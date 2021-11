A 45 años de la expropiación Valles del Yaqui... "La realidad"... Tarifas de agua

Comparta este artículo

El pasado viernes se conmemoró el 45 aniversario de loa expropiación que hiciera el entonces Presidente, Luis Echeverría, a miles de Hectáreas en el Valle del Yaqui, con el argumento de da hacer justicia a demandas de campesinos, Etnias, lo que marco y cambio la vida de muchas familias, pero también sirvió para forjar generaciones de productores, que no se doblegaron, salieron adelante, y la mayoría recupero las tierras que les quitaron.

Fue, recuerdo, de madrugada cuando aviones de la ciudad de México, al frente de la Secretaría de la Reforma Agraria, estaba, Félix Barra García, llegaron con; Topógrafos, personal, y a tirar deslindes, miles de hectáreas, ante la incredulidad, estupor, enojo, de cientos de productores y una ciudad que se paralizó y vivió días aciagos.

¿Por qué hizo esto, Echeverría? Había ya el precedente de rompimiento con el entonces Gobernador, Carlos Armando Biebrich, su pupilo, que lo hizo Gobernador muy joven, 32, años, y se cambió incluso la constitución, lo impulso, pero se sintió traicionado porque, Biebrich, se decantó por, Mario Moya Palencia, para la Presidencia.

Previo a la expropiación, Echeverría, manipuló clima de tensión, que derivó en los lamentables hechos de San Ignacio Río Muerto, a nivel nacional, la economía muy mal, el asesinato de Don Eugenio Garza Sada, se devaluó el peso frente al dólar después de años de estar a 12.50, que mucho se debió a uno de los mejores Secretarios de Hacienda que ha tenido, México, Antonio Ortiz Mena.

Muchos cabildeos en la Ciudad de, México, previo a la expropiación, el entonces ex Gobernador, Faustino Félix Serna, el empresario, Javier Bours Almada, entre otros, también recuerdo el nombre de, Carlos Sparrow Sada, de nada sirvieron, y Echeverría, toma la decisión, y se expropian tierras en, Sonora y Sinaloa, pero el tiempo, la falla de modelos de cooperativas, un sistema Ejidal, que no funcionó y no funciona, el que todos sean propietarios de una tierra. Tal es el caso de la Etnia Yaqui, cuyas tierras hoy están rentadas a productores del sector privado, y así poco a poco, esas tierras, empezaron a ser rentadas por quienes se las quitaron.

Un caso, para mí emblemático, y así sucedió con muchos campos y productores, fue el del Campo “La Realidad” de la Familia, Bórquez Almada, con un casco cual, si fuera una Hacienda, de un día para otro, se los quitaron, pero los hijos, sobre todo, Pablo, prometió algún día, recuperarlas…y lo logró. Hoy este campo, donde viven, Pablo y familia, produce alimentos, siembra diferente tipos hortalizas, da empleo a cientos de familias, vivienda digna, con prestaciones mayores a lo que contempla la ley, muy corresponsable socialmente con ellos y su comunidad.

Hubo otros productores que migraron a, Hermosillo, a, Caborca, a empezar de nuevo, y salieron adelante, repito, esta expropiación, que violó el estado de derecho, formo a gente de carácter, que hoy enfrenta otra lucha, la defensa del agua, llevan años, no los van a doblegar, hasta que se cierren las compuertas del “Novillo” o se dé la solución para que el Valle del Yaqui, sea sustentable.

Y esto lo señalo y reiteró la semana pasada el Dirigente del DDRY, Miguel Anzaldo, en un Foro, donde participaron; expertos, académicos, investigadores, todo hablando sobre este tema y su visión, pero se estrellaron cuando, Anzaldo, hizo uso de la voz, y les pinto la realidad, esta en riesgo la sustentabilidad del Valle del Yaqui, ante la extracción de agua que se hace del Novillo.

Y es cierto, el “popote” no alcanza para; pueblos ribereños a la Presa, Minas, Ciudad Obregón, las más de 200 mil hectáreas del Valle del Yaqui….y Hermosillo, que, ante su crecimiento, cada año solicitará más agua. Y luego está el Proyecto de un nuevo Distrito de Riego, Acueducto, dentro del Plan de Justicia Yaqui, de 167 Kilómetros, con un costo de 2 mil millones (cuando ya hay uno) y apertura de 2 mil hectáreas más a cultivo, que costara un dineral, en nivelación, drenes, infraestructura … ¿Y el agua de dónde?, tendría que entrar un Huracán anual, o varias tormentas, que llenen el sistema de Presas del Yaqui, difícil, ante el cambio climático.

En fin, ahí quedó para la historia lo sucedido en, 1976, y que no se repita, aunque ahí estará el resquemor, ya ven lo sucedido hace unas semanas, deslindes que hizo SEDATU, y no encontraron nada, productores en regla.

