Claudia Pavlovich siempre confió en su gente…

SE CONSUMARON las renuncias y los relevos en el gabinete de la gobernadora Claudia Pavlovich. “Cantados” desde el pasado fin de semana, fue una demostración más de que la titular del Poder Ejecutivo en el estado siempre entregó su confianza a un grupo muy compacto… Y no cambió de opinión. Miguel Ernesto Pompa Corella dejó la Secretaría de Gobierno para esperar su arribo al Congreso del Estado sin hacer campaña. Es decir, será nuevamente diputado local pero por la vía plurinominal. Pero no solo eso. Aseguran que se permitió dejar herencia y le ganó la carrera a Miguel Ángel Murillo. Los que saben aseguran que Juan Ángel Castillo Tarazón, su relevo, surgió de la recomendación del ahora exnúmero 2 de Palacio. “Pano” Salido Pavlovich relevó a Natalia Rivera Grijalva al frente de la Oficina de la gobernadora. Un movimiento lógico, natural. Natalia se ganó a pulso la posibilidad de ser la segunda propuesta de CPA para llegar sin hacer campaña al Congreso. No en vano es considerada la mejor funcionaria del gabinete y eso superó la barrera del “grupo íntimo”. Para relevar a “Pano” en la Secretaría Técnica del Ejecutivo, la gobernadora promovió a Ivonne Andrade, una joven comunicadora que se ganó la confianza de su jefa desde los tiempos en que pasaron por el comité directivo estatal del PRI. Otra joven muy cercana a CPA es Karina Zárate, quien dejó el PRI para tratar de llegar al Congreso. No se ha definido aún si competirá o irá en tercera posición en la lista de “pluris” locales. Su relevo es el joven hijo de Wenceslao Cota Montoya, quien ya despachaba como procurador de la defensa del menor y la familia. Claudia Pavlovich espera que con el apoyo de siempre de Pompa Corella y teniendo como operador a Castillo Tarazón, prepare una salida limpia y con los mejores acuerdos políticos en el estado. A estas alturas, el PRI está en la acera de enfrente. Lo que verdaderamente importa en Palacio es llevar la fiesta en paz y tratar de evitar el pago político de todas las facturas pendientes. Que siempre las hay. Los otros dos colaboradores de todas las confianzas de Claudia, son Enrique Clausen, quien firma como secretario de Salud y Jorge Durán Puente, su secretario particular. Este es el círculo más cercano. … Y párale de contar. UNA BUENA funcionaria sin estar en el grupo más cercano es la fiscal, Claudia Indira Contreras, que en estos momentos exhibe sonrisa de oreja a oreja, luego de que la organización ciudadana con tintes internacionales, “México Evalúa”, consideró la labor de la Fiscalía General de Justicia del Estado como la primera en el país por sus resultados… Solo por poner dos botones de muestra… Ha logrado mantener el récord, promedio de cuarenta horas, que no transcurren sin que se presente una sentencia condenatoria sobre un caso vinculado a proceso… Pero además, el proceso penal abreviado ha permitido implantar un estilo de justicia expedita sobre sentencias a delincuentes que, confesando su delito, admiten su pena sin pasar por todo el proceso acusatorio… Esto último ha sido considerado como un ejemplo a nivel nacional y expertos en la materia lo han recomendado para implementarlo en otras entidades… No solo eso… Esta semana la Fiscalía anunciará el establecimiento de una modalidad jurídica, lograda gracias a las aportaciones ciudadanas… Estaremos pendientes. LA SEGURIDAD Presidencial es un tema que no puede quedar fuera de agenda… Muy delicado que un individuo haya burlado ayer por la mañana la seguridad de Palacio Nacional y haya podido acceder y hasta tocar a Andrés Manuel López Obrador, en plena “mañanera”… Horas antes, un grupo de jóvenes insultó al presidente sobre un avión al concluir un vuelo a Guadalajara… Finalmente AMLO es el Jefe del Estado mexicano y no puede seguir considerando a la seguridad personal como una frivolidad… Y no debiera ser un asunto meramente personal… Su seguridad estaría por encima de sus caprichos y consideraciones… Está en juego la estabilidad del país. ESTE FIN de semana se definirá quién será el candidato de la triple alianza PAN-PRI-PRD a la Presidencia Municipal de Hermosillo para enfrentar a la “morenista” Célida López Cárdenas, quien quiere repetir en el cargo… Y si, en efecto, en la carrera final están Antonio Astiazarán, Ernesto de Lucas y Norberto Barraza… El más posicionado es el “Pato” de Lucas… Los sondeos establecen que con seguridad él le daría la pelea a Célida… Pero es del PRI y, se supone, la elección está en manos del PAN… Saque cuentas…