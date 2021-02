Durazo… Ricardo Bours, candidato… ¿Escándalo en puerta?

Esta semana estuve en una reunión de columnistas con el precandidato de Morena Alfonso Durazo, por el formato y tiempos no hubo oportunidad de muchos cuestionamientos, habló más él, pero tuve la oportunidad y les resumiré lo que en mi óptica fue la reunión. Primeramente habló de su vida personal, familiar, de su niñez, de que tuvo que trabajar lavando carros en Arizona, de la beca que consiguió en aquellos tiempos, 250 pesos para poder seguir estudiando, de la reciente muerte de sus padres. Señaló que su papá le exigió a la enfermera donde estaba su esposa y que le dijo que había fallecido, a las 3 horas murió él. O sea mostró el lado humano de su vida, y ya después para no alargar el tema, le entró a lo del Estado, la gubernatura, la política y su visión, tema central del encuentro. Reiteró que hay que romper con el grupo hegemónico que domina el estado o -al PRI diría yo-, no lo dijo por su nombre, pero es obvio que se refería a Manlio Fabio Beltrones, al “Séptimo Piso”, es algo que se sabe, coincido con él, como lo tome el de Villa Juárez, rumbo a la elección de junio es otra cosa, no es rencoroso pero tiene buena memoria y sabe operar. Habló de un atraso económico del Estado que lleva muchos años, respeto su opinión, no la comparto, ahí conlleva crítica a exgobernadores y a la actual mandataria Claudia Pavlovich, aunque no dijo su nombre. Que hay que construir una carretera que una a Chihuahua, Guaymas convertirlo en Puerto de altura, ante saturación de, el de Long Beach en California. Dijo una frase en la geometría política, entraré a Palacio con el pie izquierdo para ayudar a la gente, obvio programas sociales como los de AMLO y con el pie derecho, fomentaré la inversión privada y que está a favor de Energías Limpias. ¿Le llevará contras a AMLO? La SCJN le acaba de dar palo a política energética de Rocío Nahle y hay iniciativa en el Congreso, preferente del presidente para fortalecer a la CFE y pegarle a las inversiones que hay de empresas extranjeras, lo que conllevará problemas con EUA y Canadá en el marco del tratado comercial. Nuevamente hizo mofa de los; ‘Patos’, ‘Borregos’, ‘Buitres’, ‘Potrillos’, en obvia referencia al precandidato Ernesto Gándara, Miguel Pompa, Humberto Robles Pompa, Ernesto de Lucas, creo que es rudeza innecesaria de parte de Alfonso, pero pues es parte de su estrategia, no mencionó a Ricardo Bours, pero me hace ruido que se meta con el precandidato de la Alianza, ya le revirará en su momento.

SEGURIDAD

Tocó el tema de Bavispe, el crimen de las familias Langford y Lebarón, que hay detenidos, pero la cifra que dio no coincide con la que da el abogado de las familias, Abel Murrieta, que señala que solo hay 3 detenidos y una célula que opera en la zona. Señaló Alfonso, que en un crimen es vital la autopsia, pero al ir cayendo la noche y al no llegar autoridades periciales de Chihuahua y Sonora, decidieron familiares levantar los cuerpos, por el riesgo que llegaran coyotes, y que no llegaron los policías estatales porque ¡no tenían para gasolina! El dardo fue directo para la fiscal Claudia Indira Contreras, de quien dijo, ni habla con el secretario de Seguridad David Anaya, eso no lo sé, pero si hay el antecedente de que entre Rodolfo Montes de Oca y Adolfo García, no había contacto entre ellos y se les pidió la bola. Donde sí me quedé con el ojo cuadrado fue cuando Durazo, dijo que de llegar a la gubernatura, recibiría un Estado “oliendo a pólvora”, sí es cierto, pero él como secretario de Seguridad, tiene corresponsabilidad en esto, los resultados ahí están, como también la salida de Pavel Núñez, de la Delegación Federal Fiscalía ante nulos resultados. Sonora, en el último lugar en carpetas de investigación. De hecho le pregunté, oye Alfonso, Cajeme, la tierra donde nacieron dos de mis hijos, está sumida en la violencia, muerte, indolencia de la autoridad, una estrategia de militarización fallida y unos capitanes Tarango y el de Guaymas, Cano Ahuir, que más bien parecen guaruras de los alcaldes y le hice énfasis del “crimen uniformado”, su respuesta mirándome a los ojos, me lo aceptó, tienes razón, ahí para que entiendan Sergio Pablo Mariscal y Sara Valle, par de impresentables que se quieren reelegir. Obvio dijo que hay que mejorar la capacitación, la academia de policía, los sueldos, nada que no se haya dicho, y que es la solución, mientras las cosas seguirán igual en Cajeme y Guaymas, en fin ahí parte de la narrativa de este encuentro.

