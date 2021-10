Se firma Mando Único, y la respuesta del crimen; Cajeme, fuera de control

Comparta este artículo

En una semana en que se firmó Mando Único homologado para combatir a la delincuencia y buscar la paz en la entidad, sobre todo en, Cajeme, sucedió todo lo contrario, y la delincuencia organizada, respondió como siempre, con ejecuciones por todos lados, y lo abominable, la muerte de un niño, de tan solo 3 años, cayó abatido, más la tragedia familiar en un Juzgado, total, el municipio fuera de control y no hay autoridad que pare esto.

En lo del niño, Rafael, pues inconcebible, inadmisible, la Fiscal, Claudia Indira Contreras, informo que se trataba de un crimen relacionado con el crimen organizado, el Capitán Tarango, solicitando ayuda, no puede, apelando a principios, valores, que la ciudadanía denuncie, si, no vaya ser, para exponerse y ponerse en situación vulnerable.

Lo del niño, pues lamentablemente esto ya ha sucedido con anterioridad, y la delincuencia organizada, no tiene escrúpulos, ni moral, cuando toman la decisión de eliminar a alguien, no importa quien vaya arriba del automóvil, o quien esté en una vivienda, ellos llegan, y a punta de ráfaga a quien le toque.

Repito, no es la primea vez, sobre la Miguel Alemán, hace un par de años, dos niños fueron ejecutados, desafortunadamente, y con falta de responsabilidad, algunos familiares, que se dedican a delinquir, usan a sus hijos como “escudos” creyendo que evitarán algún ataque, y no se ha comprobado que no. Pero ¿Por qué con los niños? ¿Ellos que tienen que ver en actividades de sus Padres? Se han roto códigos, pactos, no hay moral, escrúpulos, ha perdido el valor de un ser humano, y todo por pleito de plazas por parte de los grupos delincuenciales, y a esto súmenle el “crimen uniformado”.

Apenas rebasamos la primera quincena de octubre y ya van 38 muertos, más los que se acumulen este fin y hasta finales de mes ¿Con cuántos va a cerrar Cajeme? ¿Va a caer otro inocente?

Ayer sábado, colectivos harían una marcha de protesta en defensa de los niños, el detalle es que esto poco les importa a las bandas, y todavía después de la firma de los Alcaldes, sujetándose al Mando Único, el Alcalde, Javier Lamarque, saliendo con que no permitiría que se viole la autonomía del municipio ¡Por favor!, no pueden, y todavía con esta actitud.

En fin, pues se firmó el precitado Mando Único ¿Qué llegara la Paz? quien sabe, por lo pronto con esta firma, y acuerdo, ambiguo, porque no se sabe cómo va a operar, queda al frente la Secretaria de Seguridad Pública, María Dolores del Río, así que saquen conclusiones si están asustados los criminales.

Por cierto, más tardaron en nombrar a quien iba ser el titular de la unidad de Inteligencia de la Policía Estatal, Juan José Avila, que de no tener efecto el nombramiento, porque el presunto nombrado estuvo acusado de desvíos del FORTASEG en Nogales, y el crimen de una mujer, en una persecución.

Aquí el detalle, es como no checaron antecedentes de este policía ¿Así como pues?

Tragedia, Juzgado

No puede ser, al margen de la tragedia de índole familiar lo sucedido en la sede de un Poder Judicial, donde se dirimen y dan fallos, que favorecen a unos y molestan a otros, no se tenga el más mínimo protocolo de seguridad, tanto para, Juzgadores, empleados, y quienes buscan justicia.

Pleito familiar por una herencia fue el caso que involucro estos lamentables hechos, como también pudiera ser otro tipo de casos, ahora “muerto el niño, a tapar pozo” seguramente pondrán; arcos de seguridad, policías de seguridad privada o pública, no hay prevención, ni servicios de inteligencia para atacar al crimen, ni prevención, en, , Cajeme, en sedes del poder judicial… ¡El colmo!

Jalo por Obregón

Excelente iniciativa y programa que traen un grupo de ciudadanos denominada “Jalo por Obregón” en donde ante la inacción de las autoridades, buscan un mejor de su calle, colonia, comunidad.

Bien por, Ricardo Castro, y también por todos aquellos empresarios, ciudadanos, que hacen algo, decía el Presidente Kennedy “No preguntes que pude hacer tu país por ti, sino que puede hacer tú por tú país” y es cierto, pero también, esto no excluye la responsabilidad de los gobiernos, que hicieron por su; municipio, Estrado y país.

Me queda claro, en el caso de, Obregón, del municipio, el hartazgo de la ciudadanía, que alcaldes van y vienen, y la ciudad su infraestructura, se está cayendo, mientras quienes dirigieron, viviendo agusto, y ante esto se toman decisiones como la de este grupo “Jalo por Obregón” totalmente apolítica, y el primero que intente sacar raja, va para afuera, tal como lo señalo, Castro, en entrevista radiofónica.

