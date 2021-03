La pregunta flota en México: ¿Cómo neutralizar al crimen si el presidente no tiene voluntad?

EL PERIODISTA GUAYMENSE, AGUSTÍN RODRÍGUEZ LÓPEZ, es de esos hombres que no pierden el buen humor aunque muchas cosas que están sucediendo no les gusten.

Vamos, pero ni mucho menos.

Optimista, como es, prefiere hacer una broma con la adversidad o con lo que algunos políticos desfasan todo sentido de prudencia.

--Nosotros también tenemos muchos ejecutados aquí y hasta nos permitimos exportar candidatos a Hermosillo.

--¿Lo dices por la inminente candidatura de Toño Astiazarán para la alcaldía de la capital?

--Exacto. Acuérdate que antes de allá nos mandaban candidatos que aunque eran de Guaymas, llevaban décadas viviendo en la capital.

--Pues no vayas muy lejos. Toño siempre ha vivido en Hermosillo. Prácticamente desde que buscó la dirigencia juvenil del PRI allá por 1997.

--Y ahí tenemos a Otto Claussen.

--¿Siempre va por la municipal de Guaymas?

--Pues la verdad que ya ni sé. Dice que va por lo que sea, una federal o la alcaldía.

--A propósito. ¿Cómo se llama el verde que dijo que ojalá que Otto fuera candidato de ellos a la Presidencia Municipal pues así podrían mantener el registro?

--Se llama Daniel Cardoso y es regidor plurinominal.

--Lo del tres por ciento no le va a gustar a Otto, ¿verdad?

--Pero para nada, amigo.

--Me han dicho que Otto no deja pasar cualquier oportunidad para descalificar a Rogelio Sánchez de la Vega, el futuro candidato aliancista a la alcaldía de Guaymas.

--Eso es cierto. Dice que su campaña no prende.

--De que murió el quemado, ¿no?

--Pues sí.

ESTA SINGULAR CONVERSACIÓN, EVIDENTEMENTE insustancial, derivó a otro tema, el de la violencia. Y hablamos de los ejecutados. Del alarmante número de mujeres asesinadas en lo que a todas luces han sido crímenes relacionados al narcotráfico.

Le dije a mi colega guaymense, que en Cajeme estamos verdaderamente consternados por las crecientes cifras de mujeres ejecutadas y de los asesinatos viles del sicariato como el caso del discapacitado que en silla de ruedas fue ajusticiado sin misericordia.

Mi amigo dejó caer las palabras:

--Aquí estamos en una competencia macabra. No estamos mejor que ustedes allá. Y esto se lo dejo tal cual. O sea, al costo, caro lector.

Y ahora sería conveniente preguntarnos, ¿Qué podemos esperar de los futuros gobiernos, estatal y municipales, en relación con el clima de violencia que se abate sobre Sonora?

Yo quisiera decir que algo puede cambiar porque en el discurso siempre está pre sente la palabra violencia. Sí hay interés en cambiar las cosas.

Nadie puede ser tan negado a una realidad como esta, siendo que es el flagelo más devastador que enfrenta la sociedad. Pero también debemos de reconocer que el problema de la violencia y de la inseguridad, no puede ser combatido con éxito sin la voluntad y coraje del presidente de la República.

Nada puede hacer un gobernador contra el crimen organizado, si la Federación— entiéndase el Ejército y la Marina—se encuentran atados de manos por una mística absurda del presidente de cero balazos y cero violencia.

El “culiacanazo” es un ejemplo que pasa mucho en el ánimo de las fuerzas del orden.

Honestamente, los presidentes municipales han sido doblegados, convertidos en sumisos funcionarios ante un fenómeno que los rebasa con mucho.

Por mucho que esta realidad nos duela, es la verdad inocultable.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

Y A TODO ESTO, ¿CUÁLES SON SUS comentaristas políticos preferidos en la televisión nacional?...

