¿Amague de expropiación? ¿Otro 1976? ¿En campaña electoral?

Vaya con los edictos publicados en TRIBUNA estos días, con la firma de la SEDATU, y que se da primeramente, en aparente lucha de pseudo líderes que quieren apoderar de supuestas tierras nacionales, apoyados por un notario, segundo, en el marco de un Pacto de Justicia con los Pueblos indios, en este caso del Yaqui y Mayo, y tercero, precisamente en época electoral, en campaña, rumbo a la elección de 6 de junio.

Vámonos con los “líderes” y el agandalle que quieren hacer, lo que ha de tener contentos a; Valenzuela, Arana, Unorcas, etc… de acuerdo al presidente de los Productores Rurales, Juan Gerardo Gándara, a quien previo a esto invadieron su campo, familias, intentando robar cosecha de frijol, y que gracias a la intervención del secretario de Seguridad, David Anaya, y elementos de la PESP, pararon, esto es una “leperada” de un supuesto “líder, de apellido, Mendívil Osorio, y avalado esto, delicado, por un notario , el número 6, Alfredo Castro Ochoa, para que tome nota el Colegio de Notarios y la Dirección de Notarías del Gobierno del Estado.

De acuerdo a, Gándara González, este pseudo líder y personas que están detrás de él, en el anonimato, pretenden adjudicarse, más de ¡32 mil! hectáreas entre los Valles del Yaqui y Mayo, y esto incluye el añejo problema de los linderos de la “Cuchilla” quienes recuerden, ante la falta de acuerdo Tribu Yaqui, el entonces presidente, Ernesto Zedillo, creó un Fideicomiso de 40 millones, mientras se arreglaban, obvio, este ya desapareció con AMLO, con todos intereses, nomás calculen lo que perdieron los Yaquis.

Todas esas hectáreas, no son terrenos nacionales, ahí hay campos agrícolas, muchos de ellos recuperados por sus dueños después de las reformas que se hicieron con Carlos Salinas, aunado a esto al rentismo de los Yaquis, y que no pocos decidieron vender.

El detalle es que de acuerdo a polígonos que aparecen en los edictos, dentro de esas solicitudes van; desarrollos residenciales, escuelas, un hotel, una empresa muy importante del Mayo ¡KOWI! de las principales procesadoras de carne de Puerco que exportan a, Japón, nomás para que se den idea de los alcances de esta leperada, es la palabra, que quieren hacer estos tipos.

Lo preocupante, ante el engaño, es que los edictos van con firmas de funcionarios de SEDATU, es obvio que el titular, Meyer Falcón, está enterado, obvio el inquilino de Palacio Nacional, así que esto no fue por la libre, es lo delicado.

Y esto se da también en el marco de negociaciones de los funcionarios del INPI, Adelfo y Aguilar, con el argumento de Justicia para la Etnia ¿A costillas de la propiedad privada? ¿Del patrimonio de cientos de productores? ¿De violar el Estado de Derecho? ¿Para adjudicarse y después venderlas para hacer el negocio de su vida?

¿QUÉ SIGUE?

Contacté al dirigente de productores rurales, Juan Gerardo Gándara, al dirigente de AOASS, Álvaro Bours, al dirigente del DRRY, Miguel Anzaldo, al productor, Eduardo Flores, al titular de SAGARHPA, Jorge Guzmán, y evidentemente; preocupados, es una mala señal esto, algunos molestos, pero echados para adelante, esto no los va amilanar.

Y efectivamente, la expropiación ilegal de 1976, de Luis Echeverría, que dolió, hizo perder patrimonios, causó hasta muertes, forjó gentes de carácter en las siguientes generaciones, lo vemos en la lucha del No al Novillo, no estará nada fácil para estos “léperos” hay unidad y instrumentos legales para defenderse.

¿Qué sigue? pues toda vez que se publicaron estos edictos, tienen los señalados, que figuran nombres de productores privados, sociales ¡Hasta de MORENA pues! que tendrán que presentar documentación que acredite la posesión de sus tierras. Se les viene chamba pues a abogados; Alejandro Olea, Benito Ramos, del DRRY, más otros de, Cajeme, y del Mayo, aunado a que me imagino presentarán Amparos individuales o colectivo contra una supuesta acción o medida que se venga por parte de la SEDATU o AMLO.

En serio, que raro que vengan con esto en plena campaña electoral, yo solo me pregunto al ver esto ¿Quién en su sano juicio de productores, sectores, ciudadanía va a votar por MORENA?

DURAZO

A propósito de MORENA; quien estuvo en, Cajeme, fue el candidato, Alfonso Durazo, en un evento de acarreados, en hora de trabajo, pero eso es lo de menos, lo importante son sus dichos, adjetivos, errores, que lo precedieron antes de su llegada, el encendido de focos rojos, al llegar un nuevo coordinador, no funciona, María Dolores del Río, llegó el exsecretario de Hacienda del gobernador, Jaime Bonilla, y a la mejor como dijo, Ricardo Bours ¿Cargado de maletas?