RBC, CANDIDATO

Ayer en Asamblea de MC en la Ciudad de México, el empresario y político cajemense Ricardo Bours, recibió su acreditación oficial como abanderado por la gubernatura de Sonora. Con esto y a partir del 5 de marzo, verán también a otro Ricardo, lo de la gira de precampaña que le fue bien, e inició su crecimiento fue solo para calentar motores. Saco a colación esto por las encuestas a la “carta” continuas de casas como Massive Caller, Demoscopía, entre otras, que ponen al cajemense con 4 o 4.5 puntos de preferencia, lo que significa, según ellos, que en un universo de que salgan 1 millón de electores como en el 2018. ¿Solo 45 mil votarán por Ricardo? ¡Por favor! Esos se los llevará en una o dos colonias de su tierra, Cajeme. Es un despropósito el que hagan esto, se entiende, pero señores, esto será una elección de tercios, pero pues sigan con su estrategia, sigan minimizando las posibilidades del cajemense, lo importante es lo que diga la gente y como están viendo a Ricardo, ahí vendrán las fórmulas locales que lo posicionarán más, sobre todo los indecisos, máxime ante el agandalle de la famosa Alianza PRIAN en la repartición de cuotas.

¿ALIANZA CON SOCIEDAD?

Es increíble que un solo anuncio, el de las pluris federales al Congreso por parte del PRI y PAN, echen por tierra el mensaje de una supuesta Alianza con la sociedad, es la búsqueda del poder, a toda costa, incluso con mismas caras o impresentables. El mismo Alejandro Moreno, la secretaria Carolina Vigganio, su esposo Moreira, se agandallaron lugares, igual que para amigos y familiares de exgobernadores. A Sonora, lo ningunearon, colocaron a 4 en lugares que harán imposible que lleguen, tal es el caso de Javier Ortega Gutiérrez, en el lugar 38, él es hijo de Kitty Gutiérrez, que va por la diputación federal V Distrito. Por el PAN amarraron escaño, Héctor Larios y Luis Serrato. ¿Nuevas caras? Larios tiene más de 20 años de chapulín brincando del Senado a la Cámara de Diputados y Serrato, igual, varias veces diputado, o sea los mismos de siempre. ¿Y la sociedad? ¿Dónde está? Y ahí van Santiago Creel, Rodríguez Pratts, Margarita Zavala y un sinfín de aliados de Felipe Calderón, con tal de que no repita Morena, es el argumento, pero el fondo es el mismo, el reparto de cuotas y cuates en el PRI y PAN… ¿A dónde van a voltear los indecisos? Y a esperar como vienen las fórmulas locales del PRIAN y a ver la reacción de la población e indecisos, y si en Morena se intentan reelegir impresentables. ¿Quién será la opción? Saquen conclusiones.

‘PIPIGO’… SOBRADO

Quien también amarró candidatura a alcaldía por vía independiente, fue el empresario y regidor Rodrigo Bours… y sobrado, necesitaba 10 mil y llegó con 15 mil al IEE, si le hubiera seguido de frente, quien sabe con cuántas hubiera recabado, como si fuera elección. Ojo, esto da lectura de 3 cosas; 1) está bien posicionado Rodrigo, 2) muestra el hartazgo de la gente de Morena de Sergio Pablo Mariscal, 3) la mayoría de firmas fueron de colonias populares. Así que ¡aguas! La señal que manda esto, y ahí vendrá también la candidatura de Abel Murrieta por MC, esto se pondrá interesante porque el voto para cualquiera de los dos significará un voto en línea por Ricardo, en las boletas y Cajeme, será clave para la gubernatura.

