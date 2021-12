Policías coludidos; doña Beatriz y su frase utópica...político involucrado fraude

Comparta este artículo

Los hechos suscitados en Bloqueo carretero en, Loma de Guamúchil, ponen en evidencia y confirma la colusión del crimen organizado con la policía, y que también miembros de la Tribu Yaqui son coaccionados, aunque no les molesta, a ese cobro ilegal y reparto millonario de dinero a costillas de, ciudadanos, transportistas, y visitantes extranjeros, flagrante violación a la Ley, libre, tránsito, y clara omisión de los 3 niveles de gobierno.

Bien, valientes, mis respetos para el par de ciudadanos que encararon a los tipos de chaleco verde y al encapuchado de negro, quienes evidentemente no eran miembros de la Etnia, son “Halcones” del crimen, mismos que también tienen “picado” el poliducto, huachicoleando, y una autoridad permisiva que no hace nada.

Es por esto que par de empresarios surten de combustibles en el sur, y lo hacen porque tienen un socio muy pesado de la 4T, y saquen conclusión porque no se resuelven los problemas, y policías están como “floreros” en la carretera.

Pero volviendo al tema de las 4 “piolas” entre; Vicam y Obregón, de lo que estamos hartos, el asunto se hizo viral y ameritó que el Alcalde, JAVIER LAMARQUE tomara medidas, no le quedó de otra, porque una patrulla municipal llegó al bloqueo, en donde el par de ciudadanos se negaba pagar, y con justar razón…y ¡les cerraron el paso! Se pusieron de lado de los delincuentes.

Obviamente los ciudadanos no quisieron bajar el vidrio, ni del automóvil, a sabiendas de lo que les iba a pasar, pero inadmisible, que policías, que están para proteger a la ciudadanía, de plano, de lado de la delincuencia ¿DE cuánto será la iguala?

Para dar cuenta pues de lo que pasa en el municipio, porque esto se hizo viral por la torpeza del policía, que dio cuenta que lo estaban grabando, y quiso que apagaran el celular, a lo que se negaron.

Este caso se supo, pero ¿Cuántos más nada se sabe? ¿Por qué hay tanto crimen en el municipio? ¿Por qué tan sueltos los criminales?, porque saben que policías reaccionarán tarde, los tienen, en su mayoría, en la nómina, y esto no va a parar.

¿Qué ya los arrestaron, suspendieron, y pasaron a Comisión de Justicia? Pues es lo mínimo, y no hay mucho que analizar ahí está la evidencia, el cese debe ser fulminante, el problema, repito, es que las corporaciones están llenas de este tipo de policías, y así no se puede, la población está en total indefensión.

Y para acabarla de amolar, el Alcalde, JAVIER LAMARQUE, negó la solicitud de presupuesto de 160 millones para el año 2022, por lo que la corporación seguirá con los problemas que tiene, y la delincuencia, igual o peor el siguiente año, y unos convenios, Mesas de Paz, y reuniones diarias en Palacio, en la capital de altos mandos, que seguirán en las mismas, sin resultados, no hay estrategia…o pactos están más pesados.

Y mientras, ante complicidad de autoridades, miles de ciudadanos, sobre todo “paisanos” quienes son los que mandan remesas a sus familias para paliar la crisis, inflación, provocada por este gobierno, o que pone su parte, y vienen a pasar Navidad y fiestas, tienen que desembolsar donde están las “piolas”, y criminales se echarán millones a la bolsa, y darán su parte, su cobro de piso, a la Tribu Yaqui…triste, grave realidad, la impunidad, por encima de la ley y derechos de los ciudadanos ¡el colmo!.

DOÑA BEATRIZ Y SU FRASE UTÓPICA

Se tuvo la visita de la Doctora, BEATRIZ GUTIÉRREZ MÜLLER, esposa del Presidente, que trae una gira promoviendo la lectura le libros, denominada “Fandango” que ese mismo día, aquí en, Cajeme, hubo 5 ejecuciones, y lo paradójico, es que una madre y su hijo, cayeron abatidos en una casa, entraron a matarlos, sobre las calles; Sor Juana Inés de la Cruz, y Octavio Paz, par de referentes de lo que promueve la primera dama.

Loable labor, pero ¿cómo promover Libros, por pistolas? primeramente, con gente que no tiene escrúpulos, una infancia, adolescencia con limitaciones, y que encontró en la delincuencia, su modus vivendi.

¿Como promover a un Padre, que gana 200 pesos, que compre libros? ¿Comer o leer? ¿Como promover con un sistema educativo público para lado del catre?

NO es posible, se entiende la buena intención de la señora Beatriz, pero la situación económica de millones de mexicanos, el desempleo, una clase media vapuleada, niños que no tienen acceso a internet, familias que apenas sobreviven ¿Y quiere que lean? es utópico eso.

