La CNC, de Rodolfo Jordán, se reúne con ‘El Borrego’ en Hermosillo y con la presencia del líder nacional

LA SABIDURÍA POPULAR PUEDE SER MUY acertada en la medida en que más tiempo transcurra. Esa sabiduría se traduce en dichos, en frases, sentencias. Y es endiabladamente precisa.

Verbigracia: “cuando veas las barbas de tu vecino rasurar, pon las tuyas a remojar”. Cualquiera sabe cual es el mensaje. Cuando el peligro acecha, tan cercano como meros haya entre la casa del vecino y la suya.

Yo poseo un libro que hace muchos años me regaló un buen amigo mío. Se titula “400 frases del Quijote de la Mancha”.

Excelente. Pero más que eso fue que descubrí que muchos de los dichos que yo escuchaba cuando era niño fueron extraídos del libro inmortal de MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA.

¿A qué viene todo esto?

Viene a propósito del discurso que pronunció el presidente AMLO en la ceremonia de conmemoración de “El Día de la Fuerza Aérea.

No quiero entrar en detalles. Si usted lo escuchó y vio la ceremonia en televisión, sabrá de qué hablo.

Aún más: si usted es capaz de percibir lo que muchos no pueden hacer, entenderá cosas que le van a provocar fuertes escalofríos que le recorran la columna vertebral.

¡Ojo chícharo!

Y acuérdese del dicho sabio: “sí por la víspera se saca el día”, ¿Me entiende?

Esto me tocó verlo y oírlo ayer en uno de los noticiarios de la mañana. Minutos después, en otro corte informativo, apareció a cuadro el inconfundible rostro de NICOLÁS MADURO, y una locutora dijo que el presidente venezolano había anunciado la llegada de una remesa de vacunas provenientes de Rusia, y que los primeros en ser vacunados, serían los miembros del partido al que pertenece.

Otra mala señal.

Lo que está sucediendo en México, ateniéndome a nuestra propia historia y a la de otras naciones de América Latina, es para preocuparse.

Se acusa a la prensa de que anteriormente no señalaba los errores de los funcionarios del Gobierno y ahora lo hace en forma sistemática. Y esto no veras. Al menos no del todo.

Se sataniza a los opositores, a los que el presidente califica de enemigos si no es que de adversarios. Pone adjetivos a los críticos, y AMLO ni siquiera titubea para llamarle a cualquier que opine en contrario, neoliberal, conservador o peor aún, hacer mofa llamándolo “fifi”.

Calumnia con total impunidad porque acusa sin pruebas y a quienes ya están vinculados a proceso, les administra la causa para sacarle provecho político y electoral.

Nada parece ser tomado en serio en este régimen. El que apoya y se subordina, es bueno, es decente, es incorruptible, es un servidor de la nación.

El que no está de acuerdo con la 4T, es un corrupto, aliado a la mafia del poder, servidores del neoliberalismo y de los intereses más obscuros del país.

Esos son enemigos del pueblo.

Yo percibo turbulencias ominosas en el horizonte. Poco a poco pero sostenidamente el tejido institucional y constitucional, se ha ido degradando. Nada de lo que se dice desde el Gobierno, es creíble. Las promesas se rompen y, al querer explicarlas, se enredan.

Hay voces muy valientes y muy inteligentes, que advierten de lo que podría sobrevenir. No tienen la oportunidad de un medio con suficiente cobertura para divulgar sus ideas. Lo hacen por redes y creo que les está funcionando.

Una de esas voces, es la de BEATRIZ PAGÉS REBOLLAR, directora de la revista ¡Siempre. Que sea priísta, no le resta credibilidad.

Vienen las elecciones intermedias. Las del 6 de junio de 2021.

Serán determinantes, lo mismo para Morena que para el resto de los partidos.

Principalmente, para el PRI y para el PAN. Nadie puede hacer pronósticos. A pesar de que el partido de AMLO se está desgajando y carcomiéndose por dentro nadie se atreve a vaticinar su derrota. Hay un endiosamiento social en la clase más empobrecida, en torno de la figura presidencial.

Me regreso a lo de Venezuela. ¿No le dice nada esto?

A mí sí. Me dice mucho, que la nación en ruinas en que se ha convertido este país, es la resaca de la obra heredada de HUGO CHÁVEZ.

Yo estoy cierto que no se equivocaron los que advertían que este régimen que es una realidad, seguiría los pasos del chavismo.