Y no me diga que no tiene preferidos. Todos, cualquier más, cualquiera menos, tenemos predilección por uno o más analistas o comentaristas políticos de la tele…

Yo, por ejemplo, tengo por costumbre ver la exposición de RAFAEL CARDONA en el programa de noticias de PEPE CÁRDENAS…

Sin duda se trata de uno de los más lúcidos analistas de México…

De su análisis del lunes anterior, me guardé estas dos frases: “AMLO no compra votos, AMLO compra votantes”. Y esta: “El voto a favor de Morena será el voto agradecido”…

Acertadísima definición. Y coincido con él en este punto: el presidente acaba de anunciar que de aquí a 2024, los adultos mayores de 65 años, duplicarán su pensión bimestral. Es decir, de tres mil pesos que es ahora, a 6 mil pesos…

Cardona reflexiona: un anciano de 65 años, de setenta o más, sin trabajo, siempre empobrecido, que si tiene alguna pensión, la ha visto hacerse chiquita con el paso de los años, de pronto el Gobierno le dice que además de los tres mil pesos que ahora recibe cada dos meses, dentro de dos años y medio se sumarán otro tanto…

En una aplaudible ironía corporal y bucal, Cardona se pregunta: “¿Cómo no va a votar este pobre hombre que está disfrutando de tal regalo cuando le dicen que si los otros ganan la elección lo primero que harán será eliminar las pensiones?...

A esto le llamó “el voto agradecido”… Pues sí: verdad de verdades… MIENTRAS TANTO, DESDE AYER ANDA de gira por Ciudad Obregón, el Borrego ERNESTO GÁNDARA CAMOU…

Por lo que se desprende de la agenda, sus actos son muy específicos. Una reunión con empresarios en la casa de ADRIÁN RAMOS, otra con empresarios y emprendedores en la residencia del exalcalde de Cajeme JESÚS FÉLIX HOLGUÍN. Un encuentro con priístas, y algunas reuniones más…

Gándara no descuidó a sus comunicadores favoritos, los digitales, con quienes programó sendas entrevistas…

Bien, bien…

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, déjeme contarle que en medio del fragor de la batalla política, CLAUDIA PAVLOVICH se ha mantenido en una actitud equidistante lo que le permite más margen de maniobra en sus quehaceres gubernamentales…

Es decir, las campañas no la distraen…

Y AHORA, PLATIQUEMOS DE AMIGOS, de cuates, con los que lastimosamente no hemos tenido acercamiento en un año de pandemia…

Poco a poco, el relajamiento nos hace ser más audaces o, ¿sería mejor decir más imprudentes?...

Como sea, platiquemos de amigos: ayer tuve el gusto grande de conversar telefónicamente con el DR. MANUEL MEZA LÓPEZ, a quien hay que reconocerle que no dejó escapar la fecha de El Día Mundial de la Mujer”…

Buen hombre Manuel, excelente médico, con una bien ganada fama profesional y en esto su colega OSCAR LÓPEZ FLORES, está completamente de acuerdo… ¡Larga vida para ellos!...

TAMBIÉN TUVE NOTICIAS DE ENRIQUE GUERRERO BARRAZA, el célebre Zurdo de Cananea y de voz propia me enteré que fue y vino, junto con MINNIE DURÁN DE GUERRERO a Acapulco, y luego viajaron a Estados Unidos a visitar familiares…

¿Qué le parece?...

Igualmente se dio la comunicación con el profesor JOSÉ PEDRO MONTAÑO, una verdadera institución de amistad y solidaridad, cuya ventana más visible es el santuario de las glorias beisbolistas del pasado, que lleva el nombre de ALFONSO ARAUJO BOJÓRQUEZ…

En este grupo se encuentran las figuras más paradigmáticas del beisbol mexicano. Verbigracia: RONY CAMACHO, VICENTE “HUEVO” ROMO; PEPE PEÑA, NICOLÁS GARCÍA, ALEJO AHUMADA, SID MONGE, RUBÉN SOUQUI, CARLOS MURRIETA, FERNANDO GAXIOLA, HÉCTOR VALENZUELA, ELENO CUEN, PAQUÍN ESTRADA, LOLO JUÁREZ, entre otros…

Algunos ya se adelantaron, como Lolo, Eleno, el Paquín…

¡Dios les bendiga!...

A los tres les conocí…

Es todo.

Le abrazo.

Fuente Mario Rivas