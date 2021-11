Comparecencias: ¿justicia o pan y circo?... Cananea, Abel 6 meses sin justicia

Comparta este artículo

Ha iniciado un proceso de comparecencias para exalcaldes del sur de Sonora; Rosario Quintero, Sara Valle, Sergio Pablo Mariscal, y exfuncionarios, para el caso del Puerto y Navojoa, donde ya iniciaron parece más un show mediático, que vinculatorio, de rendición de cuentas, y de que se haga justicia ante el estado que dejaron y se encuentran los municipios.

Navojoa.

Pero vámonos por partes, a Sesión de cabildo, ante la Comisión plural llegó la hoy ex Alcaldesa, Rosario Quintero, con una soberbia, creyendo que iba a dar un informe de gobierno, y no contestar las preguntas específicas que se le hicieron.

Previo a su cita, ex funcionarios ya la habían echado de cabeza, como el ex Director de Organismo Operador de Agua, quién señalo que todo lo que se hizo, la desviación de recursos, fue por orden de ella, y luego el caso del Elevador, que costo algunos millones, y no se pagó, o vaya ustedes a saber si sí salió el dinero y se fue para otro lado.

Obviamente, Quintero Borbón, negó todo, que no hubo recursos, aludió recortes, que los pozos de agua, no sabía o no hubo dinero, etc... o sea, todo lo negó, y la ciudad, sumida en un desastre los 3 años, y la situación patrimonial de ella, y familiares directos, cambio, y hasta denuncias se hicieron ante instancias correspondientes.

La a legislatura pasada del Congreso, tuvo oportunidad de llevarla a, Juicio Político, junto con el Alcalde de Cajeme, Sergio Pablo Mariscal, pero un pacto político con el entonces Coordinador del PRI en el Congreso, Rogelio Díaz Brown, y al que se sumó la ex diputada de MC, Dolores del Río, ya en negociaciones con MORENA, evitó esto, a la hora de la votación; Jorge Villaescusa, Nitzia Gradias, y Dolores, quienes presidía la ¡Comisión Anticorrupción!, votaron en contra.

¿Qué va a pasar ahora? Pues hay un nuevo gobierno, una nueva legislatura, un nuevo Fiscal, Rogelio López, el pasado, Odracir Espinoza, no fue autónomo, y pacto impunidad, hay un nuevo gobierno, encabezado por, Alfonso Durazo, veremos que señales mande en este sentido, tanto al interior del gobierno, la actitud de los Alcaldes de dar seguimiento a esto, de armar expedientes, ante lo que fue evidente, un desvío y descarado robo de recursos. En lo personal, a menos que haya voluntad política, y no prevalezcan alianzas, creo que no pasara nada, sorpresa para la ciudadanía, sería que, si los enjuiciaran, que se dictaran ordenes de aprehensión, pero no nos hagamos ilusiones, la impunidad campea ¿O habrá Justicia?

Guaymas.

En el Puerto, más patético y con más soberbia el asunto, y grave ante lo sucedido, que hasta los golpes llegaron entre un comunicador y un par de ex funcionarios, muy cuestionados del trienio pasado; Arturo Lomelín y Víctor Marín.

Ya se había presentado, en un primer citatorio, la ex Alcaldesa, Sara Valle, pero esta semana no se presentó, lo que obliga a Contraloría, y a la misma Alcaldesa, Karla Córdova, seguir el proceso administrativo correspondiente.

¿Por qué no se presentó, Valle? Seguramente su abogado le dio esa instrucción, quizás los tiempos legales fenecieron, son cuestiones legales, y a lo mejor sabe, como comente, y ya sucedió, que al final, no pasará nada, y eso que la dirigencia nacional del PT, ni en la Coordinador Estatal, Ramón Flores, ni el diputado local, Sebastián Orduño, avalan su gestión. Se presentaron ex funcionarios, vi unas notas, y comparecencias, extractos, y también, algunas preguntas de la Comisión, dejaron mucho que desear; que si una batería, que si un motor, trivialidades, ante el desfalco millonario, desvío de créditos fiscales, playa incluyente, en, Seguridad, etc…negocios en, San Carlos, “moches” de desarrolladores inmobiliarios, las nuevas casas, todo a la vista de la gente, documentado por medios…y nada. Se presentó su extesorera, Cecilia Botello, ignoró a la prensa, evadió preguntas, y ante preguntas de la Comisión, los mando al ISAF, y echo culpas a administraciones pasadas, obviamente, todo esto, con soberbia y arrogancia. Por cierto, y mención aparte, vergonzoso el video, de policías municipales, borrachos en un evento, me imagino en, San Carlos, donde se suponen estaban ahí para una función, y terminaron enfiestados, borrachos y hasta los tiraron a una Alberca, Alcaldesa, Karla Córdova, Capitán , Cano Ahuir, estos elementos merecen; suspensión, despido, y nos da una idea pues como están las corporaciones, aparte de coludidas con la delincuencia, se la pasan a gusto.