Y como a todos los lugares que va, Durazo, el mismo discurso, igual al de AMLO, que llegó la hora de beneficio para todos, no para unos cuantos, de un grupo político, etc… pero nada de propuesta concreta, más que una fijación que trae por la “Náinari y la Colonia Pitic”, una frase que polariza y divide, cual si fuera pecado vivir en esos lugares, tener éxito en la vida, ser productivo, y disfrutar de tu patrimonio bien habido.

Nuevamente, y sin decir su nombre, cobardía pues, se refirió en tono de sorna a la “carne asada” evidentemente el mensaje fue para, Ricardo Bours, por aquello de los cortes que hizo hace algunas semanas, que independientemente del grosor, es algo muy sonorense.

Y luego en su cuenta de red social, Durazo, posteó que es un sonorense, de Bacanora, forjado desde abajo en Bavispe, que se identifica con los de abajo, y resulta, primero, que la polaca le ha dejado para; negocios, casa en la Jolla, el sector más caro de la capital, casa en San Diego, y la de Kino, cuyo terreno compró a familia de capo sinaloense, compra legal ¿Pero no sabía a quién se la compraba?

Y luego bajo esa lógica, que es supuestamente de los de abajo, ¿Por qué invitó de suplente en fórmula al Senado al empresario cajemense Arturo Bours?

Luego vino el desbarre del “cerro” del Pinacate, que es una Biosfera protegida, y lo del Valle de Guadalupe, que está en BC, lo único que pone en evidencia, su desarraigo, no conoce la geografía sonorense… y no le pasan bien las tarjetas informativas.

Obvio, Ricardo Bours, no la dejó pasar, y lo cuestionó nuevamente, con más sutileza, pero se merecía el adjetivo de pendejo, nuevamente, no conocer la geografía de una entidad que quiere gobernar.

Por cierto, el encuentro aquí en Obregón, se dio en Villa Bonita, y previó un día anterior, también tuvo reunión en un sector en la capital, con el mismo nombre, de alta densidad de población, donde señaló que era una colonia olvidada, craso y grave error, le pegó en línea de flotación a la alcaldesa Célida López, de su partido ¿Deliberado? ¿Falló nuevamente tarjeta informativa? Tuvo que bajar el tuit, y echarle nuevamente la culpa al Gobierno del Estado, que nada tenía que ver en el tema, por lo que Durazo, tendrá que tener cuidado con los temas que toque, sobre todo en el sur, donde se presenta como la solución en gobiernos de MORENA y coalición que han sido un desastre por opacos y rapaces, y ni se diga en Seguridad, un desastre, de lo que él es corresponsable.

Por cierto, se comenta que a Durazo, le solicitaron empresarios que hiciera a un lado a un González Morillas, que le da mala imagen, que congelaron a, Gómez, y que un hijo del candidato, junto con un familiar directo de Scherer, abogado de Presidencia, y otro familiar del titular de SEMAR, se meterán de lleno a la campaña en Sonora denominada “Operación 45” ya se verá en el transcurso de que se trata.

RICARDO BOURS

El candidato de MC, Ricardo Bours, señaló algo muy cierto esta semana en entrevista en la capital, los símbolos de Sonora, están en riesgo, y en efecto; ganadería, agricultura, minería y pesca, en serios problemas por las políticas de AMLO y amagues, lo vimos con lo de la Reforma Industria Eléctrica, que por lo pronto se le cayó.

Y tiene razón, Ricardo ¿ganadería? Vean nomás las sequías, la situación de los rancheros ¿Han llegado apoyos? ¡Nada!; Agricultura, en dos años, han quitado más del 40% de apoyos al campo, y agréguenle lo que quieren hacer ¡expropiar! Y no dudar que Ricardo, esta semana haga un posicionamiento de esto, es su tierra, su región.

¿Minería? Amaga AMLO con quitar concesiones a inversionistas extranjeros; ¿Pesca? quita los subsidios a pescadores, lo ha vivido y se lo han dicho a Ricardo, en giras ¿Cómo creer y con qué cara se presenta Durazo como solución?

A estos símbolos agregar; Seguridad y Energías limpias, en el primero el corresponsable de lo que pasa es Durazo, y en lo segundo, aunque se cayó la Reforma Eléctrica, Durazo, se dijo precursor de esa política, a lo que reviró, Ricardo ¿Le llevará contras al presidente? claro que no, aparte, Durazo, va igual que AMLO, por un estrado subsidiario donde se controle económica y políticamente a la población.

Previo a esto en Peñasco, Ricardo, cual candidato de oposición, y al margen del aprecio y amistad que tiene con Ernesto Gándara, cuestionó la Alianza, la que llamó una asociación de corruptos del pasado y que buscan protección, y que esto lo señaló que le merece compasión y carácter hacia el candidato de la Alianza.

