La indignación no es contra Morena ni contra AMLO sino contra los que no aprenden la lección

SON 5 POR EL 21, ABANDERADOS por la Alianza PRI, PAN, PRD. Le toca ese distrito local al PRI. Van el alcalde de Álamos, VÍCTOR MANUEL BALDERRAMA, quien tiene puesta la mira igualmente, en la reelección. Sería cuestión de las circunstancias.

Y RODOLFO JORDÁN VILLALOBOS, actual líder estatal de la CNC, que cuenta con una buena hoja de méritos políticos.

Y DONATO MOTA, también de Huatabampo, así como JUAN PABLO MIRANDA y RAÚL APODACA.

5 por el 21.

Por el XX se menciona a EVERARDO SOTO, del PRD.

Como verá usted, las internas en Morena y en la Alianza, están competidísimas. Y si esto está ocurriendo en municipios importantes como Hermosillo, Cajeme, Guaymas y Navojoa, imagínese como se la estarán viendo los operadores políticos en municipios pequeños y rurales.

Ahí está el ejemplo del municipio de Bácum. En Morena se están disputando la candidatura a la Presidencia Municipal, más de una decena de suspirantes.

No los conozco a todos pero sí los nombres de cuando menos cinco de los que ya están sudando la calentura del proceso electoral.

Uno de ellos es JOSÉ (Piri) HERNÁNDEZ, el que más presencia está haciendo en redes sociales, principalmente en Facebook.

Sin embargo, no hay todavía nada para nadie. La moneda está en el aire. Vale la pena precisar que cuatro de los mencionados son oriundos y residentes de El Campo 60, la tierra de origen del principal aspirante en las filas priístas: SERGIO ENRÍQUEZ TOLANO. Va con todo, a pesar de que en Bácum le toca al PRD, de acuerdo con lo establecido en la reunión constitutiva de la Alianza PRI, PAN y PRD.

En esos acuerdos no escapó ninguna posibilidad: si es en este caso de Bácum, verbigracia, el PRD no cuenta con un cuadro que tenga el perfil competitivo que se necesita, entonces se postula a otro aspirante de partido de la alianza, pero “propuesto” por el PRD.

Suena medio raro esto pero, bueno, así suelen ser los acuerdos.

Los otros cuadros cuyos nombres pude recoger, en la trinchera de Morena, son ARMANDO BORBÓN, GILBERTO MORENO, ERY TORRES, y MARIO BUELNA, este último, oriundo de la cabecera municipal.

La verdad sea dicha, en ambos organismos políticos hay problemas, las cosas se han enredado tanto que no ha habido poder humano capaz de desenredar el galimatías. Hablando sin cortapisas, hay circunstancias que complican cualquier intento de hacer un diagnóstico. ¡Está en chino, por vida de Dios! Todos sabemos que en Morena a nivel nacional no se han podido poner de acuerdo. Vamos, pero si ni siquiera así de tantito. La disciplina no existe en ese partido. No se respetan las jerarquías. Al dirigente nacional lo han sacado de las asambleas regionales a punta de huevazos y en uno de esos zafarranchos, le dieron un sillazo en la espalda.

Todo fue videograbado y divulgado a través de las redes sociales y de algunos noticiarios de la televisión nacional.

A tal grado ha llegado la degradación orgánica de Morena, que la sede nacional en la Colonia Roma se mantiene ocupada por grupos de morenistas inconformes por lo que ellos llaman abusos de autoridad y fraude descarado en las mediciones internas.

Está sucediendo en todo el país. De hecho, Morena se ha convertido en un polvorín. Las acusaciones entre ellos van dirigidas a los morenistas que se han hecho notar por sus actos deshonestos, de corrupción y de haber manchado la imagen de la 4T.

Dos ejemplos: FÉLIX SALGADO MACEDONIO y GERARDO NOROÑA.

Decía: esto que estoy mencionando, ocurre en cualquier lugar del país. Morena es un desastre, su deshonor es incalculable. Pero no pasa nada. Y no pasa porque a los seguidores de AMLO, no les importa que alrededor de su líder, haya corrupción, exista la mentira, el despojo, el amiguismo, mientras su líder máximo esté limpio de pecado.

