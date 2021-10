Cárdenas, opacó el evento y señaló la realidad... ¿solo 10 elementos?

Comparta este artículo

El Presidente, Andrés Manuel López Obrador, estuvo en terreno Yaqui para dar a conocer el tan anunciado Plan de Justicia y perdón a los indígenas, pero el que se llevó la nota, y que no se lo esperaba el Presidente, fue, Cuauhtémoc Cárdenas, líder moral de la izquierda, y con gran ascendencia en la Etnia, por lo que hizo su Padre, Lázaro Cárdenas, por la Tribu, a quien veneran.

Iba el Ingeniero, Cárdenas, como invitado especial, y quizás el Presidente, por cortesía, al hacer uso de la voz pensó que lo iba a alabar a echarle sus buenos “cebollazos” y pues fue todo lo contrario.

Fuerte el reclamo de, Cárdenas, de falta de justicia ante; muertos, desparecidos, que por cierto mujeres Rastreadoras encontraron más restos en el Rancho “Chiquiguite”, y luego la puntilla, ¡Cancele el Acueducto Independencia!, es una obra ilegal, y castigo para quienes la hicieron… y ese día, o el otro, por la tarde noche- en, Huatabampo, en reunión política, anunciando su regreso, el principal responsable, Guillermo Padrés.

Este mensaje, para mí, y muchos, que dio el Ingeniero Cárdenas, fue lo importante del evento, lo demás del Plan, que es justificable para la Etnia, pero no la solución, que costará al erario y contribuyentes, miles de millones de pesos, para que al final, en cuanto a la apertura de tierras, 2 mil 500, 0 2, 900, del proyecto de miles más que se traen, terminen como siempre…rentadas al sector social y privado del campo ¿O me equivoco?

Obviamente al día siguiente, en su mañanera, el Presidente, para amortiguar el golpe que le dio, Cárdenas, señaló que no se puede cancelar el Acueducto, pero tampoco dijo que vienen más proyectos inmobiliarios para la capital, que se han abierto más miles de hectáreas para el cultivo en la salida norte de, Hermosillo, y que el Acueducto esta mas “picado” que el Poliducto Obregón- Guaymas, por donde se permite, igual, extracción de combustible, que ha hecho que un empresario sea el que distribuya gasolina.

Pero como son conocidos y muy respetables quienes reciben agua y que están conectados de manera ilegal al Acueducto, nadie dice nada, como las obras del vertedor de la Presa ALR, que benefician a un complejo residencial de lujo que hay cerca de la Presa, aledaño, pero como esta pesado el empresario… tampoco nadie dice nada.

Y mientras, pues que siga la extracción al “Novillo” y que ponga en riesgo la sustentablilidad del Valle del Yaqui, por eso justa la demanda que se interpuso contra el Ramal Norte, por parte de productores del Yaqui y Tribu, ¿Quieren más agua? Pues abran pozos o conecten a la Presa “Molinito” a través de un acueducto.

Acueducto… ¡Ya hay!

Por cierto, parte toral del mensaje de Plan de Paz y Justicia, fue el anuncio de construcción de un Acueducto de la Presa el “Oviachi” a territorio Yaqui, para dar agua potable a los pueblos.

Una obra que supuestamente vendrá en el PEF 2022, y que costará más de ¡2 mil millones!, solo que hay un detalle, ya hay un Acueducto, que corre por territorio, y que llevaba agua a, Guaymas, agua de pozos, que está cerca en el Valle Aluvial, cerca de, Hornos, pegado al Canal Bajo.

Quizás no estén enterados los funcionarios de CONAGUA, del INPI, ni el propio Presidente, sería bueno que investigarán, checarán, quizás necesite reparaciones, por aquello de la vida útil, pero el hecho es que ahí está, y van a tirar otra línea, pegado a él, y a que costo.

LO que necesitan los Pueblos Yaquis, son potabilizadoras, el agua ya les llega, es por el dren que se ve cuando uno va por la carretera cerca de la desviación a, Bacum, esa agua es la dotación de Yaquis, y que va a Guaymas ¿Qué necesidad de gastar 2 mil millones?

Distrito y Tierra

Ya es un hecho, se creó el Distrito 018, el primer Distrito Manejado por una Tribu, OK, proyecto que llevará algunos años, solo quisiera reflexionar sobre varios puntos.

Esto significara, como comenté; creación de infraestructura, física, tecnológica, administrativa, maquinaria, etc… desmontar y nivelar las hectáreas que vengan en el decreto, 2,500 o 2, 900, que implicara drenes y un sinfín de gastos, obvio todo con cargo al erario, a eso agréguenle; semilla, fertilizantes, tractores, etc.. todo lo que ustedes quieran.

