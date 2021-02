No hay ninguna duda: hay una crisis de valores en todos los partidos políticos y no hay certeza de nada

LA PRESIÓN HA SIDO MUY FUERTE EN LAS últimas 6 semanas. Por ejemplo, los aliancistas es hora que en algunos municipios y distritos locales no se ponen de acuerdo. Y la unión—o alianza, como usted guste—que encabeza Morena, estaba a un paso del colapso por las insurrecciones grupales, lo que obligó a los cabecillas en Sonora a “filtrar” información amenazante e incluso, en algunos casos la descalificación de los actuales alcaldes que se brincaron las trancas con el asunto de la reelección.

Lo peor de todo es que los más beligerantes, han sido SARA VALLE, de Guaymas; SERGIO PABLO MARISCAL, de Cajeme, y ROSARIO QUINTERO, de Navojoa.

Quién sabe. Es lo que ha transcendido.

Los aliancistas del PRI, PAN y PRD, también han tenido que modificar sus expectativas de diciembre y todavía de los primeros días de enero.

Todo indica que ya se definieron los municipios de Guaymas, de Cajeme pero no los de Navojoa, ni de Hermosillo. Están pendientes varios municipios rurales, como ya se ha dicho, más que nada, por la insubordinación de algunos aspirantes del PRD.

¿Pelillos a la mar? Quién sabe. Las cosas no están fáciles.

Acá, en Cajeme, JOSÉ CARLOS GALINDO GUTIÉRREZ, secretario de Desarrollo Urbano y Servicios Públicos, ya anunció a través de las redes sociales, que siempre no va. Retira su aspiración pero no se va de Morena.

Y así debe de ser siempre, caramba.

En Navojoa, aparentemente los momios y las posibilidades están parejas entre REMEDIOS PULIDO TORRES, YALIA SALIDO y ANA LUISA VALDÉS.

Hace dos meses, se daba por hecho que sería Ana Luisa la candidata a la Presidencia Municipal.

Pero ahora allá, arriba, ya no están seguros.

Y se habla de tres cartas femeninas.

En Cajeme el run run de que Durazo se habría inclinado por JAVIER LAMARQUE, agradó a unos y a otros no.

Aquí ya se lo he contado, caro lector: a Javier le conocí cuando él era regidor del Ayuntamiento. Amable, cordial cuando extendía la mano en señal de saludo.

(Una noche del 15 de septiembre de 1996, si no recuerdo mal, el entonces alcalde cajemense, RAÚL AYALA CANDELAS, luego de terminar la ceremonia de “El grito” en Palacio Municipal, nos mandó un recado con un asistente. “Que por favor no se vayan, que los invita a cenar al Bronco”, nos dijo a FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ y a mí. Con él iban, también invitados, algunos regidores como JAVIER LAMARQUE y ASUNCIÓN LÓPEZ DURÁN. Después de la cena en un reservado cuando el feudo de carne asada de JUAN RURICO LÓPEZ estaba por la calle Sinaloa, alguien llamó a un trío de músicos y el ambiente perdió su solemnidad política. Se dio un duelo amistoso entre el secretario de Desarrollo Urbano LUIS HUMBERTO MEZA y ASUNCIÓN LÓPEZ DURÁN, con canciones principalmente de JOSÉ ALFREDO JIMÉ- NEZ. Esa noche platiqué ampliamente con Lamarque. Buen ser humano, humilde, que supo permanecer en su casa de interés social de la col. Primero de Mayo ya como presidente municipal. No sé si Javier ha cambiado, si lo cambió su cercanía con el poder. Después de todo, no cualquiera puede presumir de ser amigo del presidente de la República. Como diputado federal, se le cuestiona por no haber respondido a las demandas de los productores del campo. Y por su deficiente labor de gestoría. Esto es lo que se dice vox populi. Por lo demás, en términos generales, afirmo que el Javier Lamarque que conocí hace más de 20 años, es un hombre bueno).

Pues sí: hay brotes de insurrección en los partidos políticos. Se podría decir que se está generando una crisis de valores al interior de todos los partidos.

No espere usted que mencione nombres. No lo haré. No está en mi interés cuestionar ni juzgar a nadie.

Como diría LUIS BASURTO: cada quién su vida.

En Guaymas esta crisis de valores ha tocado fuerte el PAN, no solo PRI y a Morena.

