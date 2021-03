Arrancan campañas próximo viernes

El próximo viernes arrancan campañas políticas por gubernaturas, se abrirán de capa los candidatos, sobre todo los de oposición; Ricardo Bours, Alfonso Durazo, de hecho, ya dieron avances en precampaña, solo faltará ver la actitud del candidato de la Alianza, Ernesto Gándara, y los lineamientos del IEE y PC y autoridades de Salud, los términos, lineamientos, aforos, etc... ante el problema del COVID. Previo al inicio de esta, una semana de definiciones, de hecho, ya las listas de la mayoría de candidatos a puestos de elección popular casi amarradas, veremos cuáles son competitivas, quienes suman, restan, la actitud de quienes no llegarán, de quienes se sienten desplazados y reacción de indecisos, como también renuncias al Gobierno del Estado, algunos se van a las “pizcas” algo normal en cada sexenio. Como les fue a los candidatos previo a este arranque del próximo viernes, pues arrancamos con el que generó más controversias, incluso a nivel nacional, malestar en ciudadanía, gremio médico, memes, etc. nos referimos a Alfonso Durazo, a quien una buena entrevista de radio que le hicieron la convirtió en un desastre su respuesta en relación a médicos y Seguridad. Le preguntó un compañero de medios, Luis Alberto Viveros, cuestionó, el por qué pasantes y médicos se resisten a ir a dar servicio a zonas inseguras, y me consta, como; Caborca, Sásabe, Sonoyta, y toda comunidad donde hay crimen organizado. Y la respuesta de, Durazo, fue, ¿Para qué estudiaron Medicina? Es su obligación, y el remate “En la Pitic, Náinari, Polanco, no los necesitan” nunca hubiera dicho eso, y menos cuando él vive en la zona más lujosa y cara de la capital…La Jolla. Obviamente hubo reacción del gremio médico, de ciudadanía, ante quien fuera el secretario de Seguridad, quien no hizo nada por mejores condiciones de Seguridad en la entidad, su tierra, ahí están los resultados. ¿Cómo esperar que un médico se vaya a una zona sujeto a ser levantado para ir a curar a un sicario herido? ¿Si no salva? Y aparte se convierte en un cabo suelto, de hecho hace tiempo el mismo secretario de Salud, Enrique Clausen, me comentó lo difícil cubrir esas plazas, médicos tienen miedo y sus familias. Lo de Polanco levantó mucha sorna, sobre todo aquí en Cajeme, todo tipo de memes, incluso a nivel nacional en televisoras, motivo de chascarrillos, donde ubicar ese municipio en la entidad, así pues, candidatos, abusados al responder una pregunta, redes sociales hacen pedazos ante cualquier error al responder.

ERNESTO GÁNDARA

Al buen Ernesto, le hicieron un favor, al tumbarle por unas horas su cuenta de twitter, al igual que la campaña que hubo con Ricardo Bours, hace unos días, encontrado el origen en una oficina del PT en Ciudad de México. Los ataques lo único que hacen es posicionar, haya salido o no de MORENA, para el colectivo de la gente a ellos los ubican, señal que no andan tan bien las cosas, las encuestas están cuchareadas, y esto, repito va a tercios, si siguen los ataques y campañas negras, serán señal de desesperación, sobre todo en el sur, aquí en esta región difícil panorama para MORENA y coalición. En la semana, Gándara, señaló que hay que quitar obstáculos, para generar empleos, cierto, por eso buena la iniciativa de gobernadora, Claudia Pavlovich, recién aprobada por Congreso, que tramite que en 30 días no reciba respuesta, se dará por aprobada apertura, a reserva de que sea un tema de PROFEPA, SEMARNAT. Otro señalamiento, aparato burocrático muy obeso, es correcto, y en eso se debe aplicar quien gane la gubernatura, es un exceso de personal, y son millones de pesos al año que bien se pueden redireccionar a inversión y gasto productivo. El próximo viernes arranca el “ Borrego” hermetismo en cuanto en donde inicia, me da la impresión que iniciará en el sur, reitero, un buen candidato, perfil, constancia y disciplina para lograr su objetivo, pero veo un problema, las fórmulas locales, y una Alianza que no ha logrado convencer a la sociedad, no la digiere, indecisos, veremos sus mensajes y propuestas.

