14 millones de dólares diarios... 100 días, la inseguridad crece...¿Corrupción del agua?

E sta semana llegaron a la capital, en camiones, migrantes que, ya instalados en la estación migratoria del INM localizada en el Vado del Río para iniciar proceso en búsqueda del sueño americano en EUA, pero el asunto tiene varios contextos y problemas.

Primeramente, la reactivación del programa “Quédate en México” por lo que se quedarán en los estados fronterizos todos los centroamericanos y haitianos que vengan, se calcula ahorita hay unos 90 mil, el mayor número en Tijuana, y viene un serio problema para, Nogales, y demás municipios fronterizos de, Sonora, y demás entidades fronterizas.

El otro problema, es el tráfico de migrantes, el cobro de piso de los Cárteles que tienen controlado esto, y aquí en Sonora, el tramo donde se da más es el trayecto para llegar a San Luis RC, y pasar por Yuma, Arizona, vía, Santa Ana, controlada por el Cártel de Caborca.

Tuve la oportunidad esta semana de platicar con funcionario estadounidense, y me dio un contexto de loque sucede por esa zona, el Sásabe, y como los migrantes son sometidos y obligados a pagar. ¿Sabes cuanto significa este negocio? Me comento, no le dije, ¡14 millones de dólares diarios! a lo largo de toda la frontera de México con EUA, para dar cuenta del dinero que se maneja, y de lo que no esta exento, Sonora.

Aparte del cobro de piso, esta la extorsión de las diferentes corporaciones policiacas, de los 3 niveles de gobierno, quienes les cobran 300 dólares por persona, y ya tienen ubicadas las camionetas donde los trasladan y carros particulares, que tienen aplicaciones. Es tal el descaro que muchos bajan en el Aeropuerto de, Hermosillo, y afuera de ahí esta una conocida tienda de conveniencia, y de ahí parten las unidades, a diario, y enfrente esta la Delegación de la FGR , el colmo, en sus narices, y no hacen nada.

El otro problema, y grave, es el tráfico de órganos, me señaló, muchos migrantes, sobre todo niños, son vendidos, hay organizaciones criminales que trafican con órganos, negocio millonario. Ahí nomas para que den cuenta, de que no solo la drogas es el negocio, sino el tráfico de seres humanos, esas personas que van por el Sasabe, en búsqueda de una mejor vida, y muchos quedan nel camino, por sed, porque se pierden en el desierto, o caen, en su mayoría, en manos del crimen organizado, y extorsionados aparte, por policías.

100 días…y la inseguridad crece

El Gobernador, Alfonso Durazo, dio un informe de sus primeros meses de gobierno, año fiscal que no le compete a él, sino a la pasada administración, de la cual hizo reproche de que no le informaran el estado en que le dejaron, en términos financieros, lo cual significo tener que pedir dinero, descuentos en participaciones, porque la administración pasada pidió adelanto, lo que significa que les quitan, versión del Gobernador, mas de 400 millones mensuales. Es difícil valuar a un gobierno en tan poco tiempo, los programas y apoyos sociales, son los mismos, nomás le cambiaron de nombre, el rostro y la transformación de este gobierno vendrá a partir del 2022.

Están dadas las condiciones, tienen la mayoría del Congreso, Poder Judicial, van por organismos autónomos, en fin, harán lo necesario para iniciar la cuarta transformación en Sonora.

Obviamente hablo de los proyectos por venir; Planta Solar, por cierto, quien dono el terreno fue el empresario, Daniel Chávez, el principal inversionista turístico en, Peñasco y el país.

Viene lo de la carretera; Chihuahua, Guaymas, la transformación del puerto, aduanas, Aeropuerto de, Obregón, carretera 4 carriles Hermosillo a Bahía Kino, de entre larga lista de proyectos, que esperemos se concreten.

El dinero tendrá que salir de la Federación, el Gobierno tendrá que apoyar, tal como lo dijo el Gobernador y el Presidente, saldrá el recurso de la; CFE, de un Fondo Aduanero, y hasta la SEMAR, se encargará de, Guaymas, hay una buena relación y pues que sea para bien.

En donde estamos mal, y en peor, es en inseguridad, sobre todo en el sur, las decisiones que tomo el Gobernador, cuando fue titular de Seguridad, no han dado resultados, y puso al frente de la Seguridad a, Dolores del Río, que no sabe nada en la materia, como pago de favor político, que está costando muchas vidas colaterales, más el problema de la lucha de los cárteles por controlar las plazas y el trasiego de drogas, incluido lo que comente, el tráfico de indocumentados.

Cajeme, el talón de Aquiles para, Durazo, Del Río, y para la Fiscal, Claudia Indira, a quien las carpetas de investigación se acumulan, no resuelven casos, feminicidios, desapariciones al alza, y no es posible, que un colectivo de mujeres, en búsqueda de familiares, hagan mejor trabajo que la FGES, AMIC,y todavía se molestan, y las amagan, amenazan. Ahí estuvo el caso de, Cecilia Flores, que tuvo que ir a la ciudad de México en búsqueda de ayuda, protección, misma que se le dio, y hasta tuvo que ser recibida por el Gobernador. El Alcalde, Javier Lamarque, le solicitó la llegada de más elementos… de la ¡Guardia Nacional! Mismos que su estancia en, Sonora, han sido unos auténticos floreros, no han hecho nada, permisivos, y hasta extorsionadores, recordar el video de un par de elementos extorsionando a un tirador de droga, loque seguramente sigue. Ahí está el caso de los bloqueos carreteros en, Vicam, presumieron el que se quitó en el Danzante Yaqui, pero siguen otros, extorsionando, y la Guardia Nacional en la orilla de la carretera nomas viendo y ya vieron lo que paso con el policía municipal de Cajeme, dando protección a delincuentes, en lugar de apoyar al ciudadano que se negaba a pagar, y con justa razón, violan la ley, el libre tránsito, y esto es un derecho humano, y las autoridades siguen siendo omisas.

