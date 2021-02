El riesgo de la exagerada exposición mediática

Alfonso Durazo, el candidato de Morena a la gubernatura del estado, podría estar consciente de que actuando como un “clon” del presidente López Obrador, está cargando con los mismos riesgos que están llevando a este último al descrédito. Por ejemplo, aunque será muy difícil que lo admita, el presidente de la República y su exagerada exposición mañanera, lo está haciendo caer en contradicciones, en evidentes mentiras y en una repetitividad que comienza a caer en los abismos del aburrimiento, propios de los programas de Gobierno. Durazo, por su lado, está confrontando a la mayoría de conductores de programas de radio y la televisión a los que ha asistido. En más que contadas ocasiones, la nota que ha dado Alfonso, han sido declaraciones que lo exhiben como un desconocedor del estado, como un ciudadano de la Ciudad de México que intenta regresar a su tierra y con algunas exposiciones increíbles que lo dibujan como una persona que vive una realidad alterna a la que viven los sonorenses. Tan solo en esta semana, lo más trascendente de Durazo retomado por las redes sociales, es su dinámica de asumir actitudes de un “fajador” dispuesto a tirar golpes a diestra y siniestra, lenguaje que choca con el sentir de la población. Y aún no inician las campañas por la gubernatura. Pero aparte de eso, la gente no cree en sus políticos y duda mucho de sus gobernantes. Se ha mentido tanto. Se ha prometido tanto. Se ha abandonado tanto a los distintos sectores productivos que lo que menos importa ahora es pensar en una campaña política. La gente quiere que las vacunan lleguen pronto y dejar atrás esa pesadilla de pandemia. La gente quiere traer dinerito en la bolsa para llevar el pan de cada día a las mesas de su casa. La gente quiere que le pavimenten su calle. La gente quiere vivir tranquila. ¿Ustedes creen que un exfuncionario público cuestionado por sus malos resultados en el cargo que ocupó despertará el interés en esa gente? Muchas más si la percepción que está ofreciendo es la agresividad, la confrontación, el ataque. De hecho, nos está anunciando que, siguiendo los mismos pasos de López Obrador, buscará la división de los sonorenses con mensajes de odio. Como si no tuvieran aún fresco en nuestras memorias la división entre Obregón y Hermosillo provocada por Guillermo Padrés y el dichoso Acueducto Independencia, el mismo que nos está costando 30 millones de pesos mensuales, solo de pago por consumo de energía eléctrica. Rosario Robles Robles, candidata de “FuerzaXMéxico” a la gubernatura del estado, asegura en entrevista para “De Primera Mano” de “Primera Plana Digital”, que de ninguna manera se prestaría a una jugada que lleve como propósito, al final de la campaña, aliarse al proyecto de Alfonso Durazo para alcanzar la gubernatura… “No me lo dijeron desde el principio y por lo tanto, si me lo proponen no lo aceptaría”, aseguró la también académica de la Universidad Estatal de Sonora… Algo muy similar nos respondió el candidato de Redes Sociales Progresistas (RSP) Cuauhtémoc Galindo… En ambos casos consideraron que podrían triunfar en la próxima contienda y coincidieron en la razón para pensarlo: “La gente busca una opción diferente y tenemos capacidad para lograrlo. Venimos de la ciudadanía y esta última ya no quiere ver a los mismos de siempre”… Bueno, el reto es bueno… Ya veremos al final de la campaña si llegan hasta el último momento o “algo” hace que se contradigan… Por su lado, Carlos ‘Bebo’ Zataráin, el candidato del Partido Encuentro Social a la gubernatura no quiere entrevistas… Asegura que su abogado le indica que debe permanecer callado… En realidad, es una decisión inteligente… No puede explicar cómo renunció al PRI para darle el apoyo a Durazo y ahora aparece como candidato de un partido “rémora” de Morena… David Colmenares, el auditor mayor de la Auditoría Superior de la Federación ha hundido a ese organismo autónomo y dueño de una extraordinaria credibilidad, en un sujeto que ha puesto su rodilla en el suelo ante el presidente de la República… Muy indigno… Si la ASF encontró irregularidades en el manejo de los dineros públicos de la “Cuatroté” en el año 2019, luego de las auditorías practicadas, esto no varía un ápice… Hay inconsistencias por más de 64 mil millones de pesos… Y si le ha dado la razón a AMLO quien calificó de “exagerado” el monto de más de 300 mil millones localizado por la ASF como costo por la cancelación del Aeropuerto Internacional de Texcoco, así hayan sido 200 mil o 100 mil millones de pesos, lo único real es que todo ese dinero se echó al tambo de la basura, tan solo por la obcecada actitud presidencial de construir Santa Lucía…