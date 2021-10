De terror Cajeme: No quiere firmas o convenidos, quiere paz, no balas y muertos inocentes

Comparta este artículo

Otra semana de terror en Cajeme, donde aparte de caer abatidos gente que se dedica a la delincuencia, producto de la guerra entre grupos por controlar la plaza, también personas inocentes, iban 76, quizás entre ayer y hoy domingo se llegue a la suma de 80 ejecuciones, en el hoy, segundo municipio más inseguro después de, Fresnillo, Zacatecas, ¡ Ah! pero eso sí el Gobierno de Sonora y sus autoridades de seguridad con; firmas, convenios, reuniones mañaneras, y no hay resultados.

El pasado martes, por primera vez, asistí a una conferencia de prensa del Gobernador, Alfonso Durazo, estando presente el gabinete de Seguridad; Dolores del Río, Claudia Indira Contreras, el Delegado de FGR, y pues presentando sus datos de que estaban mejorando las cosas en ciertos rubros, pero para nada se tocó el crimen doloso, ni lo que sucede en Cajeme, y varios municipios que viven en el terror y la incertidumbre.

Me llamó la atención que solicitaron que medios de comunicación colaboraran para construir una mejor sociedad, una mejor imagen de la entidad ¿Pero como? reflexione, qué más quisiera, con esta realidad que los rebasa, sobre todo en, Ciudad Obregón, y en todo el municipio de , Cajeme, ráfagas de metralleta todos los días, en diversas colonias, que están focalizadas, muertos por todos lados, y no hacen nada.

Al término de la rueda de prensa, pues el Gobernador y gabinete de Seguridad, firmaron otro ; Acuerdo, convenio, y luego en la semana, otro en, Caborca, otro municipio asoleado por el crimen, de hecho todo s los municipio aledaños, y el tramo hasta, Santa Ana, de peligro para ciudadanos, tanto nacionales, como extranjeros, EUA y Canadá emiten alertas a cada rato para que eviten tránsito por ahí.

Por cierto, ante una nota nacional, una investigación de lo que sucede en la Perla del Desierto, el Gobernador, Durazo, dijo desconocer quién o quienes controlan el crimen en la zona, de no creerse que el ex titular de Seguridad y hoy Mandatario, no sepa lo que pasa en la entidad, y a esto súmele que hay bases de la Guardia Nacional, otros floreros, ya vieron hace unas semanas, como se saludaban en la carretera con delincuentes, el video se hizo viral, Santa Ana y Magdalena, de terror también, la gente vive con miedo e incertidumbre.

¿Y Cajeme, para cuando? aquí no quieren firmas, ni acuerdos, ni convenios, la población y sectores piden y exigen resultados, ya basta, ya es hora , ante la situación que se vive, que no se han parado por aquí ni el Gobernador, ni Dolores del Río, ni la Fiscal, Claudia Indira Contreras, y lo entiendo ¿Qué van a decir? ¿Una rueda de prensa controlada? ¿Qué decirles a dirigentes empresariales y diversos sectores? A tal grado han llegado las cosas, más la extorsión, cobro de piso Etc… que productores ya solo van al campo por las mañanas, ya prácticamente imposible ir por las tardes, mucho menos andar por el Valle en la noche.

Y ahí están los datos del INEGI, oficiales, más del 90 % de la población de, Cajeme, se siente insegura de ir a un lugar público, a un Cajero de Banco, a ningún lugar, y ahora más la incertidumbre familiar, porque al ponerse en Semáforo Verde, los hijos salen en la noche, con la ampliación de horarios, restaurantes, Bares, y pues ya uno no sabe lo que pueda pasar.

El Capitán Tarango, para generar empatía, tomandose foto con una agente municipal que tuvo heridas de esquirlas de bala en enfrentamiento, con un comunicado, una reducción, de pena por cierto. Militar, se supone con experiencia, lo trajeron de fuera cuando quien fuera titular de Seguridad, Alfonso Durazo, y hoy Gobernador, implementó mandos militares, sobre todo en el sur, se creó la Guardia Nacional, y hasta la fecha, nulos resultados, son unos auténticos floreros. Y como pago de favores políticos, ponen al frente de la Seguridad Estatal, a una mujer, sin experiencia, que no es policía de carrera, Dolores del Río, y vean lo que está pasando, y esto se pondrá peor, y esto nada tiene que ver con misoginia, violencia de género, esto es de capacidades, y ella no las tiene, y si el Gobernador Durazo, insiste en dejarla ahí, pues será corresponsable, el arranque de la administración en materia de seguridad, en crimen doloso, muy mal, a la alza, y una percepción de inseguridad que se siente en la gente. Y La Fiscal, Claudia Indira Contreras, también con sus datos, pero la realidad la rebasa también, los expedientes se acumulan, pocos resultados, que los presumen, y ahí están, por ejemplo, familiares de los miembros Tribu Yaqui asesinados, ni sus abogados pueden acceder a expedientes, no los dejan, y solicitan que peritos externos hagan examen de ADN, o sea, no hay confianza en los peritajes oficiales.

