Se cierran los plazos político-electorales: de aquí al lunes 2 de marzo, estarán listas las candidaturas federales

EL COLEGA ÓSCAR CASTRO, fundador y director de Dossier Político, hace una referencia puntual de la personalidad del morenismo que encarnan MARIO DELGADO, dirigente nacional de Morena, y ALFONSO DURAZO MONTAÑO, candidato a gobernador de Sonora por ese partido. Ni uno ni otro llegaron a sus respectivos puestos mediante una trayectoria piramidal, de abajo hacia arriba. Durazo no disimula sus fobias. Y llega a la candidatura convencido de que, por las buenas o por las malas, él va a ganar en las urnas. Dossier es un medio que se ha ganado un respetable lugar en la prensa digital que muy pocos han alcanzado. A lo largo de muchos años, ha ejercido un periodismo plural en el que no suele hacer concesiones. Y ahora, por quítame allá estas pajas, Mario Delgado y Durazo, cómo el propio periodista lo describe, lo dejan “con un palmo de narices”. Según veo yo las cosas, el menosprecio del Gobierno de la Cuarta Transformación, es el menor de los problemas que los mexicanos habrán de enfrentar en el mediano plazo. Y tal vez, —ojalá que no— ni tan mediano el plazo. La verdad sea dicha, el Gobierno de AMLO ha seguido los pasos de HUGO CHÁVEZ. Todo apunta a un mismo destino. La engañifa en sus discursos de campaña y la realidad que hoy está padeciendo el país. La 4T se está engullendo las instituciones. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, prácticamente ha dejado de existir. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se doblegó ante la imposición de AMLO. Queda el INE, pero atado de manos. La Cofepris ha perdido su autonomía y pasado a ser subordinada del subsecretario LÓPEZ-GATELL. La infraestructura del país, ya no está en manos de la ingeniería privada sino de los ingenieros de las Fuerzas Armadas. Se acabó la transparencia —si es que la había— y los contratos ahora se adjudican en forma directa y discrecionalmente. Hemos vuelto, ahora sí, a los tiempos del Gobierno de LUIS ECHEVERRÍA, solo que ahora con mayor prisa y con toda la fuerza de un presidencialismo que ni don Luis soñó llegar a poseer. De ahí la arrogancia de Mario Delgado y de Alfonso Durazo, ante el director de Dossier Político, ÓSCAR CASTRO. ¡Pelillos a la mar!, diría el colega. Lo más grave está por llegar. Y más grave aún, es que nadie parece haberse dado cuenta. Tenemos cercano el colapso de todo lo que llevó más de cien años construir, y no lo advertimos. Los partidos se quedaron “chiquitos”. No importa que tan malos y palurdos sean los candidatos de Morena, las encuestas son tercas e insisten en que los morenistas ganarán las elecciones. Sin embargo, hay que decirlo explícitamente : Sonora se cocina aparte. Hay candidatos poderosos, incluso, el que con Movimiento Ciudadano, lleva una hándicap que casi nadie ha explicado pero que está latente, se siente, se percibe. RICARDO BOURS CASTELO posee la sensibilidad suficiente para detectar los peligros que acechan. Y luchará para que Sonora no se convierta en patrimonio político de LÓPEZ OBRADOR. Y hay un candidato, ERNESTO GÁNDARA, que tiene una bien ganada popularidad que lo mantiene competitivo, aunque aún es temprano para hacer juicios. Lo que quiero decir, es que si bien es cierto que Durazo y sus operadores han reclutado a dos conocidos militantes que lo fueron del PRI y del PAN —al menos es lo que se rumora— para restarle votos a la Alianza PRI, PAN y PRD, no menos lo es que la jugada fue descubierta a tiempo y que los ciudadanos de Guaymas y Nogales, ya saben cómo se vienen las cosas. Por lo demás, caro lector, termino este segmento con un pequeño texto que Óscar Castro escribió con dedicatoria a Mario y a Alfonso. Hélo: “Ok, ya entiendo el por qué de los apuros y el rostro serio de Alfonso y la grosera actitud de sus guaruras… Solo una cosa, señores de ayudantía: ni Hermosillo es la Ciudad