La ASF, organismo autónomo, le pega durísimo a AMLO

Al igual que el INE, el Inegi y el INAI (solo por poner algunos botones de muestra) la Auditoría Superior de la Federación (ASF) cuenta con la suficiente credibilidad basada en los firmes resultados que arrojan sus auditorías sobre el manejo de los dineros públicos de todas las instancias de Gobierno. La ASF, como organismo autónomo que informa al Congreso de la Unión como titular de la soberanía popular, ha sido fuente incluso para la apertura de investigaciones judiciales contra servidores públicos que han cometido excesos y otras irregularidades al desviar recursos públicos destinados en forma “etiquetada” a diversas obras. De ahí la información que lleva tintes de escándalo cuando, al dar a conocer resultados de auditorías practicadas a la administración que preside el presidente López Obrador, solo en el año 2019, surgieron irregularidades por solventar que rebasan los 60 mil millones de pesos. No solo eso. Sus estudios arrojaron que, en el caso del costo al erario por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, rebasó los 300 mil millones de pesos. Los cálculos de estudiosos habían estimado un costo de hasta 200 mil millones. Y la respuesta presidencial no se dejó esperar: “Yo tengo otros datos. Es una exageración lo dicho por la ASF”, alcanzó a justificar en su “mañanera” de este lunes y todavía solicitó a ese organismo que aclarara las cosas “porque está recibiendo mala información y le está dando argumentos a los adversarios para continuar la campaña en mi contra”. Las revelaciones de la ASF se unen a las testimoniales de corrupción por integrantes del equipo de colaboradores del presidente, que están conformando un cóctel de descrédito que podría de un día a otro colapsar la credibilidad que mantiene el primer mandatario de la nación en mexicanos que son beneficiarios de sus programas sociales. Porque en lo referente a mexicanos que se informan, que observan, que escuchan, que analizan, el desencanto ha comenzado a presentarse. Inocultable, las imágenes a lo largo y ancho del país de un pueblo que sufre la incapacidad y la incompetencia de un Gobierno en el que se habían depositado todas las esperanzas. Finalmente solo ha sido un castillo de naipes en una mesa. Y ha empezado a caerse. No existen aún planes de Gobierno por parte de la y los candidatos al Gobierno del Estado, pero sí declaraciones y una serie de reacciones en las benditas redes sociales… Por ejemplo, en entrevista radiofónica, le recordaron a Alfonso Durazo que los pasantes de Medicina “le sacaban” cumplir con el servicio social en poblaciones alejadas por la terrible inseguridad en los pueblos… Y el candidato de Morena respondió: “Tienen qué hacer el servicio donde se necesite. En ese caso, ¿para qué estudiaron Medicina?… No pueden ir solo a la Pitic (colonia de Hermosillo) o a Polanco (colonia de la Ciudad de México)”… La declaración fue motivo para que muchos recordaran las vidas que se han perdido de pasantes de Medicina en algunos pueblos y el temor justificado de los estudiantes a cumplir con su servicio social, alejados de los grandes centros de población… Ricardo Bours, el candidato de Movimiento Ciudadano, aprovechó el tópico para utilizar su ironía: “En mis recorridos por el estado no he sabido de un lugar con el nombre de Polanco”… Por su lado, Ernesto Gándara, el candidato de la alianza “VaXSonora”, aprovechó un foro para recordar que “la transparencia llegó para quedarse y es una muestra también de honestidad”… ‘El Borrego’ dirigió su misil hacia los resultados de la ASF que encontró también insolvencias en el manejo de los viáticos en la Secretaría de Seguridad Pública en tiempos en que el titular era Alfonso Durazo… La campaña por la gubernatura de Sonora inicia este 5 de marzo, pero de antemano se establece que ganará aquel que cometa menos errores… Vaya sacando cuentas. Ayer por la tarde trascendió la detención en el estado de Virginia, en los Estados Unidos, de la esposa de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, Emma Coronel, acusada de conspirar para introducir drogas a la Unión Americana y colaborar en las fugas de su esposo de las prisiones en las que ha estado… Vaya… Está empezando a notarse que los vecinos del norte cuentan con nuevo presidente y que piensa muy distinto a Donald Trump. La buena noticia en Salud, en Sonora, la dio ayer el secretario Enrique Clausen, al asegurar que el cien por ciento del personal médico de los hospitales ya se ha aplicado las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19… Además, que hay un avance del 88 por ciento en la aplicación de la vacuna a los adultos mayores en los 45 pueblos a los que se dirigió el biológico de AstraZeneca… Ahí va… Solo una pregunta, ¿y los médicos y personal de los hospitales privados?