Venezuela fue el país que más petróleo poseía en el sub-continente. Mucho más que México. Llegó Chávez y entre venderlo al precio que fuera y regalarlo a sus beneficiarios de todo el mundo, acabó, o casi, con él.

Al principio yo me negaba a ver en Venezuela un paradigma que afectaría a México.

El tiempo me demostró que yo estaba equivocado.

Tengo, para mí, que las elecciones de este año, nos revelarán cual será el futuro de este país.

Ya veremos. Al menos así lo espero.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

DÉJEME CONTARLE: MAÑANA SÁBADO, a eso del mediodía, se llevará a cabo en la sede estatal de la CNC en Hermosillo, una reunión política que será presidida por el dirigente nacional, el duranguense ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS, y como invitado especial, estará el candidato de la Alianza PRI, PAN y PRD, ERNESTO (El Borrego) GÁNDARA CAMOU…

De hecho, ayer mismo me reportaron acá en Cajeme, que el líder de la Liga cenecista en el estado, el huatabampense RODOLFO JORDÁN VILLALOBOS y el exdirigente estatal de la CNC y exmuchas cosas más, JULIÁN LUZANILLA, encabezaron dos reuniones, una de ellas, con agrónomos de la región…

En términos reales, querido lector, las campañas ya empezaron con miras a la gubernatura de Sonora…

Son tres los gallos, ¡hagan sus apuestas, señores!...

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, he recibido diversos mensajes de amigos distantes, cercanos y simpatizantes de esta columna, incluso, de señoras y señores que durante poco más de 10 años, me siguieron en mis apariciones en TRIBUNA RADIO, con MARY VERDUGO ROSS, RITA VERÓNICA QUINTERO y JAVIER CAMACHO, a quien por cierto, felicito por el éxito que ha logrado como reportero de un medio digital…

Así tenía que ser, pues Javier es un honesto profesional del periodismo cuya voz y cuyos textos, son creíbles y respetados…

¡Larga vida para ustedes, dilectos amigos!...

Decía de los mensajes: mi gratitud y mi afecto siempre leal, al doctor MANUEL MEZA LÓPEZ, un distinguido y prestigiado otorrinolaringólogo, hermano de un apreciado amigo mío, el ingeniero HUMBERTO MEZA LÓPEZ, hoy radicado —no sé si temporalmente o para siempre— en Hermosillo…

Y la duda es comprensible, pues muchos cajemenses a los que aprecio y aún extraño, un día se avecindaron en la capital y nunca regresaron para quedarse en su tierra de origen…

(Lo recuerdo bien: EDUARDO BOURS y MIGUEL ÁNGEL MURILLO, eran candidatos del PRI al Senado de la República. En Hermosillo, organizaron un desayuno con cajemenses avecindados allá. La reunión se llevó a cabo en el feudo gastronómico de MIGUEL MEXÍA DÍAZ, El Dorado. ¡Vaya sorpresa! El salón se llenó de cajemenses. Allí volví a ver, después de años de no verlos, a personajes con los que había yo cruzado un trecho de la vida…

Fue un evento como en familia y, en su momento, así lo externó Eduardo en su participación)… ENTRAÑABLE EL MENSAJE del profesor ENRIQUE IBARRA ÁLVAREZ, que fuera alcalde de Álamos entre 1988 y 1991, en tiempos que ese municipio abría los ojos a un nuevo mundo…

Era el neoliberalismo de CARLOS SALINAS, la apertura de ciudades mágicas que de pronto, luego de vivir durante siglos aisladas, saltaban a una sociedad globalizada…

A Enrique le tocaron esos años y supo estar a la altura de esa, su circunstancia…

Así como conoció a la escritora BRIANDA DOMEC, heredera de ese clan vitivinícula…

Y ella contó con el apoyo del matrimonio integrado por ENRIQUE y HERMELINDA GONZÁLEZ de IBARRA, para escribir su memorable historia de TERESITA URREA, La Santa de Cabora…

Ah, y yo tuve el privilegio de recibir como obsequio de Brianda, un ejemplar de su hermosa obra literaria…

Poco a poco, haré referencia a quienes me han escrito mensajes que de verdad agradezco…

Y POR ÚLTIMO, EN NAVOJOA REMEDIOS PULIDO es la mujer emanada del PRI que mayor enjundia le pone al trabajo con la sociedad y en bien de su partido…

Las cosas como son…

Es todo.

Le abrazo.