¿Dinero de dónde? ! De Papá Gobierno!, y con otra, nomás imagínense las juntas del Distrito de Riego para que se pongan de acuerdo, los tradicionales, duales, yoremes ¿Ustedes que creen?, ¿Van a pagar el agua?, yo lo que estoy viendo es un proyecto, en cuanto a apertura y siembra de tierras, que va a costar mucho dinero y que se ira a fondo perdido, y cada año seguirá siendo lo mismo. Un ejemplo, en la época de, Luis Echeverría, introdujo un programa de hato ganadero para la Tribu Yaqui, un proyecto productivo, llegaron miles de cabezas, ganado de registro y toda la cosa, a los meses vuelve el Presidente, y para checar como iba la cosa, muy bien le contestaron…muy rico nos salió el “Wakabake…. ¡se comieron las vacas! ¿Así como pues?

Por cierto, todo parece indicar que las hectáreas para abrir a cultivo, son parte de las 400 o 500 mil que tiene el territorio Yaqui, hay tranquilidad en el sector social y privado, pero también cierta incertidumbre, porque en el Mayo, hay gente que ha comprado a pseudo líderes terrenos agrícolas y hasta inmuebles donde hay negocios particulares, y han llegado los estafados a reclamar, el último, un negocio de venta de carros automotores de marca japonesa ¡el colmo!

El presidente de Propietarios Rurales, Juan Gerardo Gándara, aseguró en entrevistas de Radio esta semana, que el Gobernador, Alfonso Durazo, se comprometió a respetar la tenencia privada de la tierra, y que han recibido apoyo del Senador, Arturo Bours, quien también es productor, apoyo en la gestión, mientras abogados atentos al Decreto, polígonos, y que no muevan las “mojoneras” los de SEDATU, porque se arma la de Dios Padre, la palabra “expropiación” está prohibida en el Yaqui.

10 nomás?

Pues no aguanto la presión el Capitán Tarango, y tuvo que aceptar que hay más de 10 elementos de Seguridad Pública, que están siendo investigados, al salir a la luz pública la detención de uno de ellos, acusado de privación de la libertad de personas, un vil secuestrador coludido con banda, en pocas palabras.

Yo me pregunto ¿Solo 10? Por años hemos comentado la alta incidencia del “crimen uniformado” reconocido por el entonces titular de Seguridad Nacional, Alfonso Durazo, hoy Gobernador, como un serio problema, y que habría que resolver, y asignaría partida presupuestal para liquidar a malos elementos… ¡Y nada!

Y mientras, Cajeme, entre los peores municipios a nivel nacional, internacional, cerró septiembre con, 57 homicidios, la mayoría de ellos focalizados en colonias que bien saben cuáles son, como, Villa Bonita, ¿Y qué hacen? Nada.

El Alcalde, Javier Lamarque, en rueda de prensa, al ser cuestionado, salió con la respuesta, la clásica en estos temas “No solaparemos este tipo de actos” ¿Cuántas veces ha escuchado esta respuesta de funcionarios? Siempre, y los resultados, los de siempre también, y si los corren, se amparan con un abogado, y ahí siguen.

NO hay servicios de inteligencia, no los combaten, aunque la mayoría de los ejecutados son quienes se dedican a delinquir, está en riesgo la sociedad civil, porque códigos, pactos, están rotos, las balaceras con en el centro, calles, colonias, en cualquier lugar público.

La sociedad cajemense, al igual que en, Magdalena, Caborca, Guaymas, Empalme, Nogales, en total indefensión, y ya basta, la gente quiere; paz, tranquilidad, pero no, ya hasta al pequeño comerciante le piden “cobro de piso”, y así no se puede.

Ah! pero que tal el comunicado de esta semana de reunión de la Fiscal, Claudia Indira Contreras, y la Secretaria de Seguridad Pública, Dolores del Río, que ¿ahora sí? Total, coordinación, cruce de datos, información, bla bla bla, el mismo rollo de siempre de las mentadas, Mesas de la Paz, y ¡Pácatelas! Balaceras en, Magdalena, y octubre arrancó aquí en, Cajeme, con 3 ataques del crimen organizado.

Y más peor, la tropa ya no quiere a, Tarango, y se quejan de que no pueden competir; pistola VS ametralladoras, y es cierto, les doy la razón a los buenos policías, y por eso hay tantos en la nómina de los malos.

En, Guaymas, le dieron 3 meses al Capitán, Andrés Cano Ahuir, y si no da resultados, pues Ahuir…pero del Puerto, esto mismo debe hacer el Alcalde, Javier Lamarque, y el cuerpo de Cabildo, ya basta, la gente quiere ; resultados y paz

Oomapasc

Pues la cartera de OOMAPASC, anda en la nada friolera cantidad de ¡Mil 400 millones de pesos! igual que el predial pues, la gente no paga, no la cortan, y dijo el Alcalde que a la gente vulnerable no se las cortaría…pero si tienen para pagar el celular pues.

