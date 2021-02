Se quejan vecinos de pueblos indígenas de Huatabampo, de que les exigen fotografías y credenciales

S E CRIÓ EN LA GRANJA DE SUS PADRES, de 5 hectáreas. Sembraban trigo, arroz y maíz y, según su biografía, sus padres, a diferencia de la mayoría de las familias de la región, impulsaron a SANJAYA RAJARAM, a estudiar para que su destino no se truncara en las colindancias del pueblo. Entre todos hacían producir la granja, sus padres, un hermano mayor y su hermana menor. Sanjaya fue el estudiante más sobresaliente en la secundaria. Muy joven se propuso luchar para cambiar el destino de su familia. Y para ello, supo que la educación sería el arma más eficaz. Nacido en medio de una naturaleza en la que él y los suyos sobrevivieron durante décadas, sus estudios fueron siempre relacionados con la agricultura y hacer más productivas las semillas. De aquí que sus estudios principales fueron la fitocultura, en el Instituto de Investigaciones Agrícolas de la India y se Doctoró en Fitocultura por la Universidad de Sidney. Obtuvo maestrías en otras ramas de la genética y su siguiente etapa fue su traslado a México. Este hombre de baja estatura, tuvo una dimensión innovadora que lo llevó a merecer el Premio Alimentario Mundial en el año 2014. Su esfuerzo y devoción por el mejoramiento en la producción del trigo y el maíz, lo llevó a permanecer más de 33 años en las áreas más respetadas de la investigación agrícola en México. Trabajó al lado de NORMAN BORLAUG, y destacó, para fortuna de México, en la investigación y como mejorador, de trigo en el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, en México, el Cimmyt. Se vino a Sonora y, junto con Borlaug, cambiaron el rostro del Valle del Yaqui. Fue, sin duda, el científico agrícola más conocido por los productores de Sonora, aunque el más famoso y más galardonado, fue Norman Borlaug. Personas que le conocieron, afirman que durante 33 años fue el brazo derecho de Borlaug. Es incuestionable que México les debe a estos personajes de excepción, mucho de lo que el campo mexicano ha mejorado en su producción agroalimentaria. En 1972 SANJAYA RAJARAM, ascendió a director general del Cimmyt. Rondaba los 29 años. Era culto. No por menos, siendo muy joven estudió Ciencias Griegas y obtuvo la Maestría. Particularmente, creo que además de todo lo que la humanidad le debe a este hindú naturalizado mexicano, lo más admirable en él, es que desde que dejó sus deberes en la granja de 5 hectáreas de sus padres para irse a estudiar, jamás perdió su mayor cualidad: su sencillez y humildad. Sanjaya Rajaram, murió en un cuarto del Centro Médico de Ciudad Obregón, alrededor de las 10:00 de la noche del miércoles. Sus restos fueron cremados y la misa fue oficiada en la Parroquia de Guadalupe. Vale la pena decirlo: el científico fue muy amigo de ENRIQUE OROZCO y también de su esposa, BEATRIZ LÓPEZ OTERO. ¡Descanse en paz! En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ NO ES POR NADA PERO IMPACTÓ DURÍSIMO el mensaje que, en forma directa y a través del programa de CIRO GÓMEZ LEYVA, le envió el senadorGERMÁN MARTÍNEZ, a su homólogo el cuestionadísimo FÉLIX SALGADO MACEDONIO… “¡Rompe el pacto, Félix!”, le dice mediante una leyenda que escribió en una cartulina… A renglón siguiente y portando con las dos manos la cartulina, le espeta en voz alta: “¡Sí, rompe el pacto del patriarcado!”. “¡Sí, rompe el pacto de complicidades!”… Y remata: “¡Renuncia por ti mismo, sométete a la investigación de tu partido, tú no mereces esto, ni México, ni Morena!”