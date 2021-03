Los liderazgos priístas de Cajeme, refrendaron ayer su apoyo a los aspirantes a puestos de elección popular

DÉJEME DECIRLO: AYER ESTUVIERON en Cajeme el nuevo delegado del CEN del PRI en Sonora, ROBERTO ALBORES y el jerarca estatal priísta ERNESTO DE LUCAS HOPKINS, mejor conocido como “El Pato”. Se reunieron, por separado, con los liderazgos locales del PRI y con los dirigentes de las organizaciones—los que quedan—del Revolucionario Institucional… Formalmente, pusieron a consideración de los actores principales del PRI en Cajeme, los puntos contenidos en la Convocatoria respectiva. En realidad, no hubo sorpresa alguna. ANABEL ACOSTA ISLAS, está firme para la Presidencia Municipal. Así lo corroboraron cada uno de los liderazgos más destacados en el municipio. A saber: JUAN LEYVA MENDÍVIL, representando al ala rural de ese partido y generalmente la voz más moderada a la hora de las discusiones, cuando se dan. LUIS ARMANDO ALCALÁ ALCARAZ, diputado local y puestísimo para repetir por el Distrito local 16. ADRIÁN MANJARREZ DÍAZ, expresidente del PRI municipal y sin duda, el más experimentado políticamente de los líderes vigentes en la región. FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ, exregidor, exdiputado local, exdiputado federal y expresidente municipal. Además de analista. RAÚL ACOSTA TAPIA, con la sabiduría emanada del pueblo y una interesante trayectoria política. GABRIEL BALDENEBRO PATRÓN, académico, sin anticuerpos, bien visto por la militancia y aspirante a diputado local (uno de los cinco o seis que van sobre los “huesitos” del Distrito 17). OMAR GUILLÉN PARTIDA, que tiene amarradísima la candidatura a diputado por el 06 Distrito Federal. También MANUEL MONTAÑO, representante honorario en Cajeme del ‘Borrego’ ERNESTO GÁNDARA CAMOU. Entre otros. Albores y ‘El Pato’ escucharon de cada uno de estos actores de la política priísta, la confirmación de su apoyo para cada uno de los precitados perfiles para los distintos cargos de elección popular. Y como gritaron “los de Bamoa”; aquí se acabaron dudas. Son los que son y solo falta por definir el Distrito 17, como ya dije, asediado por 5 o 6 cortejadores. Y mientras en el PRI avanzan en la integración de sus fórmulas, en Morena las cosas sigue de amor la llama. Estoy cierto que a nivel nacional no hay nada que yo le diga que usted no haya leído por ahí. Ya sea en prensa escrita, escuchado en noticiarios de televisión y radio, y en redes sociales. El desprestigio es pavoroso pero, como si tal cosa, al líder máximo de la Cuarta Transformación, sus opositores le hacen lo que el viento a Juárez. A propósito, un amigo mío me reenvió ayer un interesante texto con algunas reflexiones. Cito textualmente: “Se asustan por el nivel de popularidad de AMLO, pero todos los estudios lo colocan con un nivel promedio entre los últimos gobiernos, incluso, menos popular que Salinas, Zedillo y Calderón, en el mismo periodo. “Y eso que Salinas llegó muy cuestionado a su mandato por lo de la ‘caída del sistema’, Zedillo inició con ‘El error de diciembre’ y Calderón con un PAN dividido y en plena guerra contra el narcoEsto se lo dejo a su libre albedrío, caro lector. ¿Qué opino yo? Bueno, es cierto que esos números existen. Sin embargo, los personajes mencionados cuando llegaron al poder venían precedidos por graves errores y cuestionamientos que fue de abajo hacia arriba, contrariamente a AMLO, que arribó a la Presidencia con 30 millones de votos a su favor porque él representaba la salvación de este país, tras de décadas de corrupción y de abuso del poder. ¿Y qué fue lo que pasó? Que ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR se abrió a capa, al punto que en dos años tiene temblando a medio país ante la cada vez más amenazante posibilidad de que devenga una dictadura a la vuelta de los años. Esta es la diferencia. Salinas