Andorra, ¡golpe presidencial!... duro, Ricardo Bours contra Durazo

Vaya golpe desde México, donde creo se originó la fuente, al político sonorense, Manlio Fabio Beltrones, a través del prestigioso periódico El País, y asestado donde más duele, en los hijos, en este caso, Sylvana, senadora, al involucrarla en una supuesta operación y depósitos en un Banco de Andorra, operaciones hecha hace años, por un monto de 10.4 millones de USD. Como era de esperarse hubo reacción de ella a través de sendo comunicado dando sus argumentos sobre la operación, al igual que, Manlio, desligándose de tales dichos e información. Obvio el tema fue retomado por medios nacionales donde aseguran las autoridades llevan investigaciones en curso, a mí lo que me extraña es que no es la primera vez que se le van a, Manlio, encima, y siempre en proceso electoral. Verdad o falsedades, el tiempo lo dirá, lo único cierto es que hubo un damnificado de esto, Alejandro Capedville, quien fuera dueño de un medio de comunicación en Sonora, y a quien le atribuyen una sociedad, le fueron congeladas cuentas por parte de la UIF, que encabeza, Santiago Nieto, cabe recalcar que el senador Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de MORENA, salió en defensa del político sonorense. La reacción de Beltrones, con la amplia experiencia que tiene, nos intuye, hace creer, que sabe quién fue el patrocinador, o autorizó, y es de todos conocido una frase acuñada por él, de que, no es rencoroso, pero tiene buena memoria. En este proceso ha manejado un bajo perfil, seguramente al término de este, y de acuerdo a resultados, vendrá su reacción, téngalo por seguro, le dolió, obvio, como padre, porque se metieron con lo más preciado para cualquier progenitor, los hijos. Vienen las elecciones, MORENA, es el partido en el poder, el presidente, que lo tiene todo por cierto, controla ambas Cámaras y se va sobre cualquier institución que le lleve contras, incluso organismos autónomos, jueces, de seguro con la supuesta bandera de la corrupción de su Gobierno, que no es tal, seguramente utilizará el aparato de estado, UIF, Fiscalía, para amedrentar opositores, y que siga adelante su transformación de cuarta, su proyecto, que como país, nos lleva al precipicio. Tengan por seguro que así lo hará, no quiere perder el control de la Cámara de Diputados, y va por todas las gubernaturas, utilizará todos los recursos; humanos, económicos, policiales, militares, para tal efecto, se viene una elección de Estado, veremos el proceder de organismos electorales, fiscalías, tribunales, para tener una elección imparcial, lo dudo del IEE y PC. Por cierto, en la semana el vicefiscal de Delitos Electorales, Daniel Núñez, solicitó video del papel que estaban haciendo los Siervos de la Nación en Nogales, tomando nota y datos de gente en el proceso de vacunación, algo ilegal, y que lo están haciendo en la entidad y en toda la nación, para inducir voto a favor de MORENA. Por lo pronto, el primer golpe lo asestan en Sonora, y se lo dan al de mayor experiencia en estas lides, Manlio Fabio Beltrones, ya veremos si hay otro u otros en la lista de esta entidad y en las demás donde se renovarán gubernaturas, congresos locales, y el Congreso Federal, algo que debe estar preocupando a AMLO, que tiene dividido, polarizado al país, un pésimo manejo de pandemia, lo económico, que ha pegado a millones de ciudadanos y más de 1 millón de empresas, sobre todo PYMES y MicroPymes que han desaparecido. Va a llegar MORENA muy desgastado al proceso, hay un hartazgo de la sociedad por las políticas de AMLO, gobiernos locales, municipales de ese partido, una clase empresarial sumisa, CEE, que comanda, Carlos Salazar, no existe, más que COPARMEX, hay mucha incertidumbre en la inversión, fuga de capitales, y en este contexto vámonos a ver lo sucedido esta semana en campañas en Sonora.

RICARDO BOURS

El empresario y político cajemense, candidato de MC a gubernatura, le puso sabor a la contienda, al marcar la agenda el pasado lunes, al aceptar en entrevista de Radio, que le endilgó la palabra, pendejo, a uno de sus contrincantes, Alfonso Durazo. Reconoció, Ricardo, que no lo debería haber hecho, pero le ganó el coraje, ante el proceder, promesas y espejitos que anda vendiendo al electorado sonorense, Durazo, quien falló estrepitosamente como secretario de Seguridad, y ahora ofrece que de llegar a la gubernatura resolverá todos los problemas. Se quitaron los apoyos al campo, pescadores, empresas, dijo, Ricardo, y ahora sale, Alfonso, que promoverá energías limpias, cuando la política de AMLO, es todo lo contrario, no le llevará contras, por eso el coraje, insistió, Ricardo. Cuestionó el aparato de seguridad que trae, Durazo, porque no manda 5 aquí a Cajeme, que por cierto sigue viviendo día tras día, ataques, muertes, incluso de adolescentes, como la jovencita de 16 años que fue abatida, con un alcalde, más enfocado al proceso electoral, y un comisario de Seguridad, Tarango, que no haya la puerta, y ya está como AMLO, dando otros datos, que la incidencia va a la baja ¡por favor! Y luego sale Durazo, con que va institucionalizar lo que hacen las madres buscadoras de familiares, o sea dijo, Ricardo, hacer oficial o ley la entrega de picos y palas, para que los busquen, y luego MORENA, en el Senado, con iniciativa para que la FGR ya no busque desparecidos, lo que echa para abajo la propuesta de Durazo, y le da la razón y el coraje a esto a Ricardo Bours, quien esta semana urgió también a que se emita Alerta de Género. En fin, la entrevista trascendió a nivel local, estatal, y fue nota nacional, y ni se diga en redes sociales.

