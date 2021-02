La propaganda de Otto Claussen: auto-promueve en espectaculares en Guaymas, esta leyenda, “El Ojiverde”

PRIMERO DIJO QUE LA FOTO era “vieja” pero confirmó que “por ahí va”, para rematar con “Ni hablar: así nos trataron”.

Luego las redes hicieron su parte cuando alguien le tomó fotos a los espectaculares pintados de verde con la leyenda: “El Ojiverde”. Lo que me llevó a recordar a aquella hermosa actriz de los años setenta, ELSA CÁRDENAS, a quien los cursis reporteros y columnistas de la farándula le pusieron el remoquete de “La ojiverde”.

OTTO CLAUSSEN IBERRI es “genio y figura hasta la sepultura”. Tiene una gran capacidad para hacerle la muletilla a las críticas. Como cuando hace algunos años JAVIER LAMARQUE CANO lo destapó como flamante dueño de una casa en el lugar más exclusivo de San Carlos, con costo—se dice—que mejor reservo por aquello de las dudas.

O sea, pues, que el columnista no andaba equivocado: son tres los exalcaldes de Guaymas que, de un modo u otro aspiran a la presidencia municipal del puerto.

Además de Otto, están TOÑO ASTIAZARÁN GUTIÉRREZ y El Bebo CARLOS ZATARAIN. Toño, como bien se sabe, busca las siglas del PAN. El Bebo, las de Morena y el precitado Otto, el Verde Ecologista, una de las franquicias más desprestigiadas en el mudillo de la política.

De Toño, se ha dicho insistentemente que lo que realmente busca es la candidatura a la alcaldía de Hermosillo. Ahí también anda el Pato ERNESTO DE LUCAS HOPKINS, y, el desvanecido NORBERTO BARRAZA.

Volviendo con Otto Claussen, algunos guaymenses con los que ayer abordé este tema, coinciden en que en su anterior gestión municipal, Otto no dejó un buen sabor de boca.

Ciertamente, el caso de la hipotética candidatura por la alianza de ROGELIO SÁNCHEZ, empresario muy respetado en el puerto, ha entrado en su extraño silencio que yo atribuyo al “cuide” que los operadores estatales les exigen a sus cuadros con pretensiones reales.

Digo, por aquello de que en boca cerrada no entran moscas.

Si bien, en otros tiempos—50 años atrás—se hizo famosa una frase que le acreditan a don FIDEL VELÁZQUEZ: “El que se mueve no sale en la foto”.

Los tiempos han cambiado. Ahora el que quiera ser tomado en cuenta, tiene que colarse entre los grupos para aparecer en la foto. Está obligado que la gente le vea. Ya lo dice el viejo y conocido refrán: “santo que no es visto, no es adorado”. Esta manifestación de sabiduría popular, tiene una “contra”, con igual dosis de talento y perspicacia: “Al que madruga Dios lo ayuda”, pero su contraparte también tiene lo suyo: “No por mucho madrugar amanece más temprano”. No, sí le digo: los mexicanos se pintan solos para eso de inventar frases.

Otto se está arriesgando demasiado con lo de El Ojiverde.

De veras.

En opinión de muchos, es un exceso de frivolidad. Claro que las campañas de este 2021, prometen ser las más insulsas, las más huecas, por decirlo de algún modo, y sin duda las más degradadas en la historia de este país.

Cantantes, actrices, conductores de televisión, luchadores, boxeadores, cómicos y hasta LUPITA JONES, ex Miss Universo (por cierto, en las encuestas aparece muy atrás de MARINA DEL PILAR ÁVILA OLMEDA).

Pero esto sería lo de menos, señor mío. Lo más grave es que en los tres principales partidos políticos del país, hay bastantes prietitos negros, aunque sospechosamente los “expertos” solo han cuestionado a los “prietitos en el arroz” del PRI, y nada en Morena.

Una pregunta, caro lector: ¿Cuándo alguien menciona una figura infame en la Cámara de Diputados, en quién piensa?

¡Exacto! En GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA, si no es que en FÉLIX SALGADO MACEDONIO.

Pero como digo, lo más grave es que las encuestas en Guerrero y en Michoacán, favorecen con largueza a los candidatos de Morena.

Muchas quejas, muchas denuncias se han formulado en contra de Salgado Macedonio, para que sea el partido y el propio presidente de la República, quienes pongan remedio a esta situación.

