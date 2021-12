Claudia Pavlovich ¿cónsul barcelona?...Alito, mete a Colosio 2024

Comparta este artículo

De acuerdo a información que recibí, de residentes mexicanos que viven en, Barcelona, han sido informados, por la oficina del Consulado, que está todo listo para que a partir del próximo, enero, la ex Gobernadora, CLAUDIA PAVLOVICH, fungirá como nueva Cónsul en la capital catalana.

Esto me lo han hecho saber, estudiantes de postgrado que se encuentran en aquellas tierras mediterráneas, repito, es información que tienen ellos, proporcionada por la oficina consular de ahí.

No hay nada oficial, de esto, lo que sabemos, solo cuando se le pregunto al Presidente, hace unas semanas, sobre el caso particular de la ex Gobernadora, se limitó a decir, que serían nombrados a Embajadas y Consulados, gente de diferente pensamiento, y que esa misma semana daría a conocer más detalles, lo que no ha sucedido.

LO único oficial que hay es el ofrecimiento al ex Gobernador de, Sinaloa, QUIRINO ORDAZ, como nuevo Embajador en, España, lo que provocó reacción del PRI y su dirigente, Alejandro Moreno, que no le daban permiso, y que sería motivo de expulsión, lo que poco le ha de importar a, Ordaz.

¿Por qué el Presidente no hace el anuncio oficial? ¿Estará duro el jaloneo? Ya ven la actitud que tuvo el Senador, ARTURO BOURS, esta semana, al señalar que en el Senado no han recibido las propuestas, que tienen que ser votadas, y él dijo que no, que se debe quedar, ya veremos el sentido de su voto cuando llegue la propuesta de AMLO, si es que hubo un acuerdo político previo.

Y cosas de la vida, los dos mejores Gobernador evaluados durante todo el pasado proceso electoral, Ordaz y Pavlovich, fueron derrotados en sus respectivas entidades, con algo de decoro, aquí, se rescató algo, con, TOÑO ASTIAZARÁN y dos diputaciones, pero en Sinaloa, se perdió ¡todo!, solo tienen diputados plurinominales.

Por cierto, cara de asombro, de inconformidad, que puso el hoy, Gobernador, RUBÉN ROCHA, cuando en una gira, todavía como Gobernador, Ordaz, hizo público el ofrecimiento de la Embajada en, España.

¿Cuál será la reacción del Gobernador, ALFONSO DURAZO? ¿Morena? estamos hablando de una decisión de un Presidente, con gran concentración de poder, y que no le gusta que le lleven contras.

¿Cuál y cómo será la reacción del PRI cuando se haga oficial esto? en lo personal, desde que empezó este rumor y que empezó a agarrar fuerza, lo comente con militantes, amistades, y su respuesta, y me sorprendió, es que no estaban de acuerdo.

En fin, es asunto, que, de confirmarse, habrá reacciones de todo tipo, es de imaginar que ella, quien está manejando un perfil bajo, está consciente de esto.

Y se vendrá en el marco de la elección del nuevo dirigente del PRI, que saldrá de entre; Pascual Soto, HUMBERTO ROBLES POMPA, ROGELIO DÍAZ BROWN, BULMARO PACHECO.

De hecho, un militante del PRI, que consulte el pasado viernes, me dijo, prefiero votar por, Bulmaro, que, por alguno de los otros tres, ligados al oficialismo tricolor y al sexenio pasado.

¿Cuántos como él pensarán igual? El tricolor no esta pasando por sus mejores momentos, de hecho están adaptándose a esta nueva dinámica, MORENA, en el poder, tal como lo señalo el todavía dirigente, ERNESTO DE LUCAS, y se vio en el presupuesto aprobado este fin de semana…o sea, nada se gana con pelearse, MORENA, controla los 3 poderes, antes como antes, y ahora como ahora.

ARMAS EN EL DANZANTE YAQUI

Hace unos días un miembro de la Tribu, o un Halcón del crimen organizado, se infringió una herida con una escopeta en el bloqueo que está a la altura del Danzante Yaqui, lo que ameritó su traslado a un Hospital para su atención.

Aquí el punto es ¿Cómo es posible que las autoridades permitan esto? ¿Por qué están armados? ¿Qué tarda en suceder una desgracia? máxime cuando ha iniciado el operativo “Lupe Reyes” cuando vienen turistas, paisanos, a pasar fiestas decembrinas.

Ahí está la prueba de lo que sucede en el bloqueo, y lo que puede pasarle a un transportista, turista, o ciudadano que se niegue a pagar, y que imagen se han de llevar quien pasan por ahí, ante el vil atraco, millones de pesos a repartirse, y una autoridad federal indolente.

UN MILLÓN DE PESOS

Pues aparte de las comparecencias, que no han servido para nada, quienes se presentaron dejaron más dudas, que aclaraciones, sale a relucir, con documentos, que el ex Alcalde, SERGIO PABLO MARISCAL, se indemnizó con 1 millón de pesos, y se da a conocer la relación de cheques o transferencias.

