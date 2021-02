El IEE y de PC-Sonora perdió toda su credibilidad

EL DIARIO “Reforma” de la Ciudad de México, dedicó una página este arranque de semana, a exhibir la duda que se ha establecido en el árbitro electoral en el estado de Sonora y que pondría en peligro la estabilidad de los inminentes comicios electorales, donde el principal platillo es la elección de nuevo gobernador del Estado. Ya varios medios locales y en varios espacios periodísticos, habían hecho trascender la influencia que podría tener el candidato de MORENA, Alfonso Durazo, al detectarse la presencia de familiares afines a su partido político en el interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Primero, apareció el nombre de Alfredo Roldán Torres, cuñado de Durazo y quien firmaba como coordinador de oficina de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei. De inmediato se estableció la firmeza de que esa presencia podría no solo influir a favor del candidato de MORENA, sino que también podría compartirle información privilegiada, a la que no tendrían acceso los demás candidatos. La presidenta del IEE no tuvo más remedio que “concederle una licencia” a Roldán, con regreso días después de pasados los comicios electorales, lo que no necesariamente incluye la separación total de esa persona y la obtención de información por sus propios compañeros al interior del organismo. Aparte, la propia presidenta, Taddei, es familiar cercana al delegado de los programas del bienestar del Gobierno Federal, Jorge Taddei y, este mismo, cuenta con otra pariente por afinidad, laborando en las oficinas de ese “árbitro electoral”. Lo anterior fue suficiente para que Manuel Hernández, dirigente estatal de la llamada “Corriente Crítica del PRI”, solicitara al Instituto Nacional Electoral (INE) atrajera la elección en Sonora, al ponerse en tela de duda la actuación de consejeros y personal del IEE-Sonora. A su vez, Petra Santos Ortiz, quien buscó ser candidata independiente al Gobierno del Estado, también envió una carta al consejo general del INE, en la que expone la irregular situación en el organismo electoral sonorense. No solo ellos. Los dirigentes de partidos políticos también han levantado su voz. Por ejemplo, Ernesto Munro, presidente estatal del Partido Acción Nacional, había advertido de la presencia del cuñado de Durazo y lo sesgado de las actuaciones y determinaciones que podrían sucederse, en caso de que Roldán Torres continuara al lado de Guadalupe Taddei. Habría qué decirlo con todas sus letras. El año electoral en Sonora ha iniciado con un árbitro que ha perdido toda calidad y autoridad moral para llevar a cabo, con certeza y credibilidad, los procedimientos de registro, de campaña y, finalmente, la actividad del día de la elección, el 6 de junio. Los expertos en la legislación electoral, levantarían su mano para exponer el marco jurídico que contemple la posibilidad de que los actores cuestionados, se excusaran de continuar con su labor y proceder a dejar a otros, con más calidad moral y credibilidad, tan delicada labor. AYER FUERON inauguradas en Hermosillo las instalaciones de la empresa alemana especializada en industria aeroespacial, AT Engine… Jorge Vidal Ahumada, secretario de Economía del Gobierno Estatal, informó que la inversión europea fue mayor a los 200 millones de dólares y que se generarán más de 400 nuevos empleos, sobre todo para jóvenes técnicos especialistas en la materia… Invitada especial, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, a quien acompañaron los ejecutivos de “AT-Engine”, Hans Steininger, Marco Fuch y Alberto Terrazas… Para la gobernadora y funcionarios, el echar a volar este proyecto representa una obra de tal magnitud, -por la complejidad de sus productosque no hay precedente en el país y con el que, a partir de hoy, “se estará construyendo una nueva era industrial en Sonora, es decir, será un antes y un después para el estado”… Habría qué anotar, asimismo, que el sector de la economía en nuestra región continúa ofreciendo buenas notas dentro del terrible escenario de salud que se vive en el país y en la entidad. POR CIERTO, el doctor Gerardo Álvarez, director de prevención de enfermedades de la Secretaría de Salud del Gobierno de Sonora, se atrevió a comentar el pasado fin de semana que se había detectado “una tendencia a la baja de casos de COVID en Sonora”… Si, como deseo es muy bueno y todos lo compartimos… Sin embargo, el sábado se registraron 38 fallecimientos y 319 nuevos contagios… Y con esos números, no podemos encontrar por ningún lado la “tendencia a la baja” del doctor Álvarez… Por lo demás, vacunas no tenemos… Pero bueno, ese es otro amplísimo tema.

Fuente: Francisco Ruiz Quirrín