OOMAPASC

Siguiendo con el tema del agua, el Alcalde, Javier Lamarque, ya anunció que no habrá incremento en la tarifa, que caso tiene señalo, en uno de sus argumentos, si la cartera vencida anda en ¡1, 400 millones!, o sea la gente no paga, al igual que el predial, lo que hay que hacer, es ser más eficientes.

Y luego señalo también, que encontraron irregularidades, “Coyotes” que hacían gestiones para descuentos, ilegales, de usuarios que debían miles, y pagaron una bicoca, hasta casos de pagar ¡100! Pesos.

Esto no se podría haber realizado sin la complicidad de funcionarios de la pasada administración de, Sergio Pablo Mariscal, y pues primeramente se creó una empresa, North Collect, supuestamente para hacer eficiente la cobranza, y resulto ser una empresa fantasma, que esta denunciada ante la FAS.

La cerraron, ante la balconeada de, Regidores y medios de comunicación, pero resulta que abrieron otras ¡3!, y siguió el desvío de recursos, ahí están los datos duros de la cartera vencida.

Y lo otro, y cuestión, y que hemos cuestionado, es que el Director Administrativo, en la gestión de, Mariscal, es, Guillermo Patiño, cuñado del Alcalde, Javier Lamarque.

¿No estaba enterado de los coyotes? ¿Fue omiso?, el Alcalde, ordenó auditoría ¿Llegará al fondo? ¿Iniciará procedimientos y denuncias correspondientes?, ahí es donde lo quiero ver, si hay compromiso con la transparencia, rendición de cuentas, y de cumplir con el postulado de “no mentir y robar” del propio Presidente.

Ya veremos con las comparecencias de ex funcionarios, y si no comprueban las irregularidades que se hayan encontrado en el proceso entrega-recepción, si hay voluntad del Alcalde, Lamarque, de turnar expedientes a instancias correspondientes, o todo esto, como señalé, sería pan, circo, y un evidente pacto con, Mariscal ¿Por qué repitieron personajes cuestionados? saquen conclusiones

¿Grilla? ¿Golpeteo?

A propósito, el Alcalde, Lamarque, sintió que es, grilla, golpeteo, ante la evidencia de lo bien que le ha ido a la familia; Lamarque y Patiño, quienes varios familiares están en puestos, ya sea por, nepotismo o tráfico de influencias, desde que fue diputado federal, y no le gustó.

Lo sentimos señor, Alcalde, pero esta es la realidad, ahí están varios de sus familiares en puestos públicos, y es algo que prohibió el Presidente, pero no se cumple, no nomas aquí en, Sonora, con los Lamarque-Patiño, el Delegado de Bienestar, Jorge Taddei, que incluso gana más que el Presidente, puso a su hija, Celeste, como Diputada. Ahí está el caso de la Familia Colcheiro, y en cada entidad es la misma, lo que contrapone que hay demagogia, mentira, y hacen las cosas igual del pasado que reprochan, el doble discurso.

Y ya para cerrar con el organismo de agua, el Alcalde, debe avocarse al serio problema de brotes de aguas negras en varias colonias de la ciudad, no se puede vivir en la pestilencia, y hay riesgo de problemas de salud pública, como está la situación en Guaymas.

Tarango y la inseguridad.

Es increíble, grave, e inadmisible lo declarado por el Capitán, Tarango, esta semana, en dos temas, situaciones, delicadas, que nos da un indicativo del porque están las cosas tan mal en el municipio, que no baja de 2 dígitos mensuales de crímenes dolosos.

Resulta que, Cajeme, y aceptado por él, no está en “línea” con el C5 que está en la capital, que se supone tiene cámaras instaladas aquí, y da información en tiempo real de sucesos.

Pues no, resulta que cuando hay ataques, atentados, el “Código Rojo” se activa minutos después, que son claves, porque huyen los asesinos, hasta que reciben una llamada por celular de la capital ¡Por favor!... y lo admite, por eso están las cosas como están, de no creerse.

Y luego, otra maravilla de declaración, y desconocimiento de la ley, de no proporcionar información, que medios o ciudadanos soliciten, acorde a la Ley de Acceso a la Información.

Y el argumento del Capitán, Tarango, es no saber quién está detrás de la computadora del solicitante de información, háganme el favor, y este militar, que repitió en el cargo, es el encargado de devolverle la paz al municipio, y mientras, las muertes, ataques, a diario, y a como están las cosas esto seguirá igual o peor.