Y sí él lo hizo, los demás lo hicieron, incluso quienes repitieron, no lo duden, ante esto el Alcalde, JAVIER LAMARQUE, mostro su malestar, igual que con lo de; OOMAPASC, la renovación del contrato de SOLAQUA, y todo lo que, hizo o no hizo, el ex Alcalde…pero no ha hecho nada.

Es hora de pasar de las palabras a los hechos, ante los evidentes hechos de; corrupción, peculado, desvío de recursos, está obligado el, Alcalde, a ampliar las denuncias ante las instancias correspondientes.

En serio, no es posible que tanta corrupción del pasado trienio, quede en el olvido, y que, Mariscal, funcionarios que lo acompañaron, y que algunos repitieron, no les pase nada, y gocen, en la total impunidad, de lo sustraído.

Y en el mismo tenor están en, Navojoa, con, la ex Alcaldesa, ROSARIO QUINTERO, y en, Guaymas, con la ex Alcaldesa, Sara Valle, mucho ruido y pocas nueces, y una población, sectores, hartos, y tener que asociarse y poner de su bolsa para arreglar problemas públicos, como bacheo, y pues que siga campeando la impunidad y la inacción de ese “florero” que es la Fiscalía Anticorrupción, cientos de millones tirados a la…basura.

¿23? ¿24? ¿25?... ¿CUÁNTOS MÁS?

Otro mes, de dos dígitos, relacionados con crímenes dolosos, que ponen en riesgo a una sociedad civil, ajena a este tipo de actos, donde la delincuencia, hace rato, ha roto con códigos, pactos, y más cuando esta administración federal, adoptó la política de “Abrazos, no balazos” y poner en sus programas clientelares y militarización de mandos locales, lo cual ha sido un fracaso.

Ahí están los vivos ejemplos del Capitán Tarango, aquí en, Cajeme, y del Capitán, ANDRÉS CANO AHUIR en, Guaymas, están totalmente rebasados por la delincuencia, sin resultados, sin estrategia, y ahí están los números.

Tarango, incluso, en el caso de las Tablets, en bodega, pagan internet, y que no están en línea con el C5, y reaccionan a códigos rojos, hasta que les hablan por teléfono ¡El colmo!, minutos claves, y ya nomas llegan a poner la cinta amarilla, y la parafernalia de siempre, periciales, levantar casquillos etc… y a esperar la siguiente balacera.

¿Con cuántas ejecuciones terminará, Cajeme, este diciembre? Pues como, octubre, 81 o más de 50, como en, noviembre, y las autoridades, silencio sepulcral, solo anuncios de; Mesas, Convenios, y que se reúnen todas las mañanas en Palacio, para evaluar la situación, y pues ahí los resultados.

GUAYMAS…DELICADO

En el Puerto, pues ya ven, al igual que el caso de, ABEL MURRIETA, que ya lleva meses, el de la activista, Marisol, y el policía acribillado, ya para varias semanas, y nada, y ni habrá, este crimen, como otros, para el olvido, solo el recuerdo para familiares, y expedientes que se acumulan en Fiscalías.

Lo preocupante, para ver el contexto de lo que sucede en el Puerto, lo da reportaje de PROCESO, el pleito que se traen los grupos delincuenciales se da en la API, donde llegan los Barcos….es el fentanilo.

¿Y los protocolos de Seguridad? que no se supone que la SEMAR y SEDENA, están en control de Aduanas y Puertos, grave, muy grave, porque estamos hablando de, toneladas, y no de kilos, que desembarcan por ahí.

El Ataque al Ayuntamiento, son secuelas de lo que realmente pasa, el mensaje, muy claro, no importará a los grupos delincuenciales que caigan abatidos gente inocente, ya la Alcaldesa, KARLA CÓRDOVA, y el mismo Capitán, con protección ¿Y la sociedad civil?

SIN LICITAR, VIOLANDO LA LEY

Y a propósito de, Guaymas, en unos minutos, violando la ley, sin licitar, la Alcaldesa, Karla Córdova, se aventó el primer negocio de su trienio, al otorgar concesión, un arrendamiento, con un costo de 33 millones de pesos, a otra empresa cuestionada, para que recoja la basura.

Vuelvo a insistir, este régimen de concesiones, político-empresariales, esta totalmente prostituido, en donde quienes salen ganando es el Edil y la empresa, “moche” de por medio, el tiempo que dure la concesión.

Hay una Dirección de Servicios Públicos, hay Dirección de Alumbrado Público, que hay que dotar de presupuesto para que de servicio a la población ¡Ah! pero no, se encontró en este régimen de concesiones, la forma de hacer negocio, y así están la mayoría de Ayuntamientos en, México, bien medidos los tienen las empresas españolas, sobre todo, lo corruptibles que son los políticos mexicanos.

Así pues, 33 millones, para levantar basura… tirados a la basura, en lugar de dar anticipo para compra de camiones, reparaciones, pero cuando no eres empresario, no saber lo que cuestan las cosas, y no tienes visión, y si mucha ambición, aquí los resultados.

