¡Encañonados!... miscelánea fiscal; golpe a filantropía y sector agropecuario

De terror lo que vivió una familia estadounidense cuando a venían a pasar unos días de descanso a San Carlos a casa de un empresario, amigo mío, cuando en el tramo de Santa Ana se les cerró un carro, y se bajaron tres tipos con rifles, abrieron las puertas, los encañonaron, amagaron, iban por la unidad y a despojarlos, quizás, porque no tienen escrúpulos, reaccionaron, y solo balacearon el carro, ante el estupor, miedo de la familia.

Mi amigo, se pone en contacto conmigo, y me hace llegar la foto, que se animó a tomar el que venía de copiloto, y me explica la situación que vivieron, subo la foto a redes sociales, se hace viral, contacta conmigo corresponsal de un medio nacional y es difundido este acontecimiento, que ya es rutina en esa región y en el sur de la entidad. Mejor ni imaginar lo que estuviera sucediendo en la entidad, con el gobierno de EUA, si estos delincuentes hubieran atentando contra ellos, recordando lo sucedido en Las Moritas, con la masacre a las Familias, LEBARON, LANGFORD y MILLS.

Saco a colación esto también, por lo que sigue sucediendo en, Cajeme, ya más de 53 ejecuciones, más las que surjan este día y el resto del mes, que cerrará nuevamente con dos dígitos, un promedio de dos diarios, ya el municipio el segundo a nivel nacional con alta percepción de inseguridad, más del ¡90%! Cajemenses se sienten inseguros, pero el alcalde, JAVIER LAMARQUE, no está de acuerdo, él tiene otros datos .

Y lo más grave y lamentable, es que un elemento policiaco, de la PESP, fue detenido con medio millón de pesos, con un arsenal, y un policía municipal, en el conteo que va del mes, fue ejecutado este fin de semana, ignoro la causa, el hecho es que esto demuestra que las instituciones policíacas, están vulneradas, esto viene de años, y no hacen nada.

La secretaria de Seguridad Pública, DOLORES DEL RÍO, que no entiendo qué está haciendo en ese puesto, cuando no está capacitada para ello, y no es misoginia, ni violencia de género, informo, lo de siempre, que “NO se tolerarán conductas de este tipo”, en relación al elemento detenido.

Yo me pregunto, ¿Cuántos más de policías de los 3 niveles forman parte del crimen organizado? ¿Cómo es que pasan los exámenes de Control de Confianza?, repito y reitero, estamos sociedad y sectores, en total indefensión, no hay voluntad política de combatir la delincuencia, organizada y uniformada.

MORENA se ha quedado con todo el eje pacífico en, gubernaturas, salvo, Jalisco, el Presidente, aferrado a su política de “abrazos, no balazos”, lleva 3 visitas a, Badiraguato, Sinaloa, la cuna de los Cárteles en, México, hay pactos, ya ven lo sucedido el pasado 6 de junio, hasta injerencia en procesos electorales del crimen, poniendo en riesgo la democracia, y esto se repetirá en el 2024

MISCELÁNEA FISCAL

La propuesta fiscal de AMLO, que no quiere que le quiten ni una coma como el año pasado, que aprobó la Cámara de Diputados, si no hace cambios el Senado, dará un severo golpe a la filantropía y al sector agropecuario, y todo por una razón sencilla, política, el Presidente se quiere apropiar de ello, y que sectores, vulnerables, dependen de él y sus programas sociales ¿Objetivo? control político.

Me queda claro el desdén de AMLO hacia la IP, organismos de la sociedad civil organizada, que, a través de los años, dispersan recursos a través de Fundaciones, que lamentablemente prostituyeron políticos, con fines electorales, y hoy las consecuencias, el gobierno midió con el mismo rasero a quienes de buena Fe ayudan a vulnerables.

¿Qué viene? Pues restricciones para montos de deducibilidad en declaraciones fiscales para personas físicas, morales, lo de menos son los porcentajes, en el fondo, AMLO; no quiere que la sociedad civil, empresarios, apoyen a gente, solo él.

¿Qué va a pasar? Pues se van a reducir las aportaciones de donatarios a diferentes causas que ayudaban, a los mas necesitados, de hecho una diputada de MORENA, subió al estrado a cuestionar esto, porque gracias a una organización de la sociedad civil, que recibía donaciones, ella logro sobrevivir, salvar su vida, de nada valió eso, la aplanadora de MORENA, aprobó miscelánea sin modificaciones.

SIMPLIFICACIÓN DE CONFIANZA

En la Miscelánea Fiscal, si no modifica el Senado, viene otro golpe, marrazo, al sector agropecuario, que obligará, a pequeños ganaderos, pescadores, que estaban agrupados en asociaciones, Cooperativas, a salirse si quieren beneficios.

