¿Pato a la Naranja?... Ni encartada, ni descartada, Anabel

Vaya polémica que generó, se nota que la ficha vale, el dirigente del PRI Ernesto de Lucas su posible incorporación a MC o en su defecto, un pie fuera del tricolor, ante lo dicho en una entrevista con Pepe Ramírez de Expresión Guaymas, así lo sintió mi compañero comunicador porteño. Antes al mediodía, el candidato de MC, Ricardo Bours, sostuvo entrevista para radio de Guaymas, con los amigos y compañeros; Fernando Oropeza, Arturo Soto, Gustavo Valenzuela, Agustín Rodríguez, el candidato a pregunta de reuniones con el ‘Pato’, las admitió, son amigos, políticos, se habló de acuerdos, ofrecimientos, obvio esto generó especulaciones, más ante lo dicho con Pepe por el mismo, De Lucas, quien lo sintió presionado, como que lo van a la candidatura a la Alcaldía de Hermosillo y sobre su futuro. Ojo, no olvidar que De Lucas, se formó políticamente y debe lealtades al exgobernador Eduardo Bours, quien tiene a leales en el partido, algunos abiertamente otros soterrados y es obvio no está ajeno al proceso donde competirá su hermano y operará en consecuencia. Creo habrá acercamientos, no sé si de Palacio o el mismo Ernesto Gándara, o alguien de su equipo con el ‘Pato’, como dije la ficha vale, una pluri quizás, hacen algo o se cocina “Pato a la naranja”, y con otra, si decantan al Toño Astiazarán, por Norberto Barraza, muy probable caiga el guaymense en el movimiento y se le acomodarían las calabazas de qué forma a Ricardo. En fin, polémica, controversia y no solo con el ‘Pato’, lo que se viene en las próximas semanas, los destapes de fórmulas locales a alcaldías y diputaciones locales hay cientos de registrados, pactos, cuotas, que no se podrán cumplir, son solo 102 puestos de elección popular, habrá desilusionados en la Alianza Va por México y la de Morena, ya verán se viene una desbandada. ¿Y MC? con mínimos problemas, no hay compromisos, corporativismo, desgaste de marca, no es Gobierno y la alianza es con la sociedad, o sea Ricardo Bours, tiene margen de maniobra y al parecer va con buenas fórmulas además de buena cantidad de mujeres. Así pues, se vienen días y semanas interesantes, los amarres a todo lo que da por parte de Ricardo, Ernesto Gándara y Alfonso Durazo, veremos que resulta cuando suelten más nombres y la reacción de militantes, quienes se creían candidatos… y los indecisos, el mercado y objetivo más importante, más del 30 por ciento seguramente definirá el sentido de su voto al ver los perfiles.

ZOOM DELEGADO

Y hablando de candidaturas, entré a reunión de Zoom con comunicadores a entrevista virtual con el dirigente del PRI Ernesto de Lucas, quien presentó al nuevo delegado del PRI, chiapaneco Roberto Albores. Obvio, aproveché para preguntarle al ‘Pato’ sobre la situación de Cajeme, le dije hay dos fórmulas muy competitivas bien posicionadas Rodrigo Bours, independiente y Abel Murrieta MC ¿está confirmada Anabel Acosta, como cabeza de fórmula? Luis Armando Alcalá, Gabriel Baldenebro diputaciones. Y Ernesto me respondió, en efecto hay dos fórmulas buenas, estamos en análisis, está también el tema de paridad, “ni encarto, ni descarto esa fórmula” estamos viendo otros perfiles también. Dicho en otras palabras, reconocimiento de De Lucas, que está difícil la plaza, muy difícil, a la que agregaría Guaymas, Navojoa, creo que el gran peso en el sur va a recaer en la figura del candidato a la gubernatura Ernesto Gándara.

¿EN QUÉ TE AYUDO?

