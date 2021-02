Vueltas que da la vida: Andrés Granier, dejó la cárcel, y es casi seguro ganador en la elección de Villahermosa

A MEDIO PROGRAMA CIRO LO ANUNCIÓ: “Está aquí con nosotros Adrián LeBarón. Viene a platicarnos cómo está la violencia en su tierra. ¿Es Sonora o Chihuahua, Adrián?”, le preguntó al invitado presencial. LeBarón le contestó que la violencia está mayormente en Sonora. Y la describió en toda su espantosa magnitud: --Hace unos días un centenar de criminales instalaron un retén en medio de la nada, entre Sonoyta y San Luis Río Colorado. Todo vehículo en buen estado era detenido, despojaban del carro a sus ocupantes, de sus pertenencias, sin ningún temor, a pesar de que cerca de ahí se encontraba el Ejército. Ciro, el conductor del programa parpadeó. No parecía creíble que cien criminales hubiesen instalado un retén a 60 kilómetros de Sonoyta sin que ninguna autoridad acudiera a verificar esto. Los retenes colocados por delincuentes no son raros. Esta costumbre lleva años. Aquí en el norte del país oímos hablar de estos retenes que eran comunes en los estados de Michoacán, de Guerrero, de Oaxaca y de Sinaloa. Usted recordará que en estos Rumbos con frecuencia me refería a los atracos que bandas de delincuentes cometían con los viajantes. Fue tan temido ese trecho, de Estación Don a Guasave, que el Gobierno de los Estados Unidos alertaba a sus ciudadanos a no transitar por ese tramo. En un viaje a Nayarit, me tocó ver a toda una familia pidiendo ayuda al pie de un cerro cerca del poblado de El Carrizo. Me contaron que viajaban en una Suburban de California a Michoacán y se detuvieron en un “retén”. Pronto se dieron cuenta que se trataba de criminales. Los desvalijaron, les quitaron la camioneta y el dinero que llevaban. Luego llegaron unidades policiacas que les recomendaron que no pusieran el reporte ante el Ministerio Público. “Sería muy peligroso para ustedes, llevan niños, no, no, tengan mucho cuidado”. Este tipo de crímenes existe en las carreteras desde mediados del siglo XX. Y la corrupción autoridades-delincuentes, ha sido siempre el factor predominante para la prevalencia de la impunidad. Lo anterior me lleva a recordar una entrevista que el colega VIVEROS le hizo al exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana ALFONSO DURAZO MONTAÑO. Sin ánimo de jorobar a nadie, cada vez que veo una entrevista suya, me pregunto cómo es que este nativo de Bavispe se mantuvo al frente de una Secretaría tan vital para la seguridad del país, durante más de dos años. Será por eso, quizá, que Alfonso se enredó con las palabras y, en algún momento, dijo que el problema de la violencia y la inseguridad, se debe a quienes estaban en el cargo en los dos años anteriores. O algo así. Ciertamente, el candidato de Morena al Gobierno de Sonora, cometió un error lingüístico que dio pie para el chacoteo entre quienes no le quieren. Se entiende. Estamos en medio de una campña político-electoral. Están de moda los “memes”. El vacile, el chiste cruel. Y si Durazo da lugar al chascarrillo, bueno, a aguantar vara. ¡Pelillos a la mar!, en todo caso. Lo cierto, caro lector, es que el pueblo de México no tiene un real interlocutor en el Gobierno de la República. El presidente lo es todo. Él pregunta. Él se contesta. Y si alguien lo objeta, de inmediato lo descalifica. Este rasgo en la personalidad del “primer mandatario”, es lo que ha hecho imposible un entendimiento de la ciudadanía con él. Durazo se ha amoldado al estilo de su jefe. Amenaza. Se burla de quienes son sus competidores pero lo hace, generalmente, sin un sentido del conocimiento general de las cosas. La verdad es que no le veo muchas posibilidades a Durazo en los debates que están por venir. Sin embargo, aún si perdiera todos los debates, Durazo contará con el apoyo de la “marca”. Y la marca no se llama Morena, se llama “López Obrador”. Adrián LeBarón fue hasta la Ciudad de México, a informarle a CIRO GÓMEZ LEYVA, como anda la violencia en Sonora. Se quedó corto. Y demostró que no conoce bien a bien al Estado de Sonora. El asunto de los retenes por delincuentes, no es nada nuevo. Existe en Sonora desde hace años. Especialmente entre Hermosillo y San Luis Río Colorado y, con mayor profusión, precisamente entre Sonoyta y SLRC. Como sea, Durazo se mantuvo durante poco más de dos años en la jefatura de la Secretaría supuestamente a cargo de la seguridad nacional, y su gestión, cualquier que haya sido, simplemente no se reflejó para bien. En todo caso, se reflejó para mal. Es posible que no lo hayan dejado hacer lo que quería hacer. Tal vez. O simplemente, es que nunca estuvo al mando de esa agrupación. Tal vez. Y ahora como candidato a gobernador, ese sería su némesis. Su lastre. Su talón de Aquiles. En fin, así las cosas. DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ ¡AH, QUÉ LAS HILACHAS! AYER ME TOPÉ EN las redes con un video en el que JACOBO MENDOZA, que por tres años dirigió a Morena en esta entidad, anunció su separación del puesto para buscar la candidatura a diputado local, haciendo la precisión de que en esa otra trinchera, de salir airoso, seguirá trabajando en la construcción de la Cuarta Transformación… Confieso que nunca había visto ni en fotografía a Mendoza. Me causó una buena impresión… Buen discurso, voz de locutor de los años cincuenta, joven, con cara de gente decente, aunque sería muy agradecible que un día de estos nos dijese qué diablos significa “cuarta transformación”… Porque, la verdad sea dicha, en poco más de dos años y dos meses que lleva en el Gobierno de AMLO, no he podido desentrañar cualquier atisbo de algo que pudiera parecerse a una transformación, ya fuese cuarta o quinta, pero que refleje un cambio… POR CIERTO, Y A PROPÓSITO del tema anterior, el motivo principal que hizo que Yécora perdiera su capital turístico, fue la inseguridad, los atracos en el camino de Ciudad Obregón a Chihuahua y de Hermosillo también… Pero este problema de inseguridad no se le debe acreditar a Durazo, ya existía en tiempos de FELIPE CALDERÓN, aún más, desde el sexenio de VICENTE FOX… Las cosas como son, señor mío… Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, este país y esta política, tiene tantas cosas que resulta difícil para un columnista darles cabida en una sola emisión… Por ejemplo: de Hermosillo recibí ayer este mensaje: “Convocatorias para contiendas salen el sábado”… Pues qué bien, pensé… Y recordé mi plática con algunos priístas de Cajeme, donde me he pasado casi un año sin viajar a ninguna parte—excepto una rapidísima “ida y vuelta” a Guaymas—y por tanto, la información se maneja por internet… Ya lo he dicho: procuro no caer en la costumbre de recoger datos en redes sociales, a menos de que se trate de algo perfectamente confirmado… La burra no era arisca, etcétera, etcétera… Pero ayer un asuntillo por ahí llamó mi atención: una guapa alcaldesa, MARA LEZAMA, que gobierna Cancún, contrató los servicios de una empresa que renta aviones y Jet ejecutivos, para viajar de Denver, Colorado, a Cancún, con el único propósito de acompañar al presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR en su gira por su municipio… El avión le costó varios miles de dólares… ¿Por qué la exhibición?... Vaya usted a saber… Acuérdese que estamos en plena campaña política y, según los decires, serán las elecciones más violentas de las que se tenga memoria… Eso se dice… SEGURAMENTE USTED YA está enterado: en Tabasco están sucediendo cosas muy raras, el exgobernador priísta ANDRÉS GRANIER, priísta de hueso colorado, y el también exgobernador de Tabasco MANUEL ANDRADE DÍAZ, así como YOLANDA HUERTA OZUNA, contienden por la Presidencia Municipal del más importante municipio. Centro, mejor conocido como Villahermosa. Andrade, renunció al PRI para contender por el PRD, Yolanda lo hace por Morena, y Granier por el PRI y el PAN… Hay que recordar que Granier fue encarcelado en tiempos de ENRIQUE PEÑA NIETO y, andando los años, fue liberado… ¿Y sabe usted cómo andan las encuestas? Aquí van: Andrade, (PRD), 26%; Ozuna (Morena), 12%, y Granier (PRI-PAN) 62%... ¡Qué cosas tiene la vida, Mariana!... Es todo. Le abrazo.