Y así como esta, Obregón, en las mismas condiciones están; Navojoa, Empalme, ojala empresarios, ciudadanos le entren, pero también el reclamo para que los actuales alcaldes llamen a cuentas a exfuncionarios.

En el caso de escuelas, hay 88, 89, escuelas públicas totalmente vandalizadas aquí en, Obregón, y un grupo de jóvenes empresarios encabezados por, Arturo Knapp Navarro, se han dado la tarea de arreglar algunas, en lo que puedan, excelente iniciativa, labor.

El mismo titular de la SEC, Aaron Grajeda, hace unos días, pidió ayuda al sector empresarial, necesitan 110 millones para rehabilitar escuelas, para que niños vuelvan a sus salones, bien, pero también me pregunto ¿Dónde quedo el dinero del presupuesto para eso?

El Presidente, Andrés Manuel López Obrador, implemento un programa “Tu escuela” por el cual Asociaciones de Padres, se inscribirían en Secretaría Bienestar, y se les entregaría el dinero para que ellos repararan escuelas o construyeran aulas, porque en la visión del Presidente, no se necesitan; Ingenieros, Arquitectos, Constructoras, porque son “corruptas”.

Se dispersaron ¡10 mil millones! ¿Dónde quedo ese dinero? ¿Cuánto le toco a Sonora? ¿Cuánto a Obregón y demás municipios?... eso solo lo sabe el Delegado, Jorge Taddei, y Subdelegados, caso de, Cajeme, Bernabé Arana, ahí nomas para que den cuenta de la opacidad.

Repito y reitero, bien por la ciudadanía y sectores que se involucren, caso Obregón, que vuelva a tener aquel brillo de Ciudad, la mejor trazada de toda la entidad, sus amplias calles , avenidas… y hoy ver el lamentable estrado en que se encuentra, duele, más la inseguridad, y que mal por ex Alcaldes, que pudiendo dejar huella, dejaron… hoyos, incluidos financieros.

Cuentas Públicas

A propósito de exalcaldes, y de cuentas públicas, rendición de cuentas, el pasado jueves se repitió la escena de cada año cuando se revisa y dictamina las cuentas públicas de Ayuntamientos y Gobierno del Estado, y paso lo mismo de siempre…nada.

Subieron a dar posicionamientos los Coordinadores parlamentarios; Ernestina Castro, Ernesto Munro, por dar par de ejemplos, y pues como era de esperase, cuestionaron la cuenta pública estatal, y al diputado del PRI y Coordinador, Ernesto De Lucas, a subir al estado a defender, y de ahí no paso la cosa, fijación de posicionamientos. En cuanto a las cuentas públicas, lo mismo, aunque a estas si las; aprueban o reprueban, pero para el caso es lo mismo…no pasa nada, ¿Cómo es posible que aprobaran la cuenta pública de Cajeme, Guaymas, Navojoa del 2020?

Es increíble que, ante tanta denuncia, desvío de recursos, opacidad de los exalcaldes; Rosario Quintero, Sara Valle y Sergio Pablo Mariscal, las cuentas las aprueben, los municipios hechos pedazos, y ellos con una situación patrimonial que les cambio la vida.

Pero pues son los; pactos, acuerdos políticos, que se signaron desde las campañas, hubo oportunidad de enjuiciarlos, y se votó en contra, aunque al parecer no todo está cerrado.

El diputado por, Guaymas, Sebastián Orduño, voto en contra, y todo parece indicar, espero así sea, la alcaldesa, Karla Córdova, Cabildo, citarán a ex Alcaldesa, Sara Valle y a exfuncionarios para que rindan cuentas de irregularidades que están saliendo, por cierto, la “playa movible” que costó 8 millones ya fue a parar a una... ¡bodega! en espera de ver en que otro lugar la pondrán, que mejor ejemplo de la corrupción que hubo en el Puerto.

Esto lo debe hacer el Alcalde, Javier Lamarque, aunque lo doy por descartado, lo dudo, veremos el de, Navojoa, Mayito Martínez, que se ha quejado de cómo le dejaron las cosas, bueno, pues a trabajar, pero también a actuar y también a acudir a instancias correspondientes para que la ex Alcaldesa, Rosario Quintero, rinda cuentas.

En fin, lo que ví el pasado jueves en el Congreso, fue el clásico “juego de cartas” y así será todos los años, lo que me hace reflexionar, lo costoso que es el Sistema estatal anticorrupción; llámese FAS, cuesta 60 millones al año ¿Quién esta en la cárcel? nadie, Comités Anticorrupción, Contralorías etc.. cientos de millones tirados a la basura, y una sociedad harta que se manifiesta en cada elección… ¡NO votan! Y tienen que tomar acciones para tener una mejor; calle, movilidad.

