Los relatos de Loret no hacen sino reflejar una realidad que los mexicanos conocen muy bien

HAY QUIENES DICEN QUE LOS PARTIDOS de oposición están inmersos en conflictos internos por la asignación de candidaturas y que esto podría llevarlos a una situación de ruptura total.

Sinceramente yo no lo creo.

Lo que yo veo es el partido al que los peores peligros acechan, se llama Morena.

El propio AMLO lo ha advertido y se los ha externado a sus hombres de confianza en el partido. Empezando por MARIO DELGADO. La contradicción no podría ser más notoria. Porque resulta que es ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR el que ha polarizado a Morena a partir de iniciativas que han confrontado a los moderados contra los “duros”, ya sea PORFIRIO MUÑOZ LEDO vs GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA o a FÉLIX SALGADO MACEDONIO vs RICARDO MONREAL, este, por lo demás, el morenista más inteligente de todos, solo superado por el precitado Muñoz Ledo.

Recientemente un diario de la Ciudad de México publicó un artículo en el que afirma que Morena está a un paso del precipicio rupturista. No hay opciones, porque en Palacio Nacional se ha entronizado la peste de la dictadura que los países de América Latina han padecido tantas veces.

Hay analistas que aseguran que han detectado claros indicios de una incipiente dictadura. Los hechos, sostienen, son inocultables. Y los comparativos hacen que a uno se le ponga la carne de gallina.

En opinión del académico, en México se están viendo los síntomas que en Venezuela nadie quiso atender y menos tomar en cuenta, cuando HUGO CHÁVEZ cerró las puertas del país al exterior y por decreto anunció que los buenos venezolanos eran los pobres y los ricos eran traidores a la patria.

Un comparativo hace que un escalofrío nos recorra la columna vertebral. Los millonarios consentidos de AMLO y los perseguidos del Gobierno.

La naturaleza personal de AMLO, tiene grandes similitudes con la de Hugo Chávez, pero más acentuadas en su parecido con NICOLÁS MADURO.

Por otra parte, nadie se atreve a hacer un pronóstico sobre lo que podría suceder si el creciente protagonismo del feminismo en México, y la terca reacción del presidente AMLO, se mantienen en esa dinámica hasta llegar al punto de quiebre.

Hay dudas de un lado y de otro. Sin embargo, todos coinciden en que será el proceso electoral de junio de este año, el que determine hacia donde va este país y este Gobierno.

Algunas preguntas flotan en el aire. Verbigracia: ¿aceptaría AMLO la derrota de su partido si los resultados le dieran las mayorías en la Cámara de Diputados a los candidatos de la Alianza PRI, PAN y PRD?

Esta pregunta nadie se atreve a contestarla. Nadie está seguro de nada. Pero en el fondo, creen que AMLO no reconocería el triunfo de sus opositores. Alegaría fraude, chapucerías, más de lo mismo. Y la anulación del proceso. Pueden negarlo. Pero eso es lo que piensan muchos analistas políticos y los propios candidatos de la oposición.

En este contexto nada grato, hay quién ha dicho que sería mejor que la marca de LÓPEZ OBRADOR, se imponga en las urnas para que ganen hasta los candidatos impresentables, como FÉLIX SALGADO MACEDONIO.

Todo, menos abrirle la puerta a una dictadura disfrazada de revolución transformadora.

En medio de todo esto, hay otra vertiente en la que muy pocos se han fijado. Se trata del divisionismo que ya existe en Morena. No tengo números a la mano pero algunos estudiosos afirman que cada vez más morenistas se declaran en contra del bando que apoya al ala dura cuya figura más emblemática es la de Salgado Macedonio.

Esta situación, podría salvarnos de un golpe legalista que desemboque en un Gobierno de facto.

Por lo pronto, no queda de otra: hay que continuar como si inocentemente estuviésemos remando contra la corriente esperando ganar una elección por las buenas.

En efecto: no queda de otra.

En fin.