Y aparte las políticas públicas de su esposo, el Presidente, no coadyuvan en nada, más la polarización, la división a diaria que promueve, y la pobreza en aumento, aguas con esto, si se descompone el tejido social, no hay programa clientelar que sirva, con el hambre no se juega, y todo parece indicar que es lo que quiere AMLO como medida de control político.

Sí, muy popular, pero en la medida de que la inflación suba, que no alcance el dinero para lo básico, ahí se va a desgajar como bien lo acaba de señalar, PORFIRIO MUÑOZ LEDO.

VENCE PLAZO

Y Siguiendo con temas de inseguridad, venció el plazo que dieron el Cabildo de, Guaymas y Alcaldesa, KARLA CÓRDOVA, para valuar al Comisario, muy cuestionado, por cierto, Capitán, ANDRÉS CANO AHUIR, para tomar decisión de; ratificarlo o se va.

Es obvio, ante resultados, que debe irse, rotarlo por otro Marino, si quieren, pero todo parece indicar, por lo que pasa en, el Puerto, Sonora, y todo el eje, Pacífico, gobernado por MORENA, que primero están los pactos, que la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos, y habrá que vivir con esto, por lo menos hasta el 2024.

La próxima sesión de Cabildo, este punto debe estar incluido en la agenda, si no le entra la Alcaldesa…se pondrá en evidencia, pero pues ya trae su unidad blindada y decenas de militares para cuidarla ¿Y la población?

DAÑO PATRIMONIAL

Y siguiendo con, Guaymas, el Tesorero, DANIEL APODACA, confirmó un quebranto, un daño patrimonial al municipio por 445 millones durante el trienio de, SARA VALLE, y por rumbos de, Nogales, confirma la autoridad, un monto aproximado de 292 millones de pesos. SI así están esos dos municipios ¿Cómo estarán, Cajeme, Navojoa, Empalme? y otros, aquí esta el vivo ejemplo que los políticos llegan al poder para satisfacer sus ambiciones y las del grupo que los acompaña.

Ahí están ese para de reportes oficiales, que deben llegar al Congreso, a la FAS, y tomarlas acciones correspondientes, no importante que los ex Ediles fueron de MORENA o un partido aliado.

Ya veremos, si del discurso, que fue lema de campaña del actual, Gobernador, ALFONSO DURAZO, se pasa a los hechos, ya basta de tanta corrupción, impunidad…y no pasas nada, se acumulan expedientes, y las protestas suben de color, porque no hay dinero ni para el pago de prestaciones, y municipios y el Estado, siguen endeudándose ¿Cuál es el límite y techo para tanta deuda?

También el Alcalde de, Cajeme, está obligado a ampliar denuncias que ya hay en la FAS, no es posible que, SERGIO PABLO MARISCAL, y compinches que lo acompañaron, no les pase nada, y disfruten lo sustraído.

Lamentablemente vemos, que comparecencias no han servido para nada, y que ex funcionarios repitieron, es evidente que hay un pacto de impunidad ¿O miento Alcalde? Porque hasta la fecha, nomás señala supuesto malestar, bueno, demuéstrelo remitiendo al Congreso, Fiscalía y FAS, todo lo que ha encontrado, no sea comparsa, y no es golpeteo, es una realidad.

Pero ya ven, ya salió a relucir un audio, con otra supuesta irregularidad en esa “caja chica” que es OOMPASC, con supuestas irregularidades, asignaciones directas, contratistas que se prestan, como las concesiones pues, la relación política-empresarial, que hay, con “moches” millonarios, y esto es en los 3 niveles de gobierno ¿resultado? gente harta, y ya no le interesa ni votar, como quedo comprobado el pasado 6 de junio.

ORDEN, NO OPEREN

A propósito de no votar y crisis partidos, recién a una persona cercana a la campaña del ex Candidato de la Alianza, ERNESTO GÁNDARA, cuyos eventos, siempre fueron multitudinarios, y yo en lo personal, no entendía que había pasado el 6 de junio.

Pues que le preguntó ¿Qué paso?, y una de sus respuestas es que ese día, nomás en el sur, la orden fue parar a 200 operadores, en, Cajeme, Navojoa, y comunidades del sur.

Así pues, por eso tanta tranquilidad ese día, no hubo; desayunos, ni movilidad para la base militante, no hubo nada, para entender, en parte, el contexto de lo sucedido ese día ¿De dónde salió la orden? No salió del Parque Madero…saquen conclusiones. Pero también, la apatía de la gente, no nomás la base de los partidos, PRI y PAN; que son pocos por lo visto, sino de un padrón que no salió a votar, más de ¡1 millón! de ciudadanos con credencial, no salieron de sus casas, ahí que quede para el registro, y para que no se quejen…sobre todo en el sur, pésimos gobiernos locales… ¡Y repitieron! ¿Así como pues? Así pues, ERNESTO GÁNDARA, sabía de antemano, que estaría difícil la cosa, creo que confió en que la sociedad civil, la gente con credencial sin partido, se desbordaría en las urnas, largas colas, lo que no se vio, que sirva de reflexión para el 2024.

