Antonio Obregón Luken y el destino en su charla con Bulmaro Pacheco Moreno

ERAN TRES REFLEJOS DE UNA realidad con diferente definición y protagonistas. Las realidades merecieron “la de ocho columnas”. Una para cada lugar, para cada región. Para cada ciudad. TRIBUNA DEL YAQUI: “Pobreza, el mal que cimbra a Sonora”. LA VOZ DEL PUERTO, Guaymas: “Indigencia crece, mueren olvidados en las calles”.

TRIBUNA DEL MAYO: “Obras y edificaciones olvidadas, aportan al tema de inseguridad”.

Tres realidades quizá con diferente rostro pero una misma esencia.

¿Y qué hacen los alcaldes SARA VALLE DESSENS, SERGIO PABLO MARISCAL y ROSARIO QUINTERO?

La opinión pública ya determinó su condena.

¿Cree usted, caro lector, que esta situación podría cambiar en el tiempo que les queda en el cargo a estos tres ediles?

Yo no lo creo. Ya se les fue el tiempo y la oportunidad. “Nuestro” alcalde, acá, en Cajeme, está súper-reprobado. Usted seguramente leyó la nota que ayer publicó TRIBUNA DEL YAQUI. Demoledora. Vergonzante. Para llorar: una encuesta realizada en 100 municipios del país, sitúa a SERGIO PABLO MARISCAL en el número… ¡100!

Su porcentaje fue de 3.6%.

Huelgan comentarios. En Navojoa basta ver la prensa de todos los días para dimensionar el pésimo desempeño de la señora Quintero. Y lo mismo pasa en Guaymas.

Lo peor de todo es que la fiebre de la reelección les ha afectado a los tres por igual.

En TRIBUNA DEL YAQUI hay un pequeño texto con una parte de la declaración que hizo el 15 de diciembre pasado el alcalde Mariscal.

Textual: “Yo creo que tengo los puntos, para mí el proyecto es la 4T, el proyecto es Andrés Manuel López Obrador”.

Algo me dice que Mariscal no sabe qué es la Cuarta Transformación. Lo que por cierto no debe de avergonzarlo, pues creo que ningún funcionario sabe con precisión que es la 4T.

Y ya vamos sobre el tercer año.

El tema de las casas y edificios abandonados no es algo que deba desdeñarse. El abandono de casas, de empresas y tiendas que cerraron sus puertas y lo abandonaron todo, es un reflejo de una realidad. Los motivos aparentes pueden ser un poco distintos, pero, como digo, en el fondo parten de un mismo motivo.

No hay gobernanza. Hay descuido e ignorancia en quienes están al frente inmerecidamente de un Gobierno.

En otros tiempos, solía yo decir que este tipo de errores en la elección ciudadana de un mal candidato, son fallas de la propia democracia.

Ahora lo diría de otro modo.

Como sea, la trilogía de reflejos que ayer nos mostraron las “de ocho columnas” los tres periódicos de esta empresa, son una alerta de que estamos fallando como ciudadanos con la responsabilidad a la hora de votar.

¿Qué fueron los partidos?

De acuerdo, pero no por ellos el ciudadano debe experimentar con elementos que a todas vistas no están aptos para hacerse cargo de una gestión tan importante como es la de gobernar.

En fin, ya veremos.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

Y AQUÍ, LAS NOTAS TRISTES: recién falleció el profesor DAVID GUADALUPE VALENZUELA, oriundo de Las Parras, comunidad cercana de La Línea, en el municipio de Huatabampo…

Fue un excelente gestor de su gremio, y un activo honesto y servicial de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNTE, lo que derivó en que esta organización magisterial y sindical le otorgara su confianza en distintas comisiones…

La suya, fue una vida valiosa más que el COVID-19 se llevó…

¡Dios le bendiga, maestro!...

Y MÁS: AYER EL COLEGA ALBERTO CAMACHO nos reportó el fallecimiento del ingeniero JAVIER VILLA TORRES, a quien ayer mismo estuvieron velando en una funeraria de Esperanza, Sonora, población conurbana de Ciudad Obregón…

¡Descansa en paz!...