Esta semana tiene cita en la FAS el regidor del PAN, Rafael Delgadillo, por el tema de la empresa fantasma, North Collect, la que cerraron, aunque le sacaron millones y abrieron otras 3 los corruptos de Oomapasc en contubernio con los dos de Palacio. Me puse en contacto con el presidente de la Comisión de Gobernación, Jesús Alonso Montes Piña, porque yo como ciudadano también interpuse denuncia y fui esta semana a dar seguimiento, pero el MP que me atiende tiene COVID. ¿En qué te ayudo me dijo? Dale seguimiento por favor, contacta al diputado Gildardo Real, soliciten el expediente a la FAS y preséntenlo a la Comisión con las pruebas, que son contundentes, de hecho ya hubo diligencias en Oomapasc. Me dijo que lo haría, confío en él y Gildardo, y en el diputado Eduardo Urbina, aunque tengo el resquemor del proceso electoral y la actitud que puedan tener los diputados del PRI Nitzia Gradías y Jorge Villaescusa, y la misma presidenta de la Comisión Anticorrupción, Dolores del Río, porque ya está trabajando en una de las coordinaciones de Morena y los diputados del PRI reciben línea del coordinador Rogelio Díaz Brown, quien tiene pacto con el alcalde Sergio Pablo Mariscal. Esto quedó demostrado en la votación de juicio político, contra Mariscal y la alcaldesa Rosario Quintero, a pesar de las pruebas contundentes, los precitados legisladores votaron en contra. En entrevista de radio esta semana, la periodista y conductora Claudia Guadalupe Pérez, le preguntó a Dolores del Río, sobre este asunto, ella respondió “no había condiciones, ni elementos, ni ingobernabilidad, ni quórum”. ¿Y la Ley? Esto valió un revire de inmediato del diputado Eduardo Urbina, desmintiéndola en redes sociales, al igual que la periodista y denunciante Connie Peraza, quien tiene bien fundamentada demanda, incluso regidores a la alcaldesa Rosario Quintero, en la misma FAS y FGR. Estamos en proceso electoral, ignoro si avancen procesos, el fiscal Odracir Espinoza, se va en agosto, se vence su término habrá nuevo Gobierno a nivel municipal y estatal, las denuncias ahí quedan, no prescriben, la justicia es lenta, pero tarde que temprano llegará y porque muy probable pierda Morena y su alianza en el sur, y aquí vendría lo interesante.

RODRIGO

Hablé con el regidor y ya candidato independiente, Rodrigo Bours, y le pregunté ¿qué harás con las denuncias que interpusiste contra pasadas administraciones y la actual? “Mira, Arturo, voy a ganar, seré alcalde y me iré sobre todo lo que está mal, lo que se recobre, una parte será para los abogados que lleven los casos y lo demás a las arcas del municipio”. Así pues, echado para adelante mi estimado ‘Pipigo’ que le fue bien con las firmas, y está bien posicionado. Por cierto, ayer reunión extraordinaria de Cabildo, Sergio Pablo Mariscal lo quiere afuera de la Comisión de Hacienda, se haya ido ayer o no, es lo de menos. Rodrigo, se irá en las próximas semanas a campaña, pero en política, la forma es fondo y lo que demostró Mariscal, con este acto, es debilidad, miedo, enojo, porque cada vez que puede ‘Pipigo’, le hace señalamientos, como el de la última sesión, sobre que debe renunciar a Saúl Benítez, sus ligas con el beltronismo y con el ‘Roger’. ABEL Le formulé la misma pregunta al virtual candidato de MC, Abel Murrieta, sobre lo mismo ¿qué harás con denuncias?, Arturo “haré cumplir la ley” o sea pues, en ambos casos, funcionarios y exfuncionarios de pasadas administraciones, pues ya saben a qué atenerse, quienes hayan atravesado firmas en operaciones irregulares, simulaciones, desvíos, peculado, se la verán difícil. Rodrigo o Abel, no se tentarán el corazón, aunque me imagino les ofrecerán se acojan a lo que anda de moda en juicios “criterio de oportunidad” que no es otra cosa que el acusado suelte la sopa y devuelvan el dinero. A esto se acaba de acoger Alonso Ancira, devolverá 202 millones de USD y Rosario Robles, va en ese camino y aguas, soltará todo lo relacionado a la Estafa Maestra, la cual tiene una ramificación en Sonora, ojo.

ALCALDESA SALADA

Aparte de la falta de oficio, capacidad y de encabezar una administración con poca transparencia y corrupta, la alcaldesa de Guaymas, Sara Valle está salada, lo que le sucedió en una reunión con vecinos, no creo lo haya tocado a alcalde alguno. Estaba en una colonia dando un informe a vecinos de que el Ayuntamiento debía menos millones, que esto que el otro, como si le entendieran a las finanzas, que había más seguridad, que de 13 patrullas, hoy había 56 o 57, y de repente que se sueltan disparos, tracatera de rifles y pecho a tierra. Me imagino que el capitán Cano Ahuir, la sacó rápido escoltado de carros blindados y la Barrett 50 que traen siempre y los vecinos a refugiarse a sus casas, obvio no agarraron a nadie. Y luego a Sesión de Cabildo, donde siempre hay espectáculo y bochorno y todo se le sale de control a Valle, mecha corta por cierto y el regidor Ernesto Uribe, se levantó y le llevó una bolsa de pañales para adulto, -buen detalle- para la próxima que vaya a una colonia, esté preparada, perdón por el sarcasmo, pero es inevitable, ante la situación que hay en Guaymas, lo bueno es que Sara Valle, se va, no encontró cobijo en partido, el 15 de septiembre la carroza se convierte en calabaza, y a ver a dónde se va con Santiago, ya no tendrá escolta ni a Cano Ahuir… y las deben, pobres, a salto de mata. Por cierto, ante descarte del ‘Bebo’ Zataráin, ya perfilados los candidatos a la Alcaldía; Rogelio Sánchez (alianza), Rodolfo Lizárraga (PT), Carlos Villarreal (Morena), Otto Claussen (Verde) y creo Karla Córdova (MC), a menos que haya cambios estas semanas, todo parece indicar así estarán las boletas, muy fraccionado el voto en el Puerto.

