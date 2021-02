Un vía crucis interminable, torturante cuyo culpable es el Gobierno de la República, en turno

LO DICHO, SEÑOR MÍO: Hermosillo está entrampado. Y bastante, no crea usted. Dígame si no, según los decires de algunos operadores políticos, ahora resulta que a los líderes partidistas se le “voltió el chirrión por el palito”. ¡Y en qué forma!

En círculos políticamente muy bien enterados, se dice que la alcaldesa CÉLIDA LÓ- PEZ y su equipo de operadores están procurando que el candidato aliancista sea ANTONIO ASTIAZARÁN GUTIÉRREZ, pues los padrecistas del equipo de la presidenta municipal, creen que sería un oponente menos difícil de derrotar.

¿Por qué?

Pues porque Toño no está considerado como hermosillense. De hecho, no hace tantos años que Astiazarán fue presidente municipal de su natal Guaymas.

Pero este “buen deseo” de los panistas del ala padrecista, parece que no podrá cumplirse, cuenta habida que en el PRI se sienten ofendidos por las palabras agraviantes que el también exdiputado federal, expresó en contra del que por muchos años fue su partido.

¡Vaya dilema!

¿Y entonces? Pues que no le pueden encontrar la cuadratura al círculo, y su gran preocupación es que finalmente se cumpla el pronóstico de que los aliancistas podrían postular para la municipal de Hermosillo, a NORBERTO BARRAZA, exfuncionario de Célida, quien realizó un magnífico trabajo y dejó una excelente impresión.

¿Y el ‘Pato’ de Lucas?

La verdad sea dicha, no hay una versión propiamente oficial. Lo único que se ha podido saber, es que ERNESTO DE LUCAS HOPKINS, parece que no puede —o no debe— ser candidato porque está desempeñando el cargo de dirigente precisamente de su partido, el PRI.

O sea, que hasta ayer a mediodía, la moneda estaba en el aire.

En este contexto tan complicado, ‘El Borrego’ ERNESTO GÁNDARA CAMOU se registró ante el Instituto Estatal Electoral, como candidato de la Alianza PRI, PAN, PRD, al Gobierno de Sonora.

De hecho, es el primer aspirante que se registra formalmente como candidato.

O sea, que todo muy planchadito aunque, como ya se dijo, hay contrapiés en Hermosillo, un poco en Navojoa, y en varios municipios rurales.

Pero las complicaciones no se dan solamente entre los aliancistas, sino en Morena y también en el PT.

Ahí está el caso de Guaymas donde el petista RODOLFO LIZÁRRAGA, se subió al ring contra un adversario al que no le ha puesto rostro ni nombre pero del que ha hecho un retrato hablado.

No en el sentido literal, facciones, color de pelo y menos el color de los ojos, ahora que está de moda que aspirantes anónimos se anuncien subliminalmente dando como seña el color de los ojos.

Usted me entiende.

Pero Lizárraga, que fue víctima de un grosero y ofensivo meme, parece saber bien quién es el autor de la injuria a través de las redes.

Su respuesta fue contundente. Dijo que sabe de quién se trata, que hablará con su esposa para que se entere quién es su marido.

¡Gulp!

Si lo que estoy imaginando es verdad, y si Lizárraga cumple su amenaza, palabra que no le aseguro los resultados al autor sin nombre del meme.

A Rodolfo Lizárraga nomás le faltó agregar este viejo refrán, muy campirano, que surgió en los tiempos de las películas jaliscienses de JORGE NEGRETE: “Pa’ los toros del Jaral, los caballos de allá mesmo”.

Como verá usted, caro lector, de todo hay en la villa del Señor.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

Y A TODO ESTO, DILECTO AMIGO, ¿cómo le fue con las felicitaciones y los mensajes cargados de filosofía, de sus amistades y familiares?...

¿Y a mí?...

Muy requetebién…

La verdad es que yo no soy muy bueno para eso de escribir mensajes de felicitación…

Me gusta recibirlos de las personas que están muy cerca de mis más caros afectos…

La gente que amo y me ama, los amigos cuya lealtad está probada a través de los años…

Se siente bien, de veras, la confirmación del afecto…

¿Por qué no podría ser así?...