nunca fue un líder de masas. AMLO sí. Los votos al tabasqueño la gente se los entregó a ojos cerrados. No importaron antecedentes, ni errores presentes, ni amenazas para el futuro. Salinas recibió toneladas de aplausos por lo que hizo como Gobierno, no por su carisma, que no lo tenía, ni por su conectividad, que nunca la buscó amén de que la simpatía no se le daba en la Presidencia. Ahora mismo está circulando en periódicos, programas de televisión y redes sociales, una carta que el fundador de Movimiento Ciudadano, DANTE DELGADO, le dirige a su amigo—o examigo—López Obrador. Es la tercera o cuarta carta que le dedica, pero estoy de acuerdo con los que afirman que esta es la de mayor impacto, la más contundente. Un párrafo al desgaire: “Andrés Manuel, sé lo que estás haciendo, estás construyendo la oposición que necesitas, la que conviene a tus intereses, pero no la que necesita el país. Esto no es lo que se espera de un jefe de estado con altura de miras”. En otro párrafo, le recuerda lo siguiente: “En 2006, al perder la elección presidencial, López Obrador no reconoció los errores que cometió en campaña. Seis años después, aseguró, el ahora mandatario continuó cometiendo equivocaciones, como la contratación de un famoso asesor sudamericano que lo exhibió pidiendo millones”. Repito: la diferencia radica en que AMLO es el que seduce a un país—o una parte mayoritaria del país—y sus errores no son tomados en cuenta. En esto radica el enorme peligro al que, tarde o temprano, se habrá de enfrentar esta patria nuestra. Total: a nosotros, los sonorenses, lo nuestro. He dicho, más de cuatro veces, que yo veo un proceso electoral violento, muy violento, y ojalá que esta violencia, no pase de las palabras. Por lo pronto, los de la coalición PRI, PAN y PRD, ya están listos. Van a contracorriente por la gubernatura. Ellos representan a tres organismos políticos, quizá no en sus mejores días de lucha, pero aún con un buen capital social y político. Insisto: por razones de las inercias que provoca el populismo, la calidad de los candidatos del partido en el poder, es lo que menos importa. Por eso ALFONSO DURAZO es el enemigo a vencer. Y por eso se puede permitir amenazar a diestra y siniestra. Y también por eso, puede hacer que un joven llamado LUIS DONALDO COLOSIO RIOJAS, tan distante de Sonora que los sonorenses no se explican por qué ese desdén hacia la tierra de su padre, sube a las redes un video en el que da su respaldo moral a Durazo, el que fue secretario particular del candidato presidencial sacrificado en Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California. (por cierto, faltan 21 días, para que se cumplan 27 años de aquel trágico episodio que cambió a México, aunque muchos no lo vean así). Digo, pues, que los sonorenses van a renovar poderes estatales. Genuinamente, son tres los contendientes: RICARDO BOURS CASTELO, ERNESTO GÁNDARA CAMOU y ALFONSO DURAZO. Hay otros aspirantes registrados, pero honestamente no se les puede dar la clasificación de candidatos. No representan a nadie. Y lo más vergonzante es que, según me cuentan por ahí, no participan para ganar, sino para restarle votos a la coalición PRI, PAN, PRD. ¡Válgame Dios, hasta donde ha caído la política! ¿O será mejor decir la condición humana? En fin. DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ CARAY, APENAS ME QUEDA espacio para compartir con usted una necesaria aclaración: La Maestra MATILDE LEMUS FIERROS, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Cajeme, me envió una breve carta en la que, de manera puntual, hace la precisión que ese organismo así como su directiva. Jamás negoció o acordó con los agentes municipales en huelga, apoyarlos en su propósito ni acordó nada con el jefe policiaco local… Se mostró respetuosa de lo que cada trabajador busca en su relación laboral, pero los gendarmes no están sindicalizados ni se le han acercado en demanda de apoyo… Es todo. Le abrazo.