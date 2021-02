¿Gubernatura de Sonora?, no son 6; son 3…

EL INSTITUTO Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE y de PC) ya dio entrada a la solicitud de seis distinguidos sonorenses que buscarán gobernar Sonora. En realidad, la pelea es entre tres. El resto forma parte de una evidente estrategia que incluye un engaño al pueblo de Sonora. De esos seis, una es mujer. Se trata de la doctora María del Rosario Robles Robles y abandera al Partido “Fuerza por México”, el que comanda en el país el senador suplente Pedro Haces Barba y que se ha distinguido por ser un aliado de la “4-T”. El pasado fin de semana, el exalcalde panista de Nogales, Cuauhtémoc Galindo, accedió a registrarse bajo las siglas del partido inspirado en la “nueva” maestra Elba Esther Gordillo, cobijada por López Obrador y que se distingue por las Redes Sociales. Horas antes, había anunciado también su participación buscando la gubernatura, el expriísta Carlos “Bebo” Zataráin, bajo las siglas del Partido Encuentro Solidario, con evidente filia a la “cuarta transformación”. Además, Zataráin había anunciado hace unas semanas su renuncia al PRI para apoyar el proyecto de Alfonso Durazo en el estado. Al parecer, es una estrategia de primaria. No se requieren dos dedos de frente para concluir que el plan incluye la posibilidad de que estos tres candidatos (Robles, Galindo y Zataráin) tengan su oportunidad de recorrer el estado y recoger las simpatías posibles. Al final del día y antes del seis de junio, la fecha de los comicios electorales este 2021, se unirán a la candidatura de Durazo y de esa manera tratarán de decirle al pueblo de Sonora que no hay otro proyecto más fortalecido que el que impulsa el presidente López Obrador en Sonora. Será muy difícil para ellos tres, ofrecer un discurso sólido a la ciudadanía, sin mentir y fingir que son parte de un plan que pretende arropar al proyecto principal. En realidad, la pelea está –hasta ahora-, entre Durazo, Ernesto “Borrego” Gándara y Ricardo Bours y párenle de contar. No sabemos en las próximas semanas quién mostrará consistencia, congruencia y cometerá menos errores evitando una estrepitosa caída. El hecho es que ninguno puede asegurar que tiene la victoria en la bolsa. Eso estaría por verse, sobre todo en el moderno mundo de las revelaciones a través de la red y cuando los escándalos políticos pueden brotar de un día para otro.

ESTE MUCHACHO, Oscar Valdez, boxeador nogalense, exolímpico en China, se ha superado enormidades… El talento lo veía ofreciendo desde sus primeros encontronazos, pero lo que exhibió este sábado en Las Vegas al vencer contundente y dramáticamente al “Alacrán” Berchelt, fue algo sencillamente impresionante… Tiene ya experiencia, estilo, ha corregido la defensa, sabe mover la cintura y lo más importante, tiene fuerte pegada y mucho pundonor… Enhorabuena por su conquista del campeonato mundial superpluma contra otro paisano, que en este ocasión le tocó la de perder… Y la imagen al finalizar el encuentro, aún conmocionado el “Alacrán”, recibió la visita de Oscar, quien, de rodillas, le deseó pronta recuperación… Una imagen para la historia.

LA MALA noticia, trágica también, el fallecimiento de seis militares al aterrizar una aeronave “Learjet” (otra) en el aeropuerto de Xalapa, en Veracruz… Entre los fallecidos, se encontraba el subsecretario de la Defensa Nacional, André Georges Foullon Van Lissum… Recientemente designado en ese cargo, también había sido el orador oficial en el acto de conmemoración del día del ejército mexicano el pasado 19 de este febrero… En Sonora se le conoció muy bien, porque había ocupado hace poco tiempo la comandancia de la IV Zona Militar con asiento en Hermosillo… Muy lamentable.

LOS RESULTADOS dados a conocer por la Auditoría Superior de la Federación en la que distingue al Gobierno de Sonora como la entidad sin faltantes por solventar, luego de las auditorías practicadas, corrobora la certeza de que Claudia Pavlovich ha conseguido plasmar el orden y la transparencia en el manejo de los recursos públicos de su administración… Esto quiere decir que un gran sello para la historia será la recuperación de la confianza ciudadana perdida en el Gobierno anterior, por el alto grado de deshonestidad, confirmada en los procesos judiciales que la Federación le ha instruido a Guillermo Padrés. Y BUENO, por lo pronto el compromiso del presidente López Obrador para apoyar el equipamiento del nuevo hospital general de especialidades en Hermosillo ha sido plasmado ante la sociedad de Sonora… Falta ahora que lo aterrice, que lo cumpla… Aquí también ha cumplido la gobernadora del estado, aunque la lógica indica que al presidente le gustaría inaugurar esta gran obra teniendo como gobernador a Alfonso Durazo… ¿Será?