COLOSIO

Saco a colación esto de que la gente no sale a votar y no saldrá, si sigue la corrupción sin castigo, y si no hay un candidato, por lo menos de la oposición, que aglutine a todos los partidos, y despierte entusiasmo en la población.

¿ALEJANDRO MORENO? el dirigente del PRI ¿Marko Cortés? el del PAN…! ¡Por Favor!, quien provocó una reacción airada, del propio “Alito” y y en Presidencia, fue que metieran en la carrera al Alcalde de Monterrey, por MC, LUIS DONALDO COLOSIO RIOJAS.

El solo nombre y apellido de este joven político, hijo del extinto candidato presidencial del PRI, despertó las alertas, y vaya que tienen porque asustarse, incluso en MORENA.

Para el 2024, del padrón electoral, 45 millones de electores fluctúan en edades de 18 a 39 años, para ese año, Colosio, tendrá 39, ¿Qué no tiene experiencia? ¿Y quienes están ahora?, es 10 % de capacidad, y 90 % de lealtad, lo que se pide, nomás vean los puestos y organismos en manos de quienes están quedando, no hay preparación, ni balance, ni contrapeso, una exagerada concentración de poderen un solo hombre…el Presidente.

Colosio, es un joven preparado, perdió a sus Padres en edad temprana, eso le forjó carácter y madurez, partidos lo buscaron, se les negó, sobre todo al PRI, de ahí salió el autor intelectual del asesinato de su Padre, es una figura, fresca, un partido emergente, MC, que será importante en la presidencial, gobierna dos entidades más importantes; Jalisco y Nuevo León.

En mi opinión, la oposición, en la presidencial, tienen en, Colosio Riojas o el Gobernador de Jalisco, ENRIQUE ALFARO, un par de buenas opciones, y no me cabe la menor duda, la encuesta de, REFORMA, encendió las alertas, y que los jóvenes votarán con alguien con quien se identifiquen, Colosio Riojas, creo llena ese perfil, veremos que pasa.

“NO TENGO DONDE VIVIR”

Aquí en Obregón, hace unos años, producto de la ambición, hay que reconocer, de la ignorancia, y de vivales con experiencia, en contubernio con un, Banco, se cometió fraude a gente, con el señuelo que dieran un poco de dinero, que adquirieran un crédito para vivienda, unos pagos, y los demás lo haría la empresa, en este caso AMPRESON, y anda vete, resulto un fraude, en donde los que más cayeron fueron gente mayor, jubilados, creo que hasta algunos murieron al ver perdido su dinero.

Saco a colación esto, porque se fraguó otro tipo de fraude como este, en donde intevino una intermediaria, una SOFI, SENSA, y defraudó a 84 beneficiarios de créditos de FOVISSSTE.

Los compradores no recibieron su casa, ni los vendedores recibieron el dinero, y se negaron a entregar, entonces el problema estuvo en la intermediaria de las operaciones, la precitada SENSA.

El detalle es que el Director o presidente de esta sociedad financiera, es nada más y nada menos, que JESÚS ALBERTO CANO VÉLEZ ¿Les suena?, ex Secretario en el sexenio de, Manlio Fabio Beltrones, ex diputado, ex funcionarios en administraciones federales, incluso en la de, ENRIQUE PEÑA NIETO. Un hombre, inmensamente rico, con varias empresas, incluso aquí en, Sonora, que tiene o tenía una Fundación que rifaba casas, automóviles, pero se acabó el futuro político, y ahora como muchos priístas, maneja bajo perfil.

Foovissste detecto inconsistencias en los créditos, y andan perdidos o volando, unos 68 millones de pesos, las personas afectadas viven en diferentes municipios del país, todo parece indicar que los depósitos se hicieron en empresa “fantasma” …la clásica de los políticos.

Hor SENSA, sus oficinas desmanteladas en, Ciudad de, México, y otros municipios del país, su sito en redes, ha sido dado de baja, hoy 84 personas, una de ellas señalo, “no tengo donde vivir” siguen pasando penurias, perdieron patrimonio, y hay un sonorense que seguramente pasara una Feliz Navidad y Año Nuevo, en alguna de sus múltiples propiedades o en el extranjero.

COMPARACIONES

El Alcalde de Hermosillo, ANTONIO ASTIAZARÁN, ya instalando paneles solares en el Ayuntamiento, cambia nombre de Dirección Alumbrado por Agencia de Cambio Climático y Energía Limpia, y fusiona 5 dependencias, que significara ahorro por 500 millones de pesos; y en Navojoa, el Alcalde, MAYITO MARTÍNEZ y Regidores, se suben sueldos y 60 por ciento de ingresos a gasto corriente, que visión a futuro y forma ejercer gobierno.