de México ni Dossier es Reforma”. ¡Gulp! En fin. DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ Y ACÁ, EN CAJEME, ESTE viernes de enfrente el político e historiador BULMARO PACHECO MORENO, dará una conferencia ante el Grupo de Amigos del Yori Inn, como parte de una serie de pláticas para analizar todo lo que se está procesando en torno de las campañas políticas… Sin duda es un tema que Pacheco conoce muy requetebién y que la audiencia del Grupo de Amigos del Yori Inn, está interesada en escuchar y discernir de alguien tan experimentado como el huatabampense… No por menos, Bulmaro viene de una trayectoria política que empieza como deben de empezar todas las trayectorias políticas: desde abajo y “escalón por escalón”, como dice la canción de José Alfredo… Pacheco se dio a notar como funcionario del Ayuntamiento de Guaymas, siendo muy joven; en la Ciudad de México, se desempeñó como secretario auxiliar del secretario de Educación Pública, después, como secretario particular de otro secretario de Educación Pública… Lo cierto es que estuvo muy cerca de dos titulares de la SEP, FERNANDO SOLANA y JESÚS REYES HEROLES… Nadie negará que el detonante de su carrera política, fue su participación en el Gobierno de RODOLFO FÉLIX VALDÉS, pues fue presidente estatal del PRI, diputado federal, y senador, amén de coordinador de asesores del secretario de Gobernación (ESTEBAN MOCTEZUMA); asesor del presidente ERNESTO ZEDILLO, posteriormente cónsul en Phoenix y en Miami, secretario de Gobierno con EDUARDO BOURS CASTELO; director del Colegio de Bachilleres en Sonora, antes, director regional del IMSS, delegado del Issste, diputado local entre otras cosas… De todo y de mucho más, le viene la experiencia a BPM, cuya conferencia este viernes próximo en el Yori Inn, será a partir de las 10:00 de la mañana… MIENTRAS TANTO, EL INE ANUNCIÓ ayer a media tarde que entre el 22 y el 29 de febrero —o sea, de lunes a lunes— los nombres de quienes serán los candidatos a diputados federales tendrán que estar listos y aprobados en ese lapso… De esta manera, sin excusa ni pretexto, los ciudadanos sabrán quienes serán los candidatos de todos los partidos a diputados federales, antes del lunes… ¡Ojo chícharo!... ¡Y AGÁRRATE, GENOVEVA, QUÉ VAMOS A GALOPAR! La pifia del año del presidente AMLO, fue la que acaba de cincelar llevado por un berrinche que un gobernante no se puede permitir, y menos perder el control político de todo un país… ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR desmintió, sin tener datos ni pruebas en las manos, a la Auditoría Superior de la Federación, que dirige DAVID COLMENARES, en relación a los resultados de la auditoría realizada a los titulares de varias dependencias federales… La ASF anunció que había detectado falta de comprobantes en 67 mil millones de pesos, a lo que AMLO contestó que él tenía otros datos, actitud irresponsable en el presidente que ya no sorprende a nadie, pero que esta vez tiene alarmados a muchos ciudadanos de este país, por las consecuencias que podrían derivarse de esta situación… Especialmente cuando AMLO retadoramente dijo que le gustaría que DAVID COLMENARES “venga aquí, a Palacio, a presentar sus datos”… Colmenares, con gran ecuanimidad, reviró, no directamente sino mediante entrevista con JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA, que a partir de estos días empezará a “desagregar” punto por punto las inconveniencias detectadas en la Cuenta Pública de 2019… Y mire usted como están las cosas: si esto pasó en 2019, imagínese lo que pasará en la cuenta de 2020… Cómo decía el ancestro colega: ¡agarren piedras!... Y POR ÚLTIMO, DÉJEME CONTARLE QUE EN RECIENTE recorrido que realizó por Guaymas el candidato a la gubernatura, RICARDO BOURS CASTELO, se tomó la foto con el coordinador en Sonora de ese partido, CARLOS LEÓN, y la precandidata a la Alcaldía guaymense, KARLA CÓRDOBA… Es todo. Le abrazo.