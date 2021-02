Define MC sus candidaturas a distritos locales y federal en Cajeme pero los aliancistas, nada

HAY DÍAS ASÍ. IDEALES PARA LA “pachorra”. Amanece y uno quisiera que el sol retrocediera para buscar la fórmula de atraer el sueño y recobrar las horas vacías de la vigilia. A qué viene todo esto?

Bueno, supongo que a mis dos que tres lectores les habrá pasado (¿y a quién no?), a mí, lo confieso, muchísimas veces a lo largo de 75 años que por cierto estoy por cumplir.

Yo tenía planes para los Rumbos de este día. Mi intención era seguir con el tema de las candidaturas que no han salido. “Tengo que darle a la ilustre lectoría algo picante, una nota sabrosa, por ejemplo, la definición de las sindicaturas y regidurías y a lo mejor, en una de esas, hasta las candidaturas que faltan por definir”, reflexionaba, esperanzado.

Hablé para allá y para más allá. Nada.

“Un día más sin resultados”, me resigné. Y me dispuse a leer el mensaje de mi más fiel lector, el doctor ARNULFO RODRÍ- GUEZ, mi amigo de tantos años. Me hizo una precisión sobre algo que en mis tiempos de miembro del Club Cultural Cajeme, había estudiado en libros especializados en temas de los países asiáticos y del Medio Oriente.

Arnulfo me aclaró la memoria. Y todo fue a propósito de mi texto sobre el doctor SANJAYA RAJARAM, cuyo deceso fue toda una nota de duelo en el Valle del Yaqui.

Arnulfo, siempre leal. Siempre a tiempo con la palabra exacta.

Yo platiqué muy temprano con un cuate mío radicado temporalmente en Hermosillo. Primero charlamos sobre la violencia en esta guerra por el control de la venta al menudeo. “¿Acaso sabes tú cuándo empezó el negocio del narcotráfico a incursionar en la venta hormiga en las ciudades?”, me preguntó, con un dejo de confusión en la voz.

--Más o menos a mediados de los noventas— le contesté.

Intentó que le diéramos seguimiento al tema. Le dije que ahora no, que se trata de una historia cuyo análisis requiere de tiempo y no lo tenía a esa hora de la mañana.

--Solo te pido que me digas cómo nació y quién fue el que impulsó este concepto de venta hormiga— insistió. Cedí.

--Puedo caer en imprecisiones, pero más o menos fue empezando la década de los noventas. Su nacimiento tuvo lugar en la Ciudad de México y quien según especialistas en seguridad, fue el autor de esta idea habría sido AMADO CARRILLO FUENTES, “El Señor de los Cielos”. A este modo de popularizar las drogas, se le llamó “tienditas”. Con el tiempo, se extendió al resto de la República y usted y yo ya sabemos cuales son las consecuencias.

El tema debe ser discernido a profundidad y previamente hacer una revisión de los textos que se han escrito sobre el particular. Refrescar el conocimiento y a partir de ahí, platicar, debatir.

Pero por ahora, esto es otra historia.

Hablaba yo, de los jaloneos que se están dando en los tres partidos que conforman la alianza PRI, PAN y PRD, en torno a las sindicaturas y a las candidaturas en los distritos locales que aún faltan.

Hasta esos momentos, no había nada. Todos mis llamados fueron inútiles.

Dubitativo me encontraba cuando me llegó un dato que me había sido prometido: ya estaban los candidatos de Movimiento Ciudadano para los distritos locales cajemenses y se reafirmaba la candidatura de LALO FLORES para el Distrito VI Federal de Cajeme.

A saber: MANUEL SCOTT va por segunda ocasión en busca del Distrito 15. Se trata de uno de los distritos locales más jóvenes de Cajeme.

CLARISSA FLORES CHONG será la candidata por el Distrito local 16, mientras que DENISSE NAVARRO será candidata por el Distrito local 17 posición que anteriormente buscó en las urnas con las siglas del PRI, sin éxito.

Como verá usted, RICARDO BOURS CASTELO ni siquiera se despeinó para resolver este asunto.

