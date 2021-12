¡Cínicos! comparecencias...se cae licitación...Guaymas, una burla

Comparta este artículo

Las comparecencias de ex funcionarios del Ayuntamiento de, Cajeme, y que algunos repitieron en el cargo, las resumo en base a la presentación el pasado lunes del ex Alcade, Sergio Mariscal, son unos ¡Cínicos! lo que lamentablemente convalidó el Alcalde, Javier Lamarque, quien se expresa molesto en el estado que recibió el municipio, pero no hará nada, no rendirán cuentas a pesar de que ya hay denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción, dudo que le dé continuidad.

Como ejercicio de, transparencia, también las comparecencias han sido pésimas, a pesar de las preguntas de los Regidores, sobre todo, de, Anabel Acosta, dicen lo que quieren, no aclaran nada, y quedan más dudas de las que por sí tiene la población de una administración; opaca, corrupta, y que dejó la ciudad destrozada.

Y el mejor ejemplo lo fue la comparecencia de, Mariscal, llegó y se salió riéndose, cual si fuera un informe de, Gobierno, dijo puras cosas subjetivas, no aclaró nada, sobre todo cuando se le preguntó sobre la renovación del contrato de SOLAQUA,, la planta tratado, que supuestamente molestó, Lamarque , respondió, fui Alcalde hasta el 16 de septiembre, y yo tome la decisión, o sea, le valió la opinión del hoy Alcalde, que se molestó…pero repitieron; Guillermo Patiño, Fructuoso Méndez, Karina Montaño, Fernando Durazo, entre otros.

Que se presupuestó 70 millones para calles en su administración ¿Dónde? Y que si no se hizo más le echo la culpa a dos diputados de su partido, que no tuvo el valor de decir sus nombres; Ernestina Castro y Raúl Castelo, quienes nada tienen que ver en las trapacerías que hizo y el estado que dejo la ciudad.

Y todavía se dio el lujo de llevar libros a regalar, donde plasma su “obra” de gobierno y su ideología de la cuarta transformación, y mientras la sociedad, y asociaciones como “Jalo por Obregón” viendo como arreglar calles, reparar escuelas etc...y los que se fueron, y los que repitieron, a disfrutar de lo sustraído…y van a seguir los que se quedaron

Y estos funcionarios, hoy demandados algunos ante la FAS, continúan en sus puestos, por eso reitero, este ejercicio de comparecencias, es solo pan y circo, no turnarán o ampliaran denuncias ante instancias correspondientes, así que Alcalde, Lamarque, deje de quejarse de que recibió una ciudad destruida, con baches, si convalidó esto al repetir en su gabinete a funcionarios muy cuestionados.

El pasado viernes, pasaron ante la Comisión plural, el Super Secretario, el de Obras Públicas, José Carlos Galindo, “la mano que meció la cuna” el arquitecto que diseñó todo el entramado de la pasada administración, y hábil dijo que él solo manejo papeleo, que no manejó dinero, y le aventó la pelota a la hoy Tesorera, Karina Montaño, que repitió, obvio, es la que sabe la ruta del dinero.

En la comparecencia de, Galindo, se dio un aparente agarrón entre él, Regidor, Rodrigo Bours, se hicieron acusaciones, señalamientos entre ambos, en relación a una empresa constructora propiedad del “Pipigo”, dimes, diretes, y al final, ambos se despidieron riéndose, sabedores, tanto uno, como el otro, que no pasara nada.

De hecho, se presentó por Palacio, la ex Delegada de la “Tinajera”, Ana González, para denunciar que una obra que costo 21 millones de pesos, de drenaje, no sirvió, la comunidad se conectó, y brotó en sus casas y calles aguas negras, y fue amagada por funcionario de actual administración a que no interpusiera demanda ¿Y esto, Alcalde, Lamarque?

Representantes de medios le preguntaron a, Galindo, sobre esto, y que no sabía nada, que valúe un perito, mientras, cientos de habitantes de esa comunidad, y de otras Colonias, pagando las consecuencias, que son motivo de salud pública.

¿Dónde quedaron esos 21 millones? ¿Dónde quedaron los 10 millones de la Universidad del Policía? ¿Dónde quedaron los 5 millones del proyecto de pista Aeropuerto que no era de su incumbencia? ¿Dónde los millones de la empresa fantasma North Collect? ¿Los desvíos de la Central Camionera? Etc..... se ríen de esto, y todavía comparecen y se burlan.

También estuvo el ex Director de la Central Camionera, Omar Serna, y también, dijo lo que quiso, solicitó más información, que no coincide con sus datos etc.… puro “show” pues.

En fin, pésimo ejercicio en, Cajeme, esto de las comparecencias, de quienes fueron, y de quienes faltan, todo esto, una mascarada, a la que se prestan, Regidores, no entiendo para que se paran ahí a perder el tiempo.