Pero bien que le sacó la Alcaldesa, a recibir a corresponsales de medios de Arizona, para que diera su versión del serio problema de aguas negras en el Puerto y San Carlos, uno de los principales centros turísticos de Sonora.

Aunque es un problema, de años atrás, debería haber dado la cara, pude ver el reportaje, y en serio, que pésima imagen se han de haber llevado en Arizona, y en redes sociales de EUA, el estado en que se encuentra el Puerto.

DE hecho, el Gobernador, Alfonso Durazo, en su reciente visita a, Guaymas, anunció que le solicitó al Secretario de Marina, RAFAEL OJEDA, que la dependencia que encabeza, se encargue de reposición de tubería colapsada, a ese grado las cosas, el gobierno municipal, ni el Estado, con la capacidad financiera para arreglar este problema, ya de salud pública.

DIGNIDAD

Esta semana dos hechos, dos actos, que reflejan la actitud el rostro, la condición humana de una persona, y que lamentablemente que fueron protagonistas dos mujeres; ELIZABETH VILCHIS, y la SENADORA, OLGA SÁNCHEZ.

La Señorita, Vilchis, la encargada, los miércoles, en las mañaneras del Presidente, de desmentir a medios, se hizo famosa por decir “Son verdades, pero exageran”.

Pues en la última del pasado miércoles, el Presidente, la exhibió a nivel nacional, dijo, “No sabe leer, pero es honesta”, eso era para que esta mujer, al término, con algo de dignidad, hubiera redactado su renuncia, pero no no, ella se río, y señaló, que el Presidente, y el Director de Comunicación Social, son sus “maestros”.

Y se entiende, 80 mil pesos de sueldo, por aparecer una vez a la semana, a hacer el ridículo, bien valen la pena.

Lo de, DOÑA OLGA, es inadmisible, en esta etapa de su vida, es inmensamente rica, sin familia que heredar, Abogada, Notaria, Ministra de la Suprema Corte, no quiso admitir solicitud de Senadores para interponer controversia constitucional, para evitar que el Presidente, mande a reserva, por seguridad nacional, lo que se ha gastado y lo que se gastará hasta que termine su mandato.

Esto contraviene a la Ley, a principios de máxima transparencia, el de acceso a información en que se gastas los impuestos que pagan los mexicanos, entonces ¿Para que existe el INAI?, entonces que ya de plano desaparezcan el INE y todos los organismos autónomos, y que se concentre el poder y haga lo que quiera el Presidente, ni el PRI del siglo pasado se había atrevido a tanto.

Pide el uso de la voz, sube a tribuna, la Senadora por Sonora, LILLY TÉLLEZ, y le da una repasada, una lección de civismo, de conocimiento de leyes, para lo cual, Sánchez Cordero, en un lenguaje corporal, solo se quedo cruzada de brazos, en señal de impotencia, y no tuvo de otra más que cancelar la sesión y citar, no tenía argumentos para rebatir su entreguismo al Presidente, aun por arriba de principios y de una carrera de jurista que echo por la borda.

Ahora solo queda que el INAI interponga la controversia, es inadmisible que el Presidente haga lo que quiera con el dinero público, pero las evidencias de corrupción en sus obras faraónicas, la Fábrica de Chocolates “Rocío” de sus hijos, lo de, ALEJANDRO GERTZ, SANTIAGO NIETO, las empresas “fantasma” de militares, a quien les ha dado mucho poder, le pegaron, y actuó en consecuencia…cero información a la ciudadanía, la SCJN debe revertir esto.

PRESUPUESTO

Hay Presupuesto 2022, con gran enfoque social a lo dicho por MORENA, y el propio Gobernador, ALFONSO DURAZO, se prioriza, Salud, Educación, y algo que preocupa a la Sociedad, la Seguridad, se destinarán, 2 mil 500 millones, que espero su aplicación de resultados.

Economía, un presupuesto por arriba de 500 millones, en lo personal, insuficiente ante la situación que vivimos y viene, más la inflación galopante Pymes, Minipymes, necesitan apoyos, hay que reactivar la actividad, y no solo con programas clientelares, hay que dar “caña, no pescado”.

Y pues todo parece indicar que las obras que anunció el Gobernador, Alfonso Durazo, saldrán del Fondo Aduanero, no hay dinero, ya se solicitaron créditos bancarios, esto pegará en la obra pública estatal, en fin ya no hay y habrá pretextos, 2002, es el primer año que ejerce este gobierno de transformación, veremos en que resulta, la vara la puso alta el Gobernador, como ciudadano, espero lo logre, por el bien de Sonora.

¡HAY ALITO!

El dirigente del PRI, ALEJANDRO MORENO, metió en la carrera presidencial a, LUIS DONALDO COLOSIO RIOJAS, ¿Qué nadie lo conoce? Su nombre, marca, lo dice todo, tendrá 39 años en el 2024, solo él o, ENRIQUE ALFARO, MC, aglutinados la oposición con alguno de ellos, podrán dar la pelea a MORENA.