Pero pesa más la política. Votos son votos.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

DÉJEME DECIRLO: AL PIE DE LA FOTO que me fue enviada, se puede leer lo siguiente: “La constancia de candidato de MC. La recibe con corbata y cubrebocas naranja, como buen político”…

Naturalmente, se refiere a RICARDO BOURS CASTELO durante la Asamblea Electoral Nacional, con la que RBC rubrica meses y meses de esfuerzo político, de recorrer pueblos y ciudades, rancherías y comunidades campesinas, ganaderas, de la sierra e indígenas, construyendo un tejido social muy diverso y muy auténtico…

La verdad sea dicha, Ricardo ha sido la gran sorpresa para los escépticos que pensaban que el por ser empresario carecía del empuje suficiente para encarar retos y enfrentar todo aquello que lo aleja a uno del confort familiar y del círculo de los amigos…

No fue un peregrinaje, fueron cuando menos dos recorridos posteriores al periodo de la conectividad virtual que alcanzó el aspirante a la Gubernatura de Sonora, a través de su plataforma digital, en cuyo desarrollo a veces se confundían los papeles: de pronto Ricardo asumía su rol de precandidato, y exponía su proyecto de Gobierno, intercalando fuertes críticas a funcionarios de todos los niveles…

Pues sí: sorprendió Ricardo Bours, creció rápidamente y ahora habrá que esperar para saber de que cuero salen más correas…

La campaña propiamente dicha, no ha empezado. Ricardo ya sembró la semilla, su palabra, su promesa, su desafío y sus agallas dispuestas a enfrentar lo que venga…

Ya es candidato y hay que esperar piso parejo…

Y AQUÍ (¡grrr!) ERROR DE INTERPRETACIÓN, el galimatías y ahora a componer el rompecabezas: la alcaldesa de Rosario se llama KARINA VALENZUELA, y no ha solicitado que Canaco- Obregón realice asamblea o algo parecido, en su cabecera municipal, Tesopaco…

Quién sí mostró su interés en este tema, fue la presidenta municipal de Yécora, YADIRA ESPINOZA, lo que este columnista aprovechó para evocar los tiempos en que la Canaco que en su momento presidieron RICARDO BOURS, FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ y otros, solía realizar sus reuniones anuales—algo así como una asamblea—en aquel bello municipio. Dos o tres veces fui invitado y disfruté de las maravillas naturales que tiene Yécora para los lugareños y los visitantes…

Algunos cajemenses construyeron sus propias cabañas, principalmente en “La mesa del campanero”, un puñado de casas diseminadas sobre la parte más alta de Yécora, donde el tiempo parece que no existe…

Lo digo, ahora: he lamentado muchísimo, cada vez que lo recuerdo, no haber atendido, por razones diversas, la invitación que me sostuvo y me reiteraba, un gran ser humano, como lo fue don REGINO ANGULO SÁNCHEZ…

Conocí su cabaña en El Campanero, y recorrí los rincones casi inimaginables de los que don Regino me platicaba ante las tazas de café…

Pero jamás mis viajes a Yécora coincidieron con su estadía allá…

Un recuerdo para él, allá donde se encuentre…

Aclarado el punto, paso a otra cosa…

VOLVIENDO AL TEMA DE LOS impresentables de Morena, aquí le va una pequeña lista y si alguno de mis dos que tres lectores tiene a bien engrandecer la lista, yo lo agradeceré cumplidamente…

Van: MANUEL BARTLETT DÍAZ, actual director de la Comisión Federal de Electricidad, y a quien le están refrescando en las redes sociales el caso del secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA, ENRIQUE CAMARENA, con la portada de la revista Proceso en la que Bartlett es situado como el principal protagonista en el Caso “Kiki Camarena”, y en cuyo proceso en Estados Unidos el entonces secretario de Gobernación quedó marcado como el señalado que jamás podría visitar Estados Unidos sin ser arrestado por la DEA…

Y más de la lista: el ya mencionado SALGADO MACEDONIO, RENÉ BEJARANO y su consorte DOLORES PADIERNA; FERNÁNDEZ NOROÑA, ya citado aquí; LAYDA SANSORES, que aparece muy arriba en las encuestas para el Gobierno de Campeche…

Entre otros…

Mire usted: por la víspera se saca el día, entonces lo que está pasando con este contrasentido en las preferencias electorales, no tiene más que una explicación: muchos mexicanos que votaron por AMLO y los candidatos de Morena en 2018, hasta hoy, se mantienen en esa posición…

Ya veremos de aquí a junio…

Ya veremos…

Es todo.

Le abrazo.

Fuente: Mario Rivas