Aquí la clave es el Alcalde, Javier Lamarque, si ordena que se amplíen las denuncias, que ya hay, de lo contrario quedara obvio lo que ya comentamos, esto es un pleito arreglado, pan y circo.

GUAYMAS…UNA BURLA

A 10 días de los lamentables hechos suscitados en, Guaymas, que costó la vida de una activista, Marisol, un policía, Antelmo, otra joven activista, herida, que ya lleva par de operaciones aquí en el Hospital de Alta Especialidad del IMSS, hasta la fecha, nada de resultados, a pesar de que llegaron cientos de elementos de la Marina y de la PESP.

Y todavía la delincuencia, en lo que ya es una burla, no un reto, se dio el lujo de poner mantas con mensajes y amagues directos, a pesar de que repito, el Puerto, lleno de elementos policiacos, y en sus narices, hacen esto, es el colmo.

Claves en asesinato, son las primeras 48 o 72 horas, ya pasaron días, y nada, es evidente que no saben nada del móvil, que son puras especulaciones todo, y que seguirán las cosas, igual o peor.

El Capitán, Andrés Cano Ahuir, muy cuestionada su labor desde que llegó al cargo de Comisario, ha estado involucrado en varios hechos que merecían una investigación y su relevo, pero nadie hizo nada, ni la ex Alcaldesa, ni la Marina, y todavía repite con la actual Alcaldesa, Karla Córdova, de no creerse. En fin, la Alcaldesa, ya con una unidad blindada, decenas de policías a cuidarla, y los porteños, pues a la buena de Dios, que no les toque un fuego cruzado donde pierda la vida más gente inocente.

Y aquí en, Cajeme, cerró con 50 Noviembre, y ya en diciembre van como 4 o 5 ejecuciones, a pesar de que también hay más elementos de la ; Guardia Nacional, PESP; puros “floreros”, no hay estrategia, ni voluntad de combatir la delincuencia, esa es la política del gobierno, “Abrazos, no balazos” que presume el Presidente, y que sus programas están sirviendo para que jóvenes no se involucren al crimen organizado…y los crímenes dolosos al alza.

SE CAE LICITACIÓN ¿QUÉ PASO?

La Secretaría de Hacienda, que encabeza, Omar del Valle Colosio, lanzó la primera licitación, convocatoria, para juegos de placas, monto estimado, 22 millones de pesos; y de tarjetas de circulación, monto estimado, 23 millones de pesos.

Las propuestas se entregarían a fines de noviembre y el falló sería esta primera semana de diciembre…y se cancelaron, se declaró desierta ¿Qué paso?

Todo parece indicar que algo no andaba bien, y dio cuenta el Contralor, Guillermo Noriega o el mismo, Gobernador, Alfonso Durazo, y va para atrás, y de ser así, pues que bueno, es buena señal.

Lo que sí, es que se solicitaron, ante los problemas financieros, 1 mil 200 millones de pesos, de crédito a corto o mediano plazo a 3 Bancos, para solventar gastos, y a ver cómo va el siguiente año fiscal, que ya le toca a esta administración de, Alfonso Durazo.

Yo solo me pregunto, ante la elevada deuda del Gobierno de Sonora ¿Cuál es el techo para que un Banco diga, ya no te presto? Cada sexenio es la misma, no hay dinero, y recurren a la Banca, y esto se descuenta de las participaciones que reciben, no andan batallando para cobrar capital o intereses.

En el PEF 2022, no vienen los proyectos que presentó en campaña, Durazo, todo parece indicar que saldrán del Fondo de Aduanas, de acuerdo a lo señalado por el propio Presidente en su gira, que es de 50 mil millones, y que, según AMLO, con intereses, ya tiene 80 mil millones.

Esto ya lo veremos en el, 2022, año en que ya deben arrancar las obras que prometió, que no son pocas; Modernización Puerto de Guaymas, carretera que conecte con, Chihuahua, Centro de Carga Aeropuerto Ciudad Obregón, Parque Solar , modernización puentes fronterizos, etc….

Como ciudadano, esperemos que aterricen sus proyectos, para que le vaya bien a, Sonora, porque vienen tiempos difíciles, sobre todo en, Economía, hay un impuesto muy caro, y que están pagando sonorenses y mexicanos… la inflación, y esto descompone el tejido social, el que a la gente no le alcance ni para la canasta básica.

EDUARDO BOURS

Y sacó a colación esto, por una entrevista hecha al ex Gobernador, Eduardo Bours, uno de los mejores que hemos tenido, y que espera que a, Durazo, le vaya mejor, incluso que a él.

