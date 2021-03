Poco duró el gusto… Para el Gobierno

ES QUE UN DÍA amanecimos en Sonora con la disposición gubernamental de ingresar al semáforo verde epidemiológico, lo que fue tomado popularmente como una invitación al regreso de una “normalidad”. Y sí, se dieron registros en un par de días con uno y cuatro fallecimientos y poco más de veinte y no más de cincuenta nuevos contagios. Pero al tercer día de esta “normalidad”, nos arropó de nuevo la cruel realidad: Más de diez fallecimientos y – otra vez- más de cien contagios cada 24 horas.

¿Por qué el Comité de Salud sonorense –máxima autoridad sanitaria en el Estado-, avaló la propuesta del Gobierno Federal para pasar al “semáforo verde”, sin el sostenimiento de una “curva aplanada” de la pandemia? ¿Sería solo “política”? Y, cual debe, aquello no aguantó mucho tiempo y las ciudades más pobladas de la entidad regresaron al color amarillo. Si nos vamos a las “mañaneras”, ya el presidente López Obrador estaba añadiendo el pasado viernes a Sonora como una región en la que se podía regresar a clases “presenciales”, como ha sucedido en Campeche, en tanto la presión para Chiapas, continúa. No podemos hacer a un lado el afán presidencial en que “todo regrese a la normalidad lo más pronto posible”. Y encontró eco en esta tierra de la carne asada de varios centímetros de espesor. Y, desde luego, es lo más deseable, pero –oootra vez- la cruel realidad nos muestra que solo se han vacunado contra el COVID-19, cinco millones de un total de 126 millones de compatriotas y, con esos datos, nomás no se pueden echar las campanas al vuelo. Específicamente, en Sonora ni ha comenzado la vacunación en las poblaciones más grandes ni se han vacunado a todos los adultos mayores de 60 años, esperados. Por ello no dejó de sorprender la determinación de ponernos en “semáforo verde”. Lo que sí abundó, fue la opinión de que “la pandemia ya había pasado” y que habría qué regresar a la normalidad. Risueños muchos y la autoridad local haciéndoles cosquillas. Pues no. El mismo Comité de Salud que avaló ponernos en color verde, nos mandó de nuevo este fin de semana al amarillo. Y están de regreso las restricciones por Semana Mayor y de Pascua. Apenas e hicieron bien. Oooootra vez, hay reportes en estos últimos días de aumento en el uso de camas COVID en los hospitales. ¿Pues qué esperaba el Comité de Salud? EL GRAN dilema –y las tensiones- aumentarán al rojo vivo al interior del consejo permanente del comité directivo estatal del Partido Acción Nacional en Sonora, quienes elegirán dentro de unas cuantas horas entre Ernesto de Lucas, Antonio Astiazarán y Norberto Barraza, a su candidato a la Presidencia Municipal de Hermosillo… En verdad se han tardado ante los dos caminos que se abrieron entre los 38 integrantes de ese consejo: O elegir al más posicionado o probar con el deseado por la ortodoxia albiazul… Lo que sí ha ocurrido es que la percepción general de que Célida López Cárdenas podría repetir en el cargo, aumentó exponencialmente.

EN EL PRI “no tocan mal las rancheras”… Para sus candidatas y candidatos a las diputaciones federales, diputaciones locales y algunas alcaldías, se están enfrentando a una condena popular: Dar cabida a “canicas ya muy cascadas”… ¿Qué significa la expresión anterior?... Pues qué los rostros de sus candidatos son los mismos que tienen años compitiendo y cuya presencia se topa más rápido que inmediatamente, con pared… A ver, un ejemplo… A ver… Ah! Ya recordé uno… Para buscar al candidato a la Diputación local por el Distrito local que incluye los municipios de Cananea, Agua Prieta, Fronteras y Naco, metieron su registro Antonio Cuadras, por el tricolor y Francisco García Gámez (¡!), exconnotado panista… Nada más Pancho, ha sido más de dos veces alcalde de Cananea y más de dos veces, diputado local… Es un craso error… En vez de escoger un rostro nuevo y con miras a la proyección del futuro.

Y DISCULPEN, pero el colmo está en MORENA… Hemos visto al candidato a la gubernatura, Alfonso Durazo, cometer algunas pifias (La seguridad de los pasantes de medicina, lo del “cerro” del Pinacate y sus carnes asadas permitidas, en tanto critica la de otros) pero pensar en avalar las candidaturas de fracasos evidentes como los alcaldes Sara (Guaymas) Valle, Sergio (Cajeme) Pablo Mariscal, Jesús (Nogales) Pujol y Rosario (Navojoa) Quintero, es francamente, aberrante… Si de por sí, las pretensiones de reelegirse de las y los diputados federales, ya es un exceso…

DENTRO DE poco tiempo se enviará al Congreso del Estado la terna para seleccionar al comisionado del Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información… Una posición importante en tiempos como los que vivimos, en la que la rendición de cuentas es esencial para la credibilidad o descrédito de nuestros gobernantes… En redes sociales hemos visto y leído acerca de la presencia de Jesús Román Gutiérrez Sánchez, un servidor público jubilado con toda la experiencia para dar cátedra sobre el tema… Fueron 34 las y los sonorenses inscritos para tratar de lograr esa posición, así que estaremos muy atentos al desenvolvimiento del proceso… Corresponderá a la gobernadora Claudia Pavlovich, enviar la terna a consideración de los legisladores locales…

Foto: Francisco Ruiz Quirrín