RICARDO BOURS

En una sola frase que dijo esta semana lo dijo todo y señaló cuál es el principal problema en la entidad “Sonora en Llamas” y nadie asume sus responsabilidades en los tres niveles de Gobierno. Cajeme, Guaymas, Empalme, Caborca y municipios aledaños hasta, San Luis, fuera de control, en manos de Halcones, grupos criminales, cárteles; matan, roban, levantan, queman camiones, etc. con total impunidad…, de hecho, este, nuestro querido, Cajeme, entre; balas, miedo, horror, muerte, y un alcalde pusilánime, Sergio Pablo Mariscal, y ni se diga, Sara Valle, quien ya consiguió medio salvoconducto con una Regiduría para el siguiente trienio, al igual como hizo, Lorenzo de Cima. De hecho, para Ricardo esta será una de las propuestas en las que trabajará y ofrecerá opciones, máxime que su tierra, está sumida en el horror, y de seguro, de llegar a la gubernatura, enfrentará al crimen igual que su hermano el exgobernador Eduardo Bours, jamás olvidaremos aquel par de operativos que hicieron retroceder al crimen, siendo procurador, Abel Murrieta, virtual candidato de MC a la Alcaldía de Cajeme. Subió varias fotos en la semana, Ricardo, de lo que fue su gira de precampaña, y recalcó, hay que consumir en lo local para reactivar la economía, y ya lo veremos a partir del próximo viernes, con sus propuestas, que van de acuerdo a necesidades de cada región, con los soportes financieros, técnicos, necesarios para hacerlos realidad. Obvio, tiene su visión de lo que debe ser un Gobierno, lo que hay que cambiar, será crítico del actual, es candidato de oposición, pero será respetuoso. ¿Dónde iniciará Ricardo precampaña? Pues todo parece indicar que será una sorpresa.

LISTAS

Pues como comentamos, ya empezaron a circular listas de candidatos a puestos de elección popular, MC, la mayoría de sociedad civil, sin partido, de hecho, me cuestionaron ¿Quiénes son? Por aquello de los nombres que surgieron para posiciones en la capital. Lo que yo respondí es que son agentes de cambio, liderazgos en sus colonias, tal es el caso de la lista de la capital, Rogelio Cota, empresario ligado al deporte; Jesús Vázquez, liderazgo en Comisaría, Miguel Alemán, quien liderea que sea municipio, Daniel Sol, Carmen Palacios, entre otros. ¿Qué no es lo que quiere la sociedad? ¿Nuevos rostros? Y esto no lo podemos decir en las fórmulas de la Alianza, no todos aclaro, pero hay reciclaje, hay compromisos, cuotas, surgidos de la firma de esa precitada Alianza PRI-PAN. Por eso creo que el peso de la campaña de la Alianza, recae en la figura de Ernesto Gándara, obvio en, MC, Ricardo Bours, es el proyecto, pero tiene más margen de maniobra con las fórmulas locales y federales, le van a sumar, que la Alianza, inclusive, MORENA. XVII Vaya problema para la Alianza en Cajeme, que tienen que resolver ya la lista para diputación para el Distrito XVII, ya van 6 apuntados; Kiki Díaz Brown, Ana María Castro, Andrés Rico, Pepe Guerra Fourcade, Abraham Montijo, Gabriel Baldenebro. Anabel Acosta, irá por la Alcaldía, Luis Armando Alcalá por el XVI, ya veremos por quien se decantan los grupos “dizque” de poder en Cajeme, y la reacción de los que van a sentar, en este Distrito, el “juego de la silla” igual que en la elección del 2018 que a 72 horas de registro, había pleito por los grupos de poder para evitar que, Abel Murrieta, fuera candidato, y ya saben lo que pasó. Pero al margen de esto, complicadísimo panorama para Alianza en Cajeme, ya medidos en la capital, y por consultas que he hecho, de encuestas, esas que no salen, con actores de aquí y de la capital, ni saldrán, hoy en estos momentos, al frente por la Alcaldía, la lleva Rodrigo Bours, seguido por Abel Murrieta de MC. ¿Morena? nada que hacer, impresentables; Sergio Pablo Mariscal, José Carlos Galindo, Javier Lamaraque… o el que pongan, se irán al fondo, Orlando Salido, por PT, nada que hacer, aunado a su falta de capacidad. Así que todo pinta a que Cajeme, será una carrera entre dos, “Pipigo” y Abel y saquen conclusiones a que candidato a la gubernatura le beneficia esto.