Yo solo daré un ejemplo, el dirigente del PAN, Ernesto Munro, tiene un proceso en la FAS, tiene un Amparo, obvio toda vez que se signó la alianza, todos los procesos contra exfuncionarios panistas y priístas en la FAS, han quedado congelados ¿O va a proceder el fiscal Odracir Espinoza? Lo dudo ¿Tiene o no razón, Ricardo Bours?

En cuanto a jóvenes y mujeres, Bours, señaló, que tendrían un papel fundamental en su Gobierno, y hay que reactivar la economía, sobre todo de PYMES y Micro Pymes, con apoyos, y reducir tramitología apertura de empresas, y tengo entendido, esta semana se mete de lleno a gira por el sur.

ERNESTO GÁNDARA

El candidato de la Alianza, tuvo una gira por; Guaymas y Empalme, le fue bien, insisto el candidato bien, se nota que lo aprecia la gente, el problema para el Borrego, son las fórmulas locales.

Ahí en el Hotel Playa de Cortés, que fundó su padre, Don César, y que cuestionó la “herencia” Durazo, al igual que a Ricardo, asistió el dirigente del PAN, Marko Cortés, buena asistencia, no negarlo, al igual que en Empalme, y recorridos que hace Ernesto.

De hecho, en rueda de prensa, Ernesto, se refirió al desbarre de Alfonso Durazo, en cuanto al asunto del Pinacate y Valle de Guadalupe, como un error de tarjeta informativa, no le dio importancia, y trató con respeto a su oponente, a pesar de la burla y sorna como lo trata, Durazo, que los “Patos” “Potrillos” “Borregos”, no son la solución para la entidad.

Ernesto, no es un tipo de confrontaciones, todo parece indicar que no responderá a lo que le diga, Durazo, es cuestión de estrategia, personalidad, creo, Ricardo, no la tendrá, y que sea la ciudadanía y electores que juzguen el resto de la campaña.

Bien la propuesta de apoyar económicamente por 3 meses a ciertos sectores que la pandemia les ha cambiado la vida, y tienen que trabajar desde casa, y para incrementar ventas en línea, pagos también a pequeños comercios, apoyos.

Gándara, a partir de ayer se fue de gira por; Fronteras, Cumpas, Nacozari y Moctezuma.

GENERAL VAN KLERK

El general Glen Van Klerk, jefe del Comando Norte del Ejército de EUA, fue claro y directo, 30 al 33 por ciento del territorio nacional en México, está controlado por el crimen organizado, ahí nomás para reflexionar lo que sucede en; Cajeme, Guaymas, Bácum, Caborca y en sí en todo el país.

Una política errónea pues de AMLO, en lo que el general, no se quiso meter, los “abrazos, no balazos” no funcionan, esto irá en ascenso, aquí en, Sonora, el corresponsable, Durazo, en campaña, con serias acusaciones hechas por el general Cienfuegos, con documento de la DEA y FBI que no ha sido desmentido, para entender el porqué del fuerte aparato de seguridad que trae el humilde originario de Bavispe.

Y esto en contexto de lo que sucede aquí en Cajeme, otro mes con ya 34 o 35 muertos, con “coronas” dirigidas a funcionarios de la Delegación Federal de Fiscalía de la República, cuyo puesto de delegado sigue acéfalo ¿Quién le quiere entrar? y pobres los nombrados en esas coronas, y ya mejor ni comentar carpetas de investigación… ninguna camina.

Y al capitán Tarango, ya le entró el síndrome de Mariscal, ve micrófono enfrente, ya dice que hay resultados positivos ¿? Y mientras crímenes al alza, el alcalde, toda la semana en Ciudad de México, que llega hoy… muuuy crudo seguramente.

AMPARO

No soy abogado, pero el Amparo, es un derecho que tenemos todos los ciudadanos para defendernos de actos de autoridad, es una garantía que da la Constitución.

Bueno, pues eso fue lo que hizo un juez, Juan Pablo Gómez Fierro, y hay otro, que suspendieron, y Fierro, en definitiva, la Contrarreforma de AMLO, para volver al combustóleo y que CFE y Bartlett, fueran quienes generaran, distribuyeran la energía… con ¡combustóleo! ¡Carbón! y ya después, energías limpias, eólicas, paneles solares, que es el presente y el futuro en el mundo.

¿Reacción de AMLO y MORENA? pues una iniciativa para que los actos de autoridad del presidente, en cuanto a PEMEX, CFE, no sean sujetos a derecho de Amparo, una aberración jurídica, que no la aceptará la Corte, la importancia de contrapesos.

Nomás imagínense; una energía sucia y cara, las violaciones al T-MEC, medio ambiente, los miles de millones de dólares invertidos por empresas extranjeras, incertidumbre, atraso, para que vean, reflexionen, a donde nos lleva este presidente, su Transformación, y aquí queriendo expropiar tierras, nos vemos el 6 de junio.