Me cuentan que por lo pronto, se ha destapado un sainete en el que personas “anónimas” han subido memes agraviantes contra RODOLFO LIZÁRRAGA, uno de los políticos más reconocidos en el bello puerto.

En redes sociales, Lizárraga ha respondido en su característico estilo.

O sea, que donde las dan, las toman.

Ya vio usted: mientras las alianzas no saben cómo subsanar sus broncas, en Movimiento Ciudadano, a la chita callando, se ha armando un poderoso tejido político que, al decir de los expertos, le va generar muchos votos al candidato a la Gubernatura de Sonora, RICARDO BOURS CASTELO.

Específicamente, se habla de DAVID FIGUEROA, la nueva adquisición de MC, que como candidato a la Presidencia Municipal de Hermosillo, será un aliado de mucha utilidad para la causa del político cajemense.

¡Ojo chícharo!

En fin, así las cosas.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡RECÓRCHOLIS! RODOLFO JORDÁN VILLALOBOS, líder estatal de la CNC, tuvo como quien dice, su “sábado de gloria”, pues todos los reportes que enviaron las fuentes hermosillenses, son en el sentido de que la reunión cenecista fue un gran éxito…

Sin quitarle ni ponerle… Como aquí mismo se lo comenté la semana anterior, a este evento vino el dirigente nacional de la CNC, ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS, y el invitado especial fue el Borrego ERNESTO GÁNDARA CAMOU…

Otro invitado especial y leal “arropador” de Jordán en tareas específicas, es JULIÁN LUZANILLA CONTRERAS, un cenecista que , después de ARMANDO LÓPEZ NOGALES, es el que ha escalado mayores alturas políticas entre los cenecistas de Sonora…

No hay que olvidar que fue sub-secretario de Agricultura en los tiempos en que el titular era CARLOS HANK GONZÁLEZ, quien tenía en alta estima al nativo del Valle del Yaqui...

Por ahí, entre los asistentes, detecté en fotografías a ANTONIO CUADRAS GARCÍA, de Agua Prieta; al delegado del PRI en Sonora, ROBERTO ALBORES, que compartió legislatura en el Senado con ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS, ANABEL ACOSTA ISLAS, y el propio ERNESTO GÁNDARA…

Naturalmente, ahí estuvo ERNESTO DE LUCAS HOPKINS, y toda una generación de liderazgos campesinos que se han mantenido leales a esa central, a pesar de los pesares… Ni hablar: fue un triunfo de trabajo interno en la política del PRI, por parte de Jordán Villalobos…

Las cosas como son, amigo mío...

MIENTRAS TANTO, ACÁ, EN CAJEME, me cuentan que al exsecretario de Hacienda, del Gobierno del Estado, ERNESTO VARGAS GAYTÁN, le preguntaron comunicadores locales a la hora de ir por el café en la mañana, que si qué opinaba de la participación de RICARDO, de RODRIGO y de ARTURO BOURS, candidato de MC el primero; para la municipal de Cajeme el segundo, y senador actual el tercero…

El Neto Vargas, ipso facto reviró: --Si es Bours, es bueno…

¡Oh, la lá!...

Y NO ES POR NADA PERO de verdad que el secretario de Desarrollo Urbano de Cajeme, JOSÉ CARLOS GALINDO GUTIÉRREZ, dio una lección a muchos aspirantes políticos que se sienten “la divina garza” cuando no son los elegidos para un puesto de elección popular…

Galindo, que había manifestado su deseo de ser candidato a la Presidencia Municipal por Morena, cuando vio que no habría oportunidad para él, simplemente se hizo a un lado y dijo “no voy”… Así deberían de actuar todos los que andan en estos trotes…

¿O no?...

Y AYER, LA GRATIFICANTE llamada telefónica de un muy querido amigo mío, el Ing. LUIS HUMBERTO MEZA LÓPEZ, quien temporalmente, radica en Hermosillo aunque haciendo los preparativos para el regreso a su tierra de origen, quizá allá por septiembre…

Por su parte, mucho se agradecen los mensajes del Lic. EFRÉN ROSAS LEYVA, presidente del gremio de vendedores de autos usados, y sin duda uno de los cajemenses más activos en tareas que tienen que ver con la salud de los jóvenes…

¡Larga vida para ellos!...

Es todo.

Le abrazo.

Fuente: Mario Rivas