GUAYMAS

Muy delicado, grave, lo dicho por Ricardo Bours, que de acuerdo a servicios de inteligencia que tiene información, por el Puerto está entrando mucha droga, yo creo que no nomás por ahí, por todos los puertos del país, esto puede desatar una guerra, lo que ya estamos viendo y creciendo, y sin señales de que vaya a parar esto, el Estado Mexicano ha claudicado ante el crimen y AMLO entregando fronteras y puertos a los militares, nomás imagínense negociaciones y los ríos de dinero que corren, que buena parte lo veremos el 6 de junio en operaciones carrusel. Esto puede desatar una guerra, así literal lo señaló Ricardo, y lo estamos viendo en; Guaymas, Empalme, Cajeme, Caborca, Santa Ana, Sonoyta, el crimen en total control, y productores, ciudadanos, transportistas, viendo que no se aplica la ley, una total impunidad, como no nos va a dar, coraje, al igual que a Ricardo, nomás ver lo que pasa en el tramo; VícamObregón, un vil robo, y una autoridad federal permisiva.

NOGALES-SAN LUIS

Hermosillo, Cajeme, Nogales y San Luis, son los enclaves importantes en cuanto a número de votos que aportarán a la gubernatura, y por ahí veremos mucho a los candidatos y después todos los demás. Ante esto, Ricardo Bours, estuvo en Nogales, y este fin de semana en San Luis, reuniones con mujeres, jóvenes, son la mayoría del padrón electoral, al igual que con personas de capacidades diferentes, reuniones con empresarios, ya presentando soluciones con un soporte social y financiero, como reducir el ISR en la frontera, priorizar consumo, la proveeduría y comercio local. Y ojo, antes de su gira por el norte, reunión en la Palapa del DRRY, con empleados, productores, y por ahí también el que será el candidato a diputado federal por el VI, Eduardo Flores, en calidad de productor y miembro del Consejo, reportan muy productivo el encuentro y cierre de filas con Bours, un sector muy vapuleado por AMLO, agrupa a más de 23 mil productores, un diputado federal, Javier Lamarque, impresentable para ellos, lo vivió, Alfonso Durazo en su visita, por aquella iniciativa de impuesto al agua, que no prosperó. Sin lugar a dudas, un terreno fértil para Ricardo, el Distrito VI, es su casa, Cajeme y va con él una fórmula competitiva, ya nomás falta oficializar la candidatura de Abel Murrieta a la Alcaldía. Por cierto, vaya respuesta que le dio Ricardo, a Alfonso Durazo, a un tuit que subió, Adrián LeBarón, con motivo de detención de otro involucrado en el crimen de Las Moritas, donde murieron mujeres y niños, de las familias; LeBarón, Langford y Mills. Quiso mostrase solidario con ellos, Alfonso, con un tuit, tratando de generar empatía, y para pronto, Ricardo, le contesta en un tuit señalándolo como un cínico, que no hizo nada por la seguridad de mexicanos, sonorenses, y ahora pretende gobernar, renunciar deberías hacer y enfrentar a la justicia. Así pues, dos duros golpes le recetaron el candidato de MC, que calladito se quedó, con qué cara revira, y pues vámonos con él. Sostuvo reunión, Ricardo, en San Luis, con jóvenes, personas con discapacidad, vecinos de colonias, arquitectos y personal del Sector Salud y hoy domingo intensa gira y agenda en Puerto Peñasco.

ALFONSO DURAZO

De gira, Alfonso, por varios municipios, chequen nomás su visita esta semana a Santa Ana y Empalme, hubo balaceras, en Guaymas, en una visita al Teatro Fray Ivo Tonek, amague de un escolta a un medio para que no le tomaran foto al blindaje de la unidad, y luego, lo mal que se vio porque su coordinadora, Dolores del Río, le había concertado rueda de prensa, y no dejaron entrar a medios, vaya error. Al salir quiso enmendar las cosas, y a un reportero, le dijo y reitero que el programa de militarización de mandos no había fallado, increíble e inaudito que diga eso, ante lo que sucede en Sonora. Por cierto, sigue el problema de viudas de policías caídos en Guaymas, no les pagan lo que les corresponde por derecho, y Durazo, como secretario, nunca mandó recursos para liquidar al crimen uniformado, y seguiremos con ese problema. De las promesas y soluciones que ofrece, Durazo, mejor ni comentar, me sumo a lo dicho por Ricardo, miente, no le va a llevar contras a AMLO, y va a querer instaurar un Gobierno subsidiario, controlado, tal como lo hace AMLO, espero que los sonorenses el 6 de junio, aunque reconozco, y reitero, se viene una elección de estado a nivel federal, ríos de dinero correrán el día de la elección coaccionando a sectores vulnerables, comprando su voto, y en época de crisis, son susceptibles, más el dinero de programas clientelares.

