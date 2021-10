El convenio de Claudia Indira y María Dolores... y delincuencia ni se inmutó

Comparta este artículo

Esta semana la Fiscal, Claudia Indira Contreras y la Secretaría de Seguridad Pública, Dolores del Río, firmaron un convenio, para ahora sí, en pocas palabras, combatir el crimen organizado, acciones a seguir, mismo que signarán Alcaldes lo mismo que las famosas e inútiles Mesas de la Paz, y la delincuencia, ni se inmuto, otra semana sangrienta aquí en, Cajeme, y ejecuciones en otros municipios de la entidad.

Y lo peor y grave que sucedió es que también se dio a conocer, y ha circulado profusamente en redes, la captura de un grupo de delincuentes, entre los que iba, nada más y nada menos, que una funcionaria del ¡C5! de Cajeme, quien reconoció que pasaba información a bandas de; operativos que se efectuarían, sacó a relucir en nombre de un militar que también estaba involucrado, e incluso se presume el nombre de un comunicador de un medio local, quien al parecer también tiene protección policial, lo que considero inadmisible, y debe investigar la autoridad correspondiente.

Tal fue el revuelo que hubo un comunicado oficial, tomaron nota autoridades de este video, que es oficial, porque la mujer ya no volvió a las instalaciones del C5, que van a tener que hacer exámenes de control de confianza al personal, es lo menos que pueden hacer.

Yo me pregunto ¿Cuántos más de personal del C5 de Cajeme y de otros municipios están involucrados? A esto agréguenle el “crimen uniformado”, para dimensionar el problema que hay en la entidad, que no se va resolver con firmas de convenios, si no hay voluntad de combatir al crimen, si el mismo Presidente es laxo en este tema, para él, “abrazos, no balazos” y sus programas sociales están sirviendo para que jóvenes no sean reclutados por la delincuencia, lo que es falso totalmente.

Para acabarla de amolar, hace unos días en “Casa Madrid” un negocio que de la familia de, Dolores del Río, se efectuó una charla sobre la Marihuana, su uso lúdico y otros suplementos, lo cual considero, una falta de tacto, de sensibilidad, que se haya efectuado en un negocio de la titular para combatir al crimen organizado y el tráfico de estupefacientes.

Y si ustedes checan su página de Face, y Twitter, verán que solo sube información sobre eventos culturales, y cosas de esas, mientras el rugir de metralla, sangre, muertes, no cesan en el sur y norte de la entidad, así no se puede, ni se podrá, está al frente de tan importante dependencia, una mujer, que no sabe nada de políticas, ni estrategias para combatir al crimen.

Dolores del Río, es Licenciada en Ciencias de la Comunicación, ex Alcaldesa, ex diputada, ex dirigente, es mujer de política, pero ¿Qué anda haciendo en este puesto? Está saliendo muy caro a la ciudadanía, y no es misoginia, ni violencia de género, y me imagino el malestar de comandantes, de policías de carrera, molestos, porque al frente esta alguien que no sabe nada de esto.

¿Ustedes creen que habrá efecto “cucaracha” y que saldrán huyendo a; Chihuahua, Sinaloa y BC, los delincuentes ante la firma del Convenio? ¡Por favor!, como ciudadano, quisiera Paz, tranquilidad, para mi querido, Cajeme, y demás municipios, pero la realidad por lo que hemos visto en el arranque de esta administración, la violencia, lucha de Cárteles por controlar regiones, seguirá, están mejor equipados, y tienen muchos infiltrados en las policías de los 3 niveles de gobierno.

Casablanca…agua

Lo sucedido esta semana en una colonia de gran densidad de, Obregón, en donde fueron afectados mas de 30 mil ciudadanos por falta de agua, vital líquido, pone en evidencia varias cosas de Ayuntamientos y del Organismo Operador de Agua (OOMAPASC).

Primeramente, en cuanto a Alcaldes, la falta de visión e inversión en infraestructura obsoleta, drenaje, tubería, que ya dio su vida útil, pero como son obras que no se ven, no resalta la imagen del gobernante, no le invierten.

El último que más o menos le metió fue Manolo Barro, de ahí para adelante OOMAPASC, se convirtió en un bastión de operaciones políticas, de contratos leoninos, concesiones muy caras, ineficiencia, caja chica, ineficiencia en el cobro, cartera en ¡1, 400! millones de pesos, que mientras no inicien con “cortes” la gente no pagara, claro sin olvidar la corrupción, ahí está el caso de las empresas fantasma de cobro ¿Cuánto se robaron en la administración pasada?

Que hay una tarifa social, se entiende, igual que el derecho al agua, pero todo esto, el que salga agua por la llave de las casas, tiene un costo, la gente no paga, ni 100 pesos, Pero ¿qué tal el celular? Ese sí, porque se lo cortan al día siguiente.

Puso en evidencia este problema, que el Organismo Operador, no tiene refacciones, inventario, no lo podía creer cuando escuchaba al técnico, o funcionario, diciendo en rueda de prensa, que tuvieron que llevar a taller de Torno, piezas para subsanar el problema del pozo, y mientras, 3 días miles de ciudadanos sin agua.