Lamento mucho lo que pasa aquí en, Cajeme, la indolencia de la autoridad, la falta de resultados, y lo lamentable es que no harán cambios, seguirán las mismas gentes al frente, las ejecuciones seguirán, los pleitos por las plazas por parte del crimen organizado, también seguirán, como también, desafortunadamente, que caigan abatidas gente inocente, que nada tienen que ver en esas cosas, se rompieron ; pactos, códigos, y hoy la población de, Cajeme, y otros municipios, en total indefensión, la cruda realidad.

60 mil litros

¿Dónde están? Hace unos días, autoridades militares, interceptaron en el tramo Guaymas-Hermosillo, un tracto camión cisterna con ¡60 mil! litros de combustible, sin la documentación correspondiente, un vil y descarado “huachicoleo” en donde deben estar metidos gente de “cuello blanco”.

¿Salió ese camión de la planta de PEMEX? ¿De dónde? ¿De quién es el camión? ¿Hacia dónde se dirigía? ¿A quién le llevaban el producto? ¿A una estación de servicio? ¿De quién? ¿Y la ONEXPO?

Es obligación de la FGR y de PEMEX, esclarecer esto, y no nomás quede en la detención de este embarque ¿Cuántos más han pasado sin ser detenidos? ¿De qué tamaño y negocio es el huachicoleo que hay en el poliducto, Guaymas- Hermosillo y Guaymas-Obregón ¿Cuántos millones de pesos de manera ilegal circulan? Perjudicando a empresarios y estaciones de servicio que operan en la formalidad.

¿Por qué se le tiene que comprar combustible a par de empresarios de Cajeme y Navojoa que salen de PEMEX? ¿O de plano hay protección oficial, y es socio un alto funcionario de la 4T sonorense? saquen conclusiones.

PAN…se reagrupan

Ayer quedaría el registro de, Gildardo Real, como candidato a dirigir el PAN, el otro aspirante lo es, Humberto Souza, el detalle es que el padrecismo ya se decantó por, Gildardo, quien señaló que no ha visto a, Padrés, no hay necesidad, es obvio y creo inevitable la llegada del ex diputado a la dirigencia estatal, incluso con todo el apoyo del actual dirigente, Ernesto Munro.

La reaparición en Huatabampo, de Padrés, y una entrevista, monólogo, que tuvo con un medio de comunicación, donde dijo “su” verdad y dichos, por lo que supe, yo no la ví, ni por morbo, lo dije.

Este personaje estuvo en la cárcel, tiene procesos pendientes, al igual que ex funcionarios que lo acompañaron, y su familia, incluyendo la política, que llegaron al poder con él, hoy viven en la opulencia, eso para mí, son los hechos y dichos que valen, y la percepción que hay de la ciudadanía, sobre todo en, Cajeme, al construir un Acueducto, de manera ilegal, solapado por, Felipe Calderón, y hoy las consecuencias, la sustentabilidad del Valle del Yaqui.

En fin, es una realidad, creo que, Gildardo Real, será el dirigente en la elección de diciembre, lo acompaña como compañera de fórmula, la Nogalense, Leticia Amparano. Este es un asunto interno de los panistas, allá ellos, es una apuesta arriesgada el regreso del padrecismo, veremos que opina la militancia, de llegar, Real, a la dirigencia y quienes lo acompañen en las diferentes carteras y quienes serán candidatos en la elección intermedia.

La Alianza no sirvió en la pasada elección, y menos servirá en el 2024, el PRI anda por las mismas en relación a quien relevará al hoy dirigente y diputado, Ernesto De Lucas. Esto que se viene en relevos de dirigencias del PRI y PAN, seguramente lo verán con beneplácito en Palacio de Gobierno, una coyuntura ideal para MORENA, que es gobierno, y más si cuajan y aterrizan proyectos que ofreció el Gobernador, Alfonso Durazo.

Y cosas de la vida, hoy, el único activo que tienen PRI y PAN, es el Alcalde, Antonio Astiazarán, quien no milita en ninguno de los partidos, aunque la propuesta de origen es del albiazul.

Lo mejor y bueno para el, Toño, es que no tiene necesidad de inmiscuirse en procesos, y solo gobernar la capital.

Se enganchó

El que se enganchó con la “entrevista” a Padrés, lo fue el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, cuando se le preguntó, y respondió, al modo, como siempre, aludiendo a fraudes del pasado.

El detalle es que cortó parejo, incluso hizo alusión al ex Gobernador, Eduardo Bours, en sus dichos, y ni al caso, la pregunta específica era sobre, Padrés, y el Presidente agarró monte.

Pero al margen de lo que dijo, siempre dividiendo y polarizando, por cierto, está la percepción de la ciudadanía, Eduardo, a cuanto lugar público la gente lo saluda, lo aprecia la gente, y ahí están las obras que se hicieron en su gobierno y la paz en la que se vivió, gracias a un buen Procurador que tuvo, Abel Murrieta, a quien no se le ha hecho justicia su asesinato, y buenos comandantes, como, Pavón, que desafortunadamente le arrebataron la vida.