No hay un uso adecuado de tecnologías, ahí están las Tablets, que costaron más de 1 millón, 800 mil pesos, y nadie sabe dónde están, no hay prevención, inteligencia, esa es la solución, y no en mandar cientos de elementos, patrullas, que es lo que hicieron, llegaron 20 patrullas más de la PESP, hay Guardia Nacional, y nomás no dan una, ahí están los resultados, hablan por sí solos, la violencia no cede en el sur.

Por cierto, a olvidarse del incremento y creación de Guardia Estatal, que sería de 1000 o 2mil elementos, AMLO dijo, no, el dinero será para la Guardia Nacional, y solo 250 van a cursar en el Instituto de Policía, para después asignarlos, a diferentes corporaciones Por cierto, deben estar en alerta autoridades, ante lo que esta sucediendo con el círculo familiar cercano al líder del CNGJ, no se quedará con los brazos cruzados, como bien, dice el analista, Ramón Alberto Garza, de, Código Magenta, Zapopan, Jalisco, 4 ( por los detenidos) y Sinaloa….0

La Norte

Bien por la asociación “Jalo por Obregón” cuyos empresarios y ciudadanos que la integran, le entraron a arreglar la calle, Cananea, y pues mañana lunes, junta de vecinos, para entrarle a la calle, Norte, excelente.

Solo reitero, el Alcalde, Javier Lamarque, debe poner su parte y no esperar que los ciudadanos, hartos y desesperados de ver las calles de sus casas destrozadas, tengan que arreglar solo ellos.

Por cada peso que pongan ellos, el Ayuntamiento debe poner otro, al parecer por reuniones sostenidas con el alcalde, por ahí vendrá la cosa, de lo contrario es de imaginar harán público si, Lamarque, falla.

¿Y los 10 millones? Se firmo decreto de emergencia sanitaria para el Puerto, ante el desborde de aguas negras en el centro, problema que lleva varios meses, y pone en riesgo salud pública, se enviarían 10 millones de pesos, para iniciar trabajos con tuberías colapsadas y no llegan todavía.

Que esta semana que viene se depositarán, lo que, si no falla en, Guaymas y en el Valle, es que las Madres Buscadoras, siguen encontrando fosas clandestinas, 8 en total, y también hubo ejecuciones en la semana. NO cabe la menor duda, uno; que en los Valles del Sur, hay muchas fosas clandestiinas, y segundo, que ellas hacen un trabajo mejor de investigación quue Ministerios Públicos, de quienes por cierto, esta semana, la Fiscal, presumió que tienen un alto grado de certificación, ante crsos que han tomado.

¿Y de que ha servido? Las carpetas se acumulan, semana tras semana, ya pasaron 6 meses del crimen de, Abel Murrieta, y nada, y así como este, muchas familias en espera de justicia.

Tarifas Agua

Que difícil este tema del agua, en cuanto a tarifas, por la situación económica, la pandemia, la gente molesta por mal servicio, tiene razón, como también la falta de corresponsabilidad de ex Alcaldes, al ser un tema sensible, y por cuestiones políticas, no hacer los ajustes, cada año, aunque mínimos, para no afectar el bolsillo de los ciudadanos, y más ahora que la inflación anda ya por el 7 %, reconocido por BANXICO.

El Alcalde, Lamarque, ya dijo no, a ver cómo le hace para cumplir a los ciudadanos, resolver sus problemas, y como bajar esa cartera de 1, 400 millones de pesos.

En, Guaymas, municipio que hace años no ajusta sus tarifas, por razones políticas, tiene un grave problema, que involucra a la CEA, y porque entrara en operación la Desaladora instalada en el “Cochorit”. Se contempla un incremento de ¡40%! Es un golpe y marrazo, que no creo que pase y autorice el Congreso, el problema, y lo advertimos, será la presión que tendrán las finanzas de la CEA, porque la operación mensual de la Desaladora, conlleva pagos, mensuales, de varios millones de pesos a la CFE. Así, que autorizan un incremento, aunque sea mínimo, o subsidia el Gobierno del Estado, o le hacen como em, Tabasco, la tierra del Presidente, que, de golpe y porrazo, les quito los adeudos de la luz…y ahora no pagan ¡que chulada!

En la capital, la solicitud que llegará al Congreso, es de que autoricen un 10 por ciento para AGUAH que encabeza el cajemense, Renato Ulloa, me imagino que, de acuerdo a; números, costos de operación pozos, el costo del Agua del Novillo, reposición de Tuberías, hacen necesarios ajustes tarifarios.

Y es aquí donde entra lo; político, social, la gente reacciona, al igual que la clase política, los Congresos , entonces ¿Qué hacer? La gente no paga, y es un derecho tener el vital líquido, pero si paga el celular para no estar desconectados.

Repito, tema difícil, que dejaron crecer ex Alcaldes al no hacer ajustes tarifarios de acuerdo a inflación, por razones políticas… hoy las consecuencias.

Correo; arturoballesteros@h