¿Qué Colonia sigue? ¿Hará el organismo una revisión a sus fuentes y demás pozos? Esto no se puede volver a repetir Alcalde, Javier Lamarque, la ciudadanía no tiene porque consecuencias de ineficiencias, como también entiendo, esa idea del ciudadano, que no paga, porque dice ¿Para qué? se lo van a robar, y es cierto, esa es la imagen que se tiene de la clase política.

Gasoducto…cambio de ruta

Es increíble, que, ante tantas necesidades de los 8 pueblos Yaquis, incluyendo el municipio de Cajeme, que por 7 kilómetros de Tubería que falta para que línea de gas llegue, por una minoría de, Loma de Bacum, y con cargo al erario, CFE va a gastar ¡2 mil 500! millones de pesos, adicionales, por tirar la línea por el Bacatete.

Que forma de dilapidar el dinero de esta administración federal, de no creerse, y mientras IENOVA, cobrando, porque este asunto no es imputable a ellos, CFE les está pagando, como si el troncal Obregón-Guaymas, estuviera surtiendo gas, nomás para que se den una idea. Y vuelvo a recordar reunión en casa de un productor, presentes algunos, cuando el Doctor González, les pidió, para solucionar el problema, dada la ascendencia de él con la Etnia ¡100! millones de pesos, y se arreglaba el asunto, obvio, no aceptaron el chantaje, y no es grilla, testigos, varios conocidos productores.

Así pues, esto va a costar la desviación gasoducto, a eso súmenle los 2 mil millones de un acueducto innecesario, de un nuevo Distrito 018, de apertura de tierras, que costara esto miles de millones de pesos, que no se verá en la administración de AMLO, no alcanzará el tiempo, ni el dinero, y cuando se llegue a hacer eso, van a terminar sembrando esas tierras el sector; privado y social del campo.

La Etnia tiene un derecho, a mejor vida, servicios, drenaje, agua potable, pero también tienen un serio problema…estan peleados con el “pico y la pala” se acostumbraron a estirar la mano, a los subsidios de los gobiernos, y ahí están las consecuencias, viven en el atraso porque quieren, tierra y agua la tienen, pereo no las trabajan… ¿Miento?.

Ah! y reitero pregunta para CONAGUA ¿DE dónde van a salir los 600 millones metros cúbicos de agua que vendrán por ese Acueducto que van a construir? ¿Tienen pacto con Tlaloc?.

Civilidad Política

En la semana hubo reunión del empresario, político, y ex candidato de MC a la gubernatura, Ricardo Bours, con; Manuel Scott y el diputado, Jorge Russo, y como era de esperase hubo reacciones ante el encuentro. Vi el encuentro como parte de una civilidad política que debe haber entre actores, a pesar de diferencias que pudieran tener, máxime ante la coyuntura que vivió MC en el pasado proceso electoral, y en lo personal, Ricardo, ante acontecimientos que se suscitaron, y decisiones, difíciles, que tomo, ante el entorno que se dio, la muerte de, Abel, y pues pragmático, objetivo, dio cuenta que no daban números, y se decantó por, Ernesto Gándara, lo que causó malestar en la dirigencia, y en algunos que él impulso.

El 20 de agosto, Bours, convocó a una reunión en la capital, para darles una explicación, a la convocatoria no asistieron todos, unos por cuestión de, trabajo, la situación geográfica, pero también hubo una operación política para que no fueran, y no asistieron, algunos de los candidatos que impulso, y se entiende, creyeron que, Ricardo, los dejó solos.

Reitero, no fue así, todos saben lo que sucedió y porque, Ricardo, tomo la decisión que hizo, incluso consensuada con la Familia, Murrieta, esto al margen de los números y acuerdos que llegó con el entonces candidato de la Alianza, Ernesto Gándara, de medirse, tal como sucedió.

Y pues ya ven lo que paso en la elección, no se equivocó, Ricardo, en la decisión, la operación para que ganara, Alfonso Durazo, funciono a la perfección…que no saliera la gente a votar, así se operó, de hecho, Cajeme, de los peores, anduvo por el 35 % del padrón, la estatal anduvo en 40 %...!1 millón! de ciudadanos no salieron a votar, la operación y decisión estaban tomadas de antemano, todo el eje pacífico sería para MORENA, las plazas fueron entregadas, esa es la dura y cruda realidad. El tiempo es un buen barrendero, y acomodará las cosas, quienes critican a, Ricardo, se entiende, él también, es un político, y como tal sabe que estuvo bajo el escrutinio de la militancia y sociedad, no se dieron las cosas, más la situación dolorosa que vivió de perder a un amigo de mil batallas.

Ricardo, está tranquilo, la familia, de vuelta a los negocios, no vive de la política, y pues a darle vuelta a la hoja, creo que MC debe concentrase tanto en el Congreso local y Federal, a lo que se viene, Reformas que pondrán el riesgo el futuro del país.