En cambio, Padrés, y quienes lo acompañaron, viven en el bajo perfil, disfrutando lo sustraído, apostándole al tiempo, que olvide la ciudadanía lo que hicieron, y pues a ver como les va con el reagrupamiento que se traen, veremos la reacción de la militancia y ciudadanía.

Solaqua

El Alcalde, Javier Lamarque, en una de sus conferencias reprocho la renovación del contrato a SOLAQUA, la empresa que maneja la planta de aguas residuales, y que le ha sacado a Cajeme, más de ¡2 mil millones! cuando ya la misma OOMAPASC pudiera operarla, pero no, había que hacer negocio, y Mariscal no la iba dejar ir y lo renovó, ¡100! Millones más costara al erario Menos el “moche”, así es esto de las concesiones, la prostitución políticoempresarial, donde ganan ambos, menos la ciudadanía.

El detalle es que esta operación se hizo cuando ya, Lamarque, era alcalde Electo, y podía, aunque no de manera oficial, haber parado esto, máxime cuando, primeramente, él como ex Alcalde, sabía cómo estaba la cosa, y segundo, el Director Administrativo de OOMAPASC, es su cuñado, Guillermo Patiño y repitió.

Así que si está realmente molesto, que haga lo conducente, como lo hizo, Célida López, que canceló la onerosa Concesión del Alumbrado Público de la capital, si no, pues esto es “pleito arreglado”, igual que el tema de la ciclovía, que canceló, y que le molesto a, Mariscal.

Igual que le entre, Lamarque, a lo de las 4 empresas fantasma que se crearon para eficientar la cobranza, empezando por, North Collect, varios millones de pesos se desviaron, hay denuncias correspondientes, pero no le dará seguimiento, porque Patiño, tiene atravesada la firma… y hasta ahí llega el compromiso con la honestidad y de no solapar corrupción.

Van por Sara Valle y Rosario

En cambio, en, Guaymas y Navojoa, las cosas van a cambiar y hay toda la intención de ir por las ex Alcaldesas, Sara Valle y Rosario Quintero, ya compareció, Sara, ante Contraloría, y ya dijo la Alcaldesa, Karla Córdova, que se actuaría en consecuencia, incluso subió un video a Redes, y en sesión Cabildo, señalo que se restituirá en nómina descuentos ilegales que le hicieron a trabajadores ¿Dónde quedó ese recurso?

El Tesorero, en entrevista, también señaló las irregularidades encontradas, es de imaginar que están armando expediente respectivo para después presentarlo y dar cauce a instancias correspondientes.

Por parte del Comisionado del PT, Ramón Flores, no hay problema, ni el diputado, Sebastián Orduño, cuando el expediente llegue al Congreso, no meterán las manos por la señora, Valle, Marín y compañía, así que eso de que dijo la ex Alcaldesa “estoy tranquila” pues órale, que siga con eso…o aliste la VISA si ya se le venció, se le vienen tiempos difíciles.

Y por igual en, Navojoa, parece que hay voluntad del Alcalde, Mayito Martínez, y Cabildo, de darle seguimiento a más irregularidades encontradas, pero lamentablemente, Cajeme, su Alcalde, Lamarque, no hará ninguna denuncia, y esa es la percepción de la gente, incluso ni de obra pública, ojalá nos calle la boca, está la ciudad destruida, saqueadas sus finanzas…y no habrá justicia, ni castigo para los responsables, por eso la gente no sale a votar, y con esto, convalida todo, y tienen los gobiernos que se merecen.

En la capital, el Alcalde, Antonio Astiazarán, anunció, recortes al gasto por más de 500 millones, fusión de dependencias, reingeniería financiera, impulso de energía limpias, cobrar agua, predial, carteras que superan más de 1000 millones de pesos, la gente no paga…pero si el celular.

Trae un programa CRECE para que vecinos decidan las obras, como bien acuñó frase, no podemos hacer las cosas, si no hacemos algo diferente, y en esa ruta va, así que Alcaldes sur, a replicar y ajustar nómina, ya no aguantan, Ayuntamientos, ni el Gobierno Estatal, aparatos obesos.

Durazo

Bien la iniciativa del Gobernador, Alfonso Durazo, acabar con discrecionalidad entrega de; patentes Notarías, pensiones abusivas, y vaya operación política en el poder judicial, Rafael Acuña Griego tomará protesta como Presidente del STJES, y se operó una rebelión interna, para que Magistrados, tumbarán un muy cuestionado, Aldo Padilla, del Tribunal Contencioso Administrativo, y vendrán más podas por venir.

¿Reversa?

Al parecer habrá reversa en lo de traspasos de agua, que de entrada cancelaron permisos de Maíz, como confirmó Tesorero DDRY, Luis Antonio Cruz, ojalá sea así, y CONAGUA rectifique.

Si no, la afectación sería, y directa, en el canal Alto, donde se riegan 90 mil hectáreas, mayoría, Trigo, nomas imaginen no tengan sus riegos de auxilio, el golpe a la economía de Cajeme y de dominó en sectores y población.

Correo: arturoballesteros@hotmail.com