Ayer justamente, vi y escuché un video donde DIEGO FERNÁNDEZ DE CEVALLOS se lamenta de que México no pueda salvarse de la debacle que se avecina, por culpa de la indolencia e incapacidad de quienes no quieren entender que si no hacen algo, no se mueven, no actúan, la lumbre les va a llegar a los aparejos.

De esto se lamentaba “El Jefe Diego”.

Cuestionó a los partidos de oposición. No los mencionó por su nombre pero daba igual, todos sabemos que y por qué.

La repartición de curules plurinominales en el PRI, fue algo vergonzante. No hubo solidaridad ni camaradería en esa acción. No hubo honor. Ni ética. Ni moral.

Y lo digo porque fue indignante para los militantes ver como su líder nacional, sirvió a los intereses del que verdaderamente tiene el control del PRI: JOSÉ MURAT, exgobernador de Oaxaca y actual dirigente de la Fundación Colosio, a cuyas oficinas centrales ‘ALITO’ MORENO acude a rendirle cuentas y a recibir la línea.

No por menos, Murat aseguró posiciones para su familia directa y para CAROLINA VIGGIANO, casada con uno de los Moreira. Dice Fernández de Cevallos que es una desvergüenza lo que hicieron estos individuos, que evidentemente no aprendieron la lección de 2018.

Verdad de verdades.

¿Sabe usted qué contestan los encuestados por México Elige cuando les preguntan si votarían por candidatos de otros partidos distintos al PRI y al PAN?

Exacto: que no.

Un 65 por ciento dice que hay mucha corrupción y muchos corruptos en el Gobierno Federal. Pero aún así, apoyan al presidente y a Morena.

Y por eso se indigna Fernández de Cevallos. Y no es para menos, caramba.

Y por eso, precisamente, hay priístas de bien, honestos, sin anticuerpos, que han preferido alejarse del partido, sin renunciar, para no participar en lo que está sucediendo.

En fin, así las cosas.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

A PROPÓSITO DE MÉXICO ELIGE, por enésima ocasión CLAUDIA PAVLOVICH, aparece entre las mejores aprobadas en la lista de esta empresa, con el número cinco, solo abajo, por “un pelito”, de QUIRINO ORDAZ COPPEL, de Sinaloa, y de MAURICIO VILA, de Yucatán…

Ni hablar, las cosas como son… Y ACÁ, EN CAJEME, la periodista de casa, ALEJANDRA AVALOS, realizó un excelente y, por qué no decirlo así, simpático y hasta poético, reportaje sobre los divorcios “incausados” —unilaterales— que fueron los más solicitados, afirma la reportera…

Esto es, que basta que uno de los cónyuges solicite el divorcio para que se inicien los trámites...

Particularmente, hubo ciertas frases, algunas palabras, que me agradaron como aquello de que “el amor se acaba por COVID” y aquella definición contundente: “En pandemia, el amor para algunas parejas se terminó”…

Estupendo trabajo periodístico de la joven colega, indiscutiblemente una magnífica representación de la nueva generación de periodistas…

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, no podía ser menos: en redes sociales circula la foto en la que aparece ROSARIO QUINTERO, alcaldesa de Navojoa, mostrando el registro como precandidata a la Alcaldía, o para decirlo más apropiadamente, la señora está convencida de que ha realizado un sobresaliente trabajo al frente de la Comuna, que decidió hacerles a sus gobernados el regalo de su presencia en el cargo por otros tres años más…

¡Vaya regalazo!...

O sea, que también SERGIO PABLO MARISCAL quiere sacrificarse por su pueblo otro trienio más… Y SARA VALLE en Guaymas…

Ya lo decía don Abraham: un poquito de poder…

No, mejor así la dejamos…

Digo, por las damas…

A propósito de elecciones: ¿será que YADIRA ESPINOZA, alcaldesa de Yécora, buscará la reelección?...

¿Y KARINA VALENZUELA en Rosario?...

Ya le contaré…

Y POR ÚLTIMO, ENGALLADO, ENÉRGICO en el hablar y en el lenguaje corporal, EDUARDO FLORES MORENO (Lalo para sus cuates), que aspira a ser candidato a diputado por el Distrito VI Federal, hace recuento de sus luchas en defensa del agua y cómo en algún momento le pusieron Halcones en su casa cuando lo de El Novillo. Si gana, lo hará bien…