Cada Gobierno tiene y vive su circunstancia, y no gusta a quien ejerce el poder se le critique, pero hay que aceptarla, señalo, Eduardo, y desde su óptica, el Gobernador, Durazo, recibe un Estado con 12 años de mal gobierno ¡Un Desmadre! así literal lo dijo, en varios rubros, áreas, de gente muy incapaz en el ejercicio de sus funciones.

En cuanto al, Presidente, se expresó bien de él, pero cuestionó sus políticas públicas, sobre todo económicas, y es cierto lo dicho por, Eduardo, AMLO goza de popularidad, sobre todo en las masas, pero su política económica, está equivocada, y lo estamos viendo, la mide de acuerdo a entrega de dinero en programas clientelares, mientras, PYMES, Campo, y diferentes sectores, sin apoyo.

SE podrá estar, si o no de acuerdo con, Eduardo, quien ya reconoció en alguna entrevista, que también tuvo errores, pero creo, fueron más los aciertos, sobre todo, en, Obra Pública y en Seguridad, y pues confía en la capacidad y oficio de, Alfonso Durazo, para que Sonora salga adelante, y punto.

Por cierto, el Gobernador, Durazo, se comprometió a presentar avances sobre el caso del crimen de, Abel Murrieta, quien fuera Procurador con, Eduardo Bours, en su sexenio, y hasta la fecha, no ha habido uno como él.

Así pues, esta en manos de la Fiscal, Claudia Indira Contreras, quien hizo una promesa a quien fuera su amigo, porque así lo hubiera hecho él, que resolvería, seguimos en espera, familia, amigos y una ciudadanía que no olvida.

HACKERS

No es posible que los teléfonos móviles del mismo, Gobernador, Alfonso Durazo, y miembros de su gabinete; Dolores del Río, Fátima Rodríguez, Lorena Valles, y no se quienes más, hayan sido hackeados.

Se supone que en el C5 hay un departamento o policía cibernética, que debe tener un protocolo de seguridad, esto no había pasado en gobiernos anteriores.

Si cambiaron a gente capacitada, para meter a otros, por razones políticas, pues fue un error, de hecho en lo personal, no estoy de acuerdo que la señora, Dolores del Río, este al frente de la Seguridad en la entidad, cuando es evidente que no está preparada, no es policía de carrera, pero pues así es la política, se le pagó el favor que hizo, pero se le dio un puesto clave, Seguridad, y vean nomas como andamos en el sur, violencia y muertes todos los días.

MAYITO

El Alcalde de, Navojoa, Mayito Martínez, sostuvo ante columnistas en la capital, que va sobre la ex Alcaldesa, Rosario Quintero, y que habrá justicia para los navojoenses ante el evidente desvió y peculado de recursos que hubo en su administración, ahí esta el caso del Organismo de Agua, en quiebra, igual que el de, Cajeme.

En lo personal tengo mis dudas, porque llegan a las instancias correspondientes, ahí se atora todo, como sucedió con el Juicio político contra la ex Alcaldesa y el ex Alcalde, Sergio Pablo Mariscal, y en el Congreso votaron en contra, por un pacto político.

Pero pues hay un nuevo Gobierno, un nuevo Fiscal Anticorrupción, una nueva legislatura, veremos si el Alcalde de, Navojoa, hace acopio de más información y la envíe a las instancias que corresponden. LO que sí, hay inacción de la Fiscalía Anticorrupción, son años, expedientes de ex funcionarios, pruebas contundentes, y no solicitan órdenes de aprehensión al Poder Judicial… ¡Ya basta!

SADER

Pues que anunciaron con bombo y platillo, la llegada de la SADER a, Ciudad Obregón, incluso se dejó venir el Secretario, Víctor Villalobos, esto generó expectativas, que nomás se fue y se derrumbaron.

Solo funcionarios de rango menor estarán aquí, olvídense del traslado de Sub Secretario y del propio, Villalobos, y lo peor, no habrá ventanillas para programas porque… ¡NI hay dinero! ¿Para que se vienen entonces? Y lo confirmó el mismo Delegado, Plutarco Sánchez Patiño, quien por cierto, no sabe ni “pío” de cuestiones agropecuarias, peo la cosa en la 4T, es prioritaria la lealtad y no la capacidad.

Será como una Oficialía de Partes, y todo lo que reciban lo enviarán a, la ciudad de, México, son unos genios, dualidad de funciones.

HOY ELECCIÓN PAN

El día de hoy, el PAN, quien igual que el PRI, no están acostumbrados a procesos internos democráticos, elige a su dirigente; saldrá de entre, Gildardo Real, candidato de la nomenklatura y el que se supone, rebelde, Humberto Souza.

La última que tuvo el PAN; interna, hace años, y que tuvo como operador incluso a, Real, cuando señalo “ ¡Les vamos a partir en su madre!” fue un desgarriate, veremos qué pasa hoy…y luego sigue el PRI y ya no hay jefe ¿O sí?