DÉJEME DECIRLO: HACE UNA SEMANA comenté en estos Rumbos, que el Hospital General de Ciudad Obregón, había sido clasificado entre los mejores del país y el mejor de Sonora, en el área de salud pública, seguido por el General de Zona 14 del IMSS…

Esto fue publicado por la prestigiada revista Newsweek…

Vale la pena mencionar que en el número 17 de los mejores nosocomios de México, se encuentra el CIMA, de la iniciativa privada, y solo separado por un punto abajo, del Hospital General de Obregón, que cuenta con un escore de 69.42, mientras que General 14 de Zona del IMSS, alcanzó 68.70 %...

Es necesario considerar el esfuerzo y el costo que el Gobierno del Estado ha tenido que invertir para hacer que este hospital alcance este estatus de excelencia, especialmente cuando la pandemia ha exhibido las deficiencias del Sector Salud pero también las capacidades que hospitales como el de Obregón y el del IMSS en la Zona 14, han alcanzado…

El CIMA se cocina aparte. Es medicina privada y su fama trasciende desde hace tiempo los límites territoriales de Hermosillo… Y con todo esto, solo un punto lo separa del Hospital General de Obregón…

Ni hablar, las cosas como son…

MIENTRAS TANTO, CARLOS LORET DE MOLA relata en su columna de ayer publicada en este periódico, cómo el presidente AMLO regañó humillantemente, en presencia de varios empresarios de Nuevo León, a la secretaria de Gobernación OLGA SÁNCHEZ CORDERO, y que, al entrar al quite ALFONSO ROMO, en calidad de anfitrión, también a él lo regañó…

¿Y sabe usted cuál fue el motivo?...

Pues que doña Olga se había reunido con el gobernador del Banco de México, ALEJANDRO DÍAZ DE LEÓN…

Es lo que le digo, pues…

¡Cuidado con las prisas presidenciales por llegar a la consumación de la Cuarta Transformación, lo que sea que esto signifique…

¡OH, LA LÁ! AYER TUVE LA fortuna de recibir, desde alguna parte de su rancho Santa Anita, la llamada del Lic. DANIEL TRELLES IRURETAGOYENA, un ranchero que, en sus tiempos de ocio, se ha dedicado a la política…

Estoy cierto que si hoy los militantes acendrados del PRI, de los que vienen desde años atrás empujando y sosteniendo el carro priísta para que no se salga de camino, si hoy— decía—, viera a Daniel montado sobre su caballo Rocinante correteando el ganado, poniendo postes en los corrales, cuidando que el rancho se mantenga firme, luego, de una dura jornada, regresar a su casa del rancho, cocinar su propia cena o su propia comida, sentarse y acariciarle la pelambre a su fiel “Junior”, un perrito realmente hermoso, simplemente no lo podría creer…

A mí me ha sido imposible visitar a Daniel en su rancho. Y solo yo sé lo mucho que me gustaría hacerlo, conocer al “Junior”, acompañarlos a él y a su amo en el almuerzo, incluso, hacer al “Junior” partícipe de nuestra conversación…

Pues sí: ayer me llamó Daniel y hablamos largo y tendido…

Ya en la despedida, me sorprendió con estas palabras: --¿No quieres que te mande una foto mía con el “Junior”?...

--¿De veras, lo harías?...

--Claro. Acabo de preguntarle y me ha dicho que con mucho gusto…

DANIEL TRELLES ha sido diputado federal, diputado local, presidente del PRI Estatal en tiempos del Gobierno de EDUARDO BOURS CASTELO; delegado del PRI en varios estados, alto funcionario estatal, director regional de Aserca, entre muchas cosas más…

Pero mi amigo Daniel es, por encima de todo, un ranchero, un ganadero, a quien aprovechando la oportunidad, ayer le solicité sus puntos de vista sobre las dudas y temores de algunos sobre la posible importación de carne de Argentina a México (de esto, platicaremos usted y yo mañana)…

Dejando de lado la solemnidad, decidí publicar en los Rumbos de hoy la foto de Daniel con su fiel Junior…

Fue el propio Trelles quien escribió esta leyenda: “El mejor amigo”…

Es todo.

Le abrazo.