Estas acciones las deben hacer los gobiernos, pero como decía el Profesor, Carlos Hank González “Un político pobre, es un pobre político” y bien que la aprendieron, esa máxima, sigue y seguirá vigente

Justicia.... O estate quieto

Esta semana salieron ordenes de aprehensión para ex funcionarios de la administración del muy cuestionado ex Gobernador, Guillermo Padrés, días después de que efectuó un acto público, en, Huatabampo, lo que se interpretó como regreso a la actividad política, incluso avalado por el dirigente, Ernesto Munro, ex Secretario de Seguridad, muy cuestionado también, del sexenio padrecista.

¿Casualidad? o un parale, estate quieto, el poder es el poder, y se ejerce, y creo que por ningún motivo el Gobernador, Alfonso Durazo, va a permitir que le crezcan los “enanos” y menos este siniestro personaje, lo raro es que el Secretario Particular del Gobernador es, Francisco Vázquez, oriundo de ahí y de la cuadra del ex Gobernador ¿Qué paso ahí? El detalle es que nuevamente salió de la FGR una orden de aprehensión para el oriundo de Jalisco, y avecinado muchos años en, Obregón, Carlos Villalobos, ex Secretario de Hacienda, y para quien fuera el Tesorero, Mario Cuen, quien debe traer muchos Amparos en la mano, porque fue a Proyecto Puente, con el periodista, Alberto Medina, después de que se hizo público esto.

De paradero de, Villalobos, pues tiene casa aquí en, Obregón, por la Cananea, en Villa California, en Residencial Altos del Pitic en, Hermosillo, lo más probable este en, Jalisco, si hay voluntad, lo encuentran, o solo fue mediático para parar en seco a, Padrés.

Por cierto, hay otro ex funcionario, que estuvo en, Hacienda, muy ligado a, Villalobos, de aquí de, Ciudad Obregón, que se lo llevó a colaborar con él, en Control de Fondos, y que también fue denunciado cuando empezaron a salir los problemas.

Villalobos salió huyendo a, Arizona, y lo detuvieron por cuestiones migratorias, Javier Martínez, se fue a, California, y actualmente vive, retirado, agusto, en lujosa residencia en la Marina Real, en San Carlos, por si les interesa saber a autoridades judiciales de Sonora y la Federación.

El monto del que acusan a Villalobos, Cuen, y a otro llamado, Luis, es de triangular ¡80! millones, a través de empresas fantasmas, las clásicas que usan los políticos, en fin veremos si es mediático el asunto o van a tener que andar a salto de mata los involucrados, por lo pronto, Cuen, en la capital, a menos que ya haya abandonado la ciudad.

Injusticias

Pues al parecer la actual administración ya iniciaron con injusticias, y deberá tomar nota el propio Gobernador, Alfonso Durazo, no es posible que se estén dando ola de despidos a gente con años laborando en el gobierno, algunos a punto de jubilar, una mujer con ¡Cáncer!, esto es inhumano e ilegal. En la SEC a 60 acaban de correr, sin liquidar; en TELEMAX, me informan que entre 20 y 30, algunos con más de 20 años ¡sin liquidación! Violando la Ley Federal del Trabajo.

Entiendo, y siempre se ha dicho, hay un exceso de personal en el Gobierno, 14 mil empleados, si no es que más, hay que adelgazarlo, Eduardo Bours, recuerdo, hizo el intento, pero Amparos etc..lo impidieron.

La enferma de Cáncer, tuvo que ir el propio Director del ISSSTESON, Jesús Acuña, a darle tranquilidad, de que su base, pensión, y atención estaban aseguradas, pero todo esto al hacerse público en ¡Benditas Redes Sociales! , la pregunta que me hago ¿Reingeniería financiera? ¿Recortes? ¿O para acomodar a morenistas que exigen chamba?

¿Otra Caseta?

Pues ya “picados” la Etnia Yaqui, aprovechando la visita del Gobernador, Alfonso Durazo, para dar seguimiento al Plan de Justicia, le solicitaron elimine Casetas ilegales y les pongan una oficial en Vicam ¿Y la lucha por el tránsito libre?

¿Van a quitar la de Esperanza para ponerla en, Vicam? O sea, privilegios para la Etnia, esto es ilegal, o sea ¿Que en cada entidad Etnias pongan sus casetas? Aparte de ilegal, nomás imagínense que se pongan de acuerdo con los millones que cobraran ¿Y los Duales? ¿Y la delincuencia organizada?

Qué caros van a salir los “espejitos” del Plan de Justicia; Acueducto de 2 mil millones, apertura de tierras, Distrito de Riego, otros cientos de millones más ¿Y el agua? ¿De dónde? Más la extracción a, Hermosillo, de Acueducto, pues se quieren acabar el Valle del Yaqui.

Lo que sí, al margen de la creación del Distrito 018, coincido con el investigador, Nicolás Pineda, y lo comentamos en una colaboración; hay que ahorrar agua, y esto solo se dará con cambio a riego por; goteo, microaspersión, revestimiento de canales, y cambio a cultivos rentables, el productor que tenga visión de esto sobrevivirá en el futuro, llegó el cambio climático y la guerra será el agua para futuras generaciones.