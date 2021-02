En Cajeme, una cátedra sobre la política y los partidos en el devenir de la historia

HE DICHO EN DOS QUE tres ocasiones que el proceso electoral de 2021, será como ningún otro: beligerante, sucio, amoral e inmoral en más de un sentido y, posiblemente, en algún momento, violento.

Pero se me escapaba una definición que siempre tuve frente a mis ojos y no la había advertido: que será—ya es—el proceso electoral de las traiciones y las ingratitudes.

Lo supe apenas el otro día, mientras revisaba mis WhatsApps. Me apareció uno que parecía sacado del lejano pasado. Había un templete. Un pódium. Atrás del pódium, varias leyendas pintadas sobre la pared y un hombre regordete hablándole a la escasa audiencia.

En la pared del fondo, arriba a la derecha, un logotipo muy familiar para mí. El logo del PRI.

El tipo del micrófono arremetió con todo en contra de los que en el clóset de su casa guardan tres camisetas de tres distintos partidos. Una para cada chamba.

Los priístas que escuchaban aplaudieron fuerte y esto le dio renovados ánimos al orador. Fue citando a los que ya estaban haciendo talacha en Morena.

Hizo una precisión: no es lo mismo cuando un político abandona a su partido porque los caciques de la política le cerraron las puertas, que cuando un militante, sin decir agua va, abandona el barco y se engancha en el partido triunfante.

De estas ingratitudes habló el político de algún pueblo, de algún parte en el ancho escenario de nuestra patria.

Un poco se dijo y se analizó el fenómeno de los que traicionan a sus partidos, durante la Conferencia que ayer ofreció a los miembros del Café del Yori Inn, de Ciudad Obregón, el político y analista BULMARO PACHECO MORENO.

(En este punto estuve en un tris de apelar a una vieja frase que los periodistas de hace sesenta años, acostumbraban intercalar en sus textos: “No está usted para saberlo ni yo para decírselo, pero”…).

Pacheco brilló con luz propia ante una audiencia muy plural, en la que observé a militantes de distintos partidos, gente de trabajo, profesionistas, agrotitanes (cual dijera el inolvidable colega PEDRO BELTRÁN LIZÁRRAGA), verbigracia, ANTONIO GÁNDARA ASTIAZARÁN, a quien tuve el gusto grande de saludar a las prisas.

El excoordinador de Asesores del entonces secretario de Gobernación y hoy embajador de México en Estados Unidos, ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGÁN, dejó pasmada, silenciosa mientras escuchaba atenta, a la concurrencia. Hizo una radiografía de lo que hoy son los partidos y cómo la naturaleza humana se refleja en la conducta de los que, de la noche a la mañana, reniegan del árbol que les dio sombra.

Sutilmente, hizo alusión a la falta de amor a la camiseta. Personalmente percibí en cierto momento una crítica a los que se vendieron por un plato de lentejas.

Estuvo bien Bulmaro.

Yo diría que fue una mañana grandiosa, un platillo político de altura, de esos que no se olvidan jamás.

Tuve el gran honor de ser invitado a este interesante evento por el conferencista BULMARO PACHECO pero también por CHUY FÉLIX HOLGUÍN, que comparte el liderazgo del grupo con su entrañable amigo SÓSTENES VALENZUELA (las coincidencias de la vida: cuando yo conocí a SÓSTENES VALENZUELA, allá por 1977, él era regidor de Cajeme, si no recuerdo mal. Luego sería líder del PRI Municipal y pasaron esos años de la transición de los setentas a los ochentas. Llegó la alternancia política en el municipio: ADALBERTO ROSAS LÓPEZ ganó la Alcaldía derrotando al PRI y le abrió la puerta al PAN. Probablemente Sóstenes y Chuy Félix no se conocían todavía. Pero yo conocía a Chuy desde que ambos éramos niños, aunque le llevaba en años. Andando el tiempo y por esos azares del destino, Chuy y Sóstenes se conocieron. Sóstenes era alcalde y Chuy regidor. Luego el de Tónichi dejó la Alcaldía y se fue a ocupar la Procuraduría General de la Justicia. El resto de la historia algún día se la contaré pero por ahora solo me queda decirle que ellos cultivaron una enorme amistad y creo que esto no se le puede escapar a nadie).

Llegó ANABEL ACOSTA ISLAS, exsenadora y fuerte aspirante a la Presidencia Municipal de Cajeme, por el PRI. Fue mi vecina de asiento.