ERNESTO GÁNDARA

Esta próxima semana Ernesto, tomará protesta como candidato del PRD a la gubernatura, para cerrar la pinza de esta Alianza en la que veo un excelente candidato, pero donde no me cuadra que se hayan juntado “acusados y acusadores” y fórmulas previsibles de ver las mismas caras de siempre, el reparto de cuotas pues como resultado del acuerdo. Creo sobre Ernesto, su figura recaerá el peso de la campaña, no creo por ejemplo, que las fórmulas del sur; Guaymas, Empalme, Cajeme, Navojoa, le aporten, es una cruda realidad, por lo pronto, múltiples reuniones vía Zoom con sectores de diferentes municipios. En fin, veremos cómo viene su arranque el 5 de marzo, el candidato está bien posicionado, la capital es su tierra, y muy importante el candidato a la alcaldía, tiene que ser el indicado; ¿Norberto Barraza? ¿Toño Astiazarán? ¿Ernesto de Lucas? ¿Por qué? Porque la segunda plaza, Cajeme, está perdida la fórmula local, me lo aceptaron priístas de la capital y de Cajeme, perder la capital, su tierra por una mala decisión sería terrible para Ernesto. Ya están perfilados Célida López, por Morena, la actual alcaldesa, buen perfil, buen trabajo pero a ver el desgaste de la marca por culpa del mal manejo de la pandemia, crisis económica y el populismo de AMLO. David Figueroa por MC, buen candidato, competitivo, preparado con trayectoria, pondrá interesante la contienda, así pues, de vital importancia la decisión que tomen los 38 consejeros del PAN, es obvio que Ernesto, tiene perfilado a quien quiere y operará en ese sentido el primo, Javier Gándara.

¿QUÉ SE TRAEN ADELFO Y AGUILAR?

No sé qué traigan los funcionarios del INPI, Adelfo Regino y Hugo Aguilar, con eso de que van a repartir tierras para que ya le bajen “dos rayas” a lo del Acueducto Independencia los miembros Tribu Yaqui. ¿No entienden la lógica de los miembros de la Tribu Yaqui? ¿Creen que porque les repartieron 12 camionetas y dan 50 mil pesos mensuales a cada gobernador y los van a calmar? No les está funcionando la estrategia, obviamente se pusieron de pecho y la etnia seguirá pidiendo más y más. Ahora salen con un posible reparto de tierras y modificar incluso la Constitución. ¿Repartir tierra para que vuelva el rentismo? Están equivocados señores funcionarios, no es por ahí, tierra por agua ¡por favor! Un vil engaño, más cuando acaba de salir otro fallo a favor de la etnia en relación a la extracción ilegal de agua del Acueducto Independencia. De todos modos, a tomar nota senador Arturo Bours, dirigente de los Productores Rurales, Juan Gerardo Gándara, dirigente del DRRY, Miguel Anzaldo, abogado Alejandro Olea, de lo que andan haciendo estos precitados funcionarios. ¿Línea de México?

¿ESCÁNDALO EN PUERTA?

Como ya es conocido un empresario Julio César Yépiz, interpuso o está en proceso de interponer denuncia ante falta de pago de espectaculares que le contrató el Ayuntamiento de Cajeme, el adeudo suma ya 10 millones de pesos, ante falta de pago subió un espectacular señalando esto y que no les tiene miedo. Pues resulta que se le acercó un funcionario de Desarrollo Urbano de apellido Gutiérrez Apodaca (primo de José Carlos Galindo), para llegar a un arreglo con Yépiz y le propuso que le sacarían el cheque rápido, pero que “mochis” 5 para él y 5 para los que ocupan las dos oficinas más refrigeradas del Ayuntamiento. El detalle es que el empresario grabó el encuentro y al enterarse Gutiérrez, le quiso endosar el problema a otro empleado del área de Desarrollo Urbano de apellido Polanco, quien al dar cuenta que sería el “chivo expiatorio” renunció hace días, así que vaya escándalo que se viene.

NEPOTISMO

Lo que acaba de hacer el alcalde Sergio Pablo Mariscal, de entregar la presidencia del DIF a su hija, es un acto de nepotismo, que vuelve a reflejar el mundo, la burbuja en la que vive este alcalde fuera de toda realidad, no son válidos los argumentos que esgrimió, fueron más como padre que como funcionario. No tengo nada en contra de su hija, ignoro si está o no preparada para el cargo, no es un comentario misógino, ni de violencia de género, simplemente es un acto de autoridad, de nepotismo, de ver el Ayuntamiento como una empresa familiar, del querer hacer lo que me venga en gana porque soy la autoridad, como siempre dice Mariscal, “represento a los cajemenses”, pues sí, pero ha sido un pésimo alcalde, una administración corrupta, opaca. Vaya que la tiene difícil Alfonso Durazo con Mariscal, Rosario Quintero, en Navojoa y Sara Valle en Guaymas, impresentables, que se quieren reelegir, más los 800 o 900 militantes que se han inscrito para diferentes puestos y creen que irán “derechas” las encuestas, ahí vendrá la desbandada.

OTTO

Se especula registro del exalcalde Otto Claussen, mañana para contender por la alcaldía de Guaymas, no será así… todavía, pero si está confirmada la invitación por parte de dos partidos, uno es el Verde, pero de que va… va, y esto cambiará el escenario político en el Puerto… al tiempo.