Personalmente, le doy mucha importancia a las formas…

La falsedad se percibe no solamente en el “tonito” sino en cómo se acomodan las palabras en un mensaje escrito…

Algunas personas que solían enviarme parabienes en diciembre y en el Día de San Valentín, un día dejaron de ocuparse de mi persona…

A esa gente, hay que dejarla ir…

Pero se mantiene inalterable el cariño de los auténticos amigos… y para ellos siempre será mi gratitud y aprecio…

Hasta el último instante de la vida…

POR CIERTO, Y A PROPÓSITO DEL DÍA del Amor y la Amistad, la que estuvo muy activa enviando mensajes de buena voluntad, fue la gobernadora CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO, y en su texto por redes sociales dedicado a su compañero de toda una vida, SERGIO TORRES, la foto de pareja en el patio de su casa…

Bonita gráfica y mucho mejor la expresión de ambos…

Ayer precisamente platicaba yo con don ARTURO OLIVARES SANEZ, de la importancia de mantener la comunicación con los amigos, con los hermanos y los seres más entrañables que se tengan…

En esta tesitura, tal vez para reafirmar y celebrar un poco extemporáneamente el Día de San Valentín, es que ayer se juntaron a comer en Los Arbolitos de Hermosillo, ERNESTO DE LUCAS HOPKINS y el aguapretense DAVID FIGUEROA, este, que suena para ser candidato de MC a la presidencia municipal de la capital sonorense…

En obvio de meterme en camisa de once varas y luego salir con mi domingo 7, así la dejamos… MEJOR LE CUENTO LO QUE ME PASÓ AYER. Fui y vine a la exrielera Empalme, nada en especial, simplemente a cumplir con un viejo compromiso de carácter personal…

Creí que sería bueno llegar a los “tacos de nada” de Vícam. Como su nombre lo ilustra, los taco son justamente “de nada”, excepto la salsa, que es la sustancia gastronómica que ha hecho posible que esta tradición haya sobrevivido a todas las crisis posibles, a las pandemias, a los cambios políticos, el relevo generacional de la familia que inició este negocito, tanto así, que a más de 75 años, hay personas que vienen de Estados Unidos y llegan a paladear este rico antojito…

La primera vez que probé estos taquitos, fue hace 43 años. Acompañaba yo al profesor JORGE CASTRO CEYCA, que si no recuerdo mal, era secretario general interino de la CNOP municipal de Cajeme…

En esa época, Jorge tenía su memorable Instituto Americano de Comercio, por la calle Miguel Alemán, y con frecuencia me invitaba a acompañarlo a la capital del Estado…

Y con él, comí por primera vez los “tacos de nada”…

Dos o tres generaciones han pasado por el manejo de ese negocio y con todos he llegado a cultivar una muy cordial relación…

Decía, pues, ayer salí de Cajeme con la intención de hacer escala en Vícam. Y sí la hice y adquirí mi ración del antojito, pero no fue fácil…

Un camión de remolque había atropellado a una persona de las que piden —exigen— una aportación económica y fue atropellada por la pesada unidad…

El hombre murió al instante…

Naturalmente, esto fue suficiente para que durante algunas horas el tránsito fuese paralizado y al mismo tiempo los que piden cuota para dejarlo a uno pasar, endurecieron su exigencia, incluso, colocaron grandes piedras ante la actitud pasiva de la Guardia Nacional que desde la “sana distancia”, observaba sin poder cumplir con su deber, so pena que el presidente monte en cólera porque los militares hicieron lo que les tocaba hacer…

Y POR ÚLTIMO, ME PASÓ DE NOCHE el cumpleaños de CHAYITO OROZ IBARRA, a principios de semana…

Por tal motivo, ignoro si se festejó con sus amistades y prefirió mantener la prudencia por aquello del COVID-19 y esas cosas…

Aunque un poco tarde, ¡Felicidades, querida amiga!...

(Ah, y también de parte de BULMARO PACHECO)…

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com