… En cabina, los conductores cruzaron miradas al tiempo que movían la cara en señal de lo inútil que resultaría el exhorto del bueno de Germán… Y DESDE LA COMUNIDAD INDÍGENA de Seribampo, reportan que un grupo de los llamados servidores de la nación, anda exigiendo credenciales y fotografías a cambio de registrarlos para la vacuna anti-COVID-19… Me cuentan que lo mismo están haciendo en La Loma de los Angelitos, también perteneciente al municipio de Huatabampo… Mire usted: yo no conozco la comunidad de Seribampo, pero sí a quienes han luchado por mejorar el nivel de vida de sus habitantes… Por ahí cerca, está un caserío al que se conoce como la Loma de los Angelitos, donde viven decenas de familias que desde siempre sobrevivieron en las partes bajas de esa zona, rodeadas de animales venenosos, sin agua para beber, sin drenaje, sin protección policiaca… Un día a alguna autoridad municipal, se le ocurrió una idea salvadora: sacar a esa gente del infierno en que vivía y asentarla en una parte alta… Entiendo que para ellos estar donde están ahora, les parezca que es una loma, lo que no entiendo es lo de los angelitos… Yo he visitado en algunas ocasiones a esa gente, he disfrutado platicando con ellos pero, a decir verdad, las autoridades municipales tienen un pendiente con esas familias. Me cae que sí… Y ACÁ, EN CAJEME, AYER hubo relevo en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje… El licenciado SERGIO RUIZ ROCHA, procedente de Hermosillo, tomó posesión en lugar de GRACIELA MARTÍNEZ DE LA TORRE, como presidente de la Junta… Ella pasa con el mismo puesto a Guaymas, y mire usted lo que son las cosas, llegará al bello Puerto justo a tiempo para prepararse para las vacaciones de Semana Santa… En representación de la gobernadora CLAUDIA PAVLOVICH, vino el secretario del Trabajo, HORACIO VALENZUELA IBARRA, quien con este periodo como árbitro laboral, puede decirse que su trayectoria no desmerece con el paso del tiempo, sino todo lo contrario… Yo conocí a Horacio hace más de 40 años, cuando laboró en el Gobierno de SAMUEL OCAÑA GARCÍA, en el que ocupó diversos puestos coronando ese pasaje con la titularidad en la Procuraduría de Justicia del Estado… Casi 7 meses quedan todavía por delante, antes de que otro grupo de políticos venga al relevo… Serán meses y semanas y días de eventuales ratos de melancolía, pero como todo en la vida, ya pasará… Me dicen que el nuevo presidente de la Junta, SERGIO RUIZ ROCHA, viene con buenas prendas como funcionario público… En todo caso, ya se verá… Y A TODO ESTO, CARO LECTOR, ¿qué opina usted de las redes sociales y su credibilidad como conducto de información veraz, confiable, que uno busque la nota en redes y nos topemos con datos que nos pueden ser útiles en nuestro trabajo?... En lo personal, me costó mucho trabajo volver a confiar en la información de las redes… Claro, sigo consultando algunas plataformas, algunos portales, algunos chats, pero la desconfianza ha vuelto a mí… Yo soy de los que siempre he propuesto que se busque la forma de regular el manejo de información en redes sin que se lastime la libertad de expresión… He visto foros, paneles, debates sobre el tema. Está en chino, no pueden encontrar la fórmula… Cito un caso menor, de esos que no ocasionan daño irreparable pero que molestan, de algún modo, irritan a las víctimas… No hace mucho, leí en un portal —o algo así— una nota en la que el autor “informaba” que el secretario de Desarrollo Urbano de Cajeme, JOSÉ CARLOS GALINDO GUTIÉRREZ, había decidido no continuar con su aspiración de ser candidato por Morena a la Presidencia Municipal cajemense… Lo asumí como una información correcta, quizá porque se dio en momentos en que la periodista MICHELLE RIVERA, había pasado al aire ofreciéndola como “primicia”, la información de que el precitado José Carlos Galindo, declinaba a su aspiración política… Pero luego vino la reacción del funcionario, en el sentido de que no se retira y continuará con su proyecto, que por cierto derivó en un reportaje que ayer publicó TRIBUNA DEL YAQUI… Fiel a mi costumbre, me disculpo ante el funcionario y un mea culpa por creer que la luna es de queso… Y tan tan… ¡Y AGÁRRATE, GENOVEVA, QUÉ VAMOS A GALOPAR! Y ahora es la rebatinga, el jaloneo por las regidurías y las sindicaturas… En realidad, este ruidajo empezó el miércoles en los tres partidos que componen la Alianza PRI, PAN y PRD… De hecho, la “pelea” por las planillas suelen ser más brutales que las de los distritos y alcaldías… Aunque no me lo crea usted… Es todo. Le abrazo