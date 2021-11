Polémica sesión cabildo; culpan a medios percepción inseguridad

Comparta este artículo

Vaya polémica que causo Sesión de Cabildo en donde Regidores cuestionaron a; medios, comunicadores, quienes son los que contribuyen a la mala imagen que tiene Cajeme en cuanto a inseguridad, y luego la llegada de 20 patrullas de la PESP, para intentar aminorar la violencia, y otra semana de crímenes, ataques, muertes, incluídas mujeres, y quieren que ignoremos eso, pues están equivocados.

Fue una Regidora, de Nueva Alianza, Zenaida Salido Torres, quien señalo que hay que cambiar la percepción, porque se le presta demasiada atención a al tema de inseguridad que hay, y luego el Regidor independiente, Rodrigo Bours, se sumó al debate, y señalo que delincuencia organizada utiliza a medios para hacer, literal lo dijo “Narcoterrorismo” y luego el Regidor, Gustavo Almada, también fijando postura en cuanto a cuestionar que se informe sobre una grave y terrible situación, y en la que no podemos ser omisos; vivir bajo el rugir de metralletas, balas, muerte, y en donde desafortunadamente cae gente inocente.

Como era de esperarse, comunicadores, reaccionaron, sobre todo por lo señalado por, Rodrigo, en fin, dimes y diretes y controversia que generó la precitada sesión de Cabildo.

Mi opinión, es que comunicadores, medios, no pueden estar ajenos a lo que sucede, no son, ni sus reporteros, columnistas, los responsables, lo que pasa, en primer lugar, es que con la llegada de la era digital, se han abierto muchos portales que manejan nota roja, y suben videos, fotos de ataques, y de la gente que cae abatida, y eso no contribuye.

Luego, está la misma población, en esta normalidad, que cuando hay un ataque, son los primeros que llegan, ya sin capacidad de asombro, acostumbrados, y toman fotos, videos, de las personas atacadas, incluso hasta niños acuden, y suben a redes estos hechos, que se hacen virales, mostrando la cruda realidad de, Ciudad Obregón, del municipio. Creo que, Regidores, juzgaron con el mismo rasero a medios; impresos, Radio, Televisión, comunicadores, que cumplen con su función, y años de ejercer un periodismo; veraz, que es su deseo de contribuir a una mejor ciudad, entorno, pero la realidad rebasa esto, y es obligación informar a la población lo que sucede.

No señores, Regidores, los medios no se quedarán callados, y es deber de la autoridad devolvernos la Paz, lo que sí, y coincido, no hay que subir; fotos, videos, de escenas prácticamente de terror, que solo se ven en series, películas, ahí tanto, medios, como sociedad, podemos contribuir, pero por ningún motivo dejar de informar, fueron ¡81! Muertes en octubre, récord ¿Quedarse callados?

20 Patrullas ¿Yyy?

Y noviembre arrancó con varios ataques, muertes de mujeres, no hay día que no hay un hecho de bala, y previamente la titular de Seguridad Pública, Dolores del Río, envió 20 patrullas para reforzar, el Alcalde, Javier Lamarque, señalando compromiso de que mejorarán las cosas, y ya ven lo que paso en la semana.

Llegan 20 patrullas, con elementos que no son de aquí, que no conocen el municipio, y se van a coordinar con los municipales, o los de la Guardia Nacional, algunos en la nómina de la delincuencia ¿Qué va a suceder? Que los van a pasear, a llevar, a donde ellos quieran, obviamente previo informados los del crimen, donde se pondrán filtros, retenes, que por cierto , no sirven para nada.

Hace unos días, TRIBUNA, dio a conocer un reportaje, focalizando las áreas de alta incidencia de crímenes, una de ellas, Colonia Villa Bonita, y resulta que los policías de los 3 niveles van, al igual que a otras colonias, hasta que se activa el “Código Rojo”, ya que paso el ataque que dejo, muertos, lesionados, y gente, que llega como dije, a tomar fotos, videos, y contaminar.

Y la parafernalia de siempre, llegan, acordonan el área, llegan peritos, forenses, SEMEFO, y se van, otro expediente que se acumula en archivos, y a esperar donde seguirá el siguiente ataque.

¿Qué pasa? Conclusión, no está en que lleguen cientos de elementos, patrullas, rondines, filtros, eso no amedrenta al crimen, si no hay trabajo de inteligencia, si no contraatacan y se detienen a las cabezas, esto seguirá igual o peor, y mientras como me dijo un ex Secretario de Seguridad, las decisiones se tomen arriba, la narcopolítica pues, en, Culiacán, Tijuana, Guadalajara, Ciudad de México, poco se podrá hacer en, Sonora, y en cualquier entidad.

Comparecencias ¿Y Cajeme?