Aunque como bien se sabe, no todo el monte es de orégano y en ocasiones se nos hace bolas el engrudo. Por ahora, todo bien y hay que hacer la precisión: la parte más complicada de un proceso electoral, al interior de los partidos, no está del todo en la operación externa sino en los candidatos internos.

Ayer mismo en un lugar de Hermosillo, hubo reuniones muy intensas en la búsqueda de las definiciones en las regidurías y las sindicaturas, como ya se ha dicho aquí mismo.

Navojoa, está complicado.

No quiero pecar de alarmista. Vamos, pero ni mucho menos, pero se oyen rumores inquietantes.

Según los decires —la vox populi, pues— la falta de oficio político de alguno de los cuadros que se presentaban como de los más aventajados, enredó las cosas y dio pie para que otros cuadros pusieran el grito en el cielo.

Se dice que por una acción precipitada la operación se trastocó.

Como digo: se oyen rumores. Vaya usted a saber.

¿Cajeme?

Tal cual estaba hace semanas.

Todos los síntomas son en el sentido que la fórmula municipal ya está debidamente planchada.

Las cartas no cambian: ANABEL ACOSTA ISLAS, ALCALÁ ALCARAZ, OMAR GUILLÉN PARTIDA, KIKI DÍAZ BROWN.

Por otra parte, los morenistas no acaban de ponerse de acuerdo. Suman decenas los que levantaron la mano. Pero sería ocioso ponerme a analizar a cada uno de ellos.

Los más sonados, los más apuntados: JAVIER LAMARQUE CANO, ANDRÉS SALAS SÁNCHEZ, SERGIO PABLO MARISCAL, MARGARITA VÉ- LEZ, JOSÉ CARLOS GALINDO GUTIÉRREZ…

¿A quién le va?...

Lo cierto es que la “primicia” de MICHELLE RIVERA, no ha tenido eco. No hay reacciones ni por parte del equipo de ALFONSO DURAZO ni de otra parte.

Mire usted: me voy a atrever a hacer una imaginaria composición: supongamos que la “primicia” de Michelle resultase cierta y Javier Lamarque resulta candidato a presidente municipal, Andrés Salas sería candidato a diputado federal.

Cada periodista tiene sus razones para hacer hipótesis o simplemente para especular. Yo quiero creer que Michelle Rivera tuvo motivos para aparecer a cuadro en una emisión de “última hora” y dar la “primicia”.

A mí me ha pasado en prensa escrita —en TRIBUNA he permanecido más de 33 años y en radio colaboré un poco más de 10 años, cómo no voy a saber— y a veces, la equivocación nos sabe muy amarga.

Como cualquier columnista que se precie serlo, a mí me han tocado las buenas y las malas.

No hay varita mágica ni súper-periodistas, hay buenos y malos. Acertados y torpes. Cultos e incultos.

De todo hay en la Viña del Señor.

Con absoluta sinceridad le digo a usted que he sostenido pláticas con actores políticos de gran nivel. Algunos de ellos, me distinguen con su amistad. Muchas cosas que me han sido confiadas se quedan conmigo. No las trasciendo porque me las contaron con la confianza que da saberse amigo.

No importa —no me importa a mí— que no logre una “primicia”, que es el premio más codiciado de todo periodista político.

Antes, en los tiempos de la pujanza que nos otorga la fuerza de la juventud, hacía una tragedia cuando fracasaba.

Ya no.

Tengo otras prioridades. La política ya no es mi tema favorito. Esta vez, posiblemente sea la última vez que me involucro en la tarea periodística política.

Lo hice porque se lo debo a alguien que aprecio mucho. Y porque hay gente que espera que uno haga el trabajo que le corresponde.

Por lo pronto, nada me daría más gusto que ver rostros radiantes de seres humanos que estarán —ya están— participando en esta lucha política. Si están radiantes, es que están felices. Si son felices, entonces…

Usted me entiende…

En fin.

Es todo.

Le abrazo.

Fuente: Mario Rivas