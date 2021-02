Morena, bajo riesgo de repetir la historia del PRD

No se sabe con certeza si es soberbia o autosuficiencia. Porque la ingenuidad está descartada. Morena insiste en llevar a un delincuente como candidato a la gubernatura de Guerrero. Además, a lo largo y ancho del país existen múltiples ejemplos de fracasos en los gobiernos de militantes del partido fundado por AMLO, pero extrañamente son avalados para buscar reelegirse en sus cargos.

Por un lado, saben que a diferencia del 2018, López Obrador no irá en la boleta electoral este seis de junio. Ese es un gran riesgo. Hace tres años se dio un tsunami. Hoy, los pleitos y divisiones entre los diferentes grupos al interior de Morena, los pone en riesgo de sufrir la misma historia del Partido de la Revolución Democrática, donde sus tribus se encargaron de su perdición.

Y precisamente, por esto último, Andrés Manuel dejó el PRD y fundó Morena. Ahora, ya en Palacio Nacional, la soberbia los invita a ser autosuficientes y pensar que nada ni nadie les arrebatará el triunfo en las elecciones. ¿Ya analizarían el fenómeno Coahuila e Hidalgo en comicios locales donde el PRI renació?

En Sonora, Jesús Pujol, en Nogales, Sara Valle, en Guaymas, Sergio Pablo Mariscal en Cajeme, Francisco Javier Genesta, en Empalme y Rosario Quintero en Navojoa, garantizan y con mucho, una segura derrota para Morena. Y en Hermosillo, los desplantes de una legisladora federal, sabedora de que no es competitiva para la presidencia municipal, busca obstaculizar una de las pocas posibilidades “morenistas” de repetir en el cargo. Y vaya cargo, nada más y nada menos que la silla más importante del Palacio Municipal de la capital del Estado. La percepción, por lo pronto, para los simpatizantes de Morena en Sonora, es que este tipo de autosuficiencias y soberbias en sus militantes más distinguidos, son permitidas por Alfonso Durazo, quien llegó a Sonora, enviado por el presidente de la República y es la voz cantante de ese partido en la región. Y no hay más. Por cierto, no se necesitan dos dedos de frente para concluir, que una estrategia de los asesores de Durazo puesta en práctica en esta época previa al arranque de campaña el próximo 5 de marzo, es generar la percepción de que Ricardo Bours Castelo, el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, ha crecido tanto que ha convertido la contienda en un encuentro entre tres y no de dos, como originalmente se ha establecido… Sin duda, Ricardo ha logrado reposicionarse y ha tenido avances importantes, pero lo que menos desearía es ser instrumento de Morena para dividir el voto entre los adversarios de Durazo… La luz al final del túnel brilló más intensamente con la llegada y el inicio, ayer mismo, de aplicación de vacunas a adultos mayores en 52 puntos de 45 municipios chicos del Estado… Muchos testimonios que confirman la aceptación de los sonorenses mayores de 60 años del biológico, dejando en el olvido la primera versión de que habría un rechazo poblacional a la inmunización… Ahora, a esperar que en los próximos días lleguen más dosis de la vacuna de Pfizer, para aplicarla en una segunda dosis al personal de los hospitales públicos y privados… Y la luz brillará más… Los rostros de la depresión cambiarán por imágenes de esperanza y optimismo para vencer a este espantoso coronavirus que tantas vidas ha cobrado y tanto sufrimiento ha provocado en cientos de familias… Ojalá que así sea. Pues desde ayer, con la novedad de que México no solo está supeditado en lo económico, en lo político y en lo militar a los Estados Unidos, sino qué habría ahora qué añadir que si hay tormentas invernales en la Unión Americana, los “apagones” de energía eléctrica harán sus efectos en la población mexicana… La Comisión Federal de Electricidad (CFE) envió ayer un boletín sobre el tema, con más ganas de confundir que otra cosa… Hélo aquí: Debido al vórtice polar que afecta a Estados Unidos, este país registra cortes en el suministro de gas natural y volatilidad en el precio de este combustible por más de 5,000 por ciento, al pasar de 3 dólares por MMBTU a 200 y en algunos lugares de la unión americana hasta en 600. Se ha emitido estado de emergencia en zonas donde el suministro de gas y electricidad en los Estados Unidos está en riesgo. Debido a los cortes de electricidad asociados a crecimientos importantes en la demanda y caída en la oferta tanto por reducción de fuentes de energía renovable como electricidad generada con gas natural por daños en la infraestructura (congelamiento de ductos), sus autoridades han emitido una prelación en el consumo de gas natural: hogares, hospitales y zonas de consumo estratégico, así como para la generación de electricidad. Ante la problemática presentada en los Estados Unidos y sus impactos en México en la generación de electricidad, CFE informó y solicitó oportunamente al Cenace la declaratoria de Estado Operativo de Alerta. Desde el viernes 12 de febrero del presente, CFEnergía notificó a sus EPS de Generación y estas a su vez al Cenace, la escasez e indisponibilidad de gas natural, así como el crecimiento inusitado y exorbitante en los precios de gas.