“CAJEME, CÓMO VAMOS”

Excelente propuesta, idea, que se ha cristalizado en Cajeme, y que ya funciona en la capital “Cajeme, Cómo Vamos” a la que se han integrado gente de la sociedad civil, sin partidos, con el objetivo de ver el futuro de este municipio. ¿Por qué nace? En mi opinión, por un hartazgo de la gente de la clase política, ya son años de estar viendo cómo el municipio se deteriora en; corrupción, pésima infraestructura, índices de criminalidad en todas sus modalidades, y dijeron ¡Ya basta! Y vaya que están en su derecho, en ver por ellos, sus familias, negocios, comunidad, no es posible ver a este municipio en las condiciones en la que está y un futuro incierto. Felicito a; Nicolás Olea, Juan Antonio Hernández, Arturo Barnetche, Guillermo Pineda, Baltasar Peral, Julio Pablos, entre otros, de inicio son como 14 entre empresarios, hombres y mujeres, por comprometerse, proponer planes, y la visión del Cajeme que quieren. Hago un llamado a los candidatos más viables y preparados; Rodrigo Bours y Abel Murrieta, a que hagan suyas esas propuestas y las empaten con sus ideas y proyectos para este municipio que mejore su calidad de vida, hoy hundido en la incertidumbre, balas, muerte, temor, y mucha corrupción, incluyendo policiaca.

AVIADORES

Y hablando de corrupción, todo parece indicar que hay, 14 ¡Aviadores! En el área de comunicación del Ayuntamiento, y que nada tienen que ver con medios de comunicación. Si así está esa área ¿Cómo andarán otras? Y todo parece indicar que lo que resta de la administración el presupuesto se lo llevarán dos portales digitales, que se la llevarán a puro “cebollazos” para Mariscal y Galindo. Por cierto, a una de las “aviadoras” para justificar el pago, la obligan de irse de niñera a casa de una funcionaria, y pues aquí tienes otro caso mi estimado contralor, Pepe Guerra, no es cuestión de interponer denuncias, sino que cheques la nómina el próximo día 15, en físico, para que te lleves la sorpresa.

BLOQUEOS O FORMA DE VIDA

Me sumo a lo dicho por dirigentes de CONTRAN, CANACAR, lo que sucede entre, Guaymas y Obregón, con bloqueos y cuotas a transporte y “voluntarias” a ciudadanos, ya no es protesta, es una forma de vida ¿Y el Gobierno Federal? permisivo, como todo. Y el detalle es que señalan a que está metido el crimen organizado, y es cierto, si hay miembros de la Etnia, pero mucho “halcón” y ya con armas, las proyecciones que hacen los dirigentes, en base a 8 mil camiones que circulan por la rúa, es de 144 millones de pesos ¡Mensuales! Ante esto no pinta cualquier negociación de Adelfo y Aguilar, los del INPI, por fuera agarran más. A esto súmenle el poliducto “picado” y lo que venden por fuera, y ni; PEMEX, Guardia Nacional, SEDENA, hacen nada ¡Increíble! pero pues es la política de AMLO y ese “florero” que es la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. ¿Hasta cuándo aguantarán los transportistas, industriales y productores? Se habla de un paro este 2 de marzo, no sé, algo ocurrirá en el futuro, ya hubo un muerto ¿Qué sigue? o ¿Quiénes siguen? Paciencia tiene un límite.

NATALIA

Injustificables los ataques a una mujer quien considero toda probidad y honestidad, me refiero a, Natalia Rivera, quien este domingo hace oficial su renuncia a la Jefatura de Oficina del Poder Ejecutivo, se va el brazo derecho de la gobernadora, Claudia Pavlovich, quizás a campaña de, Ernesto Gándara, como también la veo en posición número uno pluri al Congreso, por el PRI, por merecimiento, y paridad, así estarán los demás partidos, posiciones 2, 3, en adelante se habla de; Miguel Pompa, Enrique Clausen, aunque también gente del candidato; Memo Silva, Gilberto Gutiérrez, ya veremos.

EMPLEOS

En pasada colaboración comentábamos de cierre de 95 o 96 empresas en enero, y que de esas, 26 eran de Cajeme, aunque aclarando que la mayoría son micros, algunas PYMES, las más afectadas, por pandemia y la pésima política del Gobierno Federal. Este fin de semana estuvo el director del IMSS, Zoé Robledo, y habló de una recuperación de 27 mil 161 empleos en febrero, de ser así, pues que bueno, habrá que ver que rubros y actividad reporta esto, veremos que dicen analistas económicos y financieros como, Alejandro Romero y Luis Morfín, y reporte detallado del secretario de Economía, Jorge Vidal

¿LEY CHURRUMIAS II?

Ya hay una Ley que promovió la diputada, Alejandra López Noriega, aprobada que prohíbe venta de productos “chatarra” en escuelas, hoy por cierto sin clases presenciales ¡Y quieren otra! el colmo.