En fin, veremos qué pasa en estos dos casos, si hay voluntad política de los Alcaldes; Karla Córdova y Mayito Martínez, de armar expedientes, y enviarlos a la FAS, con Rogelio López y al Congreso, reitero, tengo mis dudas, por antecedentes, por pactos, alianzas, pero llegó un nuevo gobierno, y una nueva mayoría, veremos si hay un compromiso por la justicia, el no robar, y que estos ex funcionarios no se sumen a tantos que están disfrutando de lo sustraído a través de los años.

Cajeme.

El caso de Cajeme, se cuece aparte, ante la decocción de esta semana de llamar a rendir a cuentas a exfuncionarios de la administración de Sergio Pablo Mariscal, y digo esto, porque con el actual, Javier Lamarque, repitieron algunos, muy cuestionados, y que incluso están denunciados ante la FAS ¿Justicia? ¿Pleito arreglado?

Repitieron en el cargo funcionarios claves en el entramado de Mariscal: Karla Montaño, Guillermo Patiño, Fernando Durazo ¿Ustedes creen que el alcalde y regidores votaran a favor y enviaránmás información de irregularidades a la FAS y Congreso? ¡Por Favor!

¿Dónde quedaron los 5 millones del proyecto ejecutivo del Aeropuerto? Este era un asunto federal, de SCT y ASA, y ahí atravesó su firma el actual Secretario de Desarrollo, Durazo.

Las empresas “fantasma” ¡4! que se crearon en Oomapasc, con el argumento de eficiencia en el cobro, millones se desviaron, y hoy la cartera de adeudo es de más de ¡mil millones! ahí atravesó su firma, Guillermo Patiño, Director administrativo, y hermano de Patricia Patiño, esposa y/o pareja del alcalde ¿Ustedes creen que le armarán otro expediente? Y agréguenle la extensión del contrato de Solaqua. ¿Dónde quedó el dinero del Fortaseg? Antes que lo desparecieran.

¿Los 10 millones de la primera piedra de la Universidad que anunció el exalcalde?, y así le podría seguir con más casos, pero no tiene caso. Serán horas, de pérdida de tiempo, para Anabel Acosta, Gustavo Almada, Rodrigo Bours, y demás Regidores de oposición, estar cuestionando, para que al final no pase nada, para mí, este particular caso, show mediático, “pan y circo”, pero, en fin, ahí se la echan, como dice refrán popular. Por cierto, y mención aparte, que bien le ha ido a la familia, Patiño, con la 4T; a Patricia, al margen de capacidades, la acaban de nombrar rectora de ITESCA, su hijo, Plutarco, Delegado de SAGARPHA, aunque no sepa cuantos riegos lleva el Trigo y que es amocoyamiento, y Guillermo, hermano, repitiendo en Oomapasc ¿Qué no serían las cosas diferentes en la 4T? se parecen al PRI de antaño, pero hoy región IV, purificado.

Plan Justicia.... pero para la Cananea

Me gustó ver como se concretó el Plan de Justicia para Cananea, pero para la calle, aquí en Ciudad Obregón, el que firmó el Presidente, Andrés Manuel López Obrador en el mineral es mención aparte. Qué bien por empresarios, ciudadanos, que se integraron en una Asociación ‘Jalo por Obregón’ que cansados de ver como se están cayendo sus calles, su colonia, la infraestructura de una de las ciudades y calles mejor diseñadas y planificadas, en total deterioro, por falta de atención, de inversión de exalcaldes. Así pues, maquinaria por la calle, Cananea, y al parecer por la Cajeme trabajando con el patrocinio y apoyo de integrantes de esta asociación: Juan Alonso Urías, Alberto Olea, Francisco Obregón, Arturo Knapp, Gilberto Félix, Ricardo Bours.

También: Gerardo Parada, Juan Antonio Hernández, Cristina Bours, Luis Olea, Miguel Figueroa, Rebeca Amaya, Regino Angulo, Francisco Rubio, Ricardo Sagarena, Salomón Sabag, Víctor Olea, Juan Bours, entre otros.

Y al frente, como director Ricardo Castro, coordinando esfuerzos, en serio, que gusto da, ver que ciudadanos vean por su comunidad, por mejorar el entorno en el que viven. Esto debe servir de acicate para más empresarios, ciudadanos, creo que cada quien, en medida de sus posibilidades, puede hacer algo por su banqueta, calle, si se juntan, pero esto obliga a una exigencia a la autoridad, al alcalde, Javier Lamarque, no espere que la sociedad arregle los problemas, ni que devuelva la paz, hoy perdida en este municipio. Creo, y así deben hacerlo los de esta agrupación, Copreco, o cualquiera que quiera contribuir, a que el municipio, ponga su parte, por cada peso que pongan ciudadanos, el gobierno debe aportar otro.

No esperar que el gobierno haga todo, pero que tampoco se haga de la vista gorda, para eso se pagan impuestos, y es obligación de Desarrollo Urbano, y demás dependencias, atender demandas y mejor eficiencia en servicios. Y lo que son las cosas, hoy que está a discusión el PEF 2022, alcaldes y partidos de oposición, piden que vuelvan Fondos para infraestructura municipal, más de 1900 reservas que metieron para en lo particular, redireccionar el presupuesto, pero “ninguna coma” como han sido los PEF desde que llegó AMLO al poder.