ERNESTO GÁNDARA

Pues, Ernesto Gándara, de nuevo visitó la región del Mayo, una región de las más pobres de la entidad, sostuvo reunión con mujeres, jóvenes, sociedad civil, cena con empresarios, reuniones con estructura, ejidatarios y también ya haciendo propuestas concretas de cómo resolver problemas, el día de ayer sostendría recorridos por Etchojoa, otro encuentro con mujeres, para cerrar encuentro con productores en un campo agrícola. Una gira productiva para el ‘Borrego’, conecta con la gente, él, la cuestión y reitero lo ya comentado, dada la alianza con PAN y PRD, son las fórmulas locales, son las mismas caras, compromisos y cuotas. Y ahí vienen giras para él por Cajeme y Guaymas, donde ya hay cabezas de fórmulas locales, en el Puerto, Rogelio Sánchez, empresario, sociedad civil, pero como que no ha conectado, y tiene una competencia difícil local, el PAN no existe en el Puerto, poco priismo, dependerá mucho de la figura personal del ‘Borrego’, lo que logre levantar él, quien cargará sobre su espalda la fórmula, y si finalmente, Otto Claussen, va por el Verde, Alcaldía, más complicado todavía el panorama.

CAJEME, ANABEL

Pues finalmente salió humo blanco, finalmente se pusieron de acuerdo los caciques del PRI, y por paridad o lo que quieran, Anabel Acosta, es la candidata a la Alcaldía. En sendas entrevistas de Radio la vi optimista, con respuestas políticas correctas, que no le teme a Rodrigo Bours y Abel Murrieta, de los demás mejor ni hablo, impresentables y uno con evidente incapacidad. La realidad es que, Anabel, la tiene muy empinada, cuesta arriba, y no es cuestión en su calidad de mujer, ni ser misógino, pero la situación de atraso en infraestructura, finanzas, y sobre todo de criminalidad, no da condiciones para ella, y me lo aceptan priístas de Cajeme e importantes actores de la capital. Veremos sus propuestas, y sobre todo, si el sector de empresarios del PRI están dispuestos a abrir la chequera, la campaña cuesta millones, y la ventaja del Pipigo, Abel, y brecha, lo marcan las encuestas es amplia. Súmenle a que es la casa del candidato a la gubernatura, Ricardo Bours, el desgaste de los últimos 3 gobiernos municipales, sobre todo este, un desastre, y las mismas caras de siempre en la Alianza en candidaturas, reitero, complican panorama a, Ernesto Gándara, dicho en otras palabras, el ‘Borrego’ cargará sobre sus hombros, como el Pípila, a todas las fórmulas del sur, y ese problema no lo tiene, Ricardo Bours. Por cierto, definido un Distrito para la Alianza, Luis Armando Alcalá, en los otro hay 6 posibles, al parecer ya renunció, Kiki Díaz Brown, a la Sub-Secretaría de SEDESSON, así que si mete mano el Roger, pinta para ella, y a ver reacción de los otros 5; para el XV, PAN, Chabeto Plascencia, pero fue a registrase, Roberto Soto, a ver que pasa.

CAMBIO EN PLURIS

Vaya resolución del TRIFE que modificará la lista de pluris a Congresos locales en todo el país, pues con la novedad de que entre el uno y quinto lugar de las listas, deberá ir una persona con discapacidad, y otra de diversidad de género, esta última es la que creo va a generar polémica. Pero pues es esta una nueva realidad, se están abriendo espacios a esa comunidad, y esto es a nivel mundial, de hecho Congresos locales han aprobado Reformas, sobre igualdad, aborto, etc… en Sonora, todavía no, es una entidad conservadora que ha aguantado todavía el cambio en Reformas. Pero por lo pronto, ahí está esa resolución, y partidos a modificar listas y abrir espacios.

CPA CON HERRERA

Con motivo de inicio de campaña no hubo oportunidad comentar reunión de gobernadora Claudia Pavlovich, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y empresarios la semana pasada en casa de Gobierno. Temas; modernización Garita Mariposa, devolución IVA, oficinas SADER en Cajeme, distribución de vacunas, entre otros temas, veremos que se logra estamos en proceso electoral, que hubo buenas respuestas de Herrera, pero en mi opinión, el problema es AMLO, y sus prioridades ahorita, son políticas electorales, y no veo voluntad de redireccionar recursos para reactivar economía, en el encuentro; Balta Peral, Gerardo Barnetche, Juan Alonso Urías, Roberto y Jorge Mazón, Alfonso Reyna, Enrique Clausen, Javier Frieg, entre otros, veremos que se logra de este encuentro. Por cierto, Jorge Vidal, anunció llegada de 3 nuevas empresas, CEMEX anunció 15 millones y 200 nuevos empleos… y Durazo señala estamos atrasados, que siga con sus mentiras y espejitos