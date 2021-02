Ayer, “benditas redes sociales”; hoy “habrá qué limitarlas”

EN EFECTO. Siendo un opositor al régimen, las redes sociales se convirtieron en un gran instrumento de ataque. Para Andrés Manuel López Obrador, fueron entonces, “las benditas redes sociales”. Hoy, sentado ya en la Presidencia y advirtiendo que Twitter, Facebook, Instagram y otras redes, son la principal fuente de expresiones en las que se exhiben sus graves errores, ha decidido “limitarlas”. Para lograr su propósito tiene el “mayoriteo” de MORENA tanto en el Senado como en la Cámara de los Diputados. Ricardo Monreal, coordinador de la bancada lópezobradorista en la Cámara Alta ya lo anticipó: “No podemos permitir que directivos de las empresas que se manejan en la red social, censuren la libertad de expresión a quien tiene el derecho constitucional de hacer uso de esa garantía”. Se lee y escucha bonito. Sin embargo, Monreal habla ya de la creación de un Instituto para vigilar el cumplimiento de esta Ley, cuyos miembros serían “mexicanos honorables”, los que –obviamente- serían miembros y simpatizantes de la “cuatroté”. Más allá de las formas y el discurso demagógico, el afán es frenar a los críticos del presidente y, temeroso de que se repita la censura impuesta a Donald Trump por directivos de las poderosas empresas de dominio en las redes sociales de los Estados Unidos, “ponerse el huarache antes de espinarse” en nuestro país. El proyecto de reforma a la Ley, conlleva asimismo el propósito presidencial de continuar con su discurso de odio y confrontación. Precisamente, la censura de medios televisivos en la Unión Americana contra Trump, tuvo como origen los ataques desde la Casa Blanca a sus enemigos, exhortar al odio y ventilar acusaciones sin sustento. Los artículos sexto y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referentes a la Libertad de Expresión y Libertad de publicar artículos sobre cualquier materia, solo tiene como limitantes los ataques al orden, la moral y la paz pública. En el escenario que vive el país ahora, estas garantías individuales se han consolidado gracias a la lucha centenaria del pueblo de México por dejar a un lado la ignorancia y exigir a los gobernantes que rindan cuentas. Cuando los ataques a la moral, al orden y a la paz pública, se originan desde un púlpito en Palacio Nacional, dichas libertades se ven amenazadas y una evidencia clara de ello, es la instrucción presidencial para limitar el libre ejercicio de la expresión en las redes sociales. Por lo pronto, ayer reinició el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión y la iniciativa para “regular” el manejo de las redes sociales es cargada bajo el brazo de Ricardo Monreal. TERMINÓ enero, un mes marcado no solo por los altos índices de mortandad por COVID- 19, sino por la exacerbada violencia, particularmente en Sonora… Caborca se apuntó como un serio competidor de Cajeme, Guaymas y Empalme, para llevarse el premio del municipio más violento… Pero aún Ciudad Obregón refrendó su alta posición como uno de los lugares más peligrosos del mundo… El primer mes de este 2021 cerró con la espantosa cifra de 67 homicidios dolosos… Más de dos muertes violentas, por día… Y ni hablar… Ni el Gobierno Federal, ni el Gobierno Estatal y mucho menos el Gobierno Municipal, han podido con el paquete sangriento… Lo increíble todavía, es ver el afán del actual alcalde del lugar, Sergio Pablo Mariscal, levantando la mano para buscar la reelección en los próximos comicios electorales… No solo es increíble… También es muy lamentable. CUANDO UNO voltea a Guerrero y observa cómo un personaje tan desprestigiado como Félix Salgado Macedonio, es ratificado por la dirigencia de MORENA como su seguro candidato a gobernar esa entidad, concluimos el por qué los “morenistas” se sienten tan seguros y con una soberbia digna de mal ejemplo, que apostarían hasta su alma por eliminar cualquier duda de su victoria… Es decir, piensan que está tan fuerte la marca MORENA que nada ni nadie impediría su triunfo, a pesar de que arrastren antecedentes criminales y en los hechos, hayan demostrado ser unos ineptos en el servicio público… La respuesta final estará en Juan Pueblo… En el caso de Salgado Macedonio, las acusaciones por violación tienen nombre y apellido… Y manifestaciones populares en su contra… Ni así… Me recuerdan a los cacicazgos del PRI en su época más grosera.

HOY REINICIA semana laboral luego de un largo “puente” de los llamados “institucionales”… Pero también arrancó el segundo mes de año, febrero… En enero nos fue muy mal… La animosidad y el optimismo renacen con la llegada de un nuevo mes… Esperemos mejores noticias.