Todo el dinero para; asistencialismo, entrega dinero directo a la gente, y sus proyectos faraónicos; Tren Maya, Dos Bocas, Aeropuerto, que serán un rotundo fracaso, y solo mostraran el retraso como país, el futuro ya está aquí, Energías Limpias, renovables, pero AMLO, no entiende, y su visión es el nacionalismo de los 70, del siglo pasado, y que mejor ejemplo, que su contrarreforma eléctrica.

“Se me cae el Cabello”

Doloroso, pero también de reflexión, el tuit de, Mónica, hija de nuestro extinto amigo, Abel Murrieta, para quien, a su familia, amigos, Cajeme, las autoridades se les ha olvidado la promesa que le hicieron, sobre todo su “amiga” la Fiscal, Claudia Indira Contreras, de resolver un crimen que nos enluteció a todos, y hoy, para algunos, sobre todo, autoridades se le apuesta al olvido, ahí está el lapidario reportaje de TRIBUNA de ayer sábado, no tiene desperdicio. Hace unos días, se inauguró una nueva sede de la FGJE, se entregaron unidades, que habrá más etc…esperemos resultados para el caso de Abel, y tantos más, y no tener que volver a leer un tuit, de una hija, que dice que se le cae el cabello, que empiezan aparecer cabellos grises, a pesar de su juventud ¿Cuántas como ella? ¿Cuántas familias sin justicia? ¿Por qué tener que crear colectivos para buscar familiares muertos?

Mientras, 6 meses, sin que llegue la justicia, para quien fuera un funcionario ejemplar, probo, honesto, buen Padre, amigo, y echado para adelante, por ningún motivo hay que olvidar que contribuyo a un mejor, Cajeme, y Sonora, en cuestión de Justicia, por algo lo contrataron la Familia LeBarón, para dar un ejemplo, de su eficiencia. El próximo, enero, como todos los años, se reunían amigos, políticos, de toda la entidad, en su rancho, la cual se denominaba encuentro en ‘Abelandia’ que hacían, Abel, junto con su amigo de mil batallas, el empresario, político, Ricardo Bours, más de 20 años de encuentros y grata convivencia.

¿Saben qué? ojalá, este próximo, enero, nos reunamos, quizás en, Ciudad Obregón, quienes fuéramos sus amigos, para un encuentro, aunque nos duele su partida, pero para celebrar su vida, una misa, quizás una reunión, bueno, es solo una idea, que tendrán que validar, Ricardo y la familia, Murrieta, lo importante, seguir recordando a, Abel, no olvidar lo que hizo, y el reclamo de justicia.

Extorsión…y cierre

Lamento recibir información de un buen amigo, productor, al igual que su familia, de tener que cerrar un empaque, un predio agrícola al norte de la entidad, ¿Por qué? y su respuesta, lacónica, no podemos seguir, nos quieren “cobrar piso”, 100 mil pesos mensuales, no podemos, y por decisión familiar, cerramos, y con ello, fuentes de empleo.

Lo lamento le dije, así es me respondió, pero no nomas nosotros, hay más productores, rancheros, pero todos se callan, no denuncian, y lo entiendo, nomás ver lo que ha sucedido en el tramo; Santa Ana- Caborca, Magdalena, Cucurpe, y lo que sucede en, Cajeme, Guaymas, Empalme los valles del sur

¿A poco no? estamos a merced de la delincuencia organizada. Saco a colación esto, que es grave, de hecho, hay un alcalde en el norte, que ni a su, rancho, puede ir, porque ahí viene período vacacional decembrino, y con ellos, miles de “paisanos” y ciudadanos de EUA y Canadá, que, como todos los años, huyen del frío, y vienen en sus casas rodantes, a Sinaloa, y otras entidades del sur.

Y hoy se encontrarán con; encapuchados, y algunos miembros de la Tribu Yaqui, con 3 o 4 “piolas” y “barricas” y no pasarán si no les dan dinero, se acabó la cuota voluntaria, y que solo 100 pesos por camión, a pagar todos, y diferentes cuotas.

La impresión que se llevarán los turistas y connacionales que vienen ¿Y si no quieren dar? ¿Van a patear las unidades? ¿Los van a bajar a golpes? ¿Los van a encañonar? Como a la familia que se les cerró el paso hace unas semanas en Santa Ana, ¿Qué les espera? Son millones de pesos lo que les entrará y se van a repartir, y tenganlo por seguro que los retenes estarán las 24 horas, más las Casetas oficiales, que recuperó CAPUFE, por cierto, muy lento el cobro. Se firmó un Plan de Justicia con los Yaquis que tiene un valor de más de 10 mil millones, cuestionable lo del Acueducto y apertura de tierras, no hay agua, ¿De qué sirve? Siguen con su misma actitud, bloquean el libre tránsito, así los acostumbraron los gobiernos, a estirar la mano y recibir la dádiva.

Correo: arturoballesteros@hotmail.com

Twitter: @ABN58