SE SALIÓ GENESTA

Aparte de extorsionador, en el caso de Aqualia la empresa que construye la Desaladora, al alcalde de Empalme, Javier Genesta, le salió lo violento y en actos que se consideran violencia política y de género, amagó, incluso con pistola sobre la mesa, por datos recabados, contra su propia ¡síndico! Su compañera de fórmula para llegar a la alcaldía. La amenazó, es obvio que el alcalde quiere que firme cosas que ella considera irregulares y no quiere problemas futuros y fue al Instituto Estatal Electoral a denunciarlo. Debe actuar en consecuencia la presidenta Guadalupe Taddei, y nada de qué porque es prima del superdelegado Jorge Taddei, o de que siga o no trabajando el cuñado de Alfonso Durazo, deben proceder aunque afecte a Morena, faltaba más, es un acto reprobable, a ver Wendy Briseño, diputada federal de Morena y defensora de derechos de la mujer ¿dónde estás? Eres presidenta de la Comisión de la Igualdad de Género y sus derechos. ¿Qué harás por la síndico de Empalme?

10 DE MARZO

Alcalde Sergio Pablo Mariscal, 10 de marzo se vence plazo de ley para certificar a policías municipales, nuevamente, la vez pasada muchos no pasaron y siguen en la nómina… y en la otra. ¿Qué harás con los que no pasen? ¿Hay dinero para liquidarlos? Recuerdo que el entonces secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, prometió recursos para ello. ¿Qué pasó? Los crímenes siguen, febrero pinta mal también y cualquier estrategia del capitán Tarango, no servirá si tiene que ejecutarla con policías que están en dos bandos, los resultados saltan a la vista y seguirán igual, por más buena voluntad que tenga el militar.

BAILE VÍCAM

Las consecuencias del baile de anoche en Vícam, hecho por la etnia, por sus usos, costumbres o porque con nosotros no se mete nadie, tendrá repercusiones en los pueblos yaquis y en Guaymas, Cajeme, porque la gente va y viene a esos municipios, sobre todo el Porteño. ¿1000? ¿2 mil? ¿3 mil? Personas reunidas, tomando, sin cubrebocas, sin sana distancia, pues es obvio que tendrá repercusiones, lamentable lo que se vendrá en 10 a 15 días, no imputable a la Secretaría de Salud, pero con impacto ante el inminente incremento y saturación hospitalaria. A ver si destinan los yaquis, el robadero que traen a transportistas y ciudadanos, millones de pesos al mes, para que salven a sus hermanos y carguen con gastos de medicinas… y funerarios.

CPA

Ya se dio la primera reunión de la gobernadora Claudia Pavlovich, como presidenta de Conago con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con el canciller Marcelo Ebrard. Obvio en la agenda para Sonora y homólogos, el tema pandemia, recursos para y la situación de Pymes sobre todo, veremos los resultados de sus gestiones, el detalle es el presidente no suspende; Tren Maya, Refinería, Aeropuerto (que fue una farsa lo de esta semana) para redireccionar esos miles de millones para las entidades, está obcecado, y así no se puede, ya veremos. Lo bueno que el Congreso de Sonora aprobó iniciativa de la gobernadora para agilizar la tramitología de apertura de empresas, ante crisis que se vive, el secretario de Economía Jorge Vidal, confirmó la compra ya de 50 hectáreas alrededor del Aeropuerto para una inversión “espejo” como la hay en Tempe, Arizona, Skybridge, eso generará empleo, desarrollo en esa zona, plusvalía, e inversiones en el Aeropuerto.

LAMARQUE

Bueno, pues a destapar champagne MC, Abel Murrieta, el independiente Rodrigo Bours, que creo en estos dos estará el próximo alcalde de Cajeme, Alfonso Durazo, ya se decantó por el impresentable de Javier Lamarque, para candidato a la alcaldía de Cajeme. Ya sabrán ustedes reacción de la sociedad, productores e indecisos y los candidatos a la gubernatura Ricardo Bours y Ernesto Gándara, quien lleve la mejor fórmula local, se lleva Cajeme y un pie en Palacio, por lo pronto, ventaja para MC en el VI Federal Eduardo Flores, Alcaldía Abel Murrieta y Rodrigo Bours, esto significa voto en línea para Ricardo Bours. Y adiós en Navojoa, sueños de reelección de Chayo Quintero, el candidato será Mayito Martínez, ya decidió Durazo.