Y que a los demás, les bajaría la presión del vital líquido, y pues entonces en que quedó o a donde fue a parar el dinero de la empresa, North Collect, que cerró después el ex Alcalde, Sergio Pablo mariscal, y de otras tres que abrió después, para eficiencia cobro.

Varias denuncias ante la FAS, el entonces Regidor, Rafael Delgadillo, otras que puso, Rodrigo Bours, quien esto escribe como ciudadano ¿Y qué paso? ¿Qué ha pasado? Nada, y muy probable ahí quede la cosa, el Director Administrativo, lo fue, y creo sigue en el puesto, es, Guillermo Patiño, familiar político del Alcalde.

LO raro es que esta semana fueron citados en la FAS, que hoy encabeza, Rogelio López, ex funcionarios y ex regidores de, Navojoa, para ratificar denuncias ante los evidentes actos de desvíos, corrupción, de la ex Alcaldesa, Rosario Quintero, que involucra a familiares director de ella….

Van por su cabeza pues.

Espero que el señor, López, atienda las denuncias interpuestas contra, Mariscal, que no haya justicia selectiva, que paguen, de cualquier nivel de gobierno, quienes sustraigan dinero del erario público.

Alumbrado Público

Otro tema que toco el Alcalde, Javier Lamarque, es sobre la concesión del servicio de Alumbrado Público, pésimo en, Cajeme, por cierto, el cual se hizo en la administración de, Rogelio Díaz Brown, que a la postre, ha sido el único beneficiado, y ya van ¡8 años! que chulada.

Como lo comenté en alguna ocasión, el régimen de concesiones de servicios públicos, se prostituyó en los últimos años, no nomas en municipios de Sonora, sino en mayoría de entidades de la república, en donde los beneficiados son las empresas y el Alcalde el turno, que recibe su “moche” los años que dure el contrato, seguramente en cuenta de empresa fantasma.

Ahora, Lamarque, sale, que hay que revisar esto, y si es necesario cancelar, que así sea, pero para que sea el municipio quién de el servicio a través de la Dirección y área respectiva, no nos vaya a salir con que va a licitar y contratar a otra

¿O por ahí va la cosa? Ya ven SOLAQUA, Mariscal, renovó al final de su trienio, ni modo que no haya consultado con, Lamarque, demagogia e hipocresía, igual que en, Empalme, Guaymas, que no pagan los servicios que concesionan de la basura, y en; Navojoa, el Organismo Operador de Agua, y el Ayuntamientos, tronados.

Y Ahí viene el fin de año, el Secretario de, Hacienda, Omar del Valle Colosio, no se la va a acabar, Ayuntamientos con compromisos de; proveedores, aguinaldos, puros problemas.

Bienes y Concesiones

Le dieron un puesto en, Bienes y Concesiones, a un señor, Canaan, un activista de casetas de cobro, que en el sexenio pasado hasta en la cárcel estuvo, siempre en la polémica, controversia por mucho tiempo, subió muchos videos, con amagues a autoridades, medios.

Hoy, ignoro las razones de este gobierno, le dieron un puesto, que, en lo personal, por personas que he checado, tanto de sectores, como medios, no entienden, y lo consideran una decisión mala, y se entiende.

Y ahora resulta que el señor, no le gustó, y que va a consultar con abogado, para amenazar a quien cuestione el nombramiento, sea algún comunicador, sociedad civil, o dirigente de sectores.

Esperemos que el encargado de la política interior, el Secretario de Gobierno, Álvaro Bracamontes, tome nota, y con oficio, haga que le baje dos rayas al hoy funcionario público, que estará bajo el ojo y escrutinio de la sociedad

Alcoholes

De manera extraoficial, cambio en, Dirección de Alcoholes, que salió, Lisa Auyón, para darle cabida a la, cajemense, Cristina Caballero de la Rosa, o sea de confirmarse, ni a la quincena llegó la primera titular, para darle entrada a nueva.

¿Algo hizo mal, Auyón? ¿Pago de favor político el cambio? Veremos mañana lunes, pero al parecer por fuentes consultadas, confirmado esto

Padrés

En política, nada es fortuito, al azar, todo es medido, calculado, y así fue el regreso del controversial ex Gobernador, Guillermo Padrés, al activismo, aun con pendientes, en denuncias con la justicia, el SAT, pero así es la política la justicia selectiva y la sed de venganza.

Tomar en cuenta que tiene gente en el gabinete de, Durazo, un poderoso aliado en, Sergio Gutiérrez Luna, Presidente Mesa Directiva MORENA, Cámara de Diputados, “abrazado”, por el dirigente PAN, Ernesto Munro, su grupo, a ver los panistas de bien, por lo pronto coloca a, Carlos Tapia, para que presida proceso selección próximo dirigente.

correo; @arturoballesteros@hotmail.com Twitter; @ABN58