Se denomina el régimen “Simplificación de Confianza” y volvemos al caso de la Filantropía que se adueñó AMLO de ella, ahora quiere que ganaderos, pescadores, solos salgan adelante, cuando es la unión entre ellos, la asociación, lo que los fortalece para dar valor agregado a sus productos ante un mercado nacional e internacional, que se viene muy competitivo.

Volvemos a lo mismo, AMLO, los quiere vulnerables, que anden solos, sueltos; pequeños ganaderos, campesinos, pescadores, que les vaya mal, para que caigan todos en su red política…sus programas clientelares, darles dádivas, pero para que sobrevivan, no para que progresen.

Nomás imagínense, AMLO lo que quiere en el fondo es, por ejemplo, que desparezca la UGRS y todas las sociedades y cooperativas pesqueras, inconcebible esto, quedarían miles fuera de mercado, no serán competitivos, pero pues AMLO les quiere dar su dadiva directa y controlarlos políticamente, obvio, a favor de MORENA

PODER JUDICIAL

Ayer sábado, en sesión extraordinaria de Congreso, ignoro porque tanta prisa, se tomó protesta a, RAFAEL ACUÑA GRIEGO, como Magistrado Propietario, por lo cual en unos días asumirá a la Presidencia, titularidad del Poder judicial, lo que conllevará una limpia, incluso administrativa, no importando los años que laboren, presión a otros Magistrados, y también, olvídense de contrapesos, el Gobernador, ALFONSO DURAZO, con todo el poder.

Y lo que sigue, toda vez que ya se está dando cauce a la reversa que le dio el Congreso a reformas aprobadas en el 2018, es que van por las cabezas de todos, y en unos días más, rodará la del Magistrado Presidente del Tribunal Contencioso, ALDO PADILLA, es imposible que siga ahí, por las buenas o “manita de cochi” pero se va, y no dudar que otros se vayan, no encajan en la Cuarta Transformación que llegó a Sonora.

Y luego van por los que presiden organismos autónomos, como el ISTAI, quienes, por cierto; ARELY LÓPEZ, ANDRÉS MIRANDA, y FRANCISCO CUEVAS, hace rato se deberían haber ido, ahora es solo cuestión de días.

Como dijo mi estimado, JAVIER RUIZ QUIRRIN, días de felicidad y tiempos para la familia Acuña, el Padre, al frente del Poder Judicial, y el hijo, Jesús, Director del ISSSTESON.

¿Y EL PLAN DE JUSTICIA?

Pues más tardaron en firmar el Plan de Justicia los Yaquis, que tomar de vuelta la carretera a la altura del Danzante Yaqui, con el “sólido# argumento que no la quitarían hasta ver avances del Plan, oigan, si esto llevará años, pero pues entre 13 y 14 millones de pesos mensuales, sobre todo a camioneros, no los podían dejar ir, más la presión de la delincuencia y intereses detrás de esto, quienes también quieren su cuota.

Era de esperarse, la Etnia está acostumbrada por años a estirar la mano y sacarles dinero a los 3 niveles de gobierno, esto al margen de demandas justas y el atraso en el que viven, pero también porque así lo han querido, tienen tierras, agua…pero las rentan, no les gusta trabajar pues.

Y lo más delicado, es la profunda división que hay entre los 8 pueblos, sus usos y costumbres, su autonomía, 8 Gobernadores, algunos pueblos, grupos, no los reconocen, y tienen su propia autoridad, que si los Yoremes, los blancos, los duales etc… total, un desgarriate el que se traen.

A esto agréguele los asesores; MARIO LUNA y su grupo, jalando, por un lado, con el apoyo de, CUAUHTÉMOC CÁRDENAS; el Doctor, RODRIGO GONZÁLEZ, asesorando a los de BACUM, Loma de GUamuchil, y así otros miembros de la Etnia, abogados, todos viendo por sus intereses. Y quienes más han dividido, y se han salido con las suya, son REGINO ADELFO y HUGO AGUILAR, los funcionarios del INPI, dando igualas, camionetas, y diseñando un Plan, junto con CONAGUA y CFE, que es un dispendio de recursos sin necesidad, cuando los 8 Pueblos y Cajeme, con tantas necesidades.

Van a desviar Gasoducto, cuando faltan 7 kilómetros, por el Bacatete, ¡2 mil 500 millones! con cargo a la CFE, un Acueducto de 167 kilómetros, cuando ya hay uno, de ¡2 mil millones! para llevar agua a territorio Yaqui, y abrir 2 mil 900 hectáreas de cultivo ¿Y el agua de dónde Apá? 600 millones de metros cúbicos, a menos que caigan varias tormentas tropicales o huracán por año que llene todo el sistema de presas del Yaqui.

