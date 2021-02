La incuestionable suma de votos en las contiendas municipales para la causa de Ricardo Bours

AYER PLATIQUÉ CON RICARDO BOURS CASTELO, el candidato de MC a la Gubernatura de Sonora. Andaba por rumbos de Cananea, moviéndose de uno a otro lugar. Reafirmando acuerdos, revisando la estructura que en el camino se va construyendo.

--Acá nosotros vamos muy bien y tú lo estás viendo— me dice, notoriamente satisfecho.

--¿Y las candidaturas como van, Ricardo?

--Las más importantes ya están. Estamos trabajando con las candidaturas de municipios más pequeños.

--¿Ya quedó Nogales?

--Desde luego. Ahí va Demetrio Infantópulos.

--¿No es pariente de los Kiriakis?

--No, es de ascendencia griega, pero no son parientes.

--¿Y en Caborca?

--El contador público Fernando Cáñez.

--¿Será pariente de Héctor Cáñez?

--Sí son parientes pero ignoro en qué grado.

--¿Y en Hermosillo David Figueroa, no?

--Exacto. Y en Cajeme Abel Murrieta. Hasta ahora llevamos amarrados estos proyectos. Que ya es bastante en número de votantes.

La verdad sea dicha, pinta bien el panorama para Movimiento Ciudadano. Por ejemplo, HIRAM OSUNA en Huatabampo, es una garantía para sumar votos a la causa grande, la de la gubernatura. Esto me consta, caro amigo.

Le pregunté sobre Navojoa. Aún no se define la candidatura a la presidencia municipal. Sí, hay qué esperar. Pero no demasiado tiempo. Por lo pronto, a mí me queda claro que Ricardo Bours sabe qué terreno pisa y a qué destino se dirige. Ha construido a base de paciencia y de mucho platicar con los personajes socialmente más representativos de cada región, una estructura política fuerte, en la que se puede confiar precisamente por la seriedad de quienes han conformado este tejido en un lapso relativamente breve.

Se podría decir que el político cajemense, realizó un proceso político ágil, inteligente y bien cuidado, lo mismo en la forma que en el fondo.

Tengo, para mí, que muy pocos políticos pueden presumir de haber recorrido tantas veces el Estado de Sonora.

De haber visitado la mayoría de las comunidades del desierto, de la sierra alta y de la sierra baja; de los valles, de los litorales, las grandes ciudades.

Sumado a todo esto, la intensa promoción realizada a través de plataformas digitales hasta el punto de crear su propio programa en cuyos cientos de capítulos Ricardo indistintamente entrevistó y fue entrevistado. Junto a él, siempre leal, ALBERTO FLORES CHONG.

Pues sí: ayer conversé telefónicamente, con Ricardo Bours, me dijo que estaba en Cananea como parte de un recorrido por esa región del noreste del Estado.

¿Candidaturas para Cananea, Agua Prieta y demás municipios?

A lo mejor.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

DÉJEME DECIRLO: YO PREGUNTÉ en distintos lugares del pueblo de Vícam. Y puedo asegurarle con absoluta honestidad, que no encontré una sola voz indígena ajena a quienes tienen el control de la carretera, que se expresara solidariamente con los que se adueñaron de esos retenes que se han convertido en la peor pesadilla para miles y miles de ciudadanos, pero ni siquiera de la víctima del atropellamiento…

Cuando pude llegar al punto del accidente, todo había pasado. Luego se hizo la versión que ya circula por las redes de que fue un atropellamiento determinado por un arrebato del conductor del camión…

¿De verdad no fue un accidente?...

Los únicos testimonios son los de los indígenas que, en número de decenas se apostaron en la cuatro carriles para exprimir, a veces de muy fea manera, a los automovilistas…

De esto sí soy testigo…

Las personas con las que platiqué del incidente, coincidieron en que la conducta de sus “hermanos” yaquis, ha afectado a los pacíficos habitantes del pueblo… Un señor entrado en años, dijo que no le extrañaría que estuvieran explotando la muerte de un compañero para sacar más provecho económico…

Como haya sido, accidente o no, la ciudadanía ya está hasta la coronilla de la prepotencia y abusos de los yaquis y la descarada extorsión que cometen ante la vista de los elementos de la Guardia Nacional, atada de manos por la política populachera de un Gobierno que tiene como objetivo fundamental mantener el poder a través de los votos…

¿Usar la fuerza?...

No, ¡imposible!...

Hasta perdón ha pedido el presidente a la nación yaqui… Algunos colegas han escrito textos muy alarmantes porque piensan, y con razón, que lo que pasó anteayer, pudiera ser el detonante de algo mucho más grave…

Pudiera ser, pero no por parte del Gobierno, sino de los propios indígenas si esto les resulta rentable…

Y no me diga usted que soy injusto. Todos, ciudadanos de todos los niveles socio-políticos y socio-económicos y culturales, ya no podemos más, estamos hartos y este sentimiento se convierte en irritación cuando el Gobierno les da cuenta a los yaquis para que sigan haciendo de las suyas…

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, ayer la opinión pública medio se sacudió la modorra de la pandemia, cuando muy temprano se enteró que gracias al intenso trabajo de las rastreadoras habían localizado varias osamentas y un cuerpo casi completo, allá en las proximidades del Canal Alto, al sur del Panteón del Carmen…

Ávido de información confiable (la burra no era arisca, la hicieron), me comuniqué con el colega JAVIER CAMACHO, y por él tuve una versión seria, confiable… En esos momentos de mi charla con él, ya se habían encontrado cuatro cadáveres, entre osamentas y el cuerpo casi entero…

--¿Qué opinas, Javier?...

--He platicado con algunas de las rastreadoras y me dicen que calculan que podría haber más de 20 cadáveres…

Javier me comenta que durante más de 10 años ha dado seguimiento al fenómeno de los levantamientos y que considera que suman más tres mil, mientras que los cuerpos recuperados son muy pocos. Y cita el año pasado, cuando se recuperaron alrededor de 120, y antes, muchos menos…

Le expuse mi punto de vista: la Fiscalía no puede dedicarse a buscar cadáveres bajo la tierra. Estoy seguro que no es porque no quieran sino porque su tiempo deben dedicarlo mayormente a la investigación de los crímenes…

No es una tarea fácil, de ahí la importancia del trabajo que desarrollan los familiares de los desaparecidos…

Y A OTRA COSA: REPORTES DE fuentes hermosillenses, indican que el exsecretario de Servicios Públicos --¿o será director? ¡bah, pelillos a la mar!,- NORBERTO BARRAZA, a quien CÉLIDA LÓPEZ y su equipo de padrecistas que la rodea, miraban con pavor por el buen posicionamiento que tiene, parece que no participará en la interna de ningún partido…

Confidencialmente, me enteré que fue la propia alcaldesa la que habría movido los hilos para que Norberto no sea el candidato de los aliancistas…

En este contexto, existe la creencia que el PAN, dentro de la alianza de la que es parte, propondría a TOÑO ASTIAZARÁN GUTIÉ- RREZ como candidato a la presidencia municipal…

Pero como lo comentaba yo ayer mismo: muchos operadores de los aliancistas, creen que Toño no podría por su falta de conectividad con los panistas de Hermosillo…

Quién sabe, eso se dice…

Es todo.

Fuente: Mario Rivas