ISSSTESON

Otro tema polémico de la semana, el cuestionar de nuevo el régimen de pensiones, y es cierto y hasta justo, creo, no es posible que entre 80 y 100 personas se lleven 25% del Fondo de Pensiones, que, en muchos casos, ni cumplieron con los años requeridos y el cálculo se hizo tomando en cuenta compensaciones, otro tema que toco el mismo, Gobernador, Alfonso Durazo.

También hay que recordar que durante el sexenio de, Guillermo Padrés, no se depositó un solo peso de la nómina de los trabajadores al Fondo de Pensiones, ¡6 años! y se acabó el dinero, creo llego andar en 200 millones, imposible el pago para quienes dieron su vida trabajando.

Luego, el cálculo, se hace en base al salario base, y para los de arriba, para los que tenían cercanía con el Gobernador, el privilegio de integrar la compensación, tal es el caso de dos ejemplos; Max Gutiérrez Cohen y Wenceslao Cota, ambos reciben por arriba de los ¡150! mil pesos mensuales ¿Por qué?

Lo de, Gutiérrez, fue una excelente negociación en el sexenio de, Padrés, era Presidente del Poder Judicial, y se negoció su salida, con buena indemnización y pensión, para que llegara, Sebastián Sotomayor, a la Presidencia del STJES, con título de una Universidad “patito” y si recordaran, nunca tomo protesta ante el Congreso, mando un Fax.

Recuerdo bien el sarcasmo como se manejó esto, en el avión del gobierno, en esos días, un Dagnino, estirando la mano en forma de tomar protesta, y un, Guillermo Padrés, sonriendo…vil sarcasmo al hecho.

Pero llega, Claudia Pavlovich, a la gubernatura, e inmediatamente le hacen “manita de cochi” a Sotomayor, sale de la presidencia, y llega el hoy quien encabeza ese poder, Francisco Gutiérrez.

El sexenio pasado, el entonces Director ISSSTESON, Enrique Clausen, quiso reducir al 50 por ciento las pensiones altas, mal calculadas e injustas, pero se fueron a Tribunales los “perjudicados” y a pagarles de nuevo.

Hay otras pensiones de; 100 mil, 80 mil, el detalle es que, en muchos de los casos, injustificadas, pero por influencias y relaciones con el poder, se otorgaron, y la ley, no es retroactiva, el actual Director, Jesús Acuña Méndez, ni el Gobernador, Alfonso Durazo, pueden hacer nada.

Ahora, eso de que el plan del actual gobierno, es quitar la compensación del tabulador, van a brincar los funcionarios morenistas, porque es lo atractivo, no el sueldo base, y si la quitan, lo que van a provocar es corrupción…al tiempo.

Reforma Eléctrica

En riesgo el futuro del país sí; PRI-PAN-MCPV votan a favor de una reforma para nacionalizar de nuevo la industria electica, y poner en riesgo el futuro de este país, que es el de energías limpias y renovables.

PAN ya dijo no, PV, que no tiene nada de Ecologista, es un partido satélite de MORENA este sexenio, pero es inadmisible que su bancada vaya a votar por una regresión al pasado. Lo que extraña es la posición del dirigente del PRI, Alejandro Moreno y el Coordinador de los diputados, Rubén Moreira quienes señalan, no urge, que al PRI nadie lo “presiona” ya que se verá en diciembre, mucha suspicacia levantó esto. Es que este tema no es de análisis, ni parlamento abierto, ni que si estas a favor de Cárdenas, Salinas etc… es el ¡País! todo el mundo este transitando a energía limpia, nos quedaremos en el atraso, energía sucia, carbón, perderemos competitividad, fuera de mercado ¿A que le apuesta el PRI? ¿Que no lee el resultado de elecciones del 2018 y 2021?

Dar marcha atrás significaría, para que entiendan, CFE ya no compraría suministro a Parques Fotovoltaicos, aquí en Sonora ¡adiós! también al par de Aerogeneradores que gestionó el hoy Alcalde, Antonio Astiazaran, y ya no se reflejaría el ahorro en el recibo de miles de familias inscritas en el programa “Energía Sonora”, para que se den una idea

Por otro lado, la SENER, y su titular, Roció Nahle, cancelaron proyecto de Parque Fotovoltaico que quería hacer, el Gobernador de BC, Jaime Bonilla, y que sería el más grande de México, ya licitado, pero con irregularidades cometidas por el que fuera su Secretario de hacienda, Rodolfo Castro, y quien hoy funge como Jefe de Oficina Poder Ejecutivo con, Alfonso Durazo.

Saco a colación esto, por el proyecto de Parque Solar de 1000 hectáreas en Puerto Peñasco, del Gobernador, Alfonso Durazo, y la creación de una empresa estatal para administrarla

Señalo, Nahle, ninguna entidad está facultada para entrar a la red eléctrica nacional, en efecto, solo la CFE, por Ley, establecida en constitución, está facultada para trasmisión y cobrar.