LA TERCERA NOTA ENTRISTECEDORA, ya es del dominio público y repetirla no sería apropiado de no ser porque su muerte está íntimamente vinculada a una pequeña historia pero grande en contenido emocional…

La información me llegó como suelen llegar las vivencias más impactantes, más recordables: ayer conversaba con BULMARO PACHECO MORENO, sobre la novela de VERÓNICA ORTIZ LAWRENZ, “Una decisión equivocada”. Tocamos puntos específicos, eventos que él y yo hemos abordado en incontables ocasiones y fue, exactamente, cuando abordamos el asesinato del general ÁLVARO OBREGÓN SALIDO, que la “nota” se construyó por sí sola…

--A propósito, colega, déjeme contarte lo que ocurrió, me ocurrió a mí de la manera más impresionante, menos esperada— me dijo, inusualmente él mismo sorprendido…

Me contó que el miércoles de la semana pasada estaba escribiendo el artículo-crónica que se publicaría en TRIBUNA el lunes siguiente. Necesitaba ciertos datos sobre el general Obregón, ya se había comunicado con un familiar de don Álvaro a Los Ángeles y, pensó que sería bueno comunicarse con ANTONIO OBREGÓN LUKEN, nieto del general e hijo de ÁLVARO OBREGÓN TAPIA…

Platicó con él, y, casi al final, Bulmaro lo invitó a dejar el confinamiento y para ello, debían irse al Sanborns: “Mira, vámonos a cenar al Sanborns, allí se respeta mucho el protocolo de salud, están separadas las mesas y se platica muy a gusto…

Tú dices cuando”, lo exhortó el huatabampense…

--Quedamos que nos veríamos este martes 2 de febrero en el Sanborns y cual no sería mi sorpresa que el día siguiente de mi plática con él, el jueves de la semana anterior, él sufrió un infarto mientras tomaba café justamente en el Sanborns— recuerda Pacheco, con tristeza…

Antonio Obregón Luken, fue llevado de urgencia a un sanatorio y murió al llegar…

--Fui el último con el que habló de política— presume el nativo de Huatabampo… Y yo supondría que la recomendación que hizo BPM de cenar en ese comedero, motivó a Antonio a irse a cenar a ese restaurante el día siguiente…

¿Es el destino?...

Puede ser…

Antonio cumpliría en breve 75 años…

Con Pacheco platicaba yo de que me hubiese gustado estar en Quiriego cuando la visita de CLAUDIA PAVLOVICH…

En esas comunidades la gente la quiere, la recuerda con cariño y esto lo he constatado yo en diversas ocasiones…

De hecho, el propio Bulmaro me invitó la primera vez que recorrí lo que él llama “África Central”, por las similitudes que existen entre esa zona de Etchojoa y la región central de aquel vasto continente: misma vegetación, mismo clima, sequías frecuentes, viviendas construidas con materiales iguales, si bien las costumbres alimenticias pudieran ser diferentes…

En aquel primer recorrido por las comunidades indígenas de Etchojoa, me topé, al llegar a una vivienda de carrizo, con una hornilla sobre la que hervía una enorme olla de barro con frijoles de un caldo al que evidentemente le habían echado demasiada agua que “alcance para las visitas”, como decía la orden perentoria de las abuelas el nieto ante la visita inesperada de la parentela…

Con Bulmaro recordé a la lideresa indígena SIMONA ALDAMA ESPINOZA, de Juchica, mujer de temple, con la belleza natural de las mujeres de esa etnia, y muy leales a sus principios, amén de su amistad con la gobernadora del estado…

Juchica tiene como vecinas cercanas, a las comunidades Bayajórit, Guaytana y Bacajaquía…

Es tan firme en sus costumbres, que cuando escasea el trabajo en su tierra viaja a la región de Caborca, donde trabaja en el espárrago…

Le busca a la vida y a pesar de este esfuerzo, no descuida sus deberes de lideresa social, es buenísima para la gestión…

De gente tan maravillosa como Simona, Claudia Pavlovich tiene el cariño y la lealtad a toda prueba…

Ni hablar: las cosas como son…

Ah, casi lo olvido: en aquel bien recordado viaje al “África Central” en Etchojoa, uno de los personajes que me orientaron sobre las costumbres de esos pueblos, fue un entrañable amigo de Simona: UBALDO IBARRA LUGO, en ese entonces alcalde de Etchojoa…

Y POR ÚLTIMO, ACTIVÍSIMO HA ESTADO el maestro JOSÉ LUIS ISLAS PACHECO, director del Museo Ferrocarrilero de Empalme y cronista de ese municipio…

La verdad sea dicha, le fue glamorosamente bien con los dos eventos, el primero, con la presentación del libro “El cielo en tu mirada”, de la escritora SIDNEY VALDEZ, a cuya ceremonia asistieron personalidades de la cultura y la academia…

En otro evento, contó con la presencia del doctor LUIS NÚÑEZ NORIEGA, coordinador de la Comisión al Fomento del Turismo del Gobierno del Estado…

¡Felicidades, mi querido José Luis!...

Es todo.

Le abrazo.