Ahí nomás van ¡4 mil 500 millones de pesos! más el costo de crear el Distrito 018, que no hay necesidad tampoco, hay que desmontar, nivelar tierras, drenajes, revestimiento, maquinaria, tecnología, todo esto es otra millonada más…y va a faltar, Tractores, semilla etc… todo lo van a querer de gorra, y así los tienen acostumbrados, para que terminen, si hay agua, sembrando el sector social y privado… un tiradero de dinero dioquis.

En el Plan van; Hospitales, centros de Salud, Universidad, pavimentación, drenaje, agua potable etc….pero eso llevará tiempo, años, y pues por lo pronto, vuelven a tomar la carretera, muevan o no muevan la caseta, seguirá lo mismo, y transportistas y ciudadanía, pagando los platos rotos, y las autoridades, policías de los 3 niveles, como lo que son…! floreros!

¿QUÉ ES ESTO?

Me sumo al comentario y análisis hecho del periodista, CIRO GÓMEZ LEYVA, en relación al Aeropuerto de Santa Lucía, de que en su primera etapa al terminar solo tendrá ¡14 ¡posiciones y que, de acuerdo a Militares, quienes están al frente de la obra, será hasta el año ¡2042! Cuando se tengan las posiciones que hay actualmente el Aeropuerto “Benito Juárez” que son de 60.

¿Qué es esto? ¿Qué es este proyecto? Señala con justa razón Ciro, el NAIM, de Texcoco, tendría 120 posiciones, y un costo de 150 mil millones de pesos, con 6 pistas.

Santa Lucía, esta etapa tendrá un costo de ¡80 mil millones! para 2 pistas, ya hechas, era una base militar, el NAIM se tuvo que pagar a inversionistas, constructoras, ¡100 mil millones! de acuerdo y admitido por el propio Presidente, aunque la Auditoría de la Federación dice que fueron más.

O sea, dándo le la razón al Presidente, de que fueron 100 mil, súmele 80 mil, Santa Lucía, costaría 180 mil millones de pesos contra 150 mil millones de pesos que hubiera costado el de TEXCOCO, nomás para que se den una idea del dinero que se tiró, ante tantas necesidades de obras de infraestructura en el país, apoyo al campo, PYMES, municipios etc…

No se que vaya a pasar en el 2024, o antes el año que entra con la revocación mandato, que la veo difícil, pero sí; sociedad civil, organismos empresariales y partidos de oposición no se unen en un solo frente contra AMLO y MORENA, para sacarlos de Palacio Nacional, solo dependeremos de la actitud del Gobierno de EUA, que México, se convierta en otra; Bolivia, Venezuela, Cuba, para allá nos llevan ¿Lo permitirán?

PRI

Hubo reunión de aspirantes a dirigir los despojos que quedaron del PRI, después del 6 de junio, y de un partido que recibirá 1 millón 200 mil pesos mensuales a partir del año que entra, la mitad de lo que reciben ahora, y el diputado y actual dirigente, ERNESTO DE LUCAS, batalla para sacar la nómina.

En el encuentro; Bulmaro Pacheco, ROGELIO DÍAZ BROWN, PASCUAL SOTO, DAVID PALAFOX, HUMBERTO ROBLES POMPA, por ahí también, EMETERIO OCHOA, pero más bien acompañando al “Roger”, y pues no asistió, o ya la bajaron, a mi estimada, KITTY GUTIÉRREZ MAZÓN.

Se supone llegando a acuerdos y ver cómo viene la convocatoria, para fines de año, para en enero, tener un nuevo dirigente del ex invencible, y pues ahí están los nombres, perfiles, dejo a ustedes lo que le depara al PRI con estas ¿Nuevas? caras.

Por lo pronto, BULMARO PACHECO, un miembro de la vieja guardia, con experiencia, analista, no se anduvo por las ramas, y como estrategia, subió a redes, como inicio de campaña, me imagino, un comentario dirigido a la ex Gobernadora, CLAUDIA PAVLOVICH, y señala que será una traición si acepta, hasta ahorita rumores, un cargo en el Gobierno de, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, ya veremos las estrategias de los otros.

En lo personal, no creo que para el 2024 le hagan algo a MORENA en lo local, dependerá en todo caso del desgaste de cómo llegue el gobierno de AMLO, los candidatos presidenciales, candidaturas locales, veremos qué pasa.

¿JUSTICIA?

Habrá justicia para, Guaymas, ante los desfalcos que hizo, SARA VALLE, quien se presentó ante Contraloría, para explicar lo de la famosa “playa incluyente” que tuvo un costo de 8 millones, y hoy está en una… ¡bodega!.

¿Habrá voluntad política de la Alcaldesa, KARLA CÓRDOVA de llevar el caso hasta instancias correspondientes? Veremos, como también la actitud de la autoridad federal, del SAT, contra el también ex Alcalde, LORENZO DE CIMA, ante presuntas irregularidades que hizo, que, de confirmarse, ahí están los desarrollos comerciales que hizo, uno con prestanombre, para que le apliquen extinción de dominio.