Por ahí cerca, detecté la presencia de un conspicuo miembro del grupo, el Lic. CARLOS AMAYA RIVERA, paradójicamente fuerte pilar de en medio del grupo panista en 1982, cuando el PRI y el PAN se enfrentaron por la revancha.

El tricolor se desquitó.

Pero la amistad entre Sóstenes y Amaya se consolidó y hoy. 40 años después, ambos comparten la mesa y la perspectiva de la vida desde su circunstancia.

Yo ya me había retirado cuando el médico veterinario EDUARDO (Chito) ZAMORA, hizo uso de la palabra. Me había dicho antes de iniciar el evento que su fuerte no era la política, sino el tema de la lucha al interior de la CNC. ¡Qué tal si hubiese sido su fuerte!

A la distancia, un cruce de saludos—a propósito— con el cenecista SAÚL MANRÍQUEZ, con quién intercambié algún punto de vista sobre la situación del cenecismo en Cajeme.

Diligente, servicial, el colega ALBERTO CAMACHO, y el apoyo generoso de VÍCTOR LÓPEZ, el “Wasangas”, que se abre paso en el complicado mundo del periodista de provincia.

¡Saludos afectuosos a ambos!

POR CIERTO, CASI OLVIDO comentarle que, durante su exposición, Bulmaro hizo una chispeante alusión a TOÑO VALDEZ VILLANUEVA, lo que arrancó una carcajada general.

Se podría decir que asistieron tres alcaldes: los dos anfitriones y FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ, en cuya compañía, junto con BULMARO PACHECO y JULIÁN LUZANILLA CONTRERAS, compartí por la mañana, temprano, la mesa en el Plaza Inn obregonense.

La audiencia se fue enriqueciendo a medida que arribaban más invitados. Por ejemplo, con la llegada de OMAR GUILLÉN PARTIDA, subsecretario de Economía y casi seguro candidato del PRI a diputado federal por el Distrito 06; LUIS ARMANDO ALCALÁ, que aspira a mantenerse en la curul otros tres años, y RAÚL ACOSTA TAPIA, exdiputado local por partida doble y exdelegado de la Procuraduría Agraria en Sonora.

Con varios kilos de menos, el saludo a un rejuvenecido ADRIÁN MANJÁRREZ DÍAZ, el experimentado jefe de la Agencia Fiscal en Cajeme. Y el saludo de puño cerrado y mano extendida, a MANUEL MONTAÑO, el borreguista por excelencia en Cajeme, lo que me lleva a recordar que ayer realizó una gira muy intensa por el Mayo el candidato de Movimiento Ciudadano, al Gobierno del Estado, RICARDO BOURS CASTELO.

Yo platiqué brevemente con él cuando amablemente me llamó para felicitarme por mi cumpleaños.

Me comentó que hoy andará por Etchojoa y Huatabampo y regresará a Cajeme por la tardenoche.

¡Durísimo ha trabajado Ricardo y ahí va, pisando fuerte, sin menguar el ritmo de trabajo!

Minutos después de la llamada de Ricardo, llegó la de CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO. La percibí fresca en la palabra, actual en los temas, y la promesa de que próximamente estará por acá.

En unos minutos, platicamos hasta de “Bruno”, su perrito, cuya foto con ella mereció algunas llamadas a este columnista.

Particularmente, me gustó sobremanera saber que Claudia ama a los perros.

Y ya que hablo de felicitaciones, si bien es cierto que me resisto a citar a todos mis cuates que tuvieron la gentileza de enviarme parabienes, no menos lo es que sí puedo mencionar al primero de ayer: el Dr. ARNULFO RODRÍGUEZ…

Infaltable, ayer, el mensaje de EDUARDO BOURS CASTELO, el exgobernador que después de casi seis años de silencio, lo rompió cuando inauguré el programa de entrevistas “Forma y Fondo”, que durante algunos años conduje a través de TRIBUNA RADIO, hoy, lamentablemente, extinta. Al aire, sin cortapisas, Eduardo me habló de la lealtad. Tú eres y has sido muy leal conmigo y yo soy leal contigo, porque la lealtad es una carretera de ida y vuelta”. Al aire dijo eso. ¿Qué otro exgobernador se hubiese atrevido a decirlo públicamente?

El moderador de la conferencia el Lic. DAVID CHÁVEZ, a quién, a la distancia, saludé.

Me llamó la atención ver allí a RAMONCITA FLORES LÓPEZ, no así a NYDIA RAZCÓN, a quién en la reunión anterior saludé en uno de los descansos.

Y bueno, ni hablar: se me agotó el espacio.

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com

Fuente: Mario Rivas