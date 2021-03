Morena le resta seriedad a la política y esto se convierte en un espectáculo circense

LA PRÁCTICA CIRCENSE HA VUELTO con más fuerza que nunca a la política mexicana. Como lo fue en sus mejores tiempos del PRI, ahora el que cataliza casi todas las lianas es Morena. Este partido—o lo que sea—es el sueño americano de todos los políticos que abandonan el barco priísta.

Es la historia que se repite. Los mismos ejercicios pero con otras herramientas: El saltibanquismo. Dejar lo que se tiene para buscar mejores opciones.

El oportunismo llevado a su máxima expresión. Si fuera poeta diría que en el ambiente político flota un aire furtivo pleno de desvergüenza y de anhelante cinismo. Pero no soy poeta.

Además, uno debe de ser optimista a partir de una convicción: el mundo no es tan cínico ni tan frío como muchos creen.

¿Cuántos casos de saltibanquismo conoce usted en la vida política de Cajeme?

Yo conozco muchos. Pero solamente unos cuantos acuden a la memoria.

Desde luego, el de ABRAHAM MONTIJO, que se lleva todas las “medallas” pues se pasó del PRI a otro partido cuando todavía estaba cobrando en la dependencia cuyo puesto le llegó, no por sus méritos académicos sino por su membresía priísta. Ni siquiera, por estricto rigor ético, guardó las formas.

Pero tampoco cantan mal las rancheras CARLOS ZATARAIN GONZÁLEZ, de Guaymas, y OTTO CLAUSSEN IBERRI.

(Déjeme decirlo: un amable lector de toda una vida de estos Rumbos, me cuestiona por lo que él califica de críticas desproporcionadas a Claussen y al Bebo Zatarain. Me recuerda las tantas veces—así me lo dice—en que yo, a través de esta columna, me referí a Zatarain como un entrañable amigo mío. Tiene razón. He sido amigo en las buenas y en malas de él. Pero en este caso, no es una cuestión personal y de afecto. Es una cuestión que rebasa cualquier atisbo de moderación y pudor. Lo del Bebo no tiene—yo no la encuentro—justificación, todo lo que él ha sido en su carrera política se la debe al PRI. Y este partido, no es una broma como sí lo son el Verde Ecologista, Encuentro Social y algunos mal cuyos nombres no he memorizado. El PRI es una auténtica institución. No nació democrática pero contribuyó al nacimiento de las instituciones y el reconocimiento del triunfo de VICENTE FOX en las elecciones del 2000, fue otra de las aportaciones a la democratización, la más incomprendida por la sociedad de este país.

El Bebo es un buen hombre, no me cabe la menor duda. Le aprecio y sufro, de veras, cuando tengo que escribir en esta forma sobre su actuación en la política.

¿Y sabe usted por qué?

La verdad sea dicha, caro lector, a estas alturas de mi vida, no me puedo permitir hacerme de la vista gorda en esta, que dicen es la más grande de las campañas políticas en la historia de México.

No será para tanto, pero es lo que se dice. Zatarain es un político profesional que ha vivido de su salario lo mismo en la política partidista que en su desempeño como diputado federal y local y como presidente municipal de Guaymas.

No hay que olvidar que antes de todo esto que he mencionado, fue agente fiscal del Estado en Guaymas, entre otras cosas.

En cada posición, recibió un sueldo. De eso ha vivido él durante décadas. El último cargo hasta ahora desempeñado, fue el de director general de Concertación Social (o algo así) en Sedatu.

Es un puesto importante a nivel de Federación. Miles de políticos de todos los partidos en México, hubieran dado cualquier cosa por estar en los zapatos del Bebo.

Pero él se enojó mucho cuando sintió el frío desdén de los que mandan en el PRI en estos tiempos.

¿Por qué reaccionó así contra el PRI?

El PRI, igual que cualquier otro partido, no es responsable de la conducta de sus militantes. En todo caso, es víctima de sus desaciertos. El Bebo realizó, hasta donde yo estoy enterado, una honrosa actuación como político. Nadie lo ha señalado de corrupto. Me consta que ha atravesado por crisis económicas y se ha mantenido erguido, sin caer en la indignidad.

¿Qué fue lo que le pasó ahora?

