su casa. Pero una cosa es posar juntos para un celular y otra que esa foto sea utilizada para embarcar a los anfitriones en un compromiso político con el cual ni siquiera hay una relación o trámite para incorporarse. Mariscal jugó sucio y caravaneó con sombrero ajeno. Ciertamente, aún con investidura, a la que no ha sabido honrar, no tiene el perfil para cabildear a ese nivel. Y esto con toda seguridad lo sabe Durazo. Insisto: la ciudad se cae a pedazos, la muerte deja su presencia funesta en calles, en parajes solitarios y hasta en camiones sub-urbanos. Mueren y mueren personas por el crimen organizado la gente ya no sabe cómo librar al COVID-19, y tampoco cuenta con el apoyo de su máxima autoridad municipal.

Y no es que un alcalde pueda hacer mucho por los ciudadanos ante la embestida de la pandemia. Pero un presidente municipal, sea hombre o mujer, puede hacer mucho bien cuando se ha ganado el respeto y la gratitud de sus gobernados.

¡Maldita sea! ¡Cómo hace falta un alcalde como ADALBERTO ROSAS!

Sin ánimo de jorobar a nadie. Pero quienes vivieron los tiempos del ‘Pelón’ Rosas saben que no exagero. Él era un gobernante del pueblo. De los de abajo y su palabra era ley. Honraba sus compromisos y el pueblo le creía.

¿Mariscal?

Nada qué comparar, lamentablemente.

Pues, como alguien me decía ayer: no hay nada que nos enfurezca más, que sabernos “usados” por alguien que se presenta como amigo.

Verdad de verdades.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡POR LAS TRIPAS DE SATANÁS! DURÍSIMA LA crítica de GERMÁN MARTÍNEZ CÁZARES, el primer director del IMSS en el Gobierno de la Cuarta Transformación, a HUGO LÓPEZ-GATELL, el encargado de conducir la lucha contra la pandemia, de quien dijo que en Argentina, donde se encuentra ahora, tras de haber vacacionado en Oaxaca no se le ha visto ni siquiera tomándose un café con algún médico de Buenos Aires…

¡Puro cuento! Afirma el senador por Morena…

Y mientras López-Gatell hace turismo oficial en Argentina, en nuestro país hay verdadera alarma en el Gobierno porque no han logrado contener los contagios: van en ascenso y por lo pronto la Ciudad de México, el Estado de México así como Puebla, Nuevo León y Guanajuato, muestran síntomas de una rebelión ciudadana ante la impotencia de las autoridades para sacar adelante el problema…

Estamos, como país, en un riesgo cierto de que la pandemia rebase cualquier esfuerzo…

En tanto, en las mañaneras no cambia nada porque el culpable no es el Gobierno sino los conservadores y los neoliberales…

Mire usted: veo con horror que estamos al borde de algo siniestro que no hemos padecido antes y, mirando a nuestro alrededor, no se detecta al gran líder que sacará al país de este terrible embrollo…

De verdad, dilecto amigo, es aterrador estar tomando conciencia de que algo muy grave se nos viene encima y nos damos cuenta que los responsables de todo lo que pasa, tienen prácticamente asegurados los votos para emerger airosos en las elecciones de 2021…

¿Cómo es posible que no haya los suficientes ciudadanos que estén dispuestos a cambiar el rumbo del país?...

¿Por qué la ventaja en aceptación ciudadano, de Morena?...

Si lo entiendo de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, pero Morena, ¿por qué?...

Atemoriza y mucho, sabe que lo que está sucediendo en México tiene similitudes increíbles con lo que ocurre en Estados Unidos…

¡Dios nos agarre confesados!...

¡AH, QUÉ LAS HILACHAS! No cabe duda que hay mujeres que nacieron para ser guerreras…

Y PETRA SANTOS es una de ellas…

La verdad sea dicha, no tengo la menor idea de porqué recuerdo bien la fecha: era el 8 de abril de 2015 cuando Petra le escribió su carta de renuncia al entonces jerarca nacional del PRD, CARLOS NAVARRETE, en la que explica los motivos por los que tomó la decisión de abandonar las filas del solaztequino. Me quedo con el primer párrafo de la misiva. Textual: “No puedo olvidar aquellos días, antes de cumplir mi mayoría de edad, cuando ingresé a las juventudes comunistas para luchar y lograr desde la izquierda construir un México donde nosotros, los de la generación del 68 y las generaciones posteriores pudiéramos vivir sin miedo, con justicia social, sin hambre y en total libertad”…

¿Por qué escogí este párrafo?...

Porque se me antoja un hermoso sueño con palabras muy parecidas a las que LUIS DONALDO COLOSIO, a quien Petra conoció muy bien, utilizó para armar su legendario discurso del 6 de marzo de 1994…

Hoy, Petra Santos hace una denuncia fuerte contra el CEE de Sonora por lo que ella considera un bloqueo por parte de esa institución a la candidatura independiente que busca la experredista y ahora también exmorenista…

Según veo yo las cosas, no es lo mismo que se vaya de Morena un profesional a que se les vaya una lideresa acostumbrada a la “guerra” entre partidos como ella…

No hay que olvidar de donde viene Petra y los riesgos que ha desafiado y de los que ha salido ilesa…

¡QUÉ COSAS TIENE LA VIDA, MARIANA! Resulta que, a través del ingeniero ALEJANDRO BELTRÁN, me reencontré con un viejo amigo de los tiempos de ADALBERTO ROSAS…

Se trata de VENTURA GÁMEZ, quien se casó con Carmelita, la siempre fiel secretaria de Adalberto, incluso, en los tiempos de mayores riesgos para el exalcalde de Cajeme por el PAN…

Él tenía la información que yo andaba buscando. No del todo. Claro, pues faltan detalles…

Por lo pronto, doña MARINA DEL PILAR OLMEDA, si es del viejo sector de Plano Oriente, en Ciudad Obregón, y es mamá de MARINA DEL PILAR AVILÉS OLMEDA, actual alcaldesa de Mexicali (por Morena) y casi segura candidata a la gubernatura de Baja California… Dos tíos de ella, BENITO y JUAN OLMEDA —el primero médico—, al parecer, según afirma Ventura, fallecieron por COVID-19….

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com