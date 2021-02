En Hermosillo le toca al PAN pero los aliancistas no tienen mejor opción que Ernesto de Lucas Hopkins

¿CÓMO VAN EN LAS DESIGNACIONES AL INTERIOR DE LOS PARTIDOS en Sonora?

Bueno, lo de Morena y socios, sigue estando en chino.

No así en la Alianza PRI, PAN Y PRD, aunque en Hermosillo no se han podido poner de acuerdo. Como bien se sabe, en la capital le toca al PAN, pero el ‘Pato’ ERNESTO DE LUCAS está empujando fuerte con el argumento de que él es el mejor posicionado y por tanto, debe ser el abanderado de la alianza aunque sea como propuesta del PAN.

Mire usted: algunos dirán que el ‘Pato’ peca de arrogante. Yo no. La verdad sea dicha, De Lucas cuenta con excelente capital políticoelectoral en Hermosillo.

Usted recordará que en la campaña de 2009, ganó en las urnas ahí donde el PRI no había ganado en 15 años.

De estas características que le han dado fama al actual jerarca del PRI estatal, platicaba yo con un viejo priísta amigo mío, exdiputado y exmuchas cosas más.

“El ‘Pato’ tiene una gran capacidad para conectarse con la gente y es un gran innovador en las campañas”, me comentaba.

--¿Por ejemplo?

--Pues verás, te podría citar varios ejemplos, pero solo te diré uno: en 2018, durante la Semana Santa, se iba a las playas y colocaba un pato inflable y allí lo dejaba para que los vacacionistas lo vieran”.

--Ah, pues sí. Yo vi uno en una foto en las redes.

--Te digo otro ejemplo: cuando hizo campaña en algo muy parecido a una cuatrimoto. Y cuando terminó la campaña, rifó la cuatrimoto y él mismo la entregó.

--O sea, que él sí entregó el premio de la rifa, no como en la rifa del avión presidencial.

-¡École!

A nadie se le puede escapar que Hermosillo siempre ha sido —o había sido— un municipio muy cargado hacia el PAN. Tuvo varios alcaldes panistas y, si no recuerdo mal el dato, los candidatos a gobernador siempre perdían en la capital.

Mi amigo abordó este tema, también: “El ‘Pato’ ganó en Hermosillo cuando estaba reciente la tragedia de la guardería ABC. Faltaban unos días para las elecciones y ganó”.

--¿Qué tiene qué ver la guardería con lo que estamos platicando?

--Mucho. ‘El Pato’ le ganó al PAN en su gallinero. Y la tragedia de ABC nada tuvo qué ver. Ganó el PRI en dos Distritos Federales, uno por el ‘Pato’ y creo que el otro por el Maloro. Como sea, ganaron en territorio tradicional panista.

--Ahora que lo dices, sí, recuerdo que también en Cajeme lo de la guardería no influyó en el resultado electoral. Lo que haya sucedido, fue por otros factores.

Hasta aquí, las incidencias en mi charla con un viejo priísta muy experimentado.

¿En qué nos habíamos quedado?

Ah, sí: el ‘Pato’ de Lucas está empujando fuerte para ser el candidato de los aliancistas. Tengo, para mí, que su posición es justa porque se lo merece. Se la deben y concederle la candidatura sería un acto de estricta justicia.

¿Y en Cajeme?

Me dicen que está completa toda la fórmula aliancista, excepto la candidatura para el Distrito local 15, que le corresponde al PAN.

Por lo demás, todo bien: LUIS ARMANDO ALCALÁ ALCARAZ, para el Distrito 16 y para el 17, KIKY DÍAZ BROWN. Para el Distrito VI Federal, que corresponde al municipio de Cajeme, tal como ya se había dicho en estos Rumbos, va OMAR GUILLÉN PARTIDA y para la municipal, la que siempre fue, ANABEL ACOSTA ISLAS.

En Bácum, está por definirse y creo que la postulación aliancista recaerá en SERGE ENRÍQUEZ TOLANO.

¿Morena?

En chino, todavía.

En este punto, me detengo un instante para ratificar mi creencia de que el enemigo a vencer es el aura de invencibilidad que rodea a ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Por muy malos y desprestigiados que sean algunos candidatos, será muy difícil derrotarlos. No hay que olvidar que AMLO salió más fortalecido de su COVID-19 a tal punto que en muchas colonias las familias que gustan de vivir tranquilas, se quejan de la estridencia criminal que generan las pachangas que realizan los chairos y los seguidores de AMLO.