Un viejo maestro normalista resumió de esta manera la situación: “En el caso de Otto Claussen, el factor de la deserción y el saltibanquismo, es la ambición. En el caso de El Bebo, el despecho, y tal vez un poco de rencorosa venganza”.

Al costo, señor mío. Al costo.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

Y ACÁ, EN CAJEME, DESDE EL SÁBADO circuló en redes sociales un video en el que el candidato de Morena a la gubernatura de Sonora, ALFONSO DURAZO, presenta en forma breve a la joven señora obregonense CRISTINA CABALLERO DE LA ROSA…

No la presentó como aspirante a ningún cargo de elección popular pues se trata de un oportunista acercamiento a quien está en el poder, y este, el candidato, naturalmente aprovecha el viaje para mandar señales que confundan a la ya de por sí confundida membresía morenista cajemense…

Durazo tuvo buen cuidado de no dejar dudas, pues en ningún momento la expuso como un proyecto a priori…

Simplemente se congratuló de que Cristina Caballero se manifieste simpatizante de la Cuarta Transformación y de que se suma al ejército de correligionarios que van por todo…

Fue todo…

Ahora bien: yo me pregunto que tan convencida puede sentirse la señora Caballero de la Rosa de un partido conformado en buena medida con lo peor y lo menos peor de otros partidos, incluyendo al PRI…

Según un texto que llegó a mi refugio de trabajo, ella estuvo casada con un militante del PAN y se le consideraba cercana a ese partido; posteriormente, quiso convertirse al PRI y no acató las reglas de la convocatoria…

Su cercanía con el PAN no es nada oculto. De hecho, pudo haber sido postulada por Acción Nacional a algún puesto, pero tal vez no se le permitió en su momento…

Hay fotografías en las que aparece con JAVIER DAGNINO, exdiputado local por el PAN y cuñado de GUILLERMO PADRÉS ELÍAS. En esa foto, en medio de ambos, EDMUNDO CAMPA ARAIZA, mejor conocido como “El Campita”, saluda a la cámara con expresión de manos y dedos, siendo él funcionario del Gobierno priísta actual…

Este dizque priísta, era cercano colaborador de HORACIO VALENZUELA IBARRA, en la Secretaría del Trabajo. Actualmente, es director general en el Estado, del Icatson…

¡Qué cosas tiene la vida, Mariana!...

VOLVIENDO AL TEMA DE LA NUEVA adquisición de Morena, creo que será mejor que comparta, en forma textual, con mis dos que tres lectores, el texto mencionado que me fue enviado a mi refugio de trabajo…

Hélo aquí: “Cristina Caballero de la Rosa es una muchacha simpatizante panista. Estuvo casada con un militante del PAN cercano al círculo de Guillermo Padrés. Durante el proceso interno del PAN en Cajeme, participó apoyando a Rafael Delgadillo, aunque nunca fue militante…

“Recientemente adquirió cierta fama en redes sociales por una supuesta denuncia que hoy genera dudas de su veracidad. Intentó ser tomada en cuenta en el proceso interno del PRI, pero siquiera atendió la convocatoria. Hoy aparece con Alfonso Durazo como si fuera un gran logro del candidato de Morena. Ahora está claro que fue solo un ardid de la Cuatrote para generar desconcierto ante la inminente candidatura de ANABEL ACOSTA ISLAS, cuya figura crece todos los días ante la aceptación que está teniendo entre el electorado cajemense”…

Otra vez: al costo…

Y REGRESO AL TEMA DE Otto y del Bebo: no hay ninguna duda de que los votos que obtengan cada uno de ellos, serán votos de priístas; en este contexto, hay malos augurios para el tricolor y obliga a una reflexión profunda entre los militantes que de verdad aman la camiseta para atajar este tipo de traiciones…

Por ejemplo, preguntarse honradamente si ellos pecaron de soberbios—los que mandan al más alto nivel en el PRI—al minimizar a los militantes con carrera que esperaban ser tomados en cuenta y los ignoraron…

A veces, una buena conversación desvanece cualquier peligro que aceche…

Pongo como ejemplo, el caso de ANA LUISA VALDÉS AVILÉS: una charla con ERNESTO GÁNDARA y todos contentos…

Hablando se entiende la gente…

Y POR ÚLTIMO, DUELE DECIRLO pero ciertamente pasó sin pena ni gloria la visita de ANA GABRIELA GUEVARA…

Es todo.

Le abrazo.