Inicio en, Nogales, Guaymas, Navojoa, los citatorios correspondientes a los ex Alcaldes; Jesús Pujol, Sara Valle, y Rosario Quintero, y ex funcionarios que los acompañaron, para que expliquen el estado en que dejaron las finanzas, y de confirmarse, lo más probable que sí, inicien procedimientos ante instancias correspondientes; FAS, Congreso, FGR.

Es evidente que hubo desvío de recursos, en el caso de Navojoa, la situación patrimonial de la ex Alcaldesa cambio radicalmente, nomás con ver la casa de ella y familiares, incluso en la capital, con flamantes automóviles etc. En el Caso de, Guaymas, más que evidente, incluso hasta calles donde viven las ex Alcaldesas y algunos ex funcionarios, pavimentadas, con iluminación, mientras, colapsadas las demás calles, y el Puerto, con un grave problema de salud pública, por la situación del drenaje, y ríos de aguas negras que corren por sus calles.

Varios ex funcionarios con casas nuevas, y sociedad en; bares, restaurantes en, San Carlos, y en esto no pueden ser omisos, sobre todo en el último caso, la famosa obra de la playa móvil, incluyente, un vil y descarado robo de ¡8 millones! y que hoy esta guardada en una bodega.

¿Y Cajeme? de plano será omiso el Alcalde, Javier Lamarque, ante el desfalco que se dio en OOMAPASC, con los millones desviados en empresas “fantasma” de cobranza ¿Y la central Camionera? en números rojos, lo que nunca había sucedido ¿No citarán a, Omar Serna? Su ex Director, por cierto, hoy hasta de periodista anda, abrió un portal, no les digo pues, esto degrada a medios que ejercen un periodismo que contribuye a informar a la sociedad.

Señor, Alcalde, Javier Lamarque, usted tiene un compromiso con la gente que voto por usted, más el lema de “NO mentir, no robar” que son las siglas de MORENA, está usted obligado a que el ex Alcalde, Sergio Pablo Mariscal, y ex funcionarios que lo acompañaron, se presenten y expliquen lo que es evidente, una administración que no hizo nada ¿Dónde quedó el dinero?

Creo, en lo personal, que, Lamarque, no lo hará, varios ex funcionarios de, Mariscal, repitieron, ahí está el caso de, Guillermo Patiño, que mucho tiene que explicar, el precitado, Serna, ex director de Central Camionera, al igual al hoy Secretario de Desarrollo Económico, Fernando Durazo, que atravesó firma en un proyecto de ampliación pista del Aeropuerto que costo ¡5 millones! y la a documentación y domicilio de la empresa que supuestamente hizo el estudio es una ¡casa habitación! de una colonia populosa del municipio.

Y ahora resulta, que el Secretario de Desarrollo Urbano, Leonel Acosta, retomará el proyecto, para que se concrete, que según, Durazo, fue llevado a cabo con profesionalismo ¡aja!

Para empezar, todo lo relacionado al Aeropuerto, corresponde a ASA y la SCT, no al municipio, es un asunto federal, así que no muy difícil no saber a donde fue a parar el dinero del precitado estudio y el de las empresas fantasma de OOMAPASC, que el mes que arrancó, North Collect, familiar directo del ex Alcalde compro residencia, hay escritura pública de por medio, así el descaro de la pasada administración, más el cierre de renovación de la planta de Agua Residuales con SOLAQUA, que supuestamente le molesto a, Lamarque.

Elevador

Mejor señores funcionarios, Durazo, avóquese a su trabajo, y por cierto, no quiera desparecerla COPRECO, ni tomar en cuenta a empresarios, son los que tienen, los recursos y la visión, para que junto con los niveles de gobierno, Cajeme, crezca, que haya mas inversión, más vuelos, no es posible que la gente tenga que ir a , Hermosillo, a tomar vuelos, aparte más baratos.

Y señor, Acosta, haga gestiones ante ASA y SCT, para que arreglen el elevador del Aeropuerto, tiene más de ¡2 años! que no sirve, y es una vergüenza para gente discapacitada y familiares. Deje en manos del Gobierno de Sonora el asunto del Aeropuerto, el Gobernador, Alfonso Durazo, trae un proyecto, no es incumbencia del municipio.

Pero pues 1 millón de pesos, de diferencial de lo que cuesta realmente administrar la planta, mensualmente bien vale la pena a enojarse, y hacer un “pleito arreglado”, al igual que el de Alumbrado Público, la concesión que otorgó, Rogelio Díaz Brown, ya a punto de vencerse ¿Se repetirá lo de SOLAQUA? ¿Qué hará Lamarque? ¿Ustedes que creen?yo también.

En fin, espero que, en siguiente Sesión Cabildo, Regidores exijan la comparecencia de Mariscal, y ex funcionarios, MORENA, votará en contra, igual que el Alcalde, pero exijan que la hagan, y pegarles una exhibida ¿O no?

¿Y la paridad?

Hace unos días, Rafael Acuña Griego, tomo protesta como Magistrado y hoy ya es Presidente del STJES, y el pasado, jueves, Jorge Luis Moreno, tomo protesta como Magistrado, con esto hoy el Poder Judicial, sus Magistrados, varones, son mayoría.

Saco a relucir esto, porque el Congreso hoy las mujeres son mayoría, y se supone, que por paridad, la propuesta debería haber sido una mujer, y no fue así, de hecho la semana pasada, la diputada, Alejandra López Noriega, cuestionó el procedimiento, que violaba la ley orgánica, para el nombramiento de los Magistrados, pero pues antes como antes, y ahora como ahora…MORENA y aliados mayoría, los “minoritearon” Reitero, no está en duda la capacidad y perfil de los hoy Magistrados ¿Pero ¿dónde quedó la paridad? ¿Qué no había en el gremio mujer capaz para ocupar esa plaza? Claro que sí.

Ningún posicionamiento hubo el jueves, de ninguna mujer, y son mayoría en el Congreso, solo; Alejandra López Noriega, Rosa Elena Trujillo, y Sagrario Montaño, votaron en contra, lo que me extraño es que las 3 diputadas del PRI; Karina Zárate, Ely Sallard y Natalia Rivera, a quien le aprobaron la iniciativa de Parlamento abierto, votaron a favor, de no creerse, pero tiempos traen nuevos tiempos, y una realidad para el PRI. La votación estaba perdida, pero de perdida, en su calidad de mujeres, y ante tanto que se pregona la paridad, incluso desde la SCJN, su presidente, Arturo Saldívar, la apoya, hubieran dado algún posicionamiento, y nada tiene que ver con alinearse o de pleito, sino de un acto de congruencia, y no lo hicieron.

Cambios

Por cierto, se esperan cambios en el Congreso, en diferentes áreas, muy probablemente, ya que 2/3 partes deben ratificarlos, cosa que MORENA y aliados no harán, ya tienen sus perfiles.

Hay funcionarios que han hecho carrera ahí, gente capaz, pero el 6 de junio pasado cambiaron las cosas, y se votó para darle para atrás a las Reformas del 2018 y hoy quien tiene la mayoría, puede hacer los cambios.

Hay algunos que merecen quedarse, pero así es esto, solo esperemos que los nuevos que llegarán, que seguramente ya están palomeados, llenen los perfiles para el puesto.

PRI…desvalijado

LO que son las cosas, y la realidad del ex invencible partido tricolor, una nota de un maleante arriba de una unidad policiaca, porque se estaba dedicando a saquear las oficinas (de lo que queda) del PRI municipal de, Cajeme, hoy desolado y en ruina total, moral, económica, y totalmente desarticulado, avasallado, y sin un líder a la vista, que le quiera entrar.

No entraba el maleante en busca de dinero, no hay, de hecho, cerrado, ni para nómina hay, sino para robar; cableado, tubería, lo que pudiera llevarse para venderlo en algún yunque.

Triste la realidad de este partido y en la entidad, y pues tiene que renovarse, y ahí van por las migajas, lo que queden; Rogelio Díaz Brown, Bulmaro Pacheco, Humberto Robles Pompa, Pascual Soto, David Palafox, el que salga, a ver que puede hacer con 1 millon 200 mil pesos de prerrogativas al mes, de 2 millones 500 mil que recibían, el costo de la vapuleada que dio MORENA y a la Alianza.

MC

Algo pasa en MC desde que asumió a su coordinación el cajemense, Manuel Scott, barruntos de división cuando empezó a repartir las carteras, y el primero en abrirse, aunque no es militante, fue candidato externo, lo fue el ex candidato a la Alcaldía de Hermosillo, David Figueroa, marco distancia, no le gustaron las formas y fondo, y hoy es Regidor ciudadano independiente. Que hubo renuncias, gente que no se le tomo en cuenta, y el problema es que el mismo inicio todo, al no haber una reacción, la esperada, ante su llegada a la coordinación, él mismo se autoelogio en un tuit en redes, en tercera persona, pero desde su cuenta.

En fin, dimes y diretes, lo bueno es que esto apenas inicia, recién termino el proceso electoral, hay nuevo gobierno estatal, municipal, pero si MC va actuar como el PRI o PAN, y no como la opción ciudadana que dicen representar, les pasara en el 2024, lo que les pasó en el pasado proceso electoral, aunque se llevaron algunos municipios pequeños, ya dos alcaldes se alinearon con MORENA.

También debe mandar señal, Scott, que no va por ningún puesto de elección popular, ni pluri para el proceso 2024, por ningún motivo debe actuar como la ex dirigente y hoy titular de Seguridad, Dolores del Río, los partidos no son franquicias personales, ni familiares.

Guaymas

Decreto Estado de emergencia sanitaria el Puerto, de entrada 10 millones, firmado por el Gobernador, Alfonso Durazo, y gestión diputado, Sebastián Orduño, quien dicen el más interesado que llegue Congreso expediente de, Sara Valle...¿Será?