Sí, pues: celebrando que AMLO sobrevivió al coronavirus.

Por cierto, casi lo había olvidado: me reportan de la colonial y mágica Álamos, que RUTH ACUÑA RAZCÓN, busca una candidatura para la municipal o si ese no fuera el caso, entonces un distrito que no sería otro que el 21.

Ella es una mujer muy inteligente a quien la política de pueblo le queda chica.

Digo, con perdón de mis cuates de por allá.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

Y SOLO PARA COMPLETAR un tema del piso de arriba: LUIS ARMANDO ALCALÁ no se reelige propiamente, aunque en los hechos debe de considerarse que se trata de una repetición en un mismo cargo…

Sin embargo, Alcalá es diputado por el método plurinominal, o sea, que no tuvo que gastar en la campaña en publicidad ni tuvo que andar haciendo labor de campo en ningún distrito…

Ahora sí tendrá qué hacerlo y, será mejor que cruce los dedos para que la gente le otorgue los votos necesarios para ganar…

Según veo las cosas, Alcalá cuenta con amplias simpatías, sobre todo entre las nuevas generaciones…

Ojalá que esa simpatía la haya podido mantener, sostener…

En todo caso, el tiempo, y los resultados, lo dirán…

MIENTRAS TANTO, ME REPORTAN que mañana, jueves, andarán por tierras cajemenses JULIÁN LUZANILLA CONTRERAS Y RODOLFO JORDÁN VILLALOBOS, una leyenda en el cenecismo nacional el primero, y dirigente estatal de la CNC, el segundo…

LO QUE ME LLEVA A OTRO PUNTO, que visité, invitado por mi amigo SERGE ENRÍQUEZ, su ranchito enclavado frente a la comunidad La Noria, en las proximidades de El Campo 60, celebrando con júbilo la exitosa parición de nuevos miembros de su ganadería, que, a ojos de buen conocedor, ya va en 350 cabezas…

Serge ha combinado la población de reses con la de cabras y borregos, lo que lo obligó a ampliar sus corrales…

--Todo esto es para mis hijos, a ellos les gusta y esto me hace feliz— me dice, visiblemente emocionado, uno de los más importantes exportadores de hortalizas en esa región…

¡EUREKA! PUES MUY PRONTO mostró sus verdaderas intenciones el aspirante a la Presidencia Municipal de Guaymas, OTTO CLAUSSEN IBERRI, mejor conocido como ‘El Ojiverde’…

(¡Grrr!)…

Un colega del Puerto me comentaba que tiene la impresión de que Otto quiere imitar al ‘Pato’ de Lucas, pero particularmente pienso que ser carismático no es una cuestión que tenga que ver con el color de los ojos sino con el carisma natural de un político…

Y de eso, el ‘Pato’ está sobrado…

Como sea, ya quedó en evidencia que Otto va por el Verde Ecologista en pos de la Presidencia Municipal de Guaymas que ya ocupó y habrá que preguntarle a los guaymenses como les fue con él…

Digo, ¿no?...

¡Y AGÁRRATE, GENOVEVA, QUÉ VAMOS A GALOPAR! El periodista ALEJO SÁNCHEZ CANO, publicó en El Financiero que el regreso de AMLO a las mañaneras le cayó a doña OLGA SÁNCHEZ CORDERO, secretaria de Gobernación, como anillo al dedo…

Lo que a continuación reveló, seguramente ha sido tema en los cafés políticos y en las charlas de sobremesa…

Porque resulta que el periodista afirma que LYDIA CACHO, tras de la detención del exgobernador de Puebla MARIO MARÍN, lanzó durísimas acusaciones a Olga Sánchez Cordero, porque según dijo la autora del libro “Los demonios del edén”, doña Olga, en sus tiempos de ministra de la SCJN, les negó la justicia a las mujeres víctimas de violaciones durante 15 años…

Sinceramente, no le creo a Lydia Cacho. No cuando lanza acusaciones a diestra siniestra, pues lleva en la arrastrada, a malos y buenos, a culpables e inocentes…

El tema aguanta para ser discernido con más amplitud…

Otro día…

Es todo.

Le abrazo.