Ya a punto de terminar el mes, otra vez, más de 50 ejecuciones, quien sabe con cuantos cierre, el mes Ciudad Obregón, autoridades rebasadas, sociedad indefensa,y cayendo inocentes también. No pueden es la realidad, no hay voluntad política, y mientras AMLO siga con, Abrazos, no balazos, esto continuará, desafortunadamente, y si el Gobernador, Durazo, no ponga al frente de la Seguridad a un mando con carrera policial, las cosas seguirán empeorando.

Por cierto, a, Guaymas, llegó un nuevo Comisario, otro marino, Eladio Amaya, para sustituir a un muy cuestionado ex titular, Andrés Cano Ahuir, quien seguramente debe estar fuera de, Sonora, a resguardo en otra base naval.

Amaya , llega sin conocer la plaza, ni la entidad, los subordinados lo van a pasear por donde ellos quieran, veremos si hay voluntad y estrategia, de lo contrario seguirá el Puerto en las mismas, y en el API bajando de Barcos toneladas de precursores químicos, y en la ciudad y Valles agrícolas, la venta indiscriminada…y con protección policial, algo no ajeno en otros municipios

Corrupción

El Contralor, Guillermo Noriega, señalo, que hay auditorías en varias dependencias, 16, y derivado de esto están procesando 44 denuncias para turnarlas a las instancias correspondientes. Esto, de confirmarse, será de escándalo, porque la administración pasada si algo presumió es que nunca tuvieron observaciones, fue la constante en declaraciones del ex Contralor, Miguel Ángel Murillo, y sin duda será un duro golpe. Habrá que estar atentos a esto, la premisa del, Gobernador, Durazo, es ataque frontal a la corrupción, ya veremos, si hay voluntad y no compromisos, para quienes inicia un calvario como el que pasaron ex funcionarios de la administración de, Guillermo Padrés. La pasada administración que encabezó la ex Gobernadora, Claudia Pavlovich, creo una Fiscalia Anticorrupción, la FAS, que hasta la fecha a costado millones y quienes supuestamente saquearon el erario, no disfrutarían lo sustraído, esto quedo en palabras, veremos que pasa con este gobierno, hay un nuevo Fiscal, Rogelio López, El Fiscal, hasta la fecha, no ha solicitado a un juez alguna orden de aprehensión, y vaya que hay expedientes de ex Alcaldes; Sergio Pablo Mariscal, Rosario Quintero, y ya llegó al Congreso, el expediente de ex Alcaldesa, Sara Valle, veremos si llega de, Nogales, con el ex Alcalde, JesúsPujol.

Esperemos que la impartición de justicia sea pareja, no nomas se vayan sobre funcionarios estatales, sino también sobre ex funcionarios de partidos aliados al actual gobierno, justicia pareja, no selectiva, ni venganzas políticas.

Agua…corrupción

Pues aguas con el agua, un recurso escaso, que ha dividido a dos regiones, y puede que se vengan posibles actos de corrupción, como los que se dieron en el Distrito de Riego de la Costa de Hermosillo, en colusión con ex funcionarios de CONAGUA.

Pues resulta, que, con el auspicio de esta dependencia, andará por varios municipios de Sonora, un señor, García, empresa FISAMEX, para ofrecer sus servicios y asesorías a organismos operadores de agua de ayuntamientos y Distritos de Riego.

El detalle es que esta empresa extorsionó a medio Baja California, incluido el Gobierno de, Jaime Bonilla, hasta fue balconeado en medios de allá, así que, a tomar nota, Alcaldes, dirigentes de Distrito de Riego y de organismos operadores de agua.

Creo esta empresa encontrará terreno fértil en OOMAPASC, aquí en, Ciudad Obregón, dependencia proclive a corrupción desde hace años, y que se acrecentó en la administración de, Sergio Pablo Mariscal, aunado a que funcionarios repitieron, y hay que hacer negocio, como lo hicieron con las empresas fantasma de cobranza.

Ya veremos cómo le va en, Navojoa, con el Alcalde, Mayito Martínez y la Alcaldesa de, Guaymas, Karla Córdova, a ver si caen en las garras de esta empresa

Revocación Mandato

Par de ministros de la SCJN ordenaron al INE continuar con el proceso de revocación de mandato de AMLO, lo cual considero inútil el gasto, sea 3 mil millones que solicitó el Instituto, que el Congreso le negó, con el argumento que tiene dinero.

Cuenta el INE con 1500 millones para este ejercicio, inútil, ante tantas necesidades, el Presidente es popular, sus políticas no, pero no está dicha la última palabra.

Tienen que recabar más de 2 millones 300 mil firmas ciudadanas, 3 por ciento del padrón, y debe ser disperso , mínimo, en 17 entidades, loque no han logrado, tal es la desesperación, que han presentadofirma de muertos….y perros, en el Ayuntamiento de , Cajeme, empleados obligados a recabar firmas AMLO , guste o no es Presidente hasta el 2024, va a ganar el que se quede, y millones tirados a la basura, como Aeropuerto de Texcoco, solo para satisfacer su ego.

Aun si ganara el que se fuera, imaginen la crisis política, y toda la chairiza de la ciudad de México y entidades gobernadas por MORENA, saldrán las calles a gritar ¡Fraude! ¡Fraude! Echándole al INE, a los Neoliberales, conservadores etc.

Y todavía, ahora resulta que piden cárcel, para; Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, y demás consejeros que votaron por posponer, no cancelar, en fin, veremos cómo va este proceso que marcara agenda política próximos meses.

