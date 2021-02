¿…Y si el mundo está aislando a México?

Primero, el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, le responde al mandatario mexicano, López Obrador, que la prioridad en la aplicación de las vacunas es el pueblo estadounidense, lo que se interpretó como un sonoro revés ante la solicitud mexicana de apoyo al vecino del norte. Al mismo tiempo, dispuso la obligatoriedad a todos, de la documentación de una prueba negativa de COVID antes de realizar un viaje a suelo americano. Después, el primer ministro de Canadá, Justin Tradeau, suspende hasta el próximo 30 de abril los vuelos a México.

Al mismo tiempo, España restringe la llegada de extranjeros, sujeta a exhibición de pruebas negativas de COVID y cumplir con una cuarentena. Antes, el Reino Unido había establecido una disposición similar. Solo México no tiene restricción alguna. Un extranjero puede llegar a nuestro país, quizá alguien le tomará la temperatura en el aeropuerto, o quizá no. No pasa nada. Resulta lógico pensar entonces que México se está aislando del mundo.

Porque el mundo ya está aislando a México.

Salvo el caso de un dirigente empresarial que, al parecer, aceptaría una candidatura de la triple alianza PANPRI- PRD a la diputación federal por el tercer distrito con cabecera en el nor-poniente de Hermosillo, no se observan rostros nuevos entre los aspirantes que han comenzado a ventilarse con miras a lograr una curul en la Cámara de los Diputados… La mayoría son “canicas ya cascadas”… Primero, los actuales legisladores “morenistas” ya levantaron la mano y hasta solicitaron por escrito a su bancada en San Lázaro, sean contemplados por su partido para buscar la reelección, como si hubieran tenido logros en favor de Sonora y los sonorenses… No fueron capaces de elevar la voz para lograr mayores recursos para sus paisanos, luego de los recortes y las miserias enviadas desde la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal… Eso sí, tienen el gran mérito de ser parte del ejército que practica la “obediencia ciega” a favor del presidente de la República… Y así pasarán a la historia Wendy Briceño, Lorenia Valles, Heriberto Aguilar, Javier Lamarque Cano e Hildelisa González… En cuanto a los nombres por parte de la “triple alianza”, Lina Acosta Cid, en San Luis Río Colorado, es una panista conocida que ya tuvo su representación en el Congreso del Estado… En Nogales, los números y “momios” indican que ante el desastre de administración municipal del alcalde “morenista”, Jesús Pujol, la candidata natural a sucederlo sería la panista Leticia Amparano… Sin embargo, “alguien” muy poderoso metió las manos y cambió la dirección hacia el priísta Jorge Freig Carrillo, quien no tiene malos números, pero que tampoco es garantía… Además, “Morena” no dejaría que alguien con tanta carga negativa como Pujol, intentara siquiera la reelección… Total, que doña Leticia, quien ya ha sido legisladora, buscará de nuevo una curul federal… Para el tercer distrito electoral federal, tenemos a un rostro nuevo… Se llama Arturo Fernández Díaz González y ha sido representante empresarial en los años recientes… Con excelente imagen y un liderazgo natural, buscará iniciar una carrera en la política… Claro, cumplirá primero con las formas y en estos días compartirá esa propuesta con la directiva de Coparmex- Sonora… En Guaymas se está formando un cóctel interesante… Para la alcaldía hay varios tiradores, todos ellos, también, “canicas muy cascadas” y lo peor, que Sarita Valle, la inepta presidenta municipal “petista”, ya levantó la mano nuevamente… En Cajeme y Navojoa, lo único real, contundente, es el estrepitoso fracaso de los alcaldes de Morena… Una oposición con buenos candidatos, triunfarán sin mayores problemas… Finalmente, Alfonso Durazo, la firma más importante del partido de López Obrador en el estado, sin duda alguna no es ningún ingenuo y, al igual que en Nogales, no gustaría que Sara Valle, Sergio Pablo Mariscal y Rosario Quintero, repitieran como candidatos... En nada le “acarrearían votos”.

Pues ahora resulta que la vacuna rusa, “Sputnik-V”, sí es eficaz contra el coronavirus, publicó la acreditada revista “Lancet”, vocera de la autoridad mundial y laboratorios productores de vacunas en el mundo… En septiembre pasado, esta revista criticó abiertamente al Gobierno Mexicano por el mal manejo de la pandemia… Hugo López Gatell, entonces, calificó a la publicación de falsaria, al igual que a la vacuna rusa, porque –dijo- mientras no sea reconocida esta última por las autoridades sanitarias del mundo, “sería antiético y antibiológico su aplicación”…. Hoy ha cambiado de opinión… Evidentemente… “Lancet” es dueña de una gran credibilidad y la vacuna rusa es muy segura… Es más, -anunció el vocero de la pandemia en México-, “ya se